Названо лучшее время года для покупки загородной недвижимости

Покупкой загородного дома лучше заниматься зимой, в это время такие объекты продают по более выгодным ценам, рассказал риелтор агентства недвижимости Денис Коденко.

«Покупать дом лучше зимой. Это не сезон. Зимой, как правило, выставляют те дома, которые нужно срочно продать в связи с надобностью. Летом продавцы выходят с целью получения максимальной суммы за свой дом и участок», – рассказал Коденко Ura.ru.

Он добавил, что у покупки загородной недвижимости зимой есть положительные и отрицательные стороны. При покупке в зимнее время можно сразу определить, насколько теплый дом и насколько хорошая дорога к нему.

«Из минусов – непрезентабельная картинка. Не можешь увидеть, как ухаживают за территорией поселка летом. Зимой не все люди живут в домах и можно не узнать, какие будут соседи, а это очень важно», – пояснил эксперт.

Другой специалист в сфере недвижимости Лейла Рудь пояснила изданию, что дом постоянного проживания можно смотреть в любое время года. Доя покупки же жилья лучше выбирать конец дачного сезона.

«Если разумно подходить к этому вопросу, то лучше делать это осенью. Осенью цены будут ниже, чем следующей весной. В конце сезона покупать выгоднее», – указала она.