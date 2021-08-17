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В России выявили 20,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 20 958 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 958 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2006, Московской области – 1328, Санкт-Петербурге – 1156.
Всего в стране выявили 6 642 559 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 918 324 человек, из них 18 407 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 805 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 172 110 человек.
Накануне, 16 августа, в России выявили 20 765 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 193.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию
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По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.
«Наши истинные стратегические соперники – Китай и Россия – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», – приводит его слова ТАСС.
Байден заявил, что продолжает считать верным решение о выводе войск. Военные США «не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воют сами афганцы», сказал он, добавив, что «для вывода войск никогда нет хорошего времени». Байден считает «неправильным просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя», передает РИА «Новости».
По его словам, «политическое руководство» Афганистана «сдалось и бежало», а «армия провалилась». Президент утверждает, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается. «Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее», – заявил он.
При этом США, как считает Байден, достигли целей в Афганистане – он заявил, что их миссией «никогда не было строительство нации», а также «создание объединенной, централизованной демократии». Вашингтон стремился лишь «предотвратить террористические атаки на Америку», достать виновных в атаке 11 сентября, убедиться, что «Аль-Каида» (запрещена в России) не сможет использовать Афганистан для будущих атак.
Байден сказал, что «унаследовал» соглашение, которое Дональд Трамп, занимая пост президента США, заключил с движением «Талибан» (запрещено в России). Нынешний глава США заявил, что делал выбор между соблюдением соглашения и «эскалацией конфликта», которая грозила потерями для американских военных.
США закрыли посольство в Кабуле, вывезли дипломатов и взяли на себя управление воздушным пространством в Афганистане. Байден заявил, что готов к критике из-за решения о выводе американских войск из Афганистана. Он заверил, что США дадут быстрый силовой ответ на любые попытки талибов их атаковать.
По его мнению, нынешняя ситуация в Афганистане демонстрирует, что «ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане». Вашингтон продолжит оказывать поддержку жителям Афганистана и выступать в защиту их прав, заявил Байден.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.
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Стало известно об участии машин Центра им. Хруничева в столкновении с перестрелкой на Кутузовском проспекте в Москве
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Во время перестрелки на Кутузовском проспекте в Москве, в которой был убит уроженец Махачкалы, был ранен еще один человек, СМИ сообщают, что подозреваемые скрылись на машинах, принадлежащих Центру им. Хруничева.
Пострадавший 25-летний мужчина поступил в больницу в воскресенье вечером, перестрелка произошла в ночь на 15 августа. У мужчины прострелена лопатка, он утверждает, что стал случайной жертвой, передает «Московский комсомолец». Уточняется, что пострадавший родом из Дагестана.
Также сообщается, что две машины Toyota Camry, на которых, предположительно, скрылись преступники, по документам принадлежат космическому Центру им. Хруничева.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, шестеро неизвестных напали на 28-летнего мужчину в ночь на 15 августа в Москве. Двое из них открыли стрельбу. Расстреляв молодого человека, убийцы скрылись на двух автомобилях Toyota Camry. Позднее на месте преступления полиция обнаружила 15 гильз, банковскую карту, мобильный телефон и ключи от автомобиля.
По предварительной информации, жертвой киллеров стал уроженец Махачкалы Гасан Абдуллаев. Он хотел сбежать и спрятаться от злоумышленников во дворах, но сделать это ему не удалось.
Опубликовано видео с падающими людьми с взлетевшего из Кабула самолета
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В соцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
На кадрах видно, как с самолета падают две точки. По видео невозможно точно определить, являются ли упавшие предметы неким грузом или же людьми.
Между тем афганское агентство Хама-пресс утверждает, что два человека погибли, упав с самолета. По данным агентства, люди при попытке вылететь из аэропорта Кабула уцепились за шасси самолета ВВС США, однако не удержались и сорвались с большой высоты, передает ТАСС.
Кадры с самолетом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими. «В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», – написала дипломат в Telegram.
«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – добавила Захарова.
На другом видео, появившемся в СМИ, запечатлены толпы людей на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула, штурмующие военный самолет. Некоторые пытаются залезть на дверь и шасси воздушного судна.
В аэропорту Кабула со вчерашнего дня царит хаос: на взлетное поле вышли сотни людей, которые пытаются улететь после взятия Афганистана талибами (движение «Талибан» запрещено в России).
В посольстве России в Афганистане заявили, что российские граждане не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула.
Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Самолет ВВС Афганистана сбит системой ПВО Узбекистана
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Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы, сообщили в Минобороны Узбекистана.
«15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», – рассказал представитель Минобороны страны РИА «Новости».
Два летчика самолета афганских ВВС, который упал в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в больнице в Термезе.
Ранее министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
В МИД России назвали виновников хаоса в аэропорту Кабула
Хаос в аэропорту Кабула спровоцировали США своими действиями во время эвакуации американцев из Афганистана, заявил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».
«В самом Кабуле обстановка абсолютно спокойная <...>, и это смешивать с хаосом, который в аэропорту был создан, абсолютно не надо», – передает его слова РИА «Новости».
Кабулов уточнил, что аэропорт открыт для международных рейсов. «Но поскольку американцам приспичило прислать несколько тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество их сотрудников <...>, они были вынуждены временно прекратить прилеты и посадки гражданских рейсов, этим и создали хаос и по большому счету бардак», – пояснил дипломат.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Летчик оценил шансы выжить при попытке проникнуть во взлетающий самолет
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У людей, которые зацепились за шасси самолета, вылетавшего из аэропорта афганской столицы, не было никаких шансов спастись. Если бы их не сдуло ветром, то раздавило бы при уборке ходовой части, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ, ветеран гражданской авиации Олег Серов.
В Сети появилась видеозапись падения двух людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Уточняется, что два человека уцепились за шасси самолета ВВС США с целью выбраться из Афганистана, но не удержались и сорвались с большой высоты.
«У этих людей не было никаких шансов на выживание. Во-первых, их бы смяло при уборке шасси. Во-вторых, поскольку самолет ускоряется, набегающий поток усиливается. Их попросту сдуло, то есть им сил не хватило руками удержаться, это было неизбежно», – говорит Серов.
Он рассказывает, что в Африке были случаи, когда люди прятались в гондолу шасси, но на высоте девять тысяч метров замерзали насмерть из-за температуры, которая достигает 50–60 градусов ниже ноля. К тому же данная часть самолета негерметична, поэтому там не хватает кислорода.
«Понятно, что пришли талибы и люди пытаются спастись, чтобы головы им не отрезали. Жаль людей, жаль, что их бросили американцы. Все это от отчаянья поступки», – заключил собеседник.
В воскресенье радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом.
Эксперт объяснил шок американцев от происходящего в Афганистане
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«Ситуация в Афганистане производит шокирующее впечатление на всю американскую публику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление члена палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни, в котором она назвала происходящее в Афганистане «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России).
«Противники президента США Джо Байдена будут использовать ситуацию в Афганистане как мощнейшее оружие против американской администрации. В США есть поговорка, что каждый кризис надо использовать. И они будут это делать», – убежден политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт добавил, что «после первой растерянности будет контратака с либерального фланга. Они попытаются обвинить кого-то другого». «Но сейчас картина обвального падения того, что американцы строили в Афганистане или делали вид, что строили, производит шокирующее впечатление на всю американскую публику, и сторонников Байдена в том числе. Это настоящий удар по Америке», – подчеркнул собеседник.
«Несмотря на все попытки заштукатурить бегство США из Афганистана, картина, усиленная современными СМИ, получилась очень яркая. Кадры афганцев, пытавшихся зацепиться за вертолет, упавших и разбившихся насмерть, будут стоять перед глазами у многих американцев», – заключил Дробницкий.
Происходящее в Афганистане является не «прекращением бесконечных войн», за которое выступали как 45-й президент США Дональд Трамп, так и глава Белого дома Джо Байден, а «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России), заявила в понедельник член палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни. По ее словам, тветственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, по ее мнению, несут как Трамп, который «вел переговоры с террористами», так и Байден, который теперь «оставляет страну врагам-террористам».
Ранее экс-президент Трамп возложил на Байдена ответственность за провал в Афганистане. Действия нынешнего президента станут одним из величайших поражений в истории, заявил бывший глава Белого дома.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана, установили контроль над городом. Перед эвакуацией американского посольства в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Немецкий дипломат шокирован «тотальным поражением» спецслужб США
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Ситуация в Афганистане свидетельствует о тотальном провале спецслужб США, стремительное продвижение талибов к Кабулу вызывает шок и возмущение, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Как почти все, я шокирован и возмущен тем, что мы все вместе, США и их европейские союзники, ошиблись так сильно, так сильно верили в «потемкинские деревни», то есть в хорошо вооруженные и хорошо подготовленные вооруженные силы Афганистана, которым, по заявлениям американцев, которые поступали мне еще несколько дней назад, доверяли, что они могут защищать Кабул в течение месяцев.
