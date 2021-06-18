В России разработали тест-систему для выявления основных мутаций COVID Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией 18 июня 2021, 19:21

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня. «Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой. Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус. «Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости конечного фонда на сегодняшний день». По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60 до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она. Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов. «Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера. Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. «Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой включая острова, входящие в состав Греческой Республики - Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер. По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейна в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию. Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.

Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина 18 июня 2021, 02:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине. «У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере». Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS. «Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен. Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Хакер оценил угрозы США по пресечению кибератак с территории России 18 июня 2021, 11:46

Фото: Reporters/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин, комментируя угрозы США самостоятельно пресечь действия российских хакеров в случае, если Россия сама не станет этого делать. «Самое главное оружие в сфере кибербезопасности – это люди. В США очень много специалистов в этой области. Более того, чтобы заниматься этой деятельностью в США, необязательно иметь официальную работу. Специалисты в сфере компьютерной безопасности могут зарабатывать деньги самостоятельно, занимаясь поиском уязвимостей в различных компаниях, на сайтах и в государственных системах», – считает хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В России отношение к ИТ-специалистам сильно отличается. «Когда я нашел уязвимости в российских государственных системах, их устранили в течение полугода, но на мой запрос официально никто не ответил, не говоря уже о денежных выплатах. А в США и Европе многие компании используют Bug Bounty – программу денежного вознаграждения специалистов в области компьютерной безопасности, которые ищут и устраняют уязвимости до того, как о них узнает широкая общественность», – пояснил эксперт. Также, по словам Вакулина, в США развита система образования в области кибербезопасности. «Именно поэтому в США так много известных программистов, которые создают нечто новое в мире IT – Марк Цукерберг, Брендан Айк, Бьерн Страуструп и другие», – заметил он. «Там есть все условия для развития цифровой индустрии. Большинство брендов появилось в США. У нас тоже есть своя техника, но она не пользуется спросом. Более того, по сравнению с США у нас не так много крупных компаний, специализирующихся на информационных технологиях, – рассказал эксперт. – Поэтому возможности России по поиску и устранению уязвимостей несколько меньше». «На практике заявления представителя Белого дома означают, что американские специалисты могут вычислить хакеров на территории России, после чего атаковать нашу инфраструктуру. Чтобы поймать хакера, нужно получить доступ к технологиям, которые находятся в ведении провайдеров, службы МВД, ФСБ и так далее», – отметил Вакулин. В этой связи он напомнил историю с Эдвардом Сноуденом, который рассекретил данные о слежке АНБ США. «Тогда выяснилось, что США собирают огромный массив данных на каждого человека. Причем в каждом смартфоне установлено программное обеспечение, которое знает о своем владельце все», – добавил собеседник. При этом Вакулин заметил, хакеры оставляют за собой определенные лазейки для быстрого доступа к чужой машине на случай, если с ними что-то случится. «Тот же Сноуден выгрузил всю информацию о слежке себе на флешку, после чего спрятал ее в кубик Рубика и дал охраннику поиграть. Этот хитрый ход позволил ему незаметно вынести данные», – заключил эксперт. Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства. Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Отдельно Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности». Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам. Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем США обвиняют Россию в хакерских атаках и почему Путин предложил Байдену киберпартнерство. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России граждан США 17 июня 2021, 21:46 Текст: Вера Басилая

В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, в американских – около 100 россиян, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, – у них есть еще и российское гражданство», – сказала Захарова в эфире телеканала RTVI, передает РИА «Новости». По ее словам, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась на встрече президентов России и США, но сверки списков не было. Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен. Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве 17 июня 2021, 20:53

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора. «Согласно требованиям главного санитарного врача Москвы, в Московской области аналогичное требование, у предпринимателей есть право тех сотрудников, которые до 15 июля не привьются, отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого», – приводит РИА «Новости» слова Миронова. Он указал, что, согласно постановлению главного санитарного врача столицы, если 60% сотрудников предприятий из сфер, которые перечислены в документе (среди них – сфера общественного питания), не будут вакцинированы, к таким компаниям могут быть применены санкции. «Но и само предприятие может невакцинированного сотрудника не допускать до работы, отстранять от работы без сохранения зарплаты, потому что в этом требовании ссылаются на эпидемиологическую ситуацию. Это говорит о том, что и предприниматель имеет право не допускать сотрудника до работы, не платить ему, пока он не будет удовлетворять требованиям Роспотребнадзора», – добавил Миронов. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. США заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров 18 июня 2021, 04:29

