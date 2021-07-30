Власти решили провести инвентаризацию долгов регионов Кавказа

Правительство планирует провести инвентаризацию задолженностей регионов Кавказа за газ и электроэнергию, чтобы понять, какой объем реально взыскать и как лучше это сделать, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«По основной задолженности мы будем думать, что дальше делать. Потому что она, действительно, за много лет накоплена. Там надо ее инвентаризировать, смотреть, какая реальна к взысканию, какая нереальна», – передает ТАСС слова Новака по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Он добавил, что Минэкономразвития вместе с Минэнерго подготовили модель обеспечения платежной дисциплины в отношении электроэнергии и газа.

«Минэкономразвития представило вместе с Минэнерго модели, как обеспечить полноту платежей и сборов платежей, потому что проблемы все понятны: это заниженные нормативы потребления, безучетное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях», – сказал он.

По его словам, участники совещания договорились сделать краткосрочные программы по пилотным субъектам, таким как Дагестан, Ингушетия – где будет расписана на 3-5 лет программа проводимых работ. Речь в том числе будет идти и о создании расчетных центров, через которые будет проводиться оплата по установке приборов учета.

Министр энергетики России Николай Шульгинов в свою очередь отметил, что программа будет подразумевать стабилизацию, улучшение финансового состояния отрасли в регионе, но не уточнил, какие именно меры войдут в эту программу.

«То есть это будет такая совокупная общая программа, в которой будет участвовать регион, сетевые компании, «Россети» и «Межрегионгаз», и, соответственно, со стороны федеральных органов власти: Минэкономразвития, Минэнерго и Министерство по делам ЖКХ», – подчернул Новак.

Программа по трем пилотным проектам должна быть сформирована и утверждена до 1 сентября, отметил вице-премьер.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Газпрому надоело тянуть проблемы Северного Кавказа.