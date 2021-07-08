Хуснуллин: После дождей запасов воды в Крыму хватит на полтора года

|
8 июля, четверг | Последнее обновление — 21:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска
Разделы
Туркмено-афганская граница – одна из самых уязвимых. Ходят слухи, что там туркменским военным не выдают оружие, потому что его отбирают боевики. В любом случае, даже если Ашхабад также попросит Москву о помощи, военное присутствие России в регионе не является панацеей от радикализма.
Подробности...
Украина пока застряла между статусом невесты на выданье и пока еще не брошенной любовницей. Уже не так свежа и интересна, чересчур капризна, взбалмошная, с устойчивыми суицидальными наклонностями.
Подробности...
Практически каждый день приносит с обеих сторон Атлантического океана новости, которые вызывают у миллионов реакцию: какое счастье, что мы живем в мракобесной России – и у нас такого нет. И не будет!
Подробности...
Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
Подробности...
23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
Подробности...
В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
Хуснуллин: После дождей запасов воды в Крыму хватит на полтора года
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что все водохранилища Крыма на фоне подтоплений из-за обильных дождей наполнились водой, запаса хватит на ближайшие полтора года.
«А из хорошего – все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью», – сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24», его слова передает РИА «Новости».
В Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Также в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
Адмирал Комоедов пригрозил Британии жесткими мерами за провокации
|
|
«На любые провокации Москва ответит жестко и неожиданно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление главы МИД Британии о готовности британских ВМС продолжать провокации в территориальных водах России.
«На хамство нужно отвечать адекватно. Если британцы не признают суверенитет России над Крымом и ее территориальными водами, то пусть спросят у крымчан об их государственной принадлежности», – предложил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник подчеркнул, что население полуострова добровольно вошло в состав России, в результате демократического голосования. «А британцы просто нагло заигрывают с Украиной и устраивают провокации против России», – добавил он.
Адмирал убежден, что любые попытки Британии раздразнить Россию вызовут ответную реакцию. Москва, конечно же, ответит жестко, отметил адмирал. В этой связи он напомнил о недавнем инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма. «Тогда пришлось произвести предупредительные выстрелы. На сегодняшний день есть масса предложений о том, как реагировать на подобные провокации, но о них говорить пока рано. Могу сказать, что Москва ответит жестко и неожиданно для британцев», – заключил Комоедов.
Накануне глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в палате общин по поводу инцидента с эсминцем «Дефендер», заявил: корабли королевских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Британский эскадренный миноносец, вторгшийся в территориальные воды России близ крымского побережья (которые Лондон считает украинскими), следовал самым коротким и прямым маршрутом, утверждает Рааб. «Это международно признанный маршрут движения», – подчеркнул министр.
На заявление руководителя британской дипломатии отреагировали в Кремле. Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил – Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование корабля ВМС Британии в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды
|
|
Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова.
«Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова.
Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
В Крыму пообещали жесткий ответ на проходы британских кораблей
|
|
В случае повторения инцидента с британским эсминцем Россия ответит жестко и адекватно, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, отметив, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб является провокатором высшего ранга.
«Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
Он отметил, что властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции.
Ранее Рааб заявил, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
В Абхазии во время шторма утонул второй за сутки российский турист
|
|
Турист из России утонул во время шторма в Гагре, это второй россиянин, погибший в море за последние сутки, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
По данным пресс-службы, в 17.45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска. Отмечается, что туриста, пытавшегося спасти россиянина, едва удалось вытащить живым из моря, передает ТАСС.
В МЧС отметили, что до сих пор не найдено тело туриста из Саратова, утонувшего 4 июля около 22.00 мск в акватории Гагры.
По информации МЧС, в понедельник в 15.27 мск удалось спасти купавшихся в штормовом море жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов.
«МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм», – подчеркивается в сообщении ведомства.
Напомним, сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев.
Спасение ребенка из Петербурга в Абхазии показали на видео
В Абхазии спасли ребенка 36-летней жительницы Петербурга, спасательную операцию сняли на видео, пострадавшего отправили в медучреждение.
Происшествие случилось во вторник, одного из трех детей петербурженки спасли очевидцы, еще двоих вытащили из воды спасатели, трехлетний мальчик скончался, пишет «Фонтанка» со ссылкой на МЧС республики.
На видео запечатлено, как спасатели подъехали к берегу моря на катере, переправили ребенка на сушу, посадили в машину и увезли в медучреждение.
Один из пострадавших с переохлаждением будет перенаправлен в больницу в Сочи.
Напомним, туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице. Саму женщину также ищут.
В Ялте предупредили об угрозе оползней после наводнения
Мэр Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения, зарегистрировано 600 опасных участков.
«Изменение климата ставит нам новые вызовы, приводит к экстремальным погодным условиям. На территории Крыма всего зарегистрировано 1,5 тыс. оползней, из них 600 оползней – на территории Ялты. Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщают РИА «Новости».
Она призвала местных жителей сообщать о выявленных деформациях и нарушениях опорных стен, обвалах грунта, чтобы «держать руку на пульсе». Для этого будут созданы специальные группы в соцсетях.
Напомним, 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. В воскресенье три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.
Началась эвакуация людей из подтопленных домовладений Джубги
В поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края подтопленными оказались около 150 придомовых территорий, спасатели эвакуируют 88 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», – приводит текст сообщения ТАСС.
Уточняется, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации, развернут телефон горячей линии, организована работа психологов.
Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя.
Американский десантный корабль направился в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США.
«Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter.
-
Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шторм повредил в Сочи около 30 пляжей
Обрушившаяся в воскресенье и понедельник на Сочи непогода стала причиной повреждения порядка 30 пляжей, сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский.
«Серьезно пострадали в эти дни около 30 пляжей курорта. Повреждено оборудование и инвентарь, сейчас арендаторы вывозят мусор, который во время шторма вынесло на берег», – приводит слова Копайгородского ТАСС.
Глава администрации напомнил, что пляжи города пока закрыты в связи с действующим штормовым предупреждением. Он отметил, что специалисты займутся восстановлением зеленых насаждений. На месте поваленных ветром деревьев высадят новые.
За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Туристам рекомендовано воздержаться от купания, экскурсии отменены.
Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. В сочинских реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя.
Число жертв при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек
Гибель еще одного ребенка при подтоплениях в Краснодарском крае подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона, поиски унесенного течением мужчины продолжаются.
«Девочку нашли погибшей, водителя КамАЗа унесло течением, его поиски продолжаются», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Ранее в прокуратуре ведомства заявили, что в больницу поступил мужчина, который сообщил, что с ним во время инцидента ехали еще два человека, включая ребенка, информация об их судьбе была неизвестна.
Также сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края при подтоплениях погибли три человека, среди которых один несовершеннолетний. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило по данному факту уголовное дело. В прокуратуре региона проверяли информацию о гибели еще двоих человек.
В понедельник в Сочи объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды. Во вторник началась эвакуация людей из подтопленных домовладений поселка Джубга Краснодарского края. В МЧС сообщили, что подтопленными остаются 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуированы 136 человек.
Мэры Ниццы и Баден-Бадена направили в Ялту письма поддержки
|
|
Пострадавшая от наводнения Ялта получила письма от мэров французской Ниццы и немецкого Баден-Бадена, они выразили готовность оказать помощь, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Мы в адрес администрации нашего города получили письма от мэра Ниццы (Франция) Кристиана Эстрози, мэра Баден-Бадена (ФРГ) Маргарет Мерген, а также от мэра Эйлата (Израиль). Во всех этих письмах звучат слова поддержки, сочувствия и готовности оказания любой помощи жителям Большой Ялты, а также Крыма», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщает РИА «Новости».
Ницца, Баден-Баден и Эйлат являются городами-побратимами Ялты.
Напомним, в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
Археологи возобновили исследования античной Акры в Крыму
Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН возобновили исследования наземной и подводной и частей античного города Акра в Крыму, сообщает пресс-служба института.
«Новый сезон археологических исследований открылся в начале июля на прибрежной полосе Керченского пролива, где располагался античный город Акра, ушедший под воду на рубеже новой эры в результате трансгрессии Черного моря», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что исследования на территории Акры ведутся в течение 10 лет совместно Государственным Эрмитажем и ИИМК РАН.
В этом сезоне основной задачей археологов станет изучение на суше и под водой жилых кварталов Акры, обнаруженных во время прошлогодних работ.
«Сейчас ведется расконсервация наземного раскопа, который исследовали в прошлом году. Под водой работать пока не можем из-за плохой погоды - ждем, когда будет чистая вода. Ранее под водой мы нашли внутри города перед стеной интересный участок с хорошим культурным слоем с материалами IV века, надеемся найти там строительные остатки. На земле продолжаем исследовать участок, где обнаружили улицу и два дома римского времени. Надеемся снять горелый слой, под которым лежат находки: дом в древности, вероятно, погиб в пожаре, поэтому все, что в нем было, должно остаться на полу», – пояснил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа и научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев.
В 2019 году при раскопках античного города Мирмекий в Керчи археологи обнаружили уникальный пустой саркофаг. Кроме того, при проведении раскопок античного некрополя Кыз-Аул в Крыму археологи нашли останки древнейшего кита, который является предком всех ныне живущих на планете китов.
Компания JBL извинилась за публикацию карты с российским Крымом
Украинское представительство американской компании JBL оказалось в центре скандала из-за поста в соцсетях с картой Украины без Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Компания JBL Ukraine опубликовала в Instagram сториз, на котором изображена карта Украины без Крыма и части Донбасса. К истории был прикреплен вопрос: «А из какого ты города?» После этого украинцы забросали компанию возмущениями и призвали к бойкоту, передает ТАСС.
«Просим прощения за последний cториз. Компания проводит служебное расследование по факту происшествия», – сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Позже компания пообещала уволить ответственных за ошибку и обратиться к правоохранительным органам.
«Мы официально приносим извинения всем украинцам за ошибку <...>. Наша позиция неизменна: мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк – это территория Украины. Мы изменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников», – сообщили в компании.
Ранее на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом, началась служебная проверка.
Жителей Кубани предупредили о дожде и подъеме уровня воды в реках
В Краснодарском крае в среду ожидается дождь, а также подъемы воды на притоках Кубани и Черноморского побережья, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Завтра, 7 июля, местами в Краснодарском крае ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. На малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань (МО Горячий Ключ, Северский район), и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением опасных отметок», – проинформировал гидрометцентр в своем аккаунте в Instagram.
Также сообщается, что в отдельных районах Краснодарского края действует штормовое предупреждение по сильному дождю, ливням в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду.
В понедельник в Сочи объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды. Во вторник началась эвакуация людей из подтопленных домовладений поселка Джубга Краснодарского края. В МЧС сообщили, что подтопленными остаются 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуированы 136 человек.
Украину обвинили в создании условий для ухудшения экологической обстановки в Крыму
Власти Украины создают условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму и Севастополе, полуостров испытывают внешнеполитическое давление со стороны Киева, заявил полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
«Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове», – цитирует РИА «Новости» Устинова.
Также он отметил, что в текущей сложной ситуации с водоснабжением в Крыму нужно обеспечить максимально возможный экологический контроль за предпринимаемыми мерами.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал подобные условия комичными.
Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
|
|