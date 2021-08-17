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Северная Македония объявила о высылке второго российского дипломата
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Власти Северной Македонии высылают второго российского дипломата в этом году, сообщил на брифинге глава МИД страны Буяр Османи.
В мае из Скопье уже выслали одного дипломатического сотрудника, на что Россия приняла ответные меры. Во вторник глава МИД республики сообщил на брифинге о высылке еще одного сотрудника российского посольства.
«Так как информация этого рода обычно носит секретный характер, не могу раскрывать детали, но МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции, и предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому принадлежим. Так что, информация верна», – передает РИА «Новости» заявление Османи.
Как сообщили в российской дипмиссии, Москва рассматривает ответные меры после объявления персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Северной Македонии.
«Мы подтверждаем факт получения ноты об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства. Данный сотрудник уехал из Северной Македонии за 10 дней до этого в связи с завершением командировки. В данный момент российская сторона рассматривает ответные меры», - сказали в посольстве.
Напомним, в мае Северная Македония дала российскому дипломату неделю на отъезд из страны.
Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию
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По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.
«Наши истинные стратегические соперники – Китай и Россия – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», – приводит его слова ТАСС.
Байден заявил, что продолжает считать верным решение о выводе войск. Военные США «не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воют сами афганцы», сказал он, добавив, что «для вывода войск никогда нет хорошего времени». Байден считает «неправильным просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя», передает РИА «Новости».
По его словам, «политическое руководство» Афганистана «сдалось и бежало», а «армия провалилась». Президент утверждает, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается. «Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее», – заявил он.
При этом США, как считает Байден, достигли целей в Афганистане – он заявил, что их миссией «никогда не было строительство нации», а также «создание объединенной, централизованной демократии». Вашингтон стремился лишь «предотвратить террористические атаки на Америку», достать виновных в атаке 11 сентября, убедиться, что «Аль-Каида» (запрещена в России) не сможет использовать Афганистан для будущих атак.
Байден сказал, что «унаследовал» соглашение, которое Дональд Трамп, занимая пост президента США, заключил с движением «Талибан» (запрещено в России). Нынешний глава США заявил, что делал выбор между соблюдением соглашения и «эскалацией конфликта», которая грозила потерями для американских военных.
США закрыли посольство в Кабуле, вывезли дипломатов и взяли на себя управление воздушным пространством в Афганистане. Байден заявил, что готов к критике из-за решения о выводе американских войск из Афганистана. Он заверил, что США дадут быстрый силовой ответ на любые попытки талибов их атаковать.
По его мнению, нынешняя ситуация в Афганистане демонстрирует, что «ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане». Вашингтон продолжит оказывать поддержку жителям Афганистана и выступать в защиту их прав, заявил Байден.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.
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Самолет ВВС Афганистана сбит системой ПВО Узбекистана
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Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы, сообщили в Минобороны Узбекистана.
«15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», – рассказал представитель Минобороны страны РИА «Новости».
Два летчика самолета афганских ВВС, который упал в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в больнице в Термезе.
Ранее министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
В МИД России назвали виновников хаоса в аэропорту Кабула
Хаос в аэропорту Кабула спровоцировали США своими действиями во время эвакуации американцев из Афганистана, заявил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».
«В самом Кабуле обстановка абсолютно спокойная <...>, и это смешивать с хаосом, который в аэропорту был создан, абсолютно не надо», – передает его слова РИА «Новости».
Кабулов уточнил, что аэропорт открыт для международных рейсов. «Но поскольку американцам приспичило прислать несколько тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество их сотрудников <...>, они были вынуждены временно прекратить прилеты и посадки гражданских рейсов, этим и создали хаос и по большому счету бардак», – пояснил дипломат.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Летчик оценил шансы выжить при попытке проникнуть во взлетающий самолет
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У людей, которые зацепились за шасси самолета, вылетавшего из аэропорта афганской столицы, не было никаких шансов спастись. Если бы их не сдуло ветром, то раздавило бы при уборке ходовой части, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ, ветеран гражданской авиации Олег Серов.
