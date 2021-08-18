Кто станет лидером нового Афганистана

В захваченном Кабуле нормализуется обстановка. На улицах возобновилось движение автомобилей, открываются пекарни и кафе. На этом фоне руководство «Талибана» начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Кто может войти в его состав и что может помешать успеху переговорного процесса?

Во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится признавать террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) властью Афганистана. Однако, по словам министра, сейчас на улицах Кабула наблюдаются «позитивные процессы» и «талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок».

Как сообщают местные СМИ, на улицах столицы действительно стало спокойнее: на дорогах оживилось движение, несмотря на дефицит бензина, открылись пекарни и кафе, хотя изображения женщин в общественных местах теперь замазываются краской. Талибы вошли в столицу в минувшее воскресенье и сразу установили контроль над городом без какого-либо сопротивления со стороны предыдущих властей.

Москва, добавил Лавров, надеется на формирование переходных структур в стране. В пользу межафганского диалога выступили экс-президент страны Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр также присоединился к этому призыву. «Я очень надеюсь, что переговоры в Кабуле завершатся договоренностью о том, чтобы афганцы сформировали инклюзивные переходные структуры, как важный шаг на пути к полной нормализации обстановки в этой многострадальной стране», – подчеркнул Лавров.

В то же время Associated Press сообщило, что один из лидеров талибов Амир Хан Муттаки, который в 1996–2001 годах возглавлял министерство высшего образования, также ведет консультации с Абдуллой, Карзаем и Хекматияром. По данным агентства, переговоры начались еще до отставки и бегства из страны президента Ашрафа Гани.

Ранее официальный представитель политофиса талибов в Дохе Сухейль Шахин заявлял о планах сформировать «инклюзивное исламское правительство». Как отмечает ТАСС, боевики не намерены заниматься монополизацией своего правления. «Мы ожидаем мирной передачи власти, – подчеркнул Шахин. – Под этим мы подразумеваем, что город и власть должны быть переданы исламскому эмирату Афганистан, после чего в будущем у нас будет инклюзивное исламское правительство, в котором будут представлены все афганцы».

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Напомним, после бегства президента главой переходного правительства Афганистана объявлен экс-руководитель МВД Ахмад Джалали, однако позднее он опроверг эту информацию. Между тем в Кабуле ожидают, что власть перейдет в руки главе политического крыла «Талибана» муллы Абделя Гани Барадара. По прогнозу Шахина, кандидатура главы режима талибов будет объявлена в ближайшие два–три дня.

С другой стороны, первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех утверждает, что, согласно конституции, он – временный глава государства. По его словам, в случае отсутствия президента, будь то смерть или бегство, именно вице-президент получает бразды правления страной. Салех называет себя противником «Талибана» и призывает своих сторонников дать отпор движению.

Таким образом, на власть в Кабуле претендует сразу несколько игроков, отмечают эксперты. По словам директора Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, тот же Хекматияр не имеет никакого отношения к талибам, он давно живет в Кабуле и был когда-то частью вооруженной оппозиции. Это лишний раз подчеркивает, что новая власть наверняка не будет монополизирована исключительно талибами. «Пока невозможно говорить о каком-то совете и переходном правительстве. Сейчас продолжаются переговоры. Активные консультации идут также в Исламабаде, где присутствует часть афганских политиков, в основном таджики и хазарейцы», – отметил Нессар.

Внутри самого «Талибана», пояснил эксперт, происходят любопытные процессы, отражающиеся на ходе переговоров. «Катарский офис, то есть политическое крыло талибов, считается относительно либеральным и умеренным. Эта часть талибов пытается преодолеть разногласия с военным крылом «Талибана» и с теми талибами, которые фактически контролируют страну», – отметил собеседник.

Частью катарского офиса являются такие фигуры, как Амир Хан Муттаки и Сухейль Шахин, выступающий как пресс-секретарь талибов. Однако их влияние на нынешний процесс формирования власти незначительно, они выступают как второстепенные фигуры.

По словам Нессара, все идет к тому, что в Афганистане будет найден некий компромисс по формированию новой власти. Картина прояснится в ближайшие несколько дней, уверен эксперт. «Наибольшее влияние на ситуацию в стране и формирование правительства имеет глава военной комиссии талибов Мухаммед Якуб, сын основателя «Талибана» муллы Омара. По некоторым данным, Якуб находится в Кандагаре. Есть основания полагать, что большая часть талибов подчиняется именно ему. Из тех людей, кто находится в Катаре, самым влиятельным остается мулла Абдул Гани Барадар – лидер политического крыла и заместитель командующего войсками «Талибана», – уточнил эксперт.

О том, что руководство «Талибана» крайне неоднородно, а его члены придерживаются разных взглядов на экономические, административные, религиозные и этнические вопросы, говорит и кандидат военных наук, участник боевых действий в Афганистане Анатолий Матвийчук. «Верхушка организации состоит не только из бывших студентов с высшим образованием и соответствующими взглядами на жизнь, но и из малограмотных местных жителей, слепо верящих в идеи радикального ислама и слова своих проповедников», – пояснил эксперт.

В этом будет состоять сложность в управлении организацией и, соответственно, всей страной.

«К примеру, религиозные лидеры могут внушить радикалам идею о необходимости введения шариатского суда в Афганистане. Это, вероятно, вызовет одобрение не у всей правящей верхушки «Талибана», – пояснил аналитик.

В целом в руководство должны войти представители трех–четырех объединений, подчеркнул Матвийчук. «Это будет представитель группировки пуштунов Хекматияр, за которым стоит Пакистан. Также во власти будут представлены отдельно делегаты от тех пуштунов, которые уехали в страны Ближнего Востока в 2001 году после вторжения США. Кроме того, талибы будут пытаться ввести в состав руководства представителей местных малых народов, в частности хазарейцев, чтобы привлечь эти группировки на свою сторону. Также во власти будет представлена группировка моджахедов», – указал Матвийчук.

Вместе с тем эксперты напоминают, что в афганскую провинцию Панджшер во вторник отправились около 10 тыс. бойцов, которые собираются воевать с талибами. Кроме того, силы вице-президента Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, и теперь ведут бои с талибами в Панджшере. Поэтому, как считают специалисты, успех переговоров по созданию нового правительства будет зависеть в том числе от того, удастся ли талибам сохранить контроль над всеми занятыми территориями.

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