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности». Салливан также заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения осужденных в России американцев, но не пояснил, готовится ли их обмен на россиян. Он сказал, что не хочет «выступать с прогнозами», передает ТАСС со ссылкой на CNN. Комментируя утверждения о том, что проведение встречи на высшем уровне «предоставило платформу» Путину, Салливан указал, что у того уже «есть платформа» – «он является президентом одной из мировых ядерных держав». США считают, что должны «с ним взаимодействовать», но делать это «решительно и твердо, основываясь на принципах». «Как говорил президент Байден, диалогу лицом к лицу нет альтернативы с точки зрения поддержания отношений, являющихся сложными и напряженными», – сказал Салливан, отметив, что Байден хотел лично обсудить в Женеве спорные вопросы, и «уже только по этой причине стоило встретиться с президентом Путиным». Кроме того, Байден, по словам его советника, «действовал в интересах» США в «сфере безопасности, снижая риск ядерной войны, повышая шансы» на то, что будут урегулированы вопросы «кибербезопасности и других сфер». Салливан не согласился с тем, что «США это не было нужно». По его мнению, «для Америки это было хорошо». Напомним, Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам. Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID 18 июня 2021, 08:35

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нецелесообразно менять из-за индийского штамма, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении – ревакцинироваться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика – три-четыре месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы – дело неблагодарное», – заявил Гинцбург газете «Известия». По его словам, высокие титры антител нужно держать с помощью существующей вакцины. «Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», – отметил он, добавив, что правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт». В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Захарова объяснила разницу в работе посольств России и США 18 июня 2021, 03:56

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В посольствах государств Запада работают в основном граждане стран пребывания, работа в российских посольствах организована по другому принципу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова рассказал, что у США и стран ЕС «гибридный штат посольств», в которых «дипломаты, присланные из их столиц, составляют меньшинство». Штат «в основном формируется за счет граждан той страны, где находятся посольства, это относится не только к России». Подобный подход дает возможность оказывать определенное политическое влияние в стране пребывания, передает ТАСС со ссылкой на RTVI. В российских посольствах большая часть сотрудников являются командированными гражданами России, дипсостав формируется «за счет россиян, российских граждан, дипломатов». «Это люди, которые приходят на работу, проходят по карьерной лестнице и уезжают за границу», – сказала Захарова, отметив, что Россия «нанимает людей в стране пребывания исключительно точечно для осуществления каких-то, как правило, технических функций». Напомним, США включены Москвой в список недружественных государств, в связи с чем лишаются права нанимать для своих дипмиссий в России российских граждан и граждан третьих стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам 18 июня 2021, 15:05

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщает столичный департамент здравоохранения. «У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы, повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода», – говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Там добавили, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. На этом фоне для безопасности пациентов вынужденно вводятся временные правила оказания плановой помощи. «Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – указали в ведомстве, добавив, что такие меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов». «При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. … Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. … Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – подчеркнули в департаменте. Кроме того, «экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации». «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – отмечается в сообщении. В департаменте напомнили, что в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны. Лавров: В отношениях России и США не будет игры в одни ворота 18 июня 2021, 12:30

