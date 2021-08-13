Смерч в Сочи сняли на видео На Кубани почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей 13 августа 2021, 19:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Краснодарском крае после сильного дождя свыше 29 тыс. местных жителей остались без электричества, сообщили в Минэнерго. «В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 тыс. 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Ливни в регионе шли всю ночь и продолжаются 13 августа. Из-за стихийного бедствия оказались подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе, там подтопило 800 придомовых территорий, сообщали власти региона. Между тем синоптики предсказали сильные осадки в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Объем воды в Амуре достиг рекорда за всю историю метеонаблюдений 11 августа 2021, 14:55 Текст: Елена Мирошниченко

На реке Амур объем воды достиг рекордных значений за весь период метеонаблюдений: паводковая ситуация в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае в ближайшие дни будет обостряться, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Очень сложная ситуация на Амуре – уровень воды выше опасной отметки, а это предполагает подтопления отдельных населенных пунктов, пригородов, дорог, посевов. Такая ситуация на многих участках: в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Объем воды на Амуре рекордный за весь период метеонаблюдений», – приводит его слова ТАСС. Вильфанд также добавил, что ситуация с паводком на Амуре в ближайшие дни будет только осложняться, ожидается серия интенсивных дождей. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь, в том числе финансовую, дальневосточным регионам, а также ускорить выплаты пострадавшим от паводка. Дождь затопил участок трассы «Таврида» в Крыму 12 августа 2021, 14:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Сильный дождь затопил участок федеральной трассы «Таврида» в Ленинском районе Крыма, сообщил оператор дороги ФКУ Упрдор «Тамань». В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. «На участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (54-55 км) движение временно осуществляется по направлению село Ленино – село Ильичева (км 55 с выездом на км 64). Причина: подтопление, вызванное обильными осадками», – передает РИА «Новости» сообщение организации. «Таврида» соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства «Тавриды» (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО «ВАД». Ранее оползень перекрывал движение по трассе «Таврида» в Крыму. Украинский климатолог пообещала «ад» на Земле 11 августа 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом». Эксперт отметила, что стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений. При этом она предупредила, что с каждым годом на Украине будет все больше дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, передает РИА «Новости». «Но это при жестком сценарии – если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», – заявила Краковская в интервью изданию «Украинская правда». Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Второй российский Ил-76 прибыл в Грецию для тушения лесных пожаров 11 августа 2021, 02:57

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Второй российский самолет Ил-76 в ночь на среду прибыл в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции, сообщили в генеральном секретариате гражданской защиты Греции. В генеральном секретариате гражданской защиты Греции сообщили, что помимо двух российских Ил-76 в ночь на среду в афинском международном аэропорту совершил посадку российский самолет Ан-124, доставивший два вертолета Ми-8, которые тоже будут задействованы в борьбе с лесными пожарами, передает ТАСС. Накануне в Афины для тушения лесных пожаров прибыл первый российский Ил-76. В понедельник Греция запросила у России второй самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Первый Бе-200 участвует в тушении природных пожаров в Греции с 30 июня. В понедельник президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. В стране уже более десяти дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Российский Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров 10 августа 2021, 22:51

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Российский самолет Ил-76 во вторник вечером прибыл в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции. Как сообщили в аэропорту, в ближайшее время состоятся установочные контакты экипажа с представителями экстренных служб Греции для налаживания координации и решения всех организационных вопросов, передает ТАСС. По словам представителей посольства России, вскоре в аэропорту приземлится второй Ил-76, который РФ направила для содействия Греции в подавлении очагов лесных пожаров. Кроме того, как ожидается, во вторник поздно вечером в Афины прилетит российский транспортный самолет Ан-124 с двумя вертолетами Ми-8 на борту, которые тоже примут участие в борьбе с огнем. Накануне президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. В понедельник Греция запросила у России второй самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Первый российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении сильных природных пожаров в Греции. В стране уже более десяти дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре 12 августа 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

