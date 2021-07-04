В Крыму спасатели предупредили о резком подъеме уровня воды в реке

В пресс-службе МЧС по Республике Крым предупредили, что сильные осадки могут привести к повышению уровня воды на 2-3 метра в реке Бельбек на юго-западе Крыма с выходом на пойму.

«Во второй половине суток 4 июля в среднем и нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровней воды на 2-3 метра. В низких местах с выходом воды на пойму», – приводит сообщение РИА «Новости».

Бельбек – река на юго-западе Крыма. Длина реки – 63 километра. Образуется слиянием двух рек, стекающих с северо-западных склонов главной гряды Крымских гор. Впадает в Черное море в 5 километрах от Севастопольской бухты у поселка Любимовка.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма.

В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.