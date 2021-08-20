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США объявили о новых санкциях по «Северному потоку – 2»
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Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям», – заявил госсекретарь, передает РИА «Новости».
По его словам, США также ввели санкции против одного судна из России.
Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности, с «Северным потоком 2».
Там уточнили, что решение о санкциях по этому газопроводу будет принимать госсекретарь или министр финансов Джанет Йеллен. Собственность же связанных с российскими энергопроектами иностранных лиц и их интересы также могут быть заблокированы по указанию госсекретаря и американского минфина, добавили в Белом доме.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
На Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита
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Украинский экономист Юрий Атаманюк выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» власти Украины, обеспечив интересы Германии поддержкой реализации проекта «Северный поток – 2».
«Германия – молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд [долларов] ежегодно, на Германию», – передает РИА «Новости» слова Атаманюка.
По мнению экономиста, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.
При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул Атаманюк. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа.
«При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <...> по классике вот полностью», – заявил он. В результате на Украине тех, кто «ограбил» страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев.
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В Германии предупредили о семи препятствиях на пути «Северного потока – 2»
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На пути реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» есть семь основных препятствий, их перечислила журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер.
Основной сложностью для проекта является газовая директива Евросоюза. Проблемой может стать положение документа, в соответствии с которым владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором. Этот пункт напрямую касается Газпрома, передает РИА «Новости».
Вторым препятствием является активное сопротивление строительству со стороны Польши и стран Балтии. «Польша – один из самых ярых противников газопровода. Так же, как прибалтийцы и словаки, она использует геополитические аргументы: якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от России, что, в свою очередь, подвергнет риску безопасность союза», – отметила журналистка. Фишер подчеркивает, что просто отмахнуться от возражений этих стран нельзя.
При этом, пишет журналистка, «Северный поток – 2» угрожает экономике Украины, бюджет которой зависит от доходов, получаемых за транзит газа. По мнению автора, власти Украины не смирятся со строительством газопровода и попытаются найти могущественных союзников, чтобы как-то повлиять на дальнейший ход событий.
Еще одна сложность заключается в том, что к «Северному потоку – 2» негативно относятся большинство депутатов Европарламента. Они выступают с требованием остановить строительство. Однако эти документы носят рекомендательный характер, и Еврокомиссия не обязана учитывать их при принятии решений. При этом, пишет Фишер, игнорировать эти резолюции нельзя по политическим соображениям.
Четвертой проблемой для реализации «Северного потока – 2» стала немецкая партия «Зеленые». Если ее представители по итогам сентябрьских выборов в Бундестаг войдут в коалиционное правительство, с газопроводом будет разбираться кабинет министров, который не будет так же сплоченно отстаивать проект, как при Ангеле Меркель.
Еще одной трудностью на пути завершения проекта может стать новый советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, чья задача – свести к минимуму геополитические риски «Северного потока – 2». По мнению американских властей, они заключаются в возможности «дестабилизации Украины» и использовании Россией поставок газа в качестве инструмента.
Кроме того, пишет немецкая журналистка, сейчас идут разбирательства по искам «Союза охраны природы Германии» и «Немецкого союза помощи окружающей среде» против трубопровода. Строительство магистрали в акваториях пытаются остановить экологи, аргументируя это соображениями защиты климата.
Политика самого Евросоюза в области охраны окружающей среды является последним препятствием для «Северного потока – 2».
«Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство «Северного потока – 2» экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ», – заявила Фишер
При этом, отметила она, у газопроводов есть одно важное преимущество: трубу можно легко переделать для транспортировки водорода. Именно с этим топливом многие связывают надежду на воцарение климатически нейтральной экономики.
«Россия уже готова предложить себя в качестве будущего поставщика водорода», – заключила Фишер.
Ранее обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для журнала National Interest предположила, что благодаря трубопроводу «Северный поток – 2» Германия, вероятно, получит более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими.
WSJ: Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии
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После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Во время встречи на высшем уровне в Швейцарии 16 июня Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном.
Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана». «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», пишет WSJ со ссылкой на официальные лица США.
