Батурина выиграла суд против брата в Австрии

Австрийский суд города Китцбуэль отклонил иск Виктора Батурина о защите чести и достоинства к основательнице компании «Интеко» и его сестре Елене Батуриной, сообщили в пресс-службе Батуриной.

«По результатам более чем четырех лет рассмотрения данного дела Земельный суд Китцбюэля полностью отказал в удовлетворении исковых требований Виктора Батурина к Елене Батуриной, признав их необоснованными», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Там добавили, что иск Виктором был подан в 2017 году, вскоре после освобождения из колонии. В нем истец заявил, что информация в пресс-релизе ЗАО «Интеко» от 2010 года порочит его деловую репутацию, так как в причинах его увольнения было указано слово «воровство».

«Мы изначально сообщали, что данный иск, как и серия других исков, поданных к Елене Батуриной Виктором Батуриным, его представителями, является безосновательным, а заявленные к ней претензии как в судах в России и за рубежом, так и в СМИ являются незаконными», – сказал пресс-секретарь Батуриной Геннадий Теребков.

В пресс-службе добавили, что Виктор Батурин уже был осужден несколько раз в России за мошенничество, в том числе в связи с предъявлением недостоверных векселей на несколько миллиардов рублей.

«Факт совершения им преступлений был установлен судами. Им неоднократно предпринимались попытки инициировать под различными надуманными предлогами судебные споры, что представители Елены Батуриной расценивают как попытку получить деньги с нее и ее компаний», – указали в пресс-службе.

Сейчас Виктор Батурин находится в СИЗО, его арестовали по делу о попытке мошенничества.

Батурина заявила, что считает приложение к мировому соглашению в австрийском суде между ними поддельным. Речь идет про компенсацию за пакет акций «Инеко».

Гагаринский суд Москвы в июле 2013 года приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании «Интеко», которую он в 1991 году основал на паритетных началах со своей сестрой Еленой Батуриной.

Батурин был задержан 30 ноября 2011 года при попытке обналичить поддельный, по мнению следствия, вексель «Интеко» на 10 млн 800 тыс. рублей. Позднее в деле появился новый эпизод на сумму более 5 млрд 600 млн рублей.

Отметим также, что имущество Батурина арестовали за долг бывшей жене Рудковской. В счет уплаты долга в 5 млн долларов калининградские приставы арестовали конюшни и усадьбу предпринимателя.