В Сети появилась видеозапись падения двух людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Уточняется, что два человека уцепились за шасси самолета ВВС США с целью выбраться из Афганистана, но не удержались и сорвались с большой высоты.
«У этих людей не было никаких шансов на выживание. Во-первых, их бы смяло при уборке шасси. Во-вторых, поскольку самолет ускоряется, набегающий поток усиливается. Их попросту сдуло, то есть им сил не хватило руками удержаться, это было неизбежно», – говорит Серов.
Он рассказывает, что в Африке были случаи, когда люди прятались в гондолу шасси, но на высоте девять тысяч метров замерзали насмерть из-за температуры, которая достигает 50–60 градусов ниже ноля. К тому же данная часть самолета негерметична, поэтому там не хватает кислорода.
«Понятно, что пришли талибы и люди пытаются спастись, чтобы головы им не отрезали. Жаль людей, жаль, что их бросили американцы. Все это от отчаянья поступки», – заключил собеседник.
В воскресенье радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом.
Эксперт объяснил шок американцев от происходящего в Афганистане
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«Ситуация в Афганистане производит шокирующее впечатление на всю американскую публику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление члена палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни, в котором она назвала происходящее в Афганистане «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России).
«Противники президента США Джо Байдена будут использовать ситуацию в Афганистане как мощнейшее оружие против американской администрации. В США есть поговорка, что каждый кризис надо использовать. И они будут это делать», – убежден политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт добавил, что «после первой растерянности будет контратака с либерального фланга. Они попытаются обвинить кого-то другого». «Но сейчас картина обвального падения того, что американцы строили в Афганистане или делали вид, что строили, производит шокирующее впечатление на всю американскую публику, и сторонников Байдена в том числе. Это настоящий удар по Америке», – подчеркнул собеседник.
«Несмотря на все попытки заштукатурить бегство США из Афганистана, картина, усиленная современными СМИ, получилась очень яркая. Кадры афганцев, пытавшихся зацепиться за вертолет, упавших и разбившихся насмерть, будут стоять перед глазами у многих американцев», – заключил Дробницкий.
Происходящее в Афганистане является не «прекращением бесконечных войн», за которое выступали как 45-й президент США Дональд Трамп, так и глава Белого дома Джо Байден, а «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России), заявила в понедельник член палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни. По ее словам, тветственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, по ее мнению, несут как Трамп, который «вел переговоры с террористами», так и Байден, который теперь «оставляет страну врагам-террористам».
Ранее экс-президент Трамп возложил на Байдена ответственность за провал в Афганистане. Действия нынешнего президента станут одним из величайших поражений в истории, заявил бывший глава Белого дома.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана, установили контроль над городом. Перед эвакуацией американского посольства в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Немецкий дипломат шокирован «тотальным поражением» спецслужб США
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Ситуация в Афганистане свидетельствует о тотальном провале спецслужб США, стремительное продвижение талибов к Кабулу вызывает шок и возмущение, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Как почти все, я шокирован и возмущен тем, что мы все вместе, США и их европейские союзники, ошиблись так сильно, так сильно верили в «потемкинские деревни», то есть в хорошо вооруженные и хорошо подготовленные вооруженные силы Афганистана, которым, по заявлениям американцев, которые поступали мне еще несколько дней назад, доверяли, что они могут защищать Кабул в течение месяцев.
То, что это рухнуло, как карточный дом, это тотальное банкротство, тотальное поражение в военных оценках, как я предполагаю, оценках американских спецслужб», – приводит его слова РИА «Новости».
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Эксперт объяснил массовую панику в аэропорту Кабула
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«Стремящихся к самолетам в Кабуле объединяет одно – они боятся за себя и своих родных, потому что знают: талибы их не пощадят», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума, комментируя массовую панику афганцев в аэропорту Кабула после того, как запрещенное в России движение «Талибан» установило полный контроль над Афганистаном.
