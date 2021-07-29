Противники вакцинации заблокировали центр Братиславы Болгария отменила обязательные ПЦР-тесты для привитых «Спутником V» россиян 29 июля 2021, 17:39 Текст: Вера Басилая

Власти Болгарии отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для прибывающих в страну российских туристов, сделавших прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Болгарии. «В соответствии с распоряжением министра здравоохранения в Болгарии с 29 июля введены временные противоэпидемические меры. Россия определена как государство, которое попадает в оранжевую зону риска. Лица, прибывающие из данной зоны, могут быть допущены на территорию Болгарии только при предоставлении одного из документов: действующего цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или аналогичного документа, показывающего данные, соответствующие сертификату ЕС [о прохождении вакцинации], отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в страну или отрицательного теста на антиген, проведенного за 48 часов до прибытия в страны», – передает ТАСС со ссылкой на болгарское ведомство. Согласно распоряжению минздрава, в список вакцин, которые учитывают власти Болгарии, входят 9 препаратов, включая российский «Спутник V». Ранее власти Болгарии заявляли, что прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда. Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией.

В ООН назвали страну – потенциального «суперраспространителя» COVID-19 29 июля 2021, 05:54

Фото: NYEIN CHAN NAING/EPA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Мьянма превращается в суперраспространителя коронавируса, заявил спецдокладчик ООН по ситуации в стране Том Эндрюс. По его словам, речь идет о «всех этих очень опасных вариантах – «дельте» и других формах», которые чрезвычайно «опасны и смертоносны». При этом в соседних государствах живет примерно треть населения мира. Регион «подвержен еще большим страданиям от того, что Мьянма становится страной-суперраспространителем коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian. Напомним, жертвами COVID-19 в Мьянме за два месяца, как сообщает местный минздрав, стали свыше 4 тыс. человек – это больше, чем за весь предыдущий период пандемии. Всего зафиксировано свыше 284 тыс. случаев коронавируса, умерли более 8 тыс. человек. В начале февраля в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer 28 июля 2021, 21:40 Текст: Дарья Григоренко

Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снижается с 96% до 84%, что может свидетельствовать о необходимости третьей дозы препарата, сообщило издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения. Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, в течение шести месяцев эффективность вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении COVID-19 составляла в целом 91%. Каждые два месяца эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, «вызывающей даже незначительные симптомы», снижалась в среднем на 6%. Пиковый показатель эффективности – 96% – был отмечен в течение двух месяцев после вакцинации, через шесть месяцев он был снижен до 84%, передает РИА «Новости». Отмечается, что в исследовании приняли участие более 44 тыс добровольцев. Издание указывает, что если эффективность вакцины со временем будет снижаться темпами, описанными в препринте исследования, то в течение 18 месяцев с момента вакцинации эффективность препарата будет составлять менее 50%. В таком случае необходима будет ревакцинация. Кроме того, по данным исследования выявили, что общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения болезни (к примеру, ведущего к госпитализации) составила 97%. Ранее ученые сообщили, что полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса. Обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых 29 июля 2021, 13:51

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи, сообщили в лабораторной службе «Хеликс» по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. «Возраст – наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания», – передает ТАСС сообщение службы. При этом тяжесть заболевания также влияет на количество антител. «Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при легком течении болезни», – отметили специалисты «Хеликса». Эксперты выяснили, что у мужчин и женщин уровень антител в крови меняется по-разному: если у мужчин он достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток, то у женщин концентрация антител IgG постепенно нарастает до 60 суток, причем наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180 суток. Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирусную инфекцию в бессимптомной, легкой или тяжелой форме. В рамках проекта за период наблюдения с августа 2020 по май 2021 года проводился анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни. В рамках проекта также исследовались спектр и частота встречаемости симптомов коронавирусной инфекции, рассказали в «Хеликсе». Выяснилось, что чаще всего заболевшие сталкивались с частичной или полной потерей обоняния (77%), повышением температуры (72%), головной болью (67%). Более чем в половине случаев наблюдались боль в мышцах, отсутствие или снижение вкуса, кашель и насморк. Менее чем в 50% случаев отмечались потливость, боль в горле, диарея, одышка, боль в животе, а также рвота.