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва не допустит в отношениях с Вашингтоном подхода с «игрой в одни ворота», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя звучащие из Вашингтона оценки итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. «Я читал отзывы по итогам женевских переговоров официальных лиц американских, в том числе участников этих переговоров. Они пытаются позиционировать себя таким образом, что они сказали: «Надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, которые атакуют американскую инфраструктуру, и надо нам добиться от России освобождения американцев, которые отбывают срок в местах лишения свободы». Это не тот подход, о котором говорили президенты. Я очень хотел бы, чтобы услышали нас те, кто комментирует итоги саммита таким образом: не будет игры в одни ворота», – сказал министр, передает ТАСС. Он также заявил, что возвращение послов России и США является символическим жестом, но при этом достаточно важным. «Это, конечно, прежде всего жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей, в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца. Собянин: У 89 % зараженных в Москве выявлен индийский штамм COVID 18 июня 2021, 15:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин. «По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (с коронавирусом), причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем», – сказал Собянин в эфире Первого канала. По его словам, почти 90% зараженных COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса. «Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм», – заявил Собянин, передает РИА «Новости». При этом он уточнил, что новый штамм оказался более агрессивным, быстрее распространяется. «И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», – заявил он. Мэр добавил, что популяционный иммунитет в Москве был на уровне 60%, этого было достаточно, чтобы прекратить распространение коронавируса, но если при подсчете учитывать только лиц с высокими титрами антител, то он составляет 25%. «У нас популяционный иммунитет, когда люди имеют защиту от вируса, был на уровне уже 60%. Это и переболевшие… и те, которые поставили вакцину, их уже 1,5 миллиона. И эти 60% должны были прекратить эпидемию или, по крайней мере, точно ее замедлить. Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у которых очень высокие титры, высокие антитела. Их гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация», – заявил Собянин. Ранее в московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны. Ургант сравнил президентов США с покемонами 18 июня 2021, 03:30

Фото: Edward M. PioRoda/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ургант в эфире своей программы на Первом канале отметил, что 16 июня произошла не только встреча лидеров двух стран, но и футбольный матч Евро-2020 между сборными России и Финляндии. «Как бы сказали в программе «Время покажет», наши победили везде», – заявил Ургант. Он напомнил, что Путин встречается уже не с первым президентом США. «Как скажут миллениалы, собрал всех покемонов», – пошутил ведущий. Он также предположил, что если бы президенты сами выбирали подарки, то Путин подарил бы Байдену «ковер на трап, который не скользит», а Байден Путину – «ковер на лед, который скользит». 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Байден подарил российскому коллеге хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки. Путин, в свою очередь, подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва». Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно, за что американцы сидят в российских тюрьмах 18 июня 2021, 13:51 Текст: Наталья Ануфриева