«Афганцы бегут не только из Кабула, но и из других провинций, ранее захваченных талибами», – отметил Аббас Джума – При этом пока сложно однозначно сказать, какие именно группы населения представляют эти люди. Но их объединяет одно – они боятся за себя, за жизнь своих родных, близких и друзей, потому что понимают: талибы их не пощадят», – объясняет он.
«Среди стремящихся убежать из страны, вероятно, есть люди, работавшие с предыдущим режимом – государственные служащие, журналисты и силовики. Это категории людей, которые понимают, что новая власть не погладит их по голове. И судя по тому, как афганцы ринулись в аэропорт, судя по панике и накалу страстей, который мы видим в других городах, они крайне серьезно относятся к «Талибану», – полагает собеседник.
По словам востоковеда, «в отличие от некоторых экспертов, которые пытаются убедить нас в том, что талибы – хорошие и образованные ребята, у афганцев, бегущих сломя голову к улетающим самолетам, на этот счет иное мнение». «Они считают, что с ними договориться нельзя и что их будут убивать и притеснять», – предполагает собеседник.
Джума подчеркнул, что среди стремящихся попасть на самолеты есть женщины и дети. «Не стану исключать, что в этой толпе немало тех, кто просто читает новости о ситуации в стране, и родственники тех, кто проживает в провинциях, ранее захваченных талибами, – продолжил эксперт. – Оттуда мы слышали очень много новостей про убийства и похищения».
Собеседник добавил, что паника людей демонстрирует полное отсутствие доверия к обещаниям «Талибана» не применять насилие к тем, кто работал с предыдущим правительством или поддержал его. «Они считают, что подобные популистские заявления направлены вовне, дабы заручиться поддержкой больших стран. Они видят в этом попытку нарисовать «Талибану» человеческое лицо. Но многие афганцы считают, что теперь в стране все будет так же плохо, как и ранее в 1996-2001 годах», – подытожил Джума.
Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула. Эти кадры официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими. «В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», – написала дипломат в Telegram.
«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – добавила Захарова.
Кроме того, агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Самолеты ВВС Германии не смогли приземлиться в Кабуле
Два военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Германии не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за скопления местных жителей на посадочной полосе, сообщили источники в Бундесвере.
Как сообщают источники Bild, самолеты прилетели из Германии, но на посадочной полосе собрались сотни местных жителей – они прорвались на летное поле в надежде покинуть Афганистан. Самолеты не смогли совершить безопасную посадку и продолжили кружить над аэропортом. Один из них в итоге был вынужден отправиться на дозаправку в Ташкент.
Bild пишет, что приземление станет возможным только после того, как американские солдаты вытеснят местных жителей за пределы аэропорта. Самолеты ВВС Германии должны были эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Позднее dpa со ссылкой на собственные источники сообщило, что самолет немецких военно-воздушных сил приземлился в Кабуле, передает РИА «Новости».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.
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Военный летчик назвал ошибки США при бегстве из Кабула
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Перед эвакуацией американских войск из Афганистана необходимо было подготовить автомобильные дороги, выставить охрану, открыть для этих целей сразу несколько аэропортов, организовать воздушный коридор и договориться с сопредельными государствами, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
В Сети появилась видеозапись падения людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Уточняется, что два человека уцепились за шасси самолета ВВС США с целью выехать из Афганистана, но не удержались и сорвались с большой высоты. Спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов убежден, что хаос в аэропорту столицы спровоцировали США своими действиями во время эвакуации американцев из страны. Что нужно было сделать, чтобы этого избежать?
«Во-первых, необходимо было организовать воздушный коридор для транспортных перелетов, договориться с сопредельными государствами, чтобы осуществлять промежуточную посадку для того, чтобы оперативно и короткими перелетами осуществлять вывоз людей из страны», – говорит Попов.
Он подчеркивает, что помимо граждан США это должны быть также люди из тех подразделений и служб, которые оказывали армейское содействие. Он рассказывает, что когда российские войска уходили из Афганистана, то они заранее опрашивали тех, кто с ними служил, на предмет выезда из страны, а некоторым даже предлагали вывезти семьи.
