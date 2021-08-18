Посол объяснил, почему в Кабуле не поддержали объявившего себя временным главой Салеха

В Кабуле не поддержали вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, который заявил, что он теперь является временным главой государства, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Жирнов указал в эфире Первого канала, что «режим (Ашрафа) Гани не просто не пользовался никакой поддержкой, его ненавидели простые люди, а это порядка 90%», потому «в Кабуле за вице-президента Салеха никто не встал», передает РИА «Новости».

Посол также заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в оценке перспектив удержания власти в Афганистане талибами (движение признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) или Салехом нужно быть реалистами, и Москва готова к любому развитию событий.

«Подчеркиваю, в широком смысле никаких генерализованных выводов мы не делаем. Слишком рано. Сейчас получается, третьи сутки», – подчеркнул посол, отвечая на вопрос, есть ли у России и у посольства в частности «план Б».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, кто может стать лидером нового Афганистана. Отметим, что талибы призвали женщин участвовать в управлении страной.

Напомним, в воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

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