Накануне встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джоном Байденом 16 июня ФСИН передала в МИД список из 17 американских граждан, которые находятся в российских исправительных колониях и тюрьмах. Восемь из них имеют также российское гражданство, еще один является гражданином Армении. Восемь из 17 американцев находятся в СИЗО, так как в отношении них либо еще продолжаются следственные действия, либо приговор суда не вступил в законную силу. Остальные девять отбывают наказание в колониях. Спектр статей УК самый широкий: от мошенничества до шпионажа и педофилии, передает RT. Например, в 2016 году в Москве по подозрению в сексуальных домогательствах к 11-летней девочке в лифте жилого дома был задержан 47-летний гражданин США Джеймс Винсент Вилгус. Позже в ходе следствия была установлена причастность Вилгуса к еще трем аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах Москвы. В ноябре 2017 года он был приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. Он отбывает свой срок в мордовской ИК-17. В этой же колонии отбывают наказание еще двое американцев: Пол Уилан и Ствалли Томас Хауард. Бывший американский пехотинец Пол Уилан был задержан в московском отеле «Метрополь» 28 декабря 2018 года. По версии следствия, он был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. СМИ сообщали, что Уилана интересовал список личного состава подразделения одной из российских спецслужб. Защита американца настаивала, что к разведке он не имеет никакого отношения, а в Россию приезжал по делам. Уилан работал начальником службы безопасности производителя автомобильных деталей BorgWarner. В 2020 году Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и он был этапирован в Мордовию. Ствалли Томас Хауард был задержан в ноябре 2017 года по подозрению в сбыте наркотических веществ: в своей съемной квартире он оборудовал оранжерею для выращивания конопли. В ходе обыска у мужчины изъяли больше 1,5 кг веществ на основе конопли, а также 29 кустов растения. Когда марихуана созревала, американец собирал пригодные для употребления в качестве наркотического вещества части растений и упаковывал в пакеты для «сбыта наркозависимым лицам». При этом Ствалли был известным блюзовым музыкантом, в российских СМИ его даже называли «янки с русской душой». В 2018 году Мосгорсуд приговорил американца к 11 годам лишения свободы. Четверо из восьми американцев, имеющих также российское гражданство, обвиняются или отбывают наказание по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Например, в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан содержится Вадим Еникеев 1972 года рождения: в ноябре 2020 года он был приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, Еникеев являлся одним из создателей компании «РОСТ» – крупнейшей финансовой пирамиды последних лет. Потерпевшими по делу «РОСТ», согласно данным СМИ, были признаны больше 3,5 тыс. человек, общая сумма ущерба – почти 1,5 млрд рублей. Аферисты начали обманывать доверчивых россиян в 2013 году. Они принимали вклады от граждан, обещая выплачивать от 120 до 218% годовых. При этом минимальный размер вклада был доступным – 10 тыс. рублей. Действовала пирамида до 2015 года, пока ею не заинтересовались правоохранительные органы. В 2020 году пять организаторов пирамиды, включая Еникеева, были приговорены к длительным срокам. Другой обладатель американского паспорта – предприниматель из Приморья Сорокин Алексей Маркович, владелец одного из рынков во Владивостоке. В 2015 году он был приговорен к 14 годам лишения свободы за серию преступлений, среди которых мошенничество в особо крупном размере, а также организация покушения на убийство двух человек и серия поджогов. При этом расследование деятельности бизнесмена началось с мошенничества: Сорокин пытался похитить деньги у одного из крупнейших арендаторов Первореченского рынка. Кроме того, он стал организатором похищения дорогостоящего оборудования арендатора с территории рынка. Тимур Соловьев из списка американских граждан ФСИН официально бизнесом не занимался. С 2011 по 2013 год он возглавлял ОБУ «Сахалинское агентство проектов развития», которое должно было привлекать инвесторов в регион. По данным СМИ, американское гражданство Соловьев якобы ставил себе в заслугу, позиционируя себя как успевшего поработать в Нью-Йорке профессионала высокого уровня. Однако карьера не задалась – мужчина попался на контрабанде амфетаминов из США. Затем выяснилось, что с 14 декабря 2011-го по 28 июня 2013 года Соловьев в составе группы лиц с использованием своего служебного положения похитил деньги, перечисленные министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области в виде субсидий из областного бюджета в адрес возглавляемого им учреждения. В ноябре 2015 года он был приговорен к 14 годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывает наказание в Хабаровском крае. Еще один американец с российским гражданством, Борис Никитин, по данным ФСИН, находится в СИЗО Ростова-на-Дону. Он обвиняется в мошенничестве. Дело в отношении Никитина пока расследуется. Истории остальных заключенных с двойным гражданством из списка ФСИН не столь яркие. Михаил Подольский не был крупным предпринимателем, он работал водителем, но однажды решил заняться криминальным бизнесом. У себя в гараже мужчина стал торговать наркотиками. Он, согласно материалам суда, тщательно соблюдал конспирацию и продавал амфетамины только тем людям, которых знал в лицо. Однако в итоге его все равно задержали. В 2019 году Истринский суд Московской области приговорил его к восьми годам лишения свободы. В данный момент Подольский отбывает наказание в Липецкой области. Еще один фигурант «списка семнадцати» – Иван Куренной – тоже отбывает наказание за наркотики. Согласно материалам суда, в 2019 году он приобрел 5 г гашиша и был пойман оперативниками. С учетом деятельного раскаяния Протвинский районный суд Московской области приговорил его к четырем годам лишения свободы. Куренной отбывает наказание в Брянской области. Камо Арустамян был приговорен к восьми годам лишения свободы в 2018 году за убийство, угрозу убийством и причинение тяжких телесных повреждений. Отбывает наказание в Тамбовской области. Житель Москвы с американским гражданством Энтони Шубаев в данный момент находится в СИЗО по подозрению в разбое. Гражданин Армении и США Арам Торосянц отбывает шестилетний срок во Владимирской области за покушение на убийство: в 2017 году он отдыхал в баре, там у него завязался конфликт с незнакомым мужчиной. В результате Торосянц достал нож и нанес несколько ударов, после чего попытался скрыться, но был задержан охранниками и полицейскими. В Челябинском СИЗО находится Айра Дэвид Лэнг. Он приехал в Челябинск в начале 2000-х в качестве бизнес-тренера, но потом «переквалифицировался» в порнорежиссера – видео он отравлял в США на дисках через службу экспресс-доставки, гонорар получал на счет в одном из челябинских банков. С 2014 года в качестве канала передачи порнороликов он стал использовать интернет. В 2015 году его порностудию вычислили полицейские, Лэнга арестовали. По данным СМИ, он подозревался в том числе и в педофилии. Следствие и судебные разбирательства длились почти три года. В 2018 году Лэнг был приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Американец находится в СИЗО. Студент из Техаса Тревор Рид находится в столичном СИЗО № 5. Он был приговорен к девяти годам лишения свободы по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья»: в ночь на 16 августа 2019 года Тревор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейских, которые везли его в отделение полиции. Председатель совета директоров ГК «Медполимерпром» Евгений Спектор, который уже больше года находится в СИЗО, подозревается в посредничестве при передаче взятки в размере 4 млн рублей экс-помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, которая также арестована. В отношении Спектора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере»). При этом взятка, по данным следствия, давалась не деньгами, а поездками на новогодние каникулы в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. В Краснодарском крае в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, при исправительных колониях и тюрьмах) при ИК-9 находится Брайн Джеффри Эмиг. В феврале 2019 года в городе Ейске он заказал через интернет партию кокаина весом 3 г. На почте при получении международного письма его задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде. После он через Белоруссию попытался уехать в Турцию, но был снова задержан в аэропорту Минска. В 2020 году суд приговорил его к четырем годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В той же краснодарской ИК-9 за попытку изнасилования отбывает наказание американец Ильгиз Роулс. В ходе судебного разбирательства у молодого человека нашлись смягчающие обстоятельства, в результате чего в 2020 году он был приговорен к двум годам лишения свободы. Напомним, бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко. В МИД России сообщали, что в американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен. Мурашко анонсировал поступление в оборот вакцины «Спутник Лайт» 17 июня 2021, 21:01 Текст: Алексей Дегтярев

