В России решили напечатать на 3D-принтере целый поселок

Вблизи Ярославля около поселка Туношна началась застройка поселка с помощью строительного 3D-принтера S-300, под инновационные дома уже закуплены участки земли общей площадью 1,5 га, сообщил девелопер проекта – резидент инновационного центра «Сколково» компания «АМТ».

В настоящее время завершается строительство первого дома, всего в поселке будет 12 домов, напечатанных с помощью полевого строительного принтера S-300, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Согласно предварительной оценке, стоимость квадратного метра составляет около 20 тыс. рублей. Цена дома общей площадью 46 кв. м без отделки (при площади застройки 64 кв. м) составит 914 тыс. рублей.

Отмечается, что возведение второго дома позволит составить точный план-график строительных работ, показав значительную экономию трудозатрат: коттедж площадью 100 кв. метров планируется собрать за 30 часов. На третьем доме будут продемонстрированы возможности строительного 3D-принтера с точки зрения сложной формы.

В этих домах уже есть вода, электричество, канализация. Все последующие также подключат к коммуникациям, поставят на кадастровый учет и сделают гостиницами при учебном центре «АМТ», где преподают строительство на 3D-принтерах.

По словам вице-президента, исполнительного директора кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олега Дубнова, 3D-печать зданий и элементов сооружений – перспективная тема, которая скоро может стать трендом во всем мире. «Все отрасли идут по пути повышения производительности за счет автоматизации процессов, но в сфере строительства эти изменения пока не настолько явно влияли на основные производственные процессы. Так что у российских компаний сейчас есть прекрасная возможность занять одни из лидерских позиций за счет внедрения технологий, позволяющих сократить время и расходы на строительство объекта, что особенно важно в условиях дефицита трудовых ресурсов в строительной отрасли», – отметил он.

«3D-стройпринтеры позволяют реализовать любую фантазию архитектора: принтеру все равно, что печатать – простое прямоугольное здание или дом с лекальными фасадами, башенками и колоннами. И максимально автоматизировать процесс, благодаря чему время на строительство снижается в полтора раза по сравнению с традиционным», – заявил гендиректор компании «АМТ» Александр Маслов.

В 2017 году в Ярославской области на 3D-принтере был напечатан первый жилой дом по проекту «АМТ-Спецавиа». Площадь здания составила 300 кв. м. Дом печатали по частям и собирали на стройплощадке, как конструктор.