«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Газпром назвал объем прокачки газа по «Северному потоку – 2» в 2021 году
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Поставки по трубопроводу «Северный поток – 2» в 2021 году могут составить 5,6 млрд кубических метров газа, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«По газопроводу «Северный поток – 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».
Там также указали, что поставки газа по газопроводу «Северный поток» за семь первых месяцев года увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 33,7 млрд кубометров.
«По данным управленческого учета ООО «Газпром экспорт», поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд кубометров (за семь месяцев 2020 года – 32,9 млрд кубометров, 2019 года – 31,7 млрд кубометров)», – говорится в сообщении.
Таким образом, увеличение показателя в годовом выражении составило 2,4%, а по сравнению с 2019 годом – 6,3%.
Тем временем компания Nord Stream 2 AG назвала «спекуляциями» сообщения СМИ о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено 23 августа.
Напомним, Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей.
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В США признали готовность России к любой войне
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Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия гораздо больше внимания, чем страны-члены НАТО, Россия готова к любой войне, пишет американский журнал The National Interest.
По словам автора статьи Чарли Гао, Россия унаследовала от СССР тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. Так, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях, передает РИА «Новости».
Также российские войска РХБЗ больше реализуют свой потенциал, нежели западные страны: помимо масштабных учений, во многих соединениях каждую неделю проходят тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты.
Кроме того, армия активно закупает вооружение в этой сфере: к примеру, тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек», а также реактивные пехотные огнеметы «Шмель».
В то же время военнослужащие НАТО реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. В странах альянса катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием; в США, в частности, еще в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox.
Между тем Россия дважды, начиная с 2000-х, проводила модернизацию этого вида вооружения, подытожил автор.
Ранее США назвали «бумажным тигром» и сравнили с Францией перед вторжением Германии.
В Совфеде прокомментировали намерение США разместить войска в Средней Азии
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«После бегства из Афганистана у американцев есть возможности для усиления позиций в Пакистане, но им этого мало. В их интересах – возвращение военного присутствия в Узбекистане и Киргизии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя информацию о планах США после вывода войск из Афганистана временно разместить их в Центральной Азии.
«У Соединенных Штатов более 800 военных объектов за рубежом. У нас примерно в сто раз меньше. Это говорит о том, что наша политика направлена на обеспечение безопасности России вдоль ее огромных границ, а политика США – на обеспечение военно-политического превосходства в любой точке земного шара. Конечно, Средняя Азия не может быть исключением для стратегов США», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
После спешного ухода из Афганистана, у США осталась возможность сохранить и усилить позиции в соседнем Пакистане, но американцам этого очевидно мало – в их интересах возвращение военного присутствия в двух среднеазиатских странах: Узбекистане и Киргизии, подчеркнул собеседник.
«Россия же, как ранее СССР, категорически против военного присутствия в Центрально-Азиатском регионе держав, которые находятся за многие тысячи миль от этого региона. Китай и Россия находятся в непосредственной близости, – отметил Климов. – Мы рассчитываем на то, что проблемы данного региона должны решаться, во-первых, политическими средствами, во-вторых, без незваных вооруженных гостей из далеких мест и таким образом, чтобы это не несло дополнительных угроз, в данном случае России».
После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны. Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с американским коллегой Джо Байденом 16 июня выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, утверждают источники издания. Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана».
«Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», указывает The Wall Street Journal. «Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
При этом еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тысяч граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от президента Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Напомним, что в 2001–2014 годах американские военные размещались на территории международного аэропорта Манас близ столицы Киргизии Бишкека. В 2001–2010 здесь находилась база антитеррористической коалиции, в 2009–2014 годах – база транзитных перевозок ВВС США.
В 2001–2005 годах база американских ВВС действовала на военном аэродроме Карши-Ханабад в южном Узбекистане.
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Американский генерал отметил военные достижения России
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Россия с ее большим количеством современной военной техники представляет сегодня главную военную угрозу для США, заявил глава Северного командования вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Глен Ванхерк.
По его словам, российский военно-промышленный комплекс развивает технологии, которых еще 20 лет назад не существовало. Он также отметил в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) значительные достижения России в области строительства ракетных вооружений и бесшумных субмарин, передает USNI News.
