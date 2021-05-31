Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня

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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами

31 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 23:58  |  vz.ru
Разделы

Американские санкции лишают Украину белорусского бензина

За топливным кризисом на Украине стоит ее друг – США РИА «Новости»
Украина оказалась на пороге серьезного топливного кризиса с очередями на заправках и черным рынком бензина. Причина в том, что Белоруссия, которая является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страну, останавливает поставку бензина А-95. Однако стоит ли Киеву винить в этом Минск? Подробности...
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Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах

Недовольство местным начальством порой приводит избирателей к неожиданному выбору Евгений Одиноков/РИА Новости
В последние годы выборы в российских регионах не раз приносили сюрпризы – там неожиданные результаты показывали кандидаты, которых поначалу мало кто принимал всерьез. Так, победу одерживали сторож, уборщица и домохозяйка. Почему за них голосует избиратель и как это характеризует отечественную выборную систему?  Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Украина нарвалась на неожиданную месть Лукашенко

Ограничения на торговлю с Белоруссией начинают влиять на украинский рынок Алексей Мальгавко/РИА Новости
Отношения Киева и Минска вступили в новую стадию ухудшения – на этот раз речь идет о полноценной торговой войне. Украина рискует лишиться важнейших белорусских товаров и потерять рынок сбыта для собственной продукции. Насколько критично две страны зависят от торговли друг с другом, в чем причины текущего кризиса и почему в происходящем Киев может винить только себя? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Запад не торопится окончательно оттолкнуть Лукашенко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
От введения максимально жестких санкций Запад удерживает лишь то соображение, что тем самым он окончательно толкнет Лукашенко в объятия России. Неужели даже в этой ситуации Лукашенко продолжает играть в многовекторность? Подробности...
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Почему разваливается коалиция Байдена

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерализм, тем более либерализм глобалистского толка, не является и не может быть идеологией большинства, он не выражает его интересов и почти всегда им противоречит. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Запад боится новой русской идеологии

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Стоит задача «создать кентавра из православия и инноваций, из высокой духовности и высоких технологий. Этот кентавр будет представлять лицо России XXI века». Подробности...
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Когда вымрет Китай

Россия запрещает палочки и трубочки

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Литва рассердила китайцев

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В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Обсуждение: 4 комментария
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами
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    Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня

    31 мая 2021, 23:27

    Текст: Антон Никитин

    Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    «С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.

    Ранее в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что улучшение ситуации с коронавирусом позволит восстановить авиасообщение с Россией. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса.

    В мае в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки перспектив возобновления авиасообщения. Вместе с тем бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.

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    СМИ: Президент Непала попросила Путина помочь с поставкой «Спутник V»
       30 мая 2021, 13:49
    Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал источник в правительстве страны.

    По его словам, президент Непала написала российскому лидеру обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. «Она запросила помощь относительно вакцины «Спутник V», которую производит Россия», – сказал источник РИА «Новости».

    По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата.

    В январе директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщал, что Россия поставит в Непал до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины.

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    Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID
       29 мая 2021, 16:28
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), отметив, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.

    «Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», – сказал митрополит в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    При этом он подчеркнул, что это – его частное мнение, а не официальная позиция РПЦ.

    Риск для здоровья от прививки, по мнению митрополита Илариона, несопоставим с риском от самой болезни, и многие люди, не перенесшие болезни или не сталкивавшиеся с заболеванием родных и близких, неспособны оценить степень этого риска.

    Как отметил митрополит, против вакцин, выступают Telegram-каналы, блогеры. Это, по его словам, массированная кампания пропаганды против вакцин. «И, к сожалению, эта кампания воздействует на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать», – добавил он.

    Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».

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    В Британии нашли доказательства искусственного происхождения COVID

    29 мая 2021, 17:08

    Текст: Ксения Панькова

    Найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».

    По словам исследователей, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами. Они пришли к выводу, что китайские исследователи, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.

    По словам Далглиша и Соренсена, уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей. Они считают, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса.

    Норвежский вирусолог уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это, по его словам, позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. «Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд – это крайне маловероятное явление», – подытожил Биргер Соренсен.

    Ранее об искусственном происхождении коронавируса заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). Он отметил, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.

    Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».

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    Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире
       30 мая 2021, 12:46
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает большой спрос во всем мире, это связано с ее эффективностью и показателями безопасности, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», – цитирует его РИА «Новости».

    Также он уточнил, что эффективность вакцины «Спутник V» подтверждается не только российскими данными.

    «Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», – добавил Дмитриев.

    Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.

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    Британия поддержала подозрения США о лабораторном происхождении COVID-19
       29 мая 2021, 07:48
    Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса, сообщают СМИ.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, британская разведка провела собственное расследование после появления заявлений о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае. Лондон «предоставляет те разведданные, которые у есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные». Британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.

    Администрация США заявила, что версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведка США рассматривает две версии – о лабораторном происхождении COVID-19 и о передаче коронавируса человеку от животного, передает РИА «Новости».

