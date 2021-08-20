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Верующие на Украине выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского
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Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который «грубо нарушает канонические права и нормы», заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
Митрополит Климент заявил, что «огромное количество верующих со всех регионов Украины протестуют против визита патриарха Варфоломея», передает РИА «Новости».
По его словам, захваты храмов, притеснения и «издевательства над нашими верующими стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом».
Он подтвердил, что представители канонической УПЦ не будут участвовать в мероприятиях, которые посетит патриарх во время визита на Украину, «потому что приезжая в Киев, Варфоломей грубо нарушает канонические правила и нормы».
«Его действия входят вразрез с принципами существования поместных церквей. Он приезжает сюда не просто по приглашению президента как участник светского политического мероприятия, но и собирается осуществлять религиозную деятельность», – подчеркнул представитель УПЦ.
По его мнению, «ничего хорошего этот визит для Украинской православной церкви не несет», но «мы надеемся не на человеческие силы, а на силу Божию, которая очень много лет хранит украинское православие». Потому «как бы Варфоломей и режиссеры, которые его сюда направили, ни старались, верующие всегда поддерживают каноническую церковь».
Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости страны.
До этого было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.
Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни.
Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».
Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины».
В октябре 2018 священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.
Зеленский: Крымчане с радостью примут украинскую власть
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Жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, они «с радостью» примут украинскую власть, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что даже те, кто в душе с «октябрятским значком», все равно будут радоваться, потому что с Украиной «в Крым вернется жизнь». По его словам, Россия давно работала информационно с крымчанами, но местные жители якобы все равно не считали себя русскими.
Также президент Украины отметил, что в первую очередь после возвращения Крыма в состав Украины он поедет на Черное море.
«У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – сказал он.
Зеленский рассказал, что его семья жила скромно, в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров якобы войдет в состав Украины.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину
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«Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.
«Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.
Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.
«В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.
В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.
«Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.
«Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.
В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году
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«Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
«Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов.
«Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник.
Кроме того, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
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Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.
Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.
«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.
Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.
Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВС Украины в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожила минометный расчет украинских силовиков в Донбассе.
В управлении народной милиции сообщили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договоренностями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения, передает РИА «Новости».
«В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», – сообщил представитель ведомства.
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения.
Зеленский заявил о планах построить большой военно-морской флот до 2035 года
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Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы над этим работаем. Есть задача до 2035 года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года. Наша задача – построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы – мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, страна не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах.
«Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс. Будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки. Все это обязательно будет. То же касается и военных баз: строительство первой уже скоро начнется в Бердянске», – сказал президент.
Также Зеленский добавил, что в этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина разучилась строить военные корабли.
На Украине назвали сооснователей «Крымской платформы»
В качестве основателей «Крымской платформы», которая откроется 23 августа, готовы присоединиться 44 страны и международные организации, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Сегодня я объявляю участников саммита «Крымской платформы». Это 44 страны и международные организации. Вместе с Украиной 45 участников», – цитирует ТАСС Кулебу.
Ранее в Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, а также назвал этот саммит шабашем.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным
Единственный путь к освобождению украинских заключенных в России лежит через переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«К сожалению, он заторможен полностью. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время Крымской платформы», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, вопрос заключенных он поднимает со «всеми лидерами в любом формате встреч». «Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России. Мы, наоборот, – объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех – это обмен, включая крымчан», – заявил Зеленский.
Также он призвал всех лидеров стран, которые поддерживают Киев в вопросе Крыма, активно работать и «давить» на Россию. «Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», – сказал Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.
На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Захарова объяснила, почему Москва вернула ноту Киева о визите Лаврова в Крым
Российская сторона вернула Киеву ноту протеста из-за поездки главы МИД Сергея Лаврова в Крым, Украина вновь пыталась поставить под сомнение российскую принадлежность региона, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«17 августа министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере «Таврида», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она пояснила, что нота была возвращена из-за неприемлемой терминологии в ней, с помощью нее украинский МИД пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма.
«Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве», – сказала Захарова.
Россия призывает Украину перестать посягать на территориальную целостность, МИД и в дальнейшем будет возвращать «подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов России».
Зеленский сказал, чего ждет от встречи с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая вскоре приедет в Киев с визитом, сможет дать гарантии в энергетическом вопросе.
«Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
По его словам, в ходе переговоров с российской стороной Меркель ведет себя практично, и ее попытка поддерживать отношения с Москвой можно назвать «прагматическим подходом».
«Она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко», – заключил украинский лидер.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев.
Мужчину с татуировкой Зеленского на ноге высмеяли на Украине
Украинские интернет-пользователи со смехом отреагировали на фотографию мужчины, сделавшего на ноге татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.
В комментариях к публикации в Facebook украинцы высмеяли парня, назвав его фанатом главы государства.
«Это калеки! Они даже кожу свою посвятили», – написал Yuriy Dobush.
Один из комментаторов добавил, что на другой ноге должен быть изображен Порошенко. Другой пользователь предположил, что «скоро таких бить будут». Еще один из них подчеркнул, что «на ноге Зеленскому и место».
«Через пару лет она сползет до пятки», – отметил Владимир Нечипась.
Один из комментаторов пошутил, что это не татуировка, а лишай.
В июне Зеленского высмеяли за то, что он пригласил представителей СМИ отдохнуть на природе и пожарить шашлыки по случаю Дня журналиста в стране.
На Украину для празднования еврейского Нового года прибыли тысячи хасидов
Больше восьми тысяч паломников-хасидов прибыли на Украину для празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год), сообщила в четверг пресс-служба объединенной еврейской общины.
«В район паломничества, по разным оценкам, прибыло от 6 до 10 тысяч хасидских паломников. По оценке фонда имени Раби Нахмана их число составляет 8 тысяч. Вчера была запущена международная полицейская станция, в которой располагается ситуационный центр, куда выведены видеокамеры с района паломничества», – говорится в сообщении в Telegram общины, передает РИА «Новости».
Украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тыс. хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана.
Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября.
В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана. Не попавшие на Украину хасиды начали отмечать иудейский Новый год в Минске.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как «голова года») – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
В Крыму назвали клоунадой слова Зеленского о полуострове
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что крымчане «с радостью» примут приход украинской власти, напоминают дешевую клоунаду, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Подобное заявление вызывает смех и напоминает дешевую клоунаду. Такое впечатление, что президент Украины перепутал реальную жизнь с юмористическим номером», – сказал Гемпель РИА «Новости».
По его словам, крымчане в 2014 году сделали осознанный выбор на демократическом референдуме. «На сегодня никто из крымчан ни разу не усомнился, что выбор был сделан правильно. На референдум крымчане шли не за материальными благами, а для того, чтобы наконец-то вернуться на свою историческую родину и уйти от гражданской войны, которая назревала на Украине, и того царящего беспредела», – сказал Гемпель.
По его словам, Зеленский может лично посетить полуостров и посмотреть, как живут крымчане. «Он может посетить Крым и посмотреть, как развивается наш полуостров, насколько крымчане довольны, что они являются частью большого государства, которым можно гордиться, где соблюдаются права человека и гарантируется мир и безопасность», – сказал Гемпель.
Ранее Зеленский заявил, что жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, они «с радостью» примут украинскую власть, потому что «с Украиной в Крым вернется жизнь».
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Адвокаты Януковича заявили о возобновлении дела против лидеров Евромайдана
Решение офиса генпрокурора Украины о закрытии дела против лидеров Евромайдана в том числе по массовым убийствам в 2014 году отменено Печорским райсудом Киева, сообщила пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы бывшего президента страны Виктора Януковича.
«Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил незаконное постановление офиса генерального прокурора о закрытии инициированного защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича уголовного производства по фактам умышленной сдачи Крыма рядом лиц, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году», – цитирует сообщение адвокатской конторы РИА «Новости».
Дело закрыли в ноябре 2020 года при помощи «формальных отписок», считают юристы Януковича. В числе фигурантов дела есть бывший премьер Арсений Яценюк, и.о. президента в 2014 году Александр Турчинов, экс-глава Рады Андрей Парубий, бывший руководитель СБУ Валентин Наливайченко, экс-депутат Сергей Пашинский, экс-мэр Киева Виталий Кличко лидер «Свободы» Олег Тягнибок, экс-генпрокурор Юрий Луценко и экс-министр обороны Степан Полторак.
По мнению защиты Януковича, был закрыт эпизод о возможном умышленном сокрытии преступлений во время расследования и судебного рассмотрения дела Януковича о госизмене судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами.
Ранее в августе киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.
На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.