Помимо этого, Ванхерк назвал принципиальные различия между крылатыми и баллистическими ракетными угрозами. Крылатые ракеты «могут запускаться с нескольких платформ: от средств воздушного пуска до средств морского пуска, от средств подводного пуска до контейнера на коммерческом судне. Есть несколько способов сделать это».
Он уточнил, что современные крылатые ракеты в российском арсенале имеют дальность поражения Соединенных Штатов при запуске с российской территории.
Генерал ВВС США отметил, что Кремль намерен «создать сдерживание для себя, уничтожить нашу волю и задержать или ослабить нашу способность двигаться вперед».
Ванхерк также добавил, что «Китай и Россия развили очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.
Кроме того, по его словам, новая ракета КН-28 Северной Кореи обладает «гораздо большими возможностями, а общее количество ракет государства имеет тенденцию к увеличению».
«То, что я пытаюсь сделать, это взять информацию, которую вы видите, и поделиться ею на оперативном и стратегическом уровнях, чтобы создать варианты сдерживания и деэскалации, а при необходимости и варианты поражения», – резюмировал Ванхерк.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.
В Германии рассказали об ожиданиях от последнего визита Меркель в Москву
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«Немецкие СМИ пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, чтобы свести на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя начавшийся визит канцлера ФРГ в Москву и предстоящее посещение Киева.
«Накануне приезда Меркель в Москву повестка дня кардинально поменялась», – считает немецкий политолог Александр Рар. «Сначала планировалось обсуждение транзита газа, Минских соглашений, украинского вопроса, а также ситуации с Белоруссией, где через ее границу с Литвой идет огромный поток беженцев в Европу. В этой связи Меркель хотела попросить Путина помочь ЕС его остановить», – пояснил он.
Однако, по мнению эксперта, сейчас главной темой переговоров стал Афганистан. «Теперь в той части истеблишмента Германии, которая не разучилась думать, зреет понимание того, что геополитика в мире на глазах изменилась. Американцы проиграли на Ближнем Востоке так же, как они проиграли во Вьетнаме. И это событие имеет громадные последствия для всей мировой политики, – уверен Рар. – Поэтому в интересах Германии сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы не позволить радикальному исламизму развиваться в этом регионе».
По его словам, канцлер настроена выделить крупные суммы денег странам Центральной Азии, чтобы они приняли поток беженцев из Афганистана на себя. «Но все это скорее разговоры будущего. В первую очередь нужно наладить отношения с Россией», – уверен собеседник.
Вторым важным вопросом на повестке дня в Москве, по мнению Рара, станет попытка Меркель спасти Минские соглашения. «Она не хочет войти в историю как политик, который проиграл европейскую внешнюю политику. Ведь именно на Украине решается вопрос, смогут ли европейцы самостоятельно навести порядок на своем континенте, предотвратить войну и играть роль примирителя», – подчеркнул эксперт.
По его словам, европейская внешняя политика пока бездействует. «Более того, ЕС проиграл в Афганистане, потому что без США Европа не в состоянии что-либо там изменить. То же самое относится и к Украине: Меркель изначально была против американского присутствия там, поскольку планировала вместе с французами решить эту проблему. Но, как мы видим, это оказалось сложной задачей, и сейчас все зашло в тупик», – считает эксперт.
Отдельно Рар выделил немецкие СМИ, которые оказывают существенное влияние на атмосферу переговоров Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. «В Германии СМИ фактически настроены русофобски. Они во многом связаны с американскими структурами, но зачастую играют и собственную роль в политических процессах как некая инквизиция либеральных ценностей. И сейчас они пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, – рассказывает он. – Для этого они напоминают только плохое: что это день отравления оппозиционера и блогера Алексея Навального, что Путин преследует российскую оппозицию и многие другие бездоказательные истории».
Рар убежден, что «все это делается с целью нагнетания атмосферы на переговорах, чтобы пресса, которая с ней поедет, задавала вопросы только о плохом и свела на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече».
