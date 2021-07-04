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4 июля, воскресенье | Последнее обновление — 12:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский заявил о строительстве Турцией военного корабля для Украины
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Крыму спасатели предупредили о резком подъеме уровня воды в реке
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В пресс-службе МЧС по Республике Крым предупредили, что сильные осадки могут привести к повышению уровня воды на 2-3 метра в реке Бельбек на юго-западе Крыма с выходом на пойму.
«Во второй половине суток 4 июля в среднем и нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровней воды на 2-3 метра. В низких местах с выходом воды на пойму», – приводит сообщение РИА «Новости».
Бельбек – река на юго-западе Крыма. Длина реки – 63 километра. Образуется слиянием двух рек, стекающих с северо-западных склонов главной гряды Крымских гор. Впадает в Черное море в 5 километрах от Севастопольской бухты у поселка Любимовка.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма.
В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России
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Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым
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Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.
Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
Японцы увидели угрозу в заявлении Путина о британском эсминце «Дефендер»
Читатели японского издания Sankei Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, сделанное в ходе прямой линии российского лидера.
Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan, передает РИА «Новости».
«Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», – считает пользователь nekozamurai.
«Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!», – добавил sab.
«В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!», – выразил мнение qnc.
«Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!», – отметил sor.
«А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», – написал tim.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы.
Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины
С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
«Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров.
Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам».
«Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров.
В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Песков: Россия ждет президента Белоруссии в Крыму
Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
В прошлом году лидер России Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом.
В Крыму призвали Зеленского прекратить разделение народов России и Украины
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «тотальное разделение» стран и братских народов.
«Я бы рекомендовала Владимиру Зеленскому остановить тотальное разделение между странами, между братскими народами, ведь общая история и культура делает русских и украинцев близкими и родными», – сказала Гридчина, передает РИА «Новости».
По ее словам, Зеленский продолжает делить народ на «своих» и «чужих». «Очевидно, что именно после прихода Зеленского к власти на Украине произошел триумф национализма, и попытки такого разделения давно происходят и в самой Украине», – подчеркнула Гридчина.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
Крым выразил готовность принять президента Белоруссии
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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму.
Аксенов заявил, что в Крыму «будут рады принять Александра Григорьевича», когда Кремль и МИД «согласуют визит». По словам Аксенова, «Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна». «Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова», – заявил он, выразив уверенность, что «в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома». «Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!» – говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. В прошлом году лидер России Владимир Путин заявил, что Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом.
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Захарова пригласила посла Британии в Киеве посетить Крым
Официальный представитель МИД Мария Захарова пригласила британского посла в Киеве Мелинду Симмонс посетить Крым, она добавила, что попасть на полуостров можно любым видом транспорта, «исключая эсминцы».
«Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. Со своей стороны, приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы. Что касается Донецка, то они и сами ответят – в Донбассе никогда не сомневалась», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Так она прокомментировала сообщение британского посольства, которое перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
Названы сроки открытия пляжей в Ялте
Власти Ялты намерены разрешить купание на некоторых пляжах города с пятницы, сообщила мэр города Янина Павленко.
«Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи [откроют] первыми», – написала она в своем Facebook.
Ранее Роспотребнадзор провел проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. При этом сообщалось, что разрешается открыть пляжи Фороса до Алупки, о пляжах в самой Ялте речи пока не идет.
Число туристов в Ялте кратно сократилось на фоне режима ЧС
Количество туристов в Ялте после подтоплений 18 июня сократилось в разы, сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.
«Отдыхающих очень много. Погода прекрасная, несмотря на то, что нам прогнозируют ливни, дожди и грозы, людей на набережной много. Мы очень надеемся, что эта стихия обойдет нас стороной. Хватит уже Ялте негатива, надо возвращаться к позитиву. Те не менее надо отметить, что отдыхающих, конечно, в разы меньше, чем это было бы в стандартной ситуации», – сказала Павленко, передает ТАСС.
Мэр отметила, что «пляжи до Алупки уже открыты». «Надеемся, что в ближайшие дни откроем оставшиеся пляжи прекрасного Южного берега и ждем вас в гости», – обратилась Павленко к туристам.
По словам Павленко, власти города сейчас максимально минимизируют возможные сложные ситуации, которые прогнозируют с приходом новых ливней. Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, а в Ялте предпринимаются все меры, чтобы не допустить повторения подтоплений, передает РИА «Новости».
В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма.
