Политолог оценила заявления дипломатов Украины о визите Меркель в Москву и Киев

Предположения украинских дипломатов о темах общения канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским на предстоящих встречах ориентированы на внутреннего потребителя, заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

«Те заявления, которые высказывают представители Украины в отношении позиции НАТО, приема в НАТО или ЕС, в отношении позиции Брюсселя, позиции по «Северному потоку – 2», – они ни разу не оправдались», – рассказала она в интервью RT.

Еремина считает, что позиция властей Украины основывается на «политике, смежной с позицией шантажа», и в их интересы не входят прагматические цели и возможности достижения компромисса.

Также профессор отметила, что Украина надеется после смены канцлера Германии вступить в Евросоюз, однако для ЕС выгоднее, чтобы Киев так и продолжал чувствовать себя «страдающей стороной», иначе «региональная конфигурация» может измениться. Несмотря на это, добавляет эксперт, европейские страны так и будут продолжать говорить о помощи Украине.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе.

Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.