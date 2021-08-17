Диетолог предупредила о вероятности эпидемии ожирения в России

Эпидемия ожирения в России может достигнуть масштабов США уже в течение ближайших десять лет, заявила диетолог Анжелика Дюваль.

По словам Дюваль, вопрос ожирения в России «с каждым годом набирает все большие обороты», и «вполне вероятно, что в ближайшие пять-десять лет мы можем стать наравне с США», передает Ura.ru.

«Это связано с тем, что у нас процветает фастфуд в стране. У нас был совершенно другой менталитет. Домашняя еда всегда была в нашей стране для людей основным рационом. Люди среагировали на маркетинговый ход, что можно удобно и быстро поесть, в связи с этим рацион стал быстро меняться», – добавила она.

Прием такой пищи оказывает сильную нагрузку на печень и желудочно-кишечный тракт человека. Диетолог объяснила это тем, что эта еда состоит из низкокачественных продуктов, богатых жирами и углеводами.

«Готовый салат в магазине тоже можно отнести к фастфуду, потому что производитель никогда не будет использовать, например, высококачественное оливковое масло. Ему это невыгодно», – подчеркнула Дюваль.

Кроме того, люди набирают вес из-за сидячего образа жизни. При этом условии лишние килограммы появляются даже у тех, кто не менял свой рацион в пользу вредных продуктов.

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша сообщила, что, по данным опроса населения, во время пандемии приблизительно 50% граждан набирали вес.

«После того, как карантин сняли, из этих 50% где-то 30% более или менее пришли к тому весу, который был до карантина. Остальные с этими наеденными килограммами так и остались жить дальше», – добавила специалист.

Ранее в России предложили ввести акцизы на вредные продукты.

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