«Соответственно, перед началом эвакуации необходимо подготовить автомобильные дороги, выставить охрану, открыть для этих целей сразу несколько аэропортов, а не только Международный аэропорт Кабула, чтобы можно было вывозить силовиков и граждан, которые посчитали, что пора уйти», – объясняет специалист.
Летчик обращает внимание на то, что в данной ситуации в неправильной эвакуации виноват неверный политический подход, так как состоялся вывоз не всех желающих, а также неправильный расчет времени, поскольку такого короткого периода недостаточно для правильной организации операции. «Они прекрасно знали, что настанет час икс, поэтому должны были заблаговременно отработать трафик движения или подготовить чартеры на вывоз личного состава, причем как своего, так и дополнительных национальных специалистов», – считает Попов.
Также он пояснил, что две трети афганского аэропорта ранее были перекрыты военными, поскольку аэродром являлся военной базой, однако во время вывода войск эта часть осталась без охраны, так как люди, которые должны были заменить улетающих, отступили, чтобы не противоречить новой системе и непризнанному правительству.
После того, как радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, оно установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом.
Узбекистан сообщил о столкновении афганского и узбекского военных самолетов
Генпрокуратура Узбекистана заявила, что афганский и узбекский военные самолеты столкнулись в воскресенье в небе над Узбекистаном, пилоты живы, они катапультировались.
В пресс-службе генпрокуратуры сообщили, что в воскресенье три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана, передает РИА «Новости».
«Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах», – сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. Из официальных комментариев непонятно, идет ли речь об одном и том же или о разных афганских военных самолетах.
Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Опытный образец Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье
Опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Опытный образец Ил-112В потерпел во вторник катастрофу в ходе полетов в Подмосковье», – заявил источник РИА «Новости», не уточняя другие детали.
13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021».
Стало известно о последних маневрах Ил-112В перед крушением
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Управлявшие разбившимся в Московской области Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт, сообщил источник в экстренных службах.
«Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора», – сообщил собеседник ТАСС.
По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.
В ОАК сообщили, что на месте крушения проводятся спасательные работы, судьба экипажа пока остается неизвестной.
В МЧС заявили, что разрушений после авиакатастрофы на земле нет. «На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует», – сказали в ведомстве.
Между тем представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила, что по факту авиакатастрофы проводится проверка.
«Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место крушения самолета Ил-112 в подмосковной Кубинке. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – пояснила она.
Глава управления Павел Выменец поручил своему первому заместителю Александру Перепелицыну отправиться на место для координации работы.
Напомним, на борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.
Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
Путин поручил ускорить развитие пропускной способности БАМа и Транссиба
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Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для ускоренного развития провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на ускоренное развитие провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе в целях обеспечения вывоза угля из Республики Хакасия, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) в восточном направлении», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 ноября.
Кроме того, глава государства поручил правительству до 15 сентября представить предложения по увеличению объемов вывоза угля из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
«Правительству РФ... представить предложения... по увеличению объемов вывоза угля, в том числе в восточном направлении, из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, и по разработке нормативно-правовой базы в целях планирования для каждого из этих субъектов РФ объемов такого вывоза до 2025 года с учетом роста провозной и пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и необходимости обеспечения баланса интересов всех грузоотправителей», – сказано в документе.
Также Путин поручил до 31 декабря проработать возможность заключения между РЖД и угледобывающими организациями соглашений по объемам вывоза угля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение до конца 2021 года в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... возможность заключения (с учетом подходов, согласованных с крупнейшими угледобывающими организациями) между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и угледобывающими организациями на срок до трех лет соглашений, которыми определяются объемы вывоза угля железнодорожным транспортом в восточном направлении и устанавливается ответственность сторон таких соглашений», – указано в перечне поручений.
Немецкие СМИ: Крупнейшая экономика мира теряет власть над нефтью
Вашингтон теряет влияние над нефтью, хотя раньше крупнейшая экономика мира задавала темп в ценах на нефть и поставках газа, заявило немецкое издание Die Welt.