Министерство здравоохранения занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. «Через 1,5 недели «Спутник Лайт» выйдет с контроля, в оборот. Он будет использоваться в том числе для ревакцинации», – пояснил министр, передает РИА «Новости». Ранее в Минздраве заявляли, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другой препарат, в этой области ведутся исследования. В Москве решили создать свободные от ковида рестораны 18 июня 2021, 10:29

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Вчера встречался с московскими рестораторами. Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. Соответствующий эксперимент начнется с субботы, 19 июня, в полутора-двух десятках ресторанов. Как следует из указа мэра, эксперимент продлится десять дней – до 29 июня. Мэр уточнил, что в порядке эксперимента несколько ресторанов будут объявлены «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию. Код можно будет скачать с сайта Госуслуг. «За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», – добавил Собинин. При это он отметил, что для детей в данном случае будет сделано исключение, «потому что до 18 лет прививку делать нельзя». Однако несовершеннолетние должны находиться в заведении со взрослыми. Кроме того, с пятницы, 18 июня, в Москве будут ограничены зрелищные мероприятия – на них будут допускаться максимум 1 тыс. человек. «Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. … Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – указал градоначальник. Игровые комнаты также пока будут закрыты, и детские площадки в парках – тоже. «Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», – добавил Собянин. Также своим указом мэр продлил до 29 июня введенные ранее ограничения, а именно приостановку работы фудкортов и зоопарков. Он также поднял проблему повторной вакцинации. «Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии», – указал мэр. Он уточнил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. «Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует», – сообщил Собянин. Мэр также не исключил, что в Москве будет проводиться вакцинация мигрантов. «Огромный процент мигрантов в нашей отрасли работает. 60% работников надо привить, но в некоторых наших заведениях 60% – это как раз и есть мигранты. … В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. …Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». По сути, это первый компонент классического «Спутника». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. В России выявили 17,3 тыс. новых случаев коронавируса 18 июня 2021, 11:33

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 17 262 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 9056, Московской области – 1254, Санкт-Петербурге – 970. Всего в стране выявлено 5 281 309 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 850 659 человек, из них 10 954 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 453 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 128 445 человек. Накануне, 17 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 057. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 3205. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.