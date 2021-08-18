Стало известно о расколе в свердловском региональном отделении «Справедливой России – за правду»

Несколько кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» написали обращение лидеру партии Сергею Миронову, в котором обвинили областного лидера Андрея Кузнецова в лоббировании политических амбиций местного бизнесмена и его родственников.

Речь идет о бывшем депутате Заксобрания Армене Карапетяне, полномочия которого депутаты прекратили досрочно по требованию прокуратуры.

«По причинам, о которых мы можем только догадываться, в число кандидатов общеобластного списка попал Армен Карапетян – одиозный политик [...] Не самая лучшая репутация для «защитника народных интересов». В списках кандидатов присутствует и его сын Акоп Карапетян», – цитирует обращение Just media.

По мнению авторов обращения, присутствие Карапетянов в предвыборных списках существенно снижает электоральную привлекательность партии. В связи с этим они просят Миронова лично вмешаться в ситуацию и исключить из списка Карапетяна и его сына. В противном случае они снимут свои кандидатуры.

Обращение подписали пять человек, среди которых олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и бизнесвумен Мария Штань, занимавшаяся реконструкцией парка Зеленая роща в Екатеринбурге.