Что касается предстоящего визита Меркель в Киев, то, по мнению эксперта, там все уже обговорено в ходе недавнего посещения Владимиром Зеленским Берлина. «Там он пытался получить всевозможные гарантии за запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2». Конечно, он надеялся на то, что партия «Зеленые» как можно быстрее придет к власти и остановит трубопровод. Но это ему не удается, потому что «Северный поток – 2» будет достроен еще до окончания выборов в бундестаг», – утверждает Рар.
Эксперт отметил, что «украинская дипломатия, по сути, вертится вокруг одной темы – невозможности проводить собственные реформы, чтобы модернизировать экономику, потому что ее якобы обижает Россия». «Роль жертвы, которую бесконечно играет Украина, уже начала утомлять. Я думаю, что Меркель ему, конечно, скажет, что Минские соглашения должны выполнять все стороны – и Украина, и ДНР с ЛНР. Формула Штайнмайера о предоставлении автономии Донбассу – главенствующая в решении этого вопроса», – уверен Рар.
Кроме того, он предполагает, что Меркель будет предлагать Украине «зеленую сделку». «Украина, вероятно, надеется на то, что Германия предоставит ей денежные компенсации за «Северный поток – 2», но мы же не живем в «банановой» республике. Германия просто так не будет давать никому деньги. Она будет требовать, чтобы Украина начала перестраивать свою экономику и двигалась в русле зеленой энергетики», – полагает эксперт. «Почему-то Украина требует, чтобы национальные интересы Германии полностью соответствовали украинским. Но так не бывает», – посетовал он.
Касательно итогов переговоров Меркель с Путиным эксперт не ожидает особенных прорывов. «Во-первых, от Германии не так много уже зависит, как это кажется. Все-таки она встроена в трансатлантический и европейский консенсус. Если бы Меркель хотела завершить свое пребывание на посту канцлера каким-то позитивным прорывом, то ее немедленно бы остановили наиболее антироссийские страны – Польша, страны Прибалтики, Румыния, а также США», – отметил Рар.
«Поэтому максимум, который может сделать Меркель – это постараться проложить некий путь сотрудничества с Россией для своего приемника. Она надеется, что им будет Армин Лашет. Поэтому она постарается хотя бы нащупать какие-то позитивные моменты, на которых стратегическое сотрудничество могло бы опять посодействовать европейской безопасности вместе, а не против России», – заключил он.
Последняя зарубежная поездка Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ начинается с визита в Москву. Запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прощальная поездка Меркель приходится на момент, когда важный для обеих стран проект строительства газопровода «Северный поток-2» находится на финальной стадии.
В предстоящее воскресенье Меркель посетит Киев – и этот визит связывают с обсуждением вопроса газового транзита. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии сможет дать гарантии Киеву в энергетическом вопросе. Одновременно на Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита. «Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд (долларов) ежегодно, на Германию», – заявил украинский экономист Юрий Атаманюк.
Кроме того, в канун визита немецкого руководителя Зеленский выразил обиду по поводу нежелания Германии поставлять оружие Украине.
Ранее в Германии предупредили о семи препятствиях на пути реализации проекта «Северный поток – 2».
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В Германии не исключили поставок водорода по «Северному потоку – 2»
Водород, который могут поставлять из России по «Северному потоку – 2», пригодится Германии для достижения энергетических целей, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
«Я много думаю об идее использования «Северного потока – 2» для (поставок) водорода в будущем. Германия в настоящее время ищет партнеров по поставкам водорода по всему миру. Транспортировка по морю требует очень много времени и средств. «Северный поток – 2» – трубопровод, который можно было бы переоборудовать для транспортировки водорода. Россия обладает огромным потенциалом в производстве зеленого водорода, который нам понадобится для реализации энергетической реформы. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы как можно скорее заговорили с Россией о будущих поставках водорода», – сказал он.
В первую очередь Германия будет нуждаться в поставках газа в ближайшие годы, сказал депутат от Левой партии. В этой связи «Северный поток – 2» является «правильным и важным проектом», подчеркнул он, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу другой вид топлива – водород. И не просто продавать, а больше всех в мире. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть.
