Женщина погибла из-за разгула стихии в Крыму

Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым

Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.

«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости».

Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.

Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.