На Украине раскрыли «планы Меркель» на встречу с Зеленским

Во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе, считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии (...) Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?». Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с (президентом США) Джо Байденом», – сказал Климкин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

В ином случае, считает экс-министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать.

Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с «Северным потоком – 2» и транзитом газа через Украину.

Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.