При этом, как правило, раньше всего болезнь проявлялась повышением температуры, на вторые-третьи сутки появлялись боль в горле, мышцах, животе, головная боль, потливость, насморк, диарея, а на третьи-пятые – кашель, одышка, снижение или потеря вкуса и обоняния. Из данных исследования следует, что максимальное проявление симптомов фиксировалось на третьи сутки болезни, а начиная с шестых-восьмых при легкой и средней тяжести течения симптоматика снижается. Лаборатории «Хеликс» в первой половине 2021 года выполнили по всей России более 1,4 млн тестов на антитела IgG к коронавирусу, из них 56% дали положительный результат. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге показатель оказался немного выше – 59%, 58% и по 60% соответственно, в Санкт-Петербурге – немного ниже, 55%. Доля положительных результатов в целом по компании за шесть месяцев 2021 года не претерпела существенных изменений, оставаясь на уровне около 55%. Ранее врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID. Болгария заявила о 10 тыс. смертей из-за ошибок при вакцинации 29 июля 2021, 07:58

Фото: Bruno Kelly/REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стоили стране 10 тыс. жизней. Кацаров отметил, что в программе вакцинации не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые могут осложнить течение болезни. По его словам, во вторую волну коронавируса в стране около 80% умерших были пожилыми. «Эти жизни могли быть спасены», – передает РИА «Новости» слова министра. Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого в стране позже возникли проблемы. Напомним, болгарский минздрав сообщил, что прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВВП России вернулся на доковидный уровень 28 июля 2021, 22:45 Текст: Антон Антонов

В июне ВВП достиг уровня 2019 года с исключением сезонности, сообщается в обзоре Минэкономразвития России «О текущей ситуации в российской экономике». В обзоре сообщается, что «ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности)». Прирост, если сравнивать с июнем 2020 года, «составил 8,5% г/г», а по сравнению с июнем 2019 года – плюс 1,9%. «По итогам II квартала 2021 года – 10,1% г/г (плюс 1,5% ко II кварталу 2019 года)», – приводит текст документа ТАСС. С апреля на годовую макроэкономическую динамику влияет низкая база 2020 года, вызванная направленными на сдерживание коронавируса мерами, поэтому «годовая динамика в ближайшие месяцы не показательна» и «для оценки восстановления экономики будет также использоваться» сравнение с четвертым кварталом 2019 года, заявило МЭР. МЭР сообщает, что реальные доходы населения по итогам второго квартала 2021 года «продолжили восстановление» и приблизились к уровню второго квартала 2019 года (минус 0,2%, минус 0,7% кварталом ранее). Среднедушевые денежные доходы, если сравнивать с соответствующим периодом 2019 года, показали «небольшой прирост» (плюс 0,2% после снижения на 0,3% в первом квартале). Напомним, главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат сообщила, что российская экономика восстанавливается от кризиса, связанного с коронавирусом, раньше, чем ожидалось. Эстония не смогла найти виновных в порче вакцин на 3 млн евро 28 июля 2021, 23:46 Текст: Антон Антонов

