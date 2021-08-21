Прихожане УПЦ обвинили патриарха Варфоломея в содействии захвату храмов на Украине

Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ) на митинге в центре Киева обвинили патриарха Константинопольского Варфоломея в признании раскольников из Православной церкви Украины и поддержке их при захвате храмов, призвав его к покаянию.

«Вы признали раскольников, отлученных от церкви, и приняли их без покаяния, вы сослужили божественную литургию с лицами, не имеющими священного сана. Вы выдали раскольникам томос про ущербную автокефалию, которую православный народ Украины не просил вас. Вы принесли в нашу страну вражду, ненависть и насилие», – говорится в обращении к Варфоломею, передает ТАСС.

По мнению прихожан, от имени Варфоломея «боевики захватывают храмы, выгоняют из церковных зданий священнические семьи, бьют верующих и творят другие беззакония». «Украина умывается слезами и кровью от того, что принесли вы в нашу страну. Благодаря вам в нашей стране насильно захвачены 144 храма, но мы строим рядом с ними новые», – заявили они.

Миряне призвали Варфоломея к покаянию за посягательство на главенство в церкви, которое принадлежит одному богу, за стремление объединиться с католиками, за признание украинских раскольников и за гонения на верующих.

Патриарх Варфоломей прибыл в Киев накануне вечером. Он уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провести службу в Михайловском соборе. При этом патриарх Константинопольский контакты с канонической Украинской православной церковью игнорирует.

Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который «грубо нарушает канонические права и нормы».

До этого было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.

Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни.

Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».

Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины».

В октябре 2018 года Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.