«До недавнего времени США задавали темп в ценах на нефть и поставках газа. Но поворот Джо Байдена к «зеленой» энергетике и новые денежные потоки инвесторов все меняют. Насколько велика потеря власти, показывает отчаянная мольба о помощи, обращенная к некогда самому большому противнику», – пишет издание, перевод статьи которого приводит ИноПресса.
Издание напомнило, что почти полтора года назад, 20 апреля 2020 года произошло нечто удивительное: впервые в истории цена на нефть опустилась до отрицательных значений – баррель нефти американской марки WTI стал стоить минус 37 долларов.
«То есть тот, кто покупал нефть в тот день, получал за нее деньги. Катастрофа для всех производителей. Спрос рухнул, ведь, в конце концов, полмира находилось в состоянии локдауна. Тем временем мировая экономика восстанавливается – а вместе с ней и цены на нефть. Баррель нефти марки WTI (159 литров) в настоящее время стоит около 70 долларов. Это больше, чем в 2019 году, в год, предшествовавший пандемии», – уточнили авторы статьи.
В публикации отмечается, что это сопровождается новой проблемой: цена теперь слишком высока для Америки. «США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли теряет свою власть над нефтью», – говорится в статье.
Die Welt указывает, что Вашингтон призвал ОПЕК, определяющий цены на нефть, увеличить производство. «Этот призыв является отрезвляющим сигналом: Америка, страна, которая лишь недавно грезила о «глобальном энергетическом доминировании», теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама Америка больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени все было совсем иначе», – отмечает издание.
Отмечается, что Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. «Его климатические цели амбициозны: к 2035 году углеродно-нейтральным должен стать энергетический сектор США, к 2050 году – вся экономика», – сказано в статье.
По словам аналитика американской инвестиционной компании Price Futures Group Фила Флинна, ОПЕК оказывает огромное влияние на экономику США, и именно администрация Байдена дала ей это влияние.
Политика президента США, считает Флинн, приводит к тому, что Америка производит меньше нефти, чем в прошлом. Байден создал условия, в которых никто больше не хочет инвестировать в буровые установки. В эпоху Трампа США добывали более 13 млн баррелей нефти в день. Сейчас объемы снизились до 11,3 млн баррелей.
Инвестиционный банк Goldman Sachs также видит опасность в том, что администрация Байдена обращается за помощью к ОПЕК. По мнению аналитика Дэмиена Курвлина, сейчас важно, чтобы страны, не входящие в ОПЕК, увеличивали свои инвестиции, чтобы не попасть в зависимость от картеля. Если этого не произойдет, то в долгосрочной перспективе цены будут расти.
Ранее экс-глава американского государства Дональд Трамп подверг критике администрацию Джо Байдена за «переговоры с ОПЕК и Россией» по нефти. «Они ведут переговоры с ОПЕК и Россией, тогда как у нас столько нефти, что мы не знали, куда ее девать», – заявил Трамп.
В июле администрация США призвали ОПЕК+ достичь компромисса по возможному увеличению добычи нефти.
Дефицит Lada Granta возник в России
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В России зафиксирован дефицит машин Lada, включая Lada Granta, сообщили автодилеры.
Дефицит Lada Granta, самой популярной модели, в ГК «Прагматика» наблюдается «как в СЗФО, так и в целом по России», сказал гендиректор группы и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев. По его словам, дефицит сохранится «до начала осени, если не ухудшится ситуация с комплектующими», передает РИА «Новости».
Глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что дефицит коснулся всех моделей Lada. При этом «АвтоВАЗ» заверил, что ситуация исправится в сентябре. Подщеколдин отметил, что дефицит есть не только среди брендов, имеющих сборку в России, но и среди импортных.
«Автомир» сообщил, что у него, «как и у всей остальной дилерской сети» по «всем моделям плохо», ожидается «смещение спроса в сторону б/у автомобилей».
В понедельник «АвтоВАЗ» вернулся к работе после корпоративного отпуска. Однако еще как минимум неделю Lada Granta не будут выпускать из-за нехватки комплектующих. Учитывая плановый отпуск, производство Lada Granta приостановлено почти на месяц. Летом «АвтоВАЗ» шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.