В большей части России до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма – 13 градусов, а сейчас 20 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РИА «Новости». Вильфанд также отметил, что на юге центра Европейской России (Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская области) прогнозируется температура, значительно превышающая норму. Максимальные температуры составят 30-35 градусов, в Воронежской области до 37 градусов. «Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине – до 34-39 градусов, в северной половине – 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», – добавил Вильфанд. Он уточнил, что в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градус тепла – на 8-10 градусов выше нормы. Также температуры выше нормы прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии и других. Там, по словам синоптика, воздух прогреется до 37-39 градусов. Как отметил Вильфанд, температура выше нормы на 7 градусов в Тыве, а на Таймыре выше нормы на 10 градусов, то есть абсолютное значение – 15-18 градусов. Также жара ожидается на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области ожидаются 29-32 градусов тепла. «Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», – заключил Вильфанд. Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Стадион, рынок и завод подтопило в Керчи 13 августа 2021, 03:51 Текст: Антон Антонов

В результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив», сообщили в администрации города. Подтопление произошло из-за подъема вод в реках Катерлез, Восточный Булганак, на реке Мелек-Чесме «дежурит мониторинговая группа», передает ТАСС. 11 августа в Керчи выпало 15 мм осадков, в Судаке – 10 мм, в Симферопольском районе – 10 мм, в Ялте – 6 мм, в Феодосии – 6 мм. 12 августа на территории Кировского района – 36 мм, в Ленинском районе – 21 мм, в Керчи – 40 мм. В пятницу на востоке Крыма, в Керченском проливе, на Черном море в районе от Феодосии до Керчи и по западной половине Азовского моря ожидается усиление ветра, сильный дождь, град, грозы, шквалы 21–26 м/с. Врио главы администрации Святослав Брусаков сообщил, что власти Керчи считают ситуацию с подтоплениями улиц города стабильной, речи об эвакуации населения сейчас не идет. Напомним, власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Москвичам пообещали самый дождливый день лета 11 августа 2021, 19:07 Текст: Дарья Григоренко

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В предстоящие сутки дожди в столичном регионе не только продолжатся, но еще и усилятся. В ночь на четверг Москва попадет на «язык» тепла южной циклонической депрессии, что обострит атмосферный фронт окклюзии и спровоцирует выпадение интенсивных ливней. Так в период с 21.00 до 03.00 в осадкомеры города может попасть 20-25 миллиметров, к утру – еще три миллиметра, а в светлое время суток – около 12 миллиметров, что в целом эквивалентно половине месячной нормы», – пояснил Тишковец, передает РИА «Новости» По его словам, суммарный суточный объем осадков может быть близким к абсолютному рекорду для 12 августа за всю историю регулярных наблюдений, который принадлежит 1980 году, когда на базовой станции ВДНХ было зафиксировано 38,2 миллиметра. «Согласно климату, за последние 73 года 12 августа самые сильные дожди зарегистрированы в 1968 году – 11,1 миллиметра, 1987 году – 10,2 миллиметра, 1998 году – 20,2 миллиметра, в 2004 году – 11,8 миллиметра. А значит, 12 августа 2021 года имеет высокие шансы стать одним из самых дождливых за всю послевоенную метеорологическую летопись», – уточнил Тишковец. Синоптики предупредили о начале новой климатической эпохи 13 августа 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обозначил сроки начала новой климатической эпохи: по его словам, процесс начнется после 2035 года. Тишковец заявил, что существуют «четыре основные устоявшиеся модели», одна из них «дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы», и в итоге «не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», передает RT. Синоптик подчеркнул, что люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климатических условий, которые при этом не окажут критического влияния на их жизнь. Между тем украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом». Отметим, что президент России Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. В ряде регионов страны летом 2021 года наблюдается аномальная жара. Климатолог Александр Чернокульский заявлял, что Россия якобы станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Жителей и гостей Ялты предупредили о возможности схода селей 11 августа 2021, 23:51 Текст: Антон Никитин