То, что это рухнуло, как карточный дом, это тотальное банкротство, тотальное поражение в военных оценках, как я предполагаю, оценках американских спецслужб», – приводит его слова РИА «Новости».
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Стало известно о бегстве президента Афганистана на набитом деньгами вертолете
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Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны, рассказали в посольстве России.
«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», – рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
В воскресенье боевики «Талибана» вошли в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
В воскресенье талибы установили контроль над университетом Кабула, после чего вошли в президентский дворец, подняв свой флаг над столицей Афганистана. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Позже он объяснил, что покинул республику, чтобы избежать кровопролития. По данным телеканала Al Jazeera, Гани покинул республику и вместе с супругой прибыл в столицу Узбекистана.
Эксперт объяснил массовую панику в аэропорту Кабула
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«Стремящихся к самолетам в Кабуле объединяет одно – они боятся за себя и своих родных, потому что знают: талибы их не пощадят», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума, комментируя массовую панику афганцев в аэропорту Кабула после того, как запрещенное в России движение «Талибан» установило полный контроль над Афганистаном.
«Афганцы бегут не только из Кабула, но и из других провинций, ранее захваченных талибами», – отметил Аббас Джума – При этом пока сложно однозначно сказать, какие именно группы населения представляют эти люди. Но их объединяет одно – они боятся за себя, за жизнь своих родных, близких и друзей, потому что понимают: талибы их не пощадят», – объясняет он.
«Среди стремящихся убежать из страны, вероятно, есть люди, работавшие с предыдущим режимом – государственные служащие, журналисты и силовики. Это категории людей, которые понимают, что новая власть не погладит их по голове. И судя по тому, как афганцы ринулись в аэропорт, судя по панике и накалу страстей, который мы видим в других городах, они крайне серьезно относятся к «Талибану», – полагает собеседник.
По словам востоковеда, «в отличие от некоторых экспертов, которые пытаются убедить нас в том, что талибы – хорошие и образованные ребята, у афганцев, бегущих сломя голову к улетающим самолетам, на этот счет иное мнение». «Они считают, что с ними договориться нельзя и что их будут убивать и притеснять», – предполагает собеседник.
Джума подчеркнул, что среди стремящихся попасть на самолеты есть женщины и дети. «Не стану исключать, что в этой толпе немало тех, кто просто читает новости о ситуации в стране, и родственники тех, кто проживает в провинциях, ранее захваченных талибами, – продолжил эксперт. – Оттуда мы слышали очень много новостей про убийства и похищения».
Собеседник добавил, что паника людей демонстрирует полное отсутствие доверия к обещаниям «Талибана» не применять насилие к тем, кто работал с предыдущим правительством или поддержал его. «Они считают, что подобные популистские заявления направлены вовне, дабы заручиться поддержкой больших стран. Они видят в этом попытку нарисовать «Талибану» человеческое лицо. Но многие афганцы считают, что теперь в стране все будет так же плохо, как и ранее в 1996-2001 годах», – подытожил Джума.
Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула. Эти кадры официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими. «В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», – написала дипломат в Telegram.
«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – добавила Захарова.
Кроме того, агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
В Таджикистане и Узбекистане рассказали, что ждут от прихода талибов к власти в Афганистане
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«Есть ощущение, что американцы «разворошили улей» в соседней стране – осталась досада от их поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог из Таджикистана Абдугани Мамадазимов, комментируя настроение в республике после победы талибов в Афганистане. В Душанбе и Ташкенте не опасаются провокаций собственно от «Талибана», но указывают на опасность со стороны террористических структур, связанных с ИГ*.
«Единого мнения по поводу причин такого поспешного ухода американцев из Афганистана в Таджикистане нет. Но есть ощущение, что американцы «разворошили улей» в соседней стране – осталась досада от их поведения. Многие в нашей республике обижены тем, что двадцать лет они там находились, а перед уходом даже не предупредили хозяина дома об уходе, не согласовали. Напротив, уход согласован с противником афганского правительства – «Талибаном», – отметил глава Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов.
По словам собеседника, «люди не испытывают особого страха» в связи с победой в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Есть ожидание, что основной поток афганских беженцев из хлынет в Пакистан и Иран – страны, цивилизационно более близкие Афганистану, нежели светские республики Центральной Азии, отметил Мамадазимов. «Еще с советских времен пограничная река Амударья стала не только природным водоразделом, но и цивилизационным, – подчеркнул таджикистанский политолог. – На левом берегу расположились исламские страны – на правом – светские государства».
По мнению Мамадазимова, «Талибан» будет нуждаться в признании своего «Исламского эмирата Афганистан» со стороны международного сообщества. Следовательно, отмечает эксперт, руководство движения, пришедшего к власти, не заинтересовано в каких-либо провокациях на границе со среднеазиатскими государствами, а тем более, в попытках вторжения в них. «Важно, что «Талибан» исповедует концепцию эмирата в границах Афганистана, а не халифата, не признающего существующих границ. Поэтому мы ожидаем, что они будут утверждать сейчас власть у себя в Афганистане», – отметил эксперт.
При этом, надо учесть, что «Исламское государство*» – сетевая организация, имеющая аффилированные группы в Центральной Азии, указал Мамадазимов. «Это «Исламское движение Узбекистана», «Исламское движение Восточного Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) и так далее. Эти группы могут прорваться, в таком случае наша армия сможет с ними справиться. В первую очередь мы будем рассчитывать на свою армию, на своих пограничников. Но в случае форс-мажорных обстоятельств мы опираемся на мощную поддержку ОДКБ», – отметил собеседник.
«Сейчас в пограничных районах усилены пункты охраны границы. Во многом помогли недавние трехсторонние учения Таджикистана, Узбекистана и России, – отметил Мамадазимов. – Это послужило примером превентивной дипломатии, а также усилило уверенность людей в том, что если ситуация выйдет из-под контроля, наши ближайшие союзники и соседи придут нам на выручку. Кроме того, эти учения остудили пыл тех, кто по ту сторону наблюдал за ними в бинокль».
«Республика Узбекистан граничила с талибами с 1996 по 2001 год. Как некоторые аналитики обратили на это внимание, талибы не нападали на границе. Такого не было, чтобы они специально нападали на сопредельную страну. Полагаю, что не следует ожидать каких-либо попыток вторжения», – сказал газете ВЗГЛЯД советник по политическим вопросам посольства Узбекистана в Москве Закир Заитов. По его мнению, приход талибов к власти в Кабуле был фактически согласован с Вашингтоном.
«Выход американцев из Афганистана объясняется договоренностями с движением «Талибан», которые были заключены еще при Трампе в Дохе. Насколько знаю, американцы должны были вывести войска еще до начала мая», – заметил Заитов.
«11 сентября должен завершиться вывод американских войск из Афганистана, – в свою очередь отметил Мамадазамов. – А 15 сентября в Душанбе пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Думаю, что эти авгиевы конюшни теперь предстоит отчасти выгребать ШОС».
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в Кабул. В тот же день талибы объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. По мнению экспертов, «Исламский эмират Афганистан» будет рассматривать запрещенные в России «Аль-Каиду» и «Исламское государство – Хорасан» как своих непосредственных врагов.
Ранее, в субботу, группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Как сообщает ТАСС, в воскресенье вечером появились сообщения о крушении самолета афганских ВВС в приграничной Сурхандарьинской области Узбекистана. Минобороны Узбекистана изучает ситуацию.
В воскресенье появились сообщения о том, что президент Афганистана Ашраф Гани, сложив с себя полномочия после падения Кабула, бежал в Таджикистан или Узбекистан. МИД Таджикистана и источники «Интерфакса» в Узбекистане опровергли эти утверждения.
В середине августа пограничники стран СНГ, в том числе Узбекистана и Таджикистана провели в России совместные учения, на которых отработали взаимодействие при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах. С 10 по 16 августа минобороны России, Таджикистана и Узбекистана проводили совместные маневры на полигоне Харбмайдон близ таджикско-афганской границы, сообщает RT. Антитеррористические учения прошли с участием 2,5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружений и военной техники, в том числе армейской авиации России и Таджикистана.
На 16-17 сентября в Душанбе запланирован саммит глав государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что одной из главных тем будет ситуация в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Самолеты ВВС Германии не смогли приземлиться в Кабуле
Два военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Германии не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за скопления местных жителей на посадочной полосе, сообщили источники в Бундесвере.
Как сообщают источники Bild, самолеты прилетели из Германии, но на посадочной полосе собрались сотни местных жителей – они прорвались на летное поле в надежде покинуть Афганистан. Самолеты не смогли совершить безопасную посадку и продолжили кружить над аэропортом. Один из них в итоге был вынужден отправиться на дозаправку в Ташкент.
Bild пишет, что приземление станет возможным только после того, как американские солдаты вытеснят местных жителей за пределы аэропорта. Самолеты ВВС Германии должны были эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Позднее dpa со ссылкой на собственные источники сообщило, что самолет немецких военно-воздушных сил приземлился в Кабуле, передает РИА «Новости».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.
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Военный летчик назвал ошибки США при бегстве из Кабула
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Перед эвакуацией американских войск из Афганистана необходимо было подготовить автомобильные дороги, выставить охрану, открыть для этих целей сразу несколько аэропортов, организовать воздушный коридор и договориться с сопредельными государствами, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
В Сети появилась видеозапись падения людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Уточняется, что два человека уцепились за шасси самолета ВВС США с целью выехать из Афганистана, но не удержались и сорвались с большой высоты. Спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов убежден, что хаос в аэропорту столицы спровоцировали США своими действиями во время эвакуации американцев из страны. Что нужно было сделать, чтобы этого избежать?
«Во-первых, необходимо было организовать воздушный коридор для транспортных перелетов, договориться с сопредельными государствами, чтобы осуществлять промежуточную посадку для того, чтобы оперативно и короткими перелетами осуществлять вывоз людей из страны», – говорит Попов.
Он подчеркивает, что помимо граждан США это должны быть также люди из тех подразделений и служб, которые оказывали армейское содействие. Он рассказывает, что когда российские войска уходили из Афганистана, то они заранее опрашивали тех, кто с ними служил, на предмет выезда из страны, а некоторым даже предлагали вывезти семьи.
«Соответственно, перед началом эвакуации необходимо подготовить автомобильные дороги, выставить охрану, открыть для этих целей сразу несколько аэропортов, а не только Международный аэропорт Кабула, чтобы можно было вывозить силовиков и граждан, которые посчитали, что пора уйти», – объясняет специалист.
Летчик обращает внимание на то, что в данной ситуации в неправильной эвакуации виноват неверный политический подход, так как состоялся вывоз не всех желающих, а также неправильный расчет времени, поскольку такого короткого периода недостаточно для правильной организации операции. «Они прекрасно знали, что настанет час икс, поэтому должны были заблаговременно отработать трафик движения или подготовить чартеры на вывоз личного состава, причем как своего, так и дополнительных национальных специалистов», – считает Попов.
Также он пояснил, что две трети афганского аэропорта ранее были перекрыты военными, поскольку аэродром являлся военной базой, однако во время вывода войск эта часть осталась без охраны, так как люди, которые должны были заменить улетающих, отступили, чтобы не противоречить новой системе и непризнанному правительству.
После того, как радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, оно установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом.
Узбекистан сообщил о столкновении афганского и узбекского военных самолетов
Генпрокуратура Узбекистана заявила, что афганский и узбекский военные самолеты столкнулись в воскресенье в небе над Узбекистаном, пилоты живы, они катапультировались.
В пресс-службе генпрокуратуры сообщили, что в воскресенье три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана, передает РИА «Новости».
«Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах», – сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. Из официальных комментариев непонятно, идет ли речь об одном и том же или о разных афганских военных самолетах.
Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Цена газа в Европе превысила 585 долларов
Цена газа в Европе обновила исторический максимум превысив 585 долларов за 1 тыс. кубометров после решения Газпрома забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.
На момент открытия торгов стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) составляла почти 550 долларов за 1 тыс. кубометров. После того, как были объявлены итоги аукциона, стоимость достигала 586,3 доллара, подскочив на 2,5%, передает РИА «Новости».
Газпром забронировал на сентябрь только 4% из предложенного объема твердых дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, при этом в предыдущие месяцы он выкупал все. С мая Газпром выкупал весь предлагавшийся такой объем в 15 млн кубометров в сутки, об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Сообщается, что на аукционе предлагалось забронировать на сентябрь твердые дополнительные транзитные мощности в объеме 15 млн кубометров газа в сутки, но выкуплено оказалось только 650 тыс. кубов в сутки.
В начале августа стоимость газа в Европе обновила максимум и превысила 540 долларов за тысячу кубометров после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе.
До этого компания «Газпром» не стала бронировать на четвертый квартал дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.