В Nord Stream 2 опровергли окончание строительства газопровода 23 августа
Компания Nord Stream 2 AG считает «спекуляциями» сообщения СМИ о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено 23 августа.
«Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода. Более 99% трубопровода уже завершены, и мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время», – отметила пресс-служба Nord Stream 2 AG в письменном ответе на вопрос ТАСС.
Пресс-служба в связи с этим привлекла внимание к интервью, которое дал в июле германской газете Handelsblatt исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. В этой публикации, подчеркнули в компании, есть информация о «завершении трубоукладки и о необходимых пусконаладочных работах, которые последуют».
Согласно тексту интервью, предоставленному пресс-службой Nord Stream 2 AG, Варнинг заявил: «Мы ожидаем, что работа по строительству будет завершена к концу августа». Отвечая на вопрос, как долго продлится затем тестирование давления и сертификация, исполнительный директор отметил: «По нашим оценкам – два-три месяца для каждой ветки. Мы уже начали эту работу на завершенной ветке».
Ряд СМИ сообщили ранее со ссылкой на германскую медиакомпанию Deutsche Welle о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» завершится 23 августа.
Напомним, Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей.
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Зеленский сказал, чего ждет от встречи с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая вскоре приедет в Киев с визитом, сможет дать гарантии в энергетическом вопросе.
«Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
По его словам, в ходе переговоров с российской стороной Меркель ведет себя практично, и ее попытка поддерживать отношения с Москвой можно назвать «прагматическим подходом».
«Она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко», – заключил украинский лидер.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев.
Газпром повысил прогноз по средней цене поставок газа в Европу
Газпром обновил прогноз на 2021 год по средней цене поставок газа в Европу на 30% – до 269,6 доллара за тысячу кубометров.
«Газпром» обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году. Новый прогноз на 30% выше – 269,6 долларов за 1 тыс. кубометров», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.
Весной зампред правления «Газпрома», глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщала, что средняя экспортная цена газа компании в Европе в 2021 году ожидается в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров.
Ранее стоимость газа в Европе в ходе торгов в четверг снизилась почти на 4% на сообщении Газпрома о возможных поставках голубого топлива по «Северному потоку – 2» в 2021 году.
Цена на газ в Европе упала на 4% на сообщениях Газпрома
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в четверг снизилась почти на 4% на сообщении Газпрома о возможных поставках голубого топлива по «Северному потоку – 2» в 2021 году, свидетельствуют данные ICE.
Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до значения в 507 доллара за 1 тыс. куб. м или 42,3 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). До этого момента стоимость газа держалась сегодня на отметке в 527 долларов за 1 тыс. куб. м., что практически на 4% выше это показателя, передает ТАСС.
Ранее Газпром сообщил, что по газопроводу «Северный поток – 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.
Напомним, Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей.
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Путин: «Северный поток – 2» почти завершен
До завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен, сказал президент России Владимир Путин
«15 километров осталось по морю. Все, можно считать, что это близится к завершению», – приводит РИА «Новости» слова Путина по итогам переговоров с Ангелой Меркель.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прощальная поездка Меркель приходится на момент, когда важный для обеих стран проект строительства газопровода «Северный поток-2» находится на финальной стадии.
В предстоящее воскресенье Меркель посетит Киев – и этот визит связывают с обсуждением вопроса газового транзита. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии сможет дать гарантии Киеву в энергетическом вопросе. Одновременно на Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита.
Ранее в Германии предупредили о семи препятствиях на пути реализации проекта «Северный поток – 2».
Зеленский высказался о соглашении между США и ФРГ по «Северному потоку – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности США и Германии по трубопроводу «Северный поток – 2» и намерен обсудить это на встрече с американским лидером Джо Байденом.
«Конечно, я совсем не рад этой договоренности. Вопрос «Северного потока – 2» стоит в приоритете на повестке дня моей встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне», – сказал он в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости».
По его словам, между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдет время, и Украина намерена использовать его для защиты собственных интересов. При этом Зеленский отметил, что запуск трубопровода все равно стоит под вопросом, шансы – 30-40%.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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