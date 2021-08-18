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18 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Кто диктует Европе рекордные цены на газ

Европа страдает от дорогого газа REUTERS/ Leonhard Foeger
Газпром отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей на Украине, и это сразу вызвало очередной всплеск цен на газ в Европе. Они подскочили почти под 600 долларов за тысячу кубометров. Последний раз такое было 16 лет назад. Многие – и в первую очередь Украина – обвиняют в этом Газпром. Однако в реальности Россия не имеет к этому ни малейшего отношения. Подробности...
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Руцкой: Ельцин принес огромное зло нашей стране

Руцкой рассказал, что после своей отставки Ельцин прислал ему письмо, в котором признал его правоту Валентин Кузьмин, Александр Сенцов/ТАСС
«Поведение Горбачева, который не отстоял своих товарищей, заключенных в СИЗО «Матросская тишина» и не смог навести элементарный порядок в стране, привело в конечном итоге к уничтожению страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой, комментируя 30-летие августовского путча. Подробности...
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В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый

Последний полет первого Ил-112В Овчинников Дмитрий/ТАСС
Драматическая видеозапись разлетелась во вторник по соцсетям – очевидец запечатлел возгорание двигателя и падение нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Единственный летный экземпляр машины разбился, погиб экипаж прославленных летчиков-испытателей. Некоторые обстоятельства уже позволяют выдвинуть версии о причинах этой трагедии – и внимание специалистов привлек прежде всего двигатель. Подробности...
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Кто станет лидером нового Афганистана

Гульбеддин Хекматияр (справа) и Абдулла Абдулла рассчитывают снова вернуться к власти, но уже с помощью талибов OMAR SOBHANI/REUTERS
В захваченном Кабуле нормализуется обстановка. На улицах возобновилось движение автомобилей, открываются пекарни и кафе. На этом фоне руководство «Талибана» начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Кто может войти в его состав и что может помешать успеху переговорного процесса? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Шейхи и полиаморы вряд ли поженятся

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Есть потребность в картинках, на которых веганы и полиаморы взялись бы за руки с шейхами, племенными вождями и дамами в элегантных никабах, и все, кроме белого гетеросексуального мужчины, ушли бы в лучшее будущее, и там ходили бы на терапию и рассказывали друг другу о своих травмах. Подробности...

А было ли падение Римской империи?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Своего высочайшего подъёма, взлёта, который ей уже никогда не удастся повторить, Римская империя достигла через полтора века после своего пресловутого «падения». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Как искажаются воспоминания о Великой Отечественной

Александр Березин
Александр Березин, научный журналист
Историй «про Жукова» такого рода множество, некоторые из них – непристойного характера, некоторые – еще более фантастические, но все они объединяются одним: недостоверностью. И не только про Жукова. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
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    Кто станет лидером нового Афганистана

    Гульбеддин Хекматияр (справа) и Абдулла Абдулла рассчитывают снова вернуться к власти, но уже с помощью талибов    18 августа 2021, 12:05
    Фото: OMAR SOBHANI/REUTERS
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    В захваченном Кабуле нормализуется обстановка. На улицах возобновилось движение автомобилей, открываются пекарни и кафе. На этом фоне руководство «Талибана» начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Кто может войти в его состав и что может помешать успеху переговорного процесса?

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится признавать террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) властью Афганистана. Однако, по словам министра, сейчас на улицах Кабула наблюдаются «позитивные процессы» и «талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок».

    Как сообщают местные СМИ, на улицах столицы действительно стало спокойнее: на дорогах оживилось движение, несмотря на дефицит бензина, открылись пекарни и кафе, хотя изображения женщин в общественных местах теперь замазываются краской. Талибы вошли в столицу в минувшее воскресенье и сразу установили контроль над городом без какого-либо сопротивления со стороны предыдущих властей.

    Москва, добавил Лавров, надеется на формирование переходных структур в стране. В пользу межафганского диалога выступили экс-президент страны Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр также присоединился к этому призыву. «Я очень надеюсь, что переговоры в Кабуле завершатся договоренностью о том, чтобы афганцы сформировали инклюзивные переходные структуры, как важный шаг на пути к полной нормализации обстановки в этой многострадальной стране», – подчеркнул Лавров.

    В то же время Associated Press сообщило, что один из лидеров талибов Амир Хан Муттаки, который в 1996–2001 годах возглавлял министерство высшего образования, также ведет консультации с Абдуллой, Карзаем и Хекматияром. По данным агентства, переговоры начались еще до отставки и бегства из страны президента Ашрафа Гани.

