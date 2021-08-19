Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро

В Германии предупредили о семи препятствиях на пути «Северного потока – 2»

На пути реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» есть семь основных препятствий, их перечислила журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер.

Основной сложностью для проекта является газовая директива Евросоюза. Проблемой может стать положение документа, в соответствии с которым владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором. Этот пункт напрямую касается Газпрома, передает РИА «Новости».

Вторым препятствием является активное сопротивление строительству со стороны Польши и стран Балтии. «Польша – один из самых ярых противников газопровода. Так же, как прибалтийцы и словаки, она использует геополитические аргументы: якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от России, что, в свою очередь, подвергнет риску безопасность союза», – отметила журналистка. Фишер подчеркивает, что просто отмахнуться от возражений этих стран нельзя.

При этом, пишет журналистка, «Северный поток – 2» угрожает экономике Украины, бюджет которой зависит от доходов, получаемых за транзит газа. По мнению автора, власти Украины не смирятся со строительством газопровода и попытаются найти могущественных союзников, чтобы как-то повлиять на дальнейший ход событий.

Еще одна сложность заключается в том, что к «Северному потоку – 2» негативно относятся большинство депутатов Европарламента. Они выступают с требованием остановить строительство. Однако эти документы носят рекомендательный характер, и Еврокомиссия не обязана учитывать их при принятии решений. При этом, пишет Фишер, игнорировать эти резолюции нельзя по политическим соображениям.

Четвертой проблемой для реализации «Северного потока – 2» стала немецкая партия «Зеленые». Если ее представители по итогам сентябрьских выборов в Бундестаг войдут в коалиционное правительство, с газопроводом будет разбираться кабинет министров, который не будет так же сплоченно отстаивать проект, как при Ангеле Меркель.

Еще одной трудностью на пути завершения проекта может стать новый советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, чья задача – свести к минимуму геополитические риски «Северного потока – 2». По мнению американских властей, они заключаются в возможности «дестабилизации Украины» и использовании Россией поставок газа в качестве инструмента.

Кроме того, пишет немецкая журналистка, сейчас идут разбирательства по искам «Союза охраны природы Германии» и «Немецкого союза помощи окружающей среде» против трубопровода. Строительство магистрали в акваториях пытаются остановить экологи, аргументируя это соображениями защиты климата.

Политика самого Евросоюза в области охраны окружающей среды является последним препятствием для «Северного потока – 2».

«Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство «Северного потока – 2» экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ», – заявила Фишер

При этом, отметила она, у газопроводов есть одно важное преимущество: трубу можно легко переделать для транспортировки водорода. Именно с этим топливом многие связывают надежду на воцарение климатически нейтральной экономики.

«Россия уже готова предложить себя в качестве будущего поставщика водорода», – заключила Фишер.

Ранее обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для журнала National Interest предположила, что благодаря трубопроводу «Северный поток – 2» Германия, вероятно, получит более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими.