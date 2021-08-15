Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 724 человек Сирены зазвучали в ряде городов Кубани из-за угрозы подтопления 15 августа 2021, 22:15 Текст: Антон Никитин

В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены для оповещения жителей домов в зоне подтопления о необходимости собрать документы и выйти на возвышенность, сообщили городские власти. «Центр города обесточен. Пока идет дождь и сохраняется угроза подтопления, электричество будет отключено до тех пор, пока вода не сойдет», – приводит РИА «Новости» слова источника в мэрии Геленджика. Там напомнили, что в 2012 году во время наводнения пять человек погибли от поражения электрическим током. Тогда вода затопила улицу Керченскую, люди проходили мимо оголенного провода, под водой его было не видно. Погибли и прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи. За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Из-за сильных дождей на Кубани оказались подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, шесть социальных объектов и один участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, из которых 991 – дети. По информации оперштаба региона, в 11 муниципальных образованиях действует режим ЧС: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тыс. человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов. Напомним, в воскресенье мощные ливни накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек из-за дождей оказались без света. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Из-за непогоды в Анапе оказались повреждены десятки отелей, санаториев и детских лагерей. В субботу президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько серьезный вызов стоит перед Россией.

Путин назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России 14 августа 2021, 14:59

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Масштаб и характер бедствий в некоторых районах России беспрецедентны, при необходимости требуется безотлагательно отправить в безопасные места детей и женщин из пострадавших зон, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. «Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В Сибири, на Дальнем Востоке, напротив, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент. «Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», – указал он. Глава государства потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий. Президент сообщил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет, и поручил держать ситуацию под пристальным контролем. Он призвал подумать над тем, как создать условия для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за природных пожаров, а также максимально сохранить лесные богатства. По его словам, необходимо организовать работу так, чтобы минимизировать последствия ЧС для животных. Также требуется быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах и принять планы по восстановлению жилых домов и помещений. Он также подчеркнул, что все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в регионах 15 августа 2021, 10:15 Текст: Елизавета Булкина

В сентябре в ряде регионов России ожидаются периоды похолодания, хотя практически на всей территории страны температура воздуха будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Похолодание в сентябре ожидается только в северных регионах Сибири – на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказала эксперт «Российской газете». Дожди в сентябре пройдут в Мурманской области, на севере Карелии и на севере Архангельской области. Дождливым сентябрь будет и в Калининградской области. Мало осадков прогнозируется в Поволжье –от Казани до Волгограда. Также не дождливым первый месяц осени будет в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в предгорьях Алтая, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области. На курортах России долго продлится «бархатный сезон», там температура воздуха составит 23-28 тепла. На Урале днем в среднем 13-18 тепла. Около 15 градусов прогнозируется на юге Западной Сибири. На Дальнем Востоке – минимум осадков и температура воздуха – от 14 до 19 градусов. Заморозки в сентябре прогнозируются в сентябре характерны для Чукотки и Магаданской области. Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем в истории мира 13 августа 2021, 20:47 Текст: Алексей Дегтярев

Июль 2021 года стал месяцем с самой высокой общемировой температурой за все время метеонаблюдений с 1880 года, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). «Климатически июль – самый теплый месяц в году. Поскольку июль 2021 года стал самым теплым июлем за всю историю наблюдений, по крайней мере номинально, это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете», – цитирует сообщение NOAA РИА «Новости». В этом месяце также зарегистрировали значительно более высокую температуру в некоторых частях Северной Америки, Европы, на севере и юге Южной Америки, Северной Африки, южной части Азии, Океании. Совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 года в среднем примерно на градус выше показателей, регистрировавшихся в прошлом веке. В 2020 году ученые из норвежского Полярного института предупреждали, что уже через 20 лет в Арктике в летнее время года не будет льдов. На Кубани почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей 13 августа 2021, 19:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Краснодарском крае после сильного дождя свыше 29 тыс. местных жителей остались без электричества, сообщили в Минэнерго. «В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 тыс. 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Ливни в регионе шли всю ночь и продолжаются 13 августа. Из-за стихийного бедствия оказались подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе, там подтопило 800 придомовых территорий, сообщали власти региона. Между тем синоптики предсказали сильные осадки в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Гидрометцентр предупредил об опасной погоде 14 августа 2021, 00:11

Фото: ytatljh/vk.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ближайшие дни ряд регионов России ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20–27 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что «плохая погода будет продолжаться, ожидаются опасные явления». В выходные в Сочи «сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с». В Крыму в ночь на 14 августа «ожидаются очень сильные дожди – выпадет более 50 мм», которые для региона являются «небывалыми». Также Крым ждут «грозы, крупный град, шквал ветра до 25 м/с». А в Краснодарском крае «будет опасность формирования смерчей над морем». Ливни, грозы, град и сильный ветер придут и в Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию, а также в Саратовскую область. Опасные дожди ждут Красноярский край, передает ТАСС. Вильфанд отметил работу коллег из региональных отделений Росгидромета, которые смогли вовремя предупредить население и руководство регионов о непогоде на юге России в среду. Он рассказал, что у метеорологов есть оксюморон – «хороший прогноз плохой погоды». По его словам, прогнозы Росгидромета позволили «минимизировать печальные последствия». Напомним, на днях сообщалось, что в большей части России до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7–10 градусов. Отметим, что президент России Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. В ряде регионов страны летом 2021 года наблюдается аномальная жара. Климатолог Александр Чернокульский заявлял, что Россия якобы станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Смерч в Сочи сняли на видео 13 августа 2021, 18:28 Текст: Алексей Дегтярев

В одном из районов Сочи прошел смерч, его запечатлели очевидцы на видео, ролик опубликовали в соцсетях. Стихийное явление произошло в Лазаревском районе Сочи, передает Sochi24. Автор видеозаписи бурно отреагировала на смерч. «Ура, мы это увидели. В этом году смерч. Лазаревка. Несет на берег», – сказала она в ролике. Отмечается что днем в пятницу на федеральной трассе, у поселка Солоники, рухнуло дерево, из-за чего скопилась многокилометровая пробка. В четверг власти города объявили о временном закрытии всех пляжей из-за штормового предупреждения до 15 августа. В июле в населенном пункте Усть-Камчатск на Камчатке местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров. Стадион, рынок и завод подтопило в Керчи 13 августа 2021, 03:51 Текст: Антон Антонов

В результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив», сообщили в администрации города. Подтопление произошло из-за подъема вод в реках Катерлез, Восточный Булганак, на реке Мелек-Чесме «дежурит мониторинговая группа», передает ТАСС. 11 августа в Керчи выпало 15 мм осадков, в Судаке – 10 мм, в Симферопольском районе – 10 мм, в Ялте – 6 мм, в Феодосии – 6 мм. 12 августа на территории Кировского района – 36 мм, в Ленинском районе – 21 мм, в Керчи – 40 мм. В пятницу на востоке Крыма, в Керченском проливе, на Черном море в районе от Феодосии до Керчи и по западной половине Азовского моря ожидается усиление ветра, сильный дождь, град, грозы, шквалы 21–26 м/с. Врио главы администрации Святослав Брусаков сообщил, что власти Керчи считают ситуацию с подтоплениями улиц города стабильной, речи об эвакуации населения сейчас не идет. Напомним, власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Синоптики предупредили о начале новой климатической эпохи 13 августа 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обозначил сроки начала новой климатической эпохи: по его словам, процесс начнется после 2035 года. Тишковец заявил, что существуют «четыре основные устоявшиеся модели», одна из них «дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы», и в итоге «не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», передает RT. Синоптик подчеркнул, что люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климатических условий, которые при этом не окажут критического влияния на их жизнь. Между тем украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом». Отметим, что президент России Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. В ряде регионов страны летом 2021 года наблюдается аномальная жара. Климатолог Александр Чернокульский заявлял, что Россия якобы станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МЧС попросил Путина разрешить тушить леса вдали от населенных пунктов 14 августа 2021, 15:31 Текст: Вера Басилая

Глава МЧС Евгений Зиничев попросил президента Владимира Путина законодательно разрешить ведомству тушить леса, даже когда огонь не угрожает населенным пунктам. «Просим вас рассмотреть вопрос – это потребует внесения изменений в законодательную базу – о возможности привлечен сил и средств МЧС для работы в лесах при объявлении федерального уровня реагирования. Сейчас мы это можем делать только в случае угрозы населенным пунктам», – цитирует ТАСС Зиничева. Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил вернуть на федеральный уровень охрану лесов и установить ответственность за нарушения при тушении пожаров. Детей вывезли из подтопленных детских лагерей в Краснодарском крае 14 августа 2021, 02:47 Текст: Антон Антонов

Из подтопленных лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» вывезли почти 1 тыс. детей, сообщил главк МЧС по Краснодарскому краю. «Несмотря на отсутствие критических значений последствий паводка, принято решение об эвакуации детей для недопущения угрозы их жизни и здоровью», – приводит ТАСС текст сообщения. При этом в МЧС уточнили, что в «Северянке» подтопило территорию, а не корпуса. В лагере находились 330 человек. Еще 332 ребенка были в «Огоньке», 225 детей – в лагере «Лебяжий Берег», 45 детей эвакуированы из «Ровесника». всего вывезли 932 ребенка. 500 из них «размещены в детских здравницах и гостиницах, не затронутых паводком», остальные – в «оборудованных для этого социальных объектах». Дети обеспечены «горячим питанием и всем необходимым». Напомним, сильные дожди прошли в регионе из-за мезоциклона. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни ряд регионов России также ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20–27 м/с. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 304 человек 15 августа 2021, 07:30 Текст: Антон Никитин

Число погибших в результате произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 304 человек, еще около 1,8 тыс. человек пострадали, сообщило управление гражданской защиты республики. «Зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг. Также в настоящий момент мы располагаем информацией о 1,8 тыс. получивших ранения», – приводит слова представителя ведомства ТАСС. По данным властей, часть из пострадавших госпитализированы. Ранее сообщалось, что при землетрясении в Гаити погибли по меньшей мере 29 человек. Напомним, в субботу у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп – в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения. На Гаити произошло сильное землетрясение 14 августа 2021, 17:59 Текст: Вера Басилая

Несколько человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Гаити, есть разрушения, сообщил глава управления гражданской обороны страны Джерри Чандлер. «Я подтверждаю, что есть смертельные случаи, но у меня пока нет точных данных», – передает ТАСС со ссылкой на France Press слова Чандлера. Подробности о масштабах разрушений и количестве пострадавших в настоящий момент неизвестны. Как сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков магнитудой 7,2 находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. В то же время, геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч, пострадавших – десятков тысяч, передает РИА «Новости». Анализ основан на данных о плотности населения, сейсмоустойчивости находящихся в зоне землетрясения зданий и изучении последствий аналогичных ударов стихии. Как сообщает телеканал CNN, появились данные о разрушениях и погибших, но их точное число не указывается. В Анапе дожди подтопили санаторий с детьми 14 августа 2021, 14:33 Текст: Вера Басилая

Дожди подтопили санаторий «Черноморская зорька» в Анапе, в котором находятся 443 ребенка из Коми, вода залила подвал жилого корпуса. «Сейчас задача – откачать воду. Детям в корпуса доставляют питание, ситуация не критична, эвакуация не требуется», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба Краснодарского края. Городская администрация и прокуратура контролируют ситуацию. Ранее почти 1 тыс. детей вывезли из подтопленных детских лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в Краснодарском крае. Мощные ливни уже накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде на юге РоссииВ ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков. Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии 14 августа 2021, 12:41 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. «Прошу вас подумать о том, как сделать так, чтобы координация работы была более четкой, оперативной, более точным было распределением обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень. Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится», – цитирует ТАСС Трутнева. При этом вице-премьер отметил, что в целом работа по ликвидации лесных пожаров в регионе ведется слаженно. Юрий Трутнев также обратил внимание, что необходимо решить вопрос с минерализованными полосами. «Ситуация, когда неорганизованные полосы есть, а огонь прорывается, недопустимы, это риски для местных жителей», – сказал полпред. Кроме того, полпред президента дал поручение Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации с лесными пожарами в Якутии. «Я попросил Роскосмос подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам, по поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальных условиях», – заявил Трутнев. По его словам, точные расчеты площади природных пожаров от Роскосмоса позволят проверить оперативность системной передачи данных. Трутнев обозначил, что пожары вышли за пределы республики по распространению дыма и общественному резонансу и стали проблемой федерального масштаба. Полпред добавил, что в ликвидации лесных пожаров в Якутии задействованы все силы и средства МЧС, Авиалесоохраны, в работе принимают участие местные жители и сотрудники министерства обороны. В настоящий момент на территории Намского района действуют пять лесных пожаров. Их тушат более 600 человек. Всего на утро субботы на территории республики зафиксировано 108 термоточек на землях лесного фонда. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Число погибших при наводнении на севере Турции возросло до 38 человек 13 августа 2021, 22:02 Текст: Дарья Григоренко

Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 38, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. «При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе – шесть», – написал Коджа в Twitter, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека. Отмечается, что президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей. Ранее число погибших при вызванных проливными дождями наводнений и селей на севере Турции увеличилось до 27 человек.