    Ранее официальный представитель политофиса талибов в Дохе Сухейль Шахин заявлял о планах сформировать «инклюзивное исламское правительство». Как отмечает ТАСС, боевики не намерены заниматься монополизацией своего правления. «Мы ожидаем мирной передачи власти, – подчеркнул Шахин. – Под этим мы подразумеваем, что город и власть должны быть переданы исламскому эмирату Афганистан, после чего в будущем у нас будет инклюзивное исламское правительство, в котором будут представлены все афганцы».

    Напомним, после бегства президента главой переходного правительства Афганистана объявлен экс-руководитель МВД Ахмад Джалали, однако позднее он опроверг эту информацию. Между тем в Кабуле ожидают, что власть перейдет в руки главе политического крыла «Талибана» муллы Абделя Гани Барадара. По прогнозу Шахина, кандидатура главы режима талибов будет объявлена в ближайшие два–три дня.

    С другой стороны, первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех утверждает, что, согласно конституции, он – временный глава государства. По его словам, в случае отсутствия президента, будь то смерть или бегство, именно вице-президент получает бразды правления страной. Салех называет себя противником «Талибана» и призывает своих сторонников дать отпор движению.

    Таким образом, на власть в Кабуле претендует сразу несколько игроков, отмечают эксперты. По словам директора Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, тот же Хекматияр не имеет никакого отношения к талибам, он давно живет в Кабуле и был когда-то частью вооруженной оппозиции. Это лишний раз подчеркивает, что новая власть наверняка не будет монополизирована исключительно талибами. «Пока невозможно говорить о каком-то совете и переходном правительстве. Сейчас продолжаются переговоры. Активные консультации идут также в Исламабаде, где присутствует часть афганских политиков, в основном таджики и хазарейцы», – отметил Нессар.

    Внутри самого «Талибана», пояснил эксперт, происходят любопытные процессы, отражающиеся на ходе переговоров. «Катарский офис, то есть политическое крыло талибов, считается относительно либеральным и умеренным. Эта часть талибов пытается преодолеть разногласия с военным крылом «Талибана» и с теми талибами, которые фактически контролируют страну», – отметил собеседник.

    Частью катарского офиса являются такие фигуры, как Амир Хан Муттаки и Сухейль Шахин, выступающий как пресс-секретарь талибов. Однако их влияние на нынешний процесс формирования власти незначительно, они выступают как второстепенные фигуры.

    По словам Нессара, все идет к тому, что в Афганистане будет найден некий компромисс по формированию новой власти. Картина прояснится в ближайшие несколько дней, уверен эксперт. «Наибольшее влияние на ситуацию в стране и формирование правительства имеет глава военной комиссии талибов Мухаммед Якуб, сын основателя «Талибана» муллы Омара. По некоторым данным, Якуб находится в Кандагаре. Есть основания полагать, что большая часть талибов подчиняется именно ему. Из тех людей, кто находится в Катаре, самым влиятельным остается мулла Абдул Гани Барадар – лидер политического крыла и заместитель командующего войсками «Талибана», – уточнил эксперт.

    О том, что руководство «Талибана» крайне неоднородно, а его члены придерживаются разных взглядов на экономические, административные, религиозные и этнические вопросы, говорит и кандидат военных наук, участник боевых действий в Афганистане Анатолий Матвийчук. «Верхушка организации состоит не только из бывших студентов с высшим образованием и соответствующими взглядами на жизнь, но и из малограмотных местных жителей, слепо верящих в идеи радикального ислама и слова своих проповедников», – пояснил эксперт.

    В этом будет состоять сложность в управлении организацией и, соответственно, всей страной.

    «К примеру, религиозные лидеры могут внушить радикалам идею о необходимости введения шариатского суда в Афганистане. Это, вероятно, вызовет одобрение не у всей правящей верхушки «Талибана», – пояснил аналитик.

    В целом в руководство должны войти представители трех–четырех объединений, подчеркнул Матвийчук. «Это будет представитель группировки пуштунов Хекматияр, за которым стоит Пакистан. Также во власти будут представлены отдельно делегаты от тех пуштунов, которые уехали в страны Ближнего Востока в 2001 году после вторжения США. Кроме того, талибы будут пытаться ввести в состав руководства представителей местных малых народов, в частности хазарейцев, чтобы привлечь эти группировки на свою сторону. Также во власти будет представлена группировка моджахедов», – указал Матвийчук.

    Вместе с тем эксперты напоминают, что в афганскую провинцию Панджшер во вторник отправились около 10 тыс. бойцов, которые собираются воевать с талибами. Кроме того, силы вице-президента Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, и теперь ведут бои с талибами в Панджшере. Поэтому, как считают специалисты, успех переговоров по созданию нового правительства будет зависеть в том числе от того, удастся ли талибам сохранить контроль над всеми занятыми территориями.

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