Штормовое предупреждение объявили в Ялте на четверг, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков, сообщила мэр города Янина Павленко. «Штормовое предупреждение на завтра, 12 августа. В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий», – говорится в сообщении на странице Павленко в соцсети «Вконтакте». Мэр города призвала жителей по возможности остаться дома, воздержаться от прогулок, в том числе морских. По словам Павленко, власти Ялты работают в режиме повышенной готовности, утром состоится заседание комиссии по ЧС. Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту. Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб. Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней 12 августа 2021, 21:50 Текст: Вера Басилая

Экскурсионным туристическим группам рекомендовали воздержаться от поездок по достопримечательностям Керчи до воскресенья. В ближайшие два дня ожидаются сильные дожди и возможны новые подтопления. «В связи с обильным выпадением осадков и угрозой подтопления территории города Керчи туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендуется воздержаться от посещения достопримечательностей Керчи в период с 12 по 14 августа», – говорится в сообщении администрации города. Отмечается, что «также жителям и гостям города Керчи рекомендовано воздержаться от посещения и выезда с палатками в места, не оборудованные для отдыха». Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. Начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидаются в ближайшие два дня. Ранее штормовое предупреждение объявили в Ялте, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков. Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту. Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб. Путин отправил главу МЧС в Якутию для управления группировкой по борьбе с пожарами 11 августа 2021, 16:01 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами, сообщила пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин поручил Зиничеву «вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами». Ранее сообщалось, что Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Смерч в Сочи сняли на видео 13 августа 2021, 18:28 Текст: Алексей Дегтярев

В одном из районов Сочи прошел смерч, его запечатлели очевидцы на видео, ролик опубликовали в соцсетях. Стихийное явление произошло в Лазаревском районе Сочи, передает Sochi24. Автор видеозаписи бурно отреагировала на смерч. «Ура, мы это увидели. В этом году смерч. Лазаревка. Несет на берег», – сказала она в ролике. Отмечается что днем в пятницу на федеральной трассе, у поселка Солоники, рухнуло дерево, из-за чего скопилась многокилометровая пробка. В четверг власти города объявили о временном закрытии всех пляжей из-за штормового предупреждения до 15 августа. В июле в населенном пункте Усть-Камчатск на Камчатке местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров. Синоптики рассказали о погоде в столице 11 августа 2021, 03:30 Текст: Антон Никитин

В понедельник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет плюс 20, ожидается небольшой дождь, местами сильный дождь, гроза. К обеду воздух в Москве прогреется до 21 градуса. Ветер прогнозируется юго-восточный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. В Анапе ввели режим ЧС из-за ожидаемых ливней 13 августа 2021, 16:40 Текст: Дарья Григоренко

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Анапа, во второй половине дня возможен новый залповый выброс осадков – до 50 миллиметров, сообщила пресс-служба администрации курорта. «По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур», – говорится в сообщении на сайте пресс-службы администрации муниципалитета. Начальник Анапского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Стариков предупредил о том, что ситуации с непогодой, подобной той, что сегодня складывается в Анапе, не было десятки лет, купание и выход на малых плавсредствах в море сейчас крайне опасны «В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сложились сейчас, которых не было десятки лет, очень сложная обстановка, категорически запрещено купание в море… и на всех водоемах. Категорически запрещен выход маломерных плавсредств, все это большая угроза жизни и здоровью граждан. Обращаю ваше внимание, что вы несете личную ответственность за свою жизнь. Городские службы, МЧС, ГИМС, но самое главное это вы», – сообщил Стариков, видео с обращением которого распространила администрация города-курорта через свой Instagram. Он также напомнил, что режим ЧС накладывает на граждан определенные ограничения. По его словам, все понимают, что идет отдых, но тем не менее два-три дня надо не выходить на море, не выходить на берег и не выходить на плавсредствах. Ранее сообщалось, что трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе, в городе ввели режим повышенной готовности, спасатели до сих пор занимаются ликвидацией последствий. По данным городских властей, нарушения энергоснабжения в городе и сельских округах еще устраняют девять бригад энергетиков, все силы и средства МЧС в полной боевой готовности. Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц. Отмечается, что глава курорта Василий Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко, в районе Виноградного на случай необходимости в эвакуации людей, а также взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного подтопления.