Расследование межведомственной комиссии не смогло найти виновных в порче вакцин от коронавируса на 3 млн евро, сообщили СМИ. Вакцины и препараты стоимостью более 3 млн евро «пришли в негодность» из-за «резкого повышения температуры в холодильных отделениях». При этом «системы оповещения о неполадках автоматики не сработали». Первым, кто «обнаружил проблему, оказался уборщик». Указывается, что «одна из этих систем и не была запрограммирована на подачу сигналов тревоги в праздничные дни». «Кто именно менял программу, установить так не удалось», – приводит РИА «Новости» сообщение ERR. Температура не должна была превышать восьми градусов, но поднялась до 15. О случившемся руководство департамента здоровья и министерства социальных дел узнали только через три дня. Было испорчено примерно 250 тыс. вакцин от коронавируса и различных медицинских препаратов. Департамент надеется, что страховая компания возместит ущерб. В марте страны Балтии призвали ЕС рассмотреть вопрос о перераспределении среди государств – членов сообщества неиспользованных вакцин от коронавируса в целях сдерживания распространения инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Венгрия разрешила въезд привитым любой вакциной от COVID-19 россиянам 28 июля 2021, 20:00 Текст: Дарья Григоренко

Россияне при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса могут свободно въезжать на территорию Венгрии без предоставления ПЦР-теста и нахождения на карантине, заявили в пресс-службе МИД Венгрии. «Нет различий между разными типами вакцин, поэтому граждане России с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, т.е. без ПЦР или карантина», – сообщили в МИД Венгрии, передает РИА «Новости». Ранее в МИД Венгрии заявили, что российским туристам, которые вакцинировались от коронавируса, с 27 июля можно будет свободно приезжать в Венгрию. Онищенко призвал молодежь сохранить умственные способности с помощью прививки 29 июля 2021, 16:16

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Молодежи следует обратить внимание на исследования о снижении умственных способностей после заболевания COVID-19, и вакцинироваться, чтобы не допустить таких последствий, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Мы имеем дело с тромбоцитами, с дрейфом крови в сторону сгущения, в сторону образования тромбов. И то, что это снижает умственные способности, не лишено смысла. Потому что если идет тромбоцитопения, то она, конечно, влияет на кору головного мозга, а, следовательно, на умственную деятельность, на память», – пояснил Онищенко в ходе онлайн-конференции, передает ТАСС. «Начнете заговариваться, начнете забывать вещи, которые совсем недавно вы знали и так далее. Зачем же вам это терять? Поэтому давайте привьемся, уйдем от бравады, уйдем от беспочвенной демагогии насчет прав человека. Воспользуйтесь правом не заболеть и не потерять свой интеллектуальный потенциал, который является вашим капиталом. Это я, прежде всего, к молодежи [обращаюсь]», – добавил Онищенко. По его словам, несмотря на то, что молодые люди чаще всего переносят заболевание легко, последствия все равно наносят ущерб организму. Поэтому, уверен Онищенко, такие исследования «должны насторожить» молодежь, так как они небеспочвенны. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что вакцинация помогает предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций. За сутки в России выявили 23,3 тыс. случаев коронавируса 29 июля 2021, 11:41

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 270 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3356, Санкт-Петербурге – 1925, Московской области – 1325. Всего в стране выявлено 6 218 502 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 568 363 человек, из них 20 834 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 156 977 человек. Накануне, 28 июля, в России выявили 22 420 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 850. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Аргентина получила 500 л активного вещества для производства «Спутника V» 29 июля 2021, 02:24 Текст: Антон Антонов

В Аргентину доставили 500 литров активного вещества для производства российской вакцины «Спутник V», сообщила аргентинская лаборатория Richmond. Прибытие активного вещества для второго компонента вакцины позволит «произвести примерно 760 тыс. доз». Richmond заверила, что произведет их в короткий срок, передает РИА «Новости». Напомним, в Аргентине решили вводить гражданам только первую дозу, а применение второй отложили, чтобы ускорить темпы вакцинации населения. Сейчас Аргентина, которая не закупала вторую дозу, столкнулась с нехваткой препарата. Аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента страны Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем она просила срочно прислать партии второго компонента. РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Попова рассказала в интервью «Знанию» о низкой заболеваемости COVID среди привитых 28 июля 2021, 20:25 Текст: Елена Мирошниченко