В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
В Крыму сняли запрет на купание на 24 пляжах
Запрет на купание снят на 24 пляжах в Крыму, еще 50 остаются закрытыми, следует из постановления на сайте Роспотребнадзора.
«С 1 июля с учетом результатов лабораторного контроля качества морской воды в районах рекреационного водопользования сняты ограничения по запрету купания на 24 пляжах («Дача Тессели», «Парк Форс», «Зеленый», пансионата «Терлецкий», «Тихая бухта-1», «Тихая бухта-2», «Форосский», «Форосский берег», санатория «Южный», «Кастрополь-1», «Крымский бриз», «Мрия», «Артемида», «Понизовка», «РТ-22», «Башмак», санатория «Симеиз», «Лягушка», «Алупка», санатория «Южнобережный», «Горное солнце», «Детский», «Парковое», санатория им. Боброва «Алупка»)», – говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте Роспотребнадзора.
В пресс-службе также уточнили, что до настоящего времени работа 50 пляжей не возобновлена.
Ранее управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.
Напомним, Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.
При этом в ведомстве заявили, что сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности.
Роспотребнадзор предложил открыть часть пляжей под Ялтой
Управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них, сообщила руководитель межрайонного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Идет рабочий процесс, нацеленный на то, чтобы контролировать воду на этих пляжах, которые могут принять отдыхающих, могут быть использованы в рекреационных целях. На сегодня часть материалов, предложений по открытию пляжей внесена в оперативный штаб. Все объявят, а мы продолжаем дальнейшую работу по следующей группе пляжей, которые полежат лабораторным работам», – передает ее слова ТАСС.
По словам Пеньковской, Роспотребнадзор разрешает открыть пляжи Фороса до Алупки, о пляжах в самой Ялте речи пока не идет.
Напомним, Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.
При этом в ведомстве заявили, что сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности.
МЧС предупредило москвичей о сильном ливне и ветре
В Москве 1 июля ожидаются сильный ветер, ливень и гроза, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 1 июля на территории Москвы местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду», – сообщается на сайте ведомства.
В МЧС советуют увеличивать дистанцию при движении на дорогах, избегать обгонов, перестроений и опережений, а также рекомендуют не парковать машины под деревьями.
Добровольцы откачали свыше 100 тыс. кубометров воды после подтопления в Крыму
На протяжении двух недель 100 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ставропольского края, Ростовской области, Удмуртии, Крыма и Северной Осетии-Алании откачали свыше 100 тыс. кубометров воды после сильного подтопления в Керчи и Ялте.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и начальник ГУ МЧС России по Крыму генерал-майор внутренней службы Аркадий Ожигин посетили штаб добровольцев в Ялте и поблагодарили студентов-спасателей за помощь жителям. Позже Аксенов также посетил и поблагодарил за работу добровольцев ВСКС, оказывающих помощь в Керчи, говорится в сообщении на сайте ВСКС.
«Я считаю, что добровольцы уже проделали большую и важную работу и оказали реальную помощь жителям. На сегодняшний день проводятся работы по осушению жилых помещений пострадавших в результате ЧС с целью скорейшей нормализации обстановки и безопасного проживания людей в пострадавших от стихии населенных пунктах», – заявил член Общественной палаты, руководитель ВСКС Евгений Козеев.
В целом студенты-спасатели откачали свыше 100 тыс. кубических метров воды из подвалов в четырех социально значимых учреждениях и по адресам жилого сектора, осушили помещения общей площадью свыше 30 тыс. кв метров. Для увеличения пропускной способности волонтеры расчистили от ила и породы ливневую канализацию на расстоянии 500 метров, распилили свыше 200 метров кубических деревьев, поврежденных в результате подтопления. Они также вынесли из домов более 300 кубических метров затопленного имущества, не подлежащего восстановлению и возвели свыше 500 метров временных дамб для формирования потоков воды.
В сводную группировку вошли студенты-спасатели, прошедшие подготовку по программам Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА на базе ВЦПСФ РТУ МИРЭА, ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий во Владикавказе и в Ростове-на-Дону.
Работы ведутся в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, помощь добровольцам на месте оказывают правительство Крыма, администрация Ялты, МЧС России, МБОУ Ялтинская средняя школа-коллегиум №1 и Международный детский центр Артек.
Синоптики рассказали о погоде в столице
В субботу синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.
По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в столице покажут 18 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. К обеду воздух в Москве прогреется до 21 градуса. Вечером в столице будет плюс 22. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
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