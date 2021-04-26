В Турции объявили полный локдаун

Вирусолог: «Коронавирусный шторм» в Индии создает риски для других стран

При такой колоссальной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Индии риски передачи на другие страны, континенты – очень вероятная и печальная тенденция, сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что страну потряс «коронавирусный шторм», комментируя рекордный прирост заразившихся инфекцией. За последние сутки выявлено более 349 тыс. случаев заболевания. Директор индийского Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх полагает, что данная ситуация вызвана распространением «британского», «южноафриканского» и «бразильского» штаммов вируса.

«Во-первых, если разделить эти 350 тыс. заболевших в день на население Индии (1,3 млрд человек), то можно будет высчитать в процентном соотношении, сколько это. Возможно, картина не такая уж и ужасная. Кроме того, молекулярные генетики, которые занимаются изучением новых штаммов коронавируса, считают, что не настолько велики отличия в геномах вирусов, что они не влияют на скорость распространения. Такую точку зрения в том числе пытались высказать в Англии. И потом, не доказано влияние новых штаммов на тяжесть болезни, поэтому я бы не стал говорить, что это из-за них такая ситуация в Индии», – говорит Бутенко.

Он объясняет, что в стране очень большая плотность населения, люди друг с другом общаются, а дистанция, скорее всего, не соблюдается. Кроме того, он усомнился в соблюдении и других мер против коронавируса гражданами страны (соблюдение масочно-перчаточного режима, самоизоляции, гигиены). При этом в Индии достаточно хороший темп вакцинации, поскольку страна имеет и собственное производство, и закупается иностранными вакцинами. Но соблюдения лишь одной из мер предосторожности недостаточно.

«И, конечно, при такой колоссальной заболеваемости риски передачи на другие, страны, континенты – очень вероятная и печальная тенденция. Поэтому нужно прекращать всякие контакты с такими странами, как Индия или Бразилия (находится на втором месте по заболеваемости COVID-19 в мире)», – считает вирусолог.

Хорошим примером влияния эпидемиологических мер показал Китай, который уже давно держит под относительным контролем ситуацию с вирусом, рассказывает собеседник. Поэтому те страны, в которых соблюдаются противоэпидемические меры, запрещен туризм с Индией, а бизнес-встречи сильно ограничены, имеют наименьшую вероятность перехода масштабов заболевания.

«Китаю, конечно, уже удается даже экономику понемногу восстанавливать, разрешают передвижение. У нас в России тактика санитарно-эпидемиологической защиты населения временами ослабевает. Но, по заключению Роспотребнадзора, мы все-таки выходим на плато по заболеваемости, то есть нет ни резкого увеличения, ни снижения. В общем, это хороший показатель. А благополучия уже можно достичь за счет приобретенного иммунитета», – рассуждает Бутенко, добавив, что на данный момент Россия находится в относительной безопасности по отношению к Индии, поскольку более-менее контролирует ситуацию с коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Индии вызывает беспокойство, поэтому в ближайшие дни могут состояться оперативные контакты между Москвой и Нью-Дели.