Только массовая вакцинация позволит не допустить дальнейшего воспроизведения вируса в популяции и появления новых мутаций, заявила в среду в прямом эфире общества «Знание» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. «Чтобы вирус не перешел на молодое поколение, его нужно остановить сейчас. Если он мутирует так, что иммунная система детей не справится, это будет страшно. Нам доступна вакцинация - инструмент, который не позволит вирусу дальше мутировать. Прискорбно, что мы им не пользуемся», – объяснила глава Роспотребнадзора. «Знание» продолжает серию прямых эфиров просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. По словам руководителя ведомства, заболеваемость среди привитых очень низкая, что говорит о высокой эффективности вакцин: среди привитых после полного цикла вакцинации – всего 0.7-0.8% заболевших, и около 2,5% привитых заболели среди тех, кто не завершил полный курс вакцинации. Глава Роспотребнадзора призвала зрителей поддерживать иммунитет с помощью правильного питания и здорового образа жизни и соблюдать меры безопасности – носить маски, мыть руки и обрабатывать поверхности. По словам Анны Поповой, по мере появления новых мутаций вируса соблюдать эти рекомендации становится все важнее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Все вирусы постоянно меняются, и дальнейшие поколения вирусов могут размножаться внутри клетки, используя ее составляющие. Новые свойства вируса зависят от того, какие мутации закрепляются. Например, распространенный сейчас штамм «дельта» характеризуется большим количеством копий, а значит, он стал контагиознее в 2 или 3 раза, и носитель вируса может заразить большее количество людей, при этом сокращается инкубационный период заболевания», – рассказала Попова. «Чтобы вирус не перешел на молодое поколение, его нужно остановить сейчас. Если он мутирует так, что иммунная система детей не справится, это будет страшно. Нам доступна вакцинация - инструмент, который не позволит вирусу дальше мутировать. Прискорбно, что мы им не пользуемся», – объяснила глава Роспотребнадзора. По словам руководителя ведомства, заболеваемость среди привитых очень низкая, что говорит о высокой эффективности вакцин: среди привитых после полного цикла вакцинации – всего 0.7-0.8% заболевших, и около 2,5% привитых заболели среди тех, кто не завершил полный курс вакцинации. В интервью Попова затронула также вопрос эффективности государственных мер по борьбе с распространением коронавируса. «Каждая страна выработала свой алгоритм защиты от новой инфекции. В Китае был полноценный карантин, как при чуме, как при черной оспе. Появился новый термин – локдаун, и некоторые страны уже по 4 раза прошли по этому пути. Значит, это не самое эффективное средство, когда каждый раз приходится все останавливать – это неэффективно для купирования инфекции и вредно для экономики. Россия вводила изоляцию только один раз – за это время мы отработали рекомендации, как работать и не болеть, и убедились, что наши меры эффективны», – пояснила она. Глава ведомства рассказала, что для каждой сферы экономики были разработаны специфические рекомендации. Соблюдение предписанных ограничений позволило крупным предприятиям в разных отраслях сохранить здоровье сотрудников и производство, а после появления вакцины – обеспечить вакцинацию и снова сохранить здоровье людей. Также Попова отметила эффективную работу государственной системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом. «Главная наша победа – в системе управления, мы это умеем. В самые пики заболеваемости у нас суточная заболеваемость была меньше, чем в ряде стран Европы. Россия стабильно входит в пятерку стран-лидеров по охвату тестирования – мы постоянно видим, что происходит в популяции, стараемся максимально быстро выявить всех, кто болеет и своевременно оказать медицинскую помощь», – рассказала Попова. В ходе интервью поговорили также о перспективах включения российских вакцин в список рекомендованных ВОЗ. Анна Попова отметила, что это было бы правильным решением – российские вакцины очень качественные и имеют большую историю. Спикер напомнила, что сегодня разработка вакцин в России основана на знаниях советских эпидемиологов, на наследии врачей, благодаря разработкам которых в мире была ликвидирована черная оспа и получены эффективные вакцины от других инфекционных заболеваний. В заключение Анна Попова призвала молодых зрителей доносить достоверную информацию о вакцинации до своих сверстников. В Нью-Йорке власти решили платить по 100 долларов прививающимся от COVID 28 июля 2021, 19:28 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Нью-Йорка с пятницы решили платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте мэрии. «Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре – и получите 100 долларов. Все просто», – приводит сообщение РИА «Новости». Ранее неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса. В ДНР назвали сроки начала вакцинации «Спутником Лайт» 28 июля 2021, 21:32 Текст: Дарья Григоренко

Российскую вакцину «Спутник Лайт» от COVID-19 начнут вводить пациентам в самопровозглашенной Донецкой народной республики с 30 июля, заявил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко. В минздраве ДНР сообщили, что партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла из России на территорию республики, передает РИА «Новости». «Сегодня вакцина («Спутник Лайт» – прим. ВЗГЛЯД) будет пересчитана, и завтра с шести утра мы начнем вакцину развозить в лечебные заведения... Это займет примерно четыре – пять дней. Рассчитываем на то, что тем, кому доставят вакцину завтра, начнут вакцинацию в пятницу», – пояснил Оприщенко. Он отметил, что после вакцинирования гражданам будут выдаваться справки российского образца с QR кодом. По его словам, на данный момент через сайт минздрава и через лечебные учреждения мы собрали порядка 140 тыс заявок на вакцинацию. «Но нужно понимать, что 25-30% от этого количества – это заявки от лиц старше 60 лет», – добавил он. Напомним, что в феврале в самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса «Спутник V». Кроме того, за день прививки сделали более 200 жителей Донецкой народной республики. Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом 29 июля 2021, 11:55

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом, сообщил директор МСХТ Руслан Банковский. «Он госпитализирован вчера, состояние средней тяжести. Коронавирус», – передает ТАСС слова Банковского. Директор театра уточнил, что 73-летний Стеклов почувствовал недомогание 27 июля. Минобороны: Ни один военнослужащий не заболел COVID-19 после парада ВМФ в Петербурге 29 июля 2021, 13:02 Текст: Алина Назарова

Минобороны в рамках подготовки и проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге приняло беспрецедентные противоэпидемические меры и не допустило инфицирования военнослужащих коронавирусом, сообщили в пресс-службе военного ведомства. «В ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге были приняты беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции, что позволило избежать инфицирования военнослужащих COVID-19», – говорится в сообщении Минобороны, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. В ведомстве подчеркнули, что необходимые профилактические меры применялись с момента начала первых тренировок, при проведении самого парада, и «завершились убытием личного состава к местам постоянной дислокации». Также все экипажи кораблей, принимавших участие в параде, были обследованы и направлены в море на двухнедельную обсервацию. «В отношении личного состава, участвующего в военно-морском параде, был организован контроль за условиями размещения, питания и проживания. Ежедневно проводились медицинские осмотры с термометрией. Организовано лабораторное обследование на возможное инфицирование COVID-19 более 4 тыс. военнослужащих. Систематически проводилась дезинфекция свыше 70 кораблей, катеров, парусных судов, подводных лодок, судов обеспечения, 48 единиц авиационной техники, а также транспортных средств, задействованных в перевозках личного состава, помещений для проживания участников парада», – уточнили в Минобороны. Кроме того, Минобороны были приняты исчерпывающие меры по соблюдению требований безопасности в ходе работы представителей СМИ, в том числе участвовавших в организации прямой трансляции парада. Лабораторные исследования на предмет выявления возбудителя коронавирусной инфекции прошли более 300 журналистов. «Принятые профилактические меры позволили не допустить распространения вируса среди участников торжественных мероприятий. По завершении военно-морского парада все военнослужащие вернулись в пункты постоянной дислокации, где с ними проводятся обсервационные мероприятия и лабораторные обследования», – резюмировали в Минобороны. В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии.