Выборы-2021: Зюганов заступился за Бутину, в «Справедливой России» наметился раскол

«Единая Россия» поставила точку в вопросе отмены принудительной вакцинации студентов. В одном из важнейших региональных отделений «Справедливой России» назревает раскол, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов заступился за Марию Бутину перед коллегами по партии.

«Нельзя ставить в зависимость от вакцинации использование инфраструктуры или включенность студентов и сотрудников в образовательную, исследовательскую, творческую, спортивную деятельность. Локальные акты университетов в этой части также являются недопустимыми», – сказал он.

Несколько кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от свердловского регионального отделения «Справедливой России – За правду» написали руководителю фракции СР в Госдуме Сергею Миронову обращение, в котором обвинили местного лидера Андрея Кузнецова в лоббировании политических амбиций местного бизнесмена Армена Карапетяна и его родственников.

По мнению авторов обращения, присутствие Карапетянов в предвыборных списках существенно снижает электоральную привлекательность партии. В связи с этим они попросили Миронова исключить из списка Карапетяна и его сына. В противном случае они снимут свои кандидатуры, что поставит под угрозу полноценное участие партии в выборах.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на инициативу одного из региональных отделений партии о снятии с выборов кандидата от «Единой России» Марии Бутиной. «Давайте разберемся внимательно. Я прошу Афонина (первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин) и наш штаб немедленно разобраться и доложить – посмотрим, что там происходит. Мы за то, чтобы рекламировать свою программу, а не судиться», – заявил Зюганов.

Ранее на сайте кировского отделения коммунистов появилось сообщение о направлении запроса в Центризбирком с требованием проверить законность наличия у Бутиной иностранных счетов. Сама Бутина называет эти утверждения попыткой заработать политические очки. «Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось», – цитирует Бутину RT. Кандидат отметила, что ее документы прошли надлежащую проверку в Центризбиркоме.

Президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев убежден, что решение «Единой России» о добровольной вакцинации для студентов будет положительно воспринято молодежным электоратом партии. «Это решение найдет отклик особенно в молодежной среде, где сохраняется достаточно спорное отношение к вакцинации. Поэтому мы видим правильный политтехнологический ход», – считает Григорьев.

На этом фоне скандал внутри «Справедливой России» может негативно повлиять на доверие избирателей. «Свердловские кандидаты предполагают, что наличие в списках «одиозных политиков», как они выразились, может нанести ущерб результатам. Поэтому их обращение к Миронову понятно, – отметил Григорьев. – Очевидно, что в этом регионе есть значительные проблемы».

По мнению Григорьева, формально «Справедливая Россия – За правду» – единая партия, «но с идеологической точки зрения она существует в форме двух партий, каждая из которых действует в соответствии со своими представлениями о политике». Тем не менее «такая модель может дать какой-то результат, есть устранить противоречия на уровне регионов».

В то же время политолог назвал «правильной» реакцию Зюганова на инициативу о снятии Бутиной с выборов. «Лидер КПРФ фактически заступился за Бутину. Это разумное поведение со стороны Геннадия Андреевича, ведь КПРФ имеет антиамериканскую позицию, а Мария Бутина – это человек, который несправедливо пострадал от судебной машины Соединенных Штатов. Нападки на нее, на мой взгляд, не воспринимались электоратам коммунистов позитивно», – указал Григорьев.

При этом коммунисты никак не навредят репутации Бутиной, у которой «хорошие позиции в Кировской области», благодаря «активной работе», убежден политолог.

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