    Напомним, США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

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    Разведка Британии изменила мнение о причинах пандемии COVID-19
       30 мая 2021, 07:57
    Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Британская разведка стала считать версию о лабораторном происхождении коронавируса правдоподобной, сообщают источники в спецслужбах страны.

    Sunday Times пишет, что сначала такая версия считалась маловероятной, но позднее была проведена переоценка и версия об утечке из Уханьского института вирусологии перешла в разряд правдоподобных. При этом в разведке США заявили, что если причину возникновения инфекции не найти, это «может произойти снова», передает ТАСС.

    Как пишет издание, мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Daily Mail сообщала, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш намерены представить дополненную версию своей работы, в которой уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. По словам Далглиша, почти все крупные научные издания, включая Nature, отказались публиковать их работу, она вышла в ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery после изменения основной темы.

    Накануне Telegraph сообщала, что Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса. По информации газеты, британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.

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    На юге Китая произошла новая вспышка коронавируса

    31 мая 2021, 11:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 внутренних, которые пришлись на южную провинцию Гуандун.

    Из 20 заболевших 18 выявлены в административном центре провинции городе Гуанчжоу, два – в городе Фошане. Кроме того, в провинции обнаружены три человека с бессимптомным протеканием заболевания внутреннего происхождения. Бессимптомные больные в соответствии с принятой в Китае практикой фиксируются отдельно, передает «Интерфакс».

    В связи с обострением эпидемиологической обстановки китайские авиакомпании резко сокращают число полетов в Гуанчжоу.

    По состоянию на 11.30 по местному времени (06.30 по Москве) в международном аэропорту «Гуанчжоу Байюнь» отменены 519 рейсов – 37% от общего числа запланированных на понедельник.

    Решением властей, все покидающие город из аэропортов, с железнодорожных вокзалов и автобусных станций должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее трех дней до выезда. Это требование не касается транзитных пассажиров.

    Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

    Коментарии (11)
    Вирусолог оценил версию лабораторного происхождения коронавируса
       30 мая 2021, 16:40
    Фото: ZUMA/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    «То, что вирус SARS-CoV-2 мог находиться в лаборатории – вполне возможно. Но утечка нового коронавируса маловероятна, а искусственное его происхождение и вовсе исключено», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альштейн. Так он прокомментировал сообщение Times о том, что британская разведка считает возможным происхождение COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.

    «Утечка вируса SARS-CoV-2 из лаборатории теоретически не исключена. В Уханьском институте вирусологии давно работают с коронавирусами, изучают вирусы различного географического происхождения. Но, откровенно говоря, я не очень верю и в эту версию происхождения нового коронавируса», – отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн.

    В воскресенье The Times сообщила о том, что в британской разведке изменили мнение об источнике появления COVID-19 и считают правдоподобной версию о лабораторном происхождении нового коронавируса. Издание утверждает, что ранее западные разведслужбы, считали такой вариант маловероятным, однако теперь такая оценка пересмотрена. В публикации подчеркивается – ранее мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. 

    «Утечка из лаборатории и искусственное создание вируса – это не одно и то же. Искусственным произведением рук китайских вирусологов это никак не могло быть», – отметил профессор Альштейн. По его мнению, вопреки утверждениям некоторых ученых, пока технически невозможно внести изменения в четыре аминокислоты в «шипе» вируса, так чтобы сделать его более патогенным. Если бы в структуру вируса были внесены большие изменения, то было бы заметно, что часть одного вируса подсажена в другой – но этого в SARS-CoV-2 нет, подчеркнул Альштейн.

    «Допустимо предполжить, что этот вирус, выделенный из организмов летучих мышей или других животных, мог находиться в лаборатории в Ухане. Но создать искусственно и преднамеренно китайцы его не могли. Просто потому, что мы еще не умеем делать такие вещи».

    Напомним, что первые заболевшие новой коронавирусной инфекцией работали на рынке «Хуанань» в городе Ухань, на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных. Рынок закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Но ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую рынок сыграл в распространении вируса SARS-CoV-2.

    На ваш взгляд

     
    Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?


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    В начале февраля этого года стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в Ухане некие «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19. Тогда же член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию – инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей.

    С другой стороны, регулярно озвучиваются предположения об искусственном происхождении ковида либо об утечке «естественного» вируса из научной лаборатории – что столь же регулярно опровергается Пекином.

    Так, не далее как в прошлую пятницу лондонская Daily Mail сообщила: профессор из британского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен полагают, что ученые из Китая взяли основу коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы присоединили к нему новый «шип». Затем китайские ученые попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, утверждает Daily Mail.

    По данным The New York Times, разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса: речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер начала вспышки там коронавируса.

    Действующий президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме.

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    Коментарии (29)
    Эрдоган анонсировал начало строительства канала в обход Босфора

    29 мая 2021, 21:48

    Текст: Ксения Панькова

    Начало строительства канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, запланировано на конец июня, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что проект повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса.

    «Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала «Стамбул». Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», – сказал турецкий лидер, выступая в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Как отметил Эрдоган, реализация проекта канал «Стамбул» повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса. «Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула», - добавил он.

    Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор. В турецком МИД подчеркивали, что проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё.

    Между тем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России.

    О строительстве канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган говорил еще в 2011 году, назвав его одним из крупнейших проектов XXI века. Канал должен значительно уменьшить транспортную нагрузку на пролив Босфор. В марте 2020 года он объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.

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    Во Вьетнаме выявили новый штамм COVID
       29 мая 2021, 09:35
    Фото: KHAM/REUTERS
    Текст: Наталья Ануфриева

    Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов, сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на общенациональном совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением вызываемого коронавирусом заболевания.

    По словам министра, новый штамм пока не получил название. Ученые установили, что он более заразный и легко передается воздушным путем, передает ТАСС.

    «Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», – сказал Нгуен Тхань Лонг.

    Глава Минздрава также отметил, что именно новый вариант вируса привел к массовому заражению в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.

    До этого во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский.

    Ранее японские врачи допустили появление нового штамма коронавируса после Олимпиады.

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    Стало известно о смерти жены уханьского вирусолога от COVID до пандемии

    30 мая 2021, 16:34

    Текст: Елена Мирошниченко

    Жена вирусолога из уханьской лаборатории умерла от коронавируса еще в декабре 2019 года, сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, который занимался расследованием происхождения COVID-19.

    «Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», – рассказал изданию Ашер, об этом сообщает РИА «Новости».

    Уточняется, что Ашер узнал о смерти жены вирусолога от человека, который на тот момент работал в Уханьском институте вирусологии. Ашер добавил, что власти Китая якобы «скрывали в течение месяца» информацию об опасности коронавируса для людей.

    Ранее сообщалось, что найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, об этом заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».

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    Американский ученый предсказал появление COVID-26 и COVID-32
       31 мая 2021, 07:41
    Фото: NIAID-RML/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

    «Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)... Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», – передает РИА «Новости» слова ученого.

    Хотез подчеркнул, что необходимо исследовать «возникновение вспышки» нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый.

    При этом эксперт отметил, что было бы трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.

    «Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», – подчеркнул Хотез.

    Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

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    Разработчик «МИР-19» рассказал об уникальности препарата

    29 мая 2021, 15:49

    Текст: Вера Басилая

    Директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов рассказал об уникальности первого российского препарата от коронавируса «МИР-19», прокомментировав сообщения ученых Австралии и США о разработке собственного лекарства от COVID-19.

    «В этом году мы запатентовали первый в мире препарат, который обладает специфическим этиотропным противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Нужно сказать, что этот препарат уникален, и он работает на основе механизма интерференции РНК», – рассказал ученый в интервью RT.

    По его словам, российским разработчикам было любопытно и приятно узнать, что их коллеги из Австралии и США разработали сходный препарат, также на основе механизма интерференции РНК, но между ними есть различие.

    Разница заключается в различных генах-мишенях, используемых в этих препаратах, и способе доставки.

    «У нас это – ингаляционное введение посредством небулайзера непосредственно в верхние и нижние дыхательные пути, там, где непосредственно реплицируется вирус. У них же это внутривенная доставка при помощи липасом», – пояснил Хаитов.

    Кроме того, ученый отметил, что разработчики российского лекарства имеют приоритет. Хаитов отметил, что статья о «Мир-19» была опубликована в ведущем научном издании Allergy 15 марта 2021 года. При этом статья западных ученых об их препарате была опубликована в издании Molecular Therapy 5 мая 2021 года.

    Ранее сообщалось, что институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства получил патент на лекарственное средство «Мир-19» для профилактики и лечения коронавируса в форме спрея.

    «МИР-19 – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», – рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

    «МИР» расшифровывается как «малая интерферирующая РНК», препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2.

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    Турция заявила, что не откажется от российских С-400

    31 мая 2021, 18:36

    Текст: Ксения Панькова

    Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования российской системы ПВО С-400, поскольку она будет находиться полностью под контролем местных специалистов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

    «С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет», – заявил Чавушоглу в ходе визита в Афины, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber

    «Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400», – добавил министр.

    Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.

    В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.

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    Почти по всей Бразилии прошли митинги против Болсонару

    30 мая 2021, 04:59

    Текст: Антон Антонов

    Жители Бразилии вышли на митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом, сообщают СМИ.

    Акции протеста «против правительства Болсонару» состоялись как минимум «в 24 штатах и Федеральном округе», люди выходили «на марши и выдвигали многочисленные требования»: о закупке вакцин, экстренной помощи населению, соблюдении прав на достойное образование и здравоохранение. Звучали призывы к импичменту. В целом митинги проходили мирно, но в Ресифи военная полиция разогнала протестующих, применив резиновые пули и слезоточивый газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на G1.

    Министерство здравоохранения страны сообщает, что общее число случаев коронавируса достигло 16471600, скончались 461057 пациентов. Выздоровели свыше 14,8 млн человек. Бразилия находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений.

    Напомним, в Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено. 

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