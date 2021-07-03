На морском трубопроводе в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар

К американскому плану введения мирового цифрового налога присоединились 130 стран

О решении присоединении к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций, заявили 130 государств, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как подчеркивает ОЭСР, пакет положений, «состоящий из двух компонентов, окажет необходимую поддержку правительствам, которым нужно обеспечить дополнительные доходы для восстановления своих бюджетов и балансов, инвестиций в основные государственные услуги, инфраструктуру и меры, необходимые для содействия оптимизации эффективности и качества восстановления после COVID», передает ТАСС.

«После долгих лет напряженной работы и переговоров этот исторический пакет обеспечит, чтобы крупные транснациональные корпорации выплачивали справедливую долю налогов повсюду», – отметил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн. По его словам, данный пакет «не устраняет налоговую конкуренцию, но устанавливает согласованные на многосторонней основе ограничения на нее». «Он также учитывает различные интересы сторон переговоров, в том числе интересы малых стран и развивающихся юрисдикций. В интересах всех, чтобы мы достигли окончательного соглашения между всеми участниками данной инклюзивной структуры, как это запланировано, в конце этого года», – добавил Корманн.

Как напомнили в ОЭСР, пакет документов из двух компонентов, ставший «результатом переговоров, проводившихся под эгидой ОЭСР на протяжении большей части последнего десятилетия, направлен на обеспечение того, чтобы транснациональные корпорации платили налоги там, где они действуют и получают прибыль». Тем самым они, в частности, будут «содействовать усилению юридической стабильности и стабильности международной налоговой системы», считают в организации.

ОЭСР сообщает, что «первый компонент обеспечит более справедливое распределение прибыли и налоговых прав между странами в отношении крупнейших транснациональных корпораций, включая цифровые компании». «Это позволит перераспределить некоторые налоговые права в отношении этих корпораций от их родных стран к рынкам, где они ведут предпринимательскую деятельность и получают прибыль». Причем делаться это будет «независимо от того, присутствуют ли там эти компании физически». Второй компонент «направлен на ограничение конкуренции в налоговой сфере относительно корпоративного подоходного налога путем установления глобальной минимальной ставки корпоративного налога, которую страны могут применять для защиты своей налоговой базы».

Как уточнила ОЭСР, в рамках первого компонента «ожидается, что права на налогообложение прибыли в размере более 100 млрд долларов будут ежегодно перераспределяться в рыночные юрисдикции». В то же время глобальный минимальный корпоративный подоходный налог по второму компоненту – с минимальной ставкой не менее 15% – «по оценкам, ежегодно будет приносить около 150 млрд долларов дополнительных глобальных налоговых поступлений».

Экономисты ОЭСР уверены, что с данной «стабилизацией международной налоговой системы и повышением налоговой определенности для налогоплательщиков и налоговых администраций будут связаны и другие дополнительные выгоды». Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, приложивший немало усилий к ведению переговоров о новой системе налогообложения корпораций, подчеркнул в четверг, что считает достигнутую договоренность «самой важной за последние сто лет международной налоговой договоренностью». К соглашению, однако, не присоединилась небольшая группа стран, в частности Ирландия и Венгрия, с самого начала переговоров выступающие против такой налоговой договоренности.

Министры финансов стран Группы семи (G7) 5 июня на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения – налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас. В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.

Данное решение было одобрено на саммите G7 11-13 июня в Великобритании. Теперь процесс глобальной налоговой реформы предстоит обсудить на других экономических площадках, в том числе в Группе двадцати и ОЭСР.