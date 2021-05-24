Онищенко порекомендовал россиянам не ехать в Турцию в этом году

В Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому российскому туристу стоит забыть по турецкий берег в этом году, заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя предложение министра республики создать модель безопасного туризма.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой предложил России создать модель безопасного туризма, которую ранее использовали по отношению к Германии. Согласно ей, в первую очередь предлагается открыть для посещения только курортные города, где по словам главы ведомства ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 на 50 % ниже среднего показателя по стране.

«Забудьте в этом году про турецкий берег. Хватит! Там ситуация неконтролируемая, неуправляемая. Что говорить, если они уже и тесты практически отменили. Они готовы на все, потому что прекрасно понимают, что страховки у туриста нет. Заболеет он там, дай бог до дома добраться успеет. А если там останется, то кто его лечить будет? Тем более известно, что не все легко переносят заболевание», – говорит Онищенко.

Отметим, что турецкий министр также сообщил, что страна готова пускать российских туристов без обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну, поскольку Россия успешно справляется с заболеванием.

«Не нужно рассчитывать, что если вы заболеете в Турции, то за вами самолеты пришлют специальные. Давайте изначально не создавать сложные ситуации. А то, что в каких-то городах на 50 % меньше заболевших – ужимки слабых, это абсолютно не аргумент. Не нужно ездить, даже если доступ будет», – подчеркивает депутат

Врач подчеркивает, что даже молодежь не всегда после коронавируса может сразу вернуться к нормальному образу жизни, у них тоже бывают последствия по состоянию.

«Это потеря здоровья, средств, потому что реабилитация длится достаточно долго. Поэтому давайте прививаться и отдыхать дома. Тем более, что на сегодняшний день по курортам у нас есть достаточно приличные возможности. А нашим бы предпринимателям, которые предоставляют туристические услуги, следует поумерить свои аппетиты. Здесь нужно проявить солидарность», – считает Онищенко.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции, Россия ограничила с ней регулярное и чартерное авиасообщение с 15 апреля по 1 июня. В ближайшее время российская делегация намерена посетить страну для оценки ситуации и перспектив возобновления авиационного сообщения и активного туристического потока.

20 мая сообщалось, что в Турции зарегистрирован минимальный суточный прирост COVID-19 впервые с начала марта: количество заболевших составляет менее 10 тысяч человек.