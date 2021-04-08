Назван процент возвращающихся из-за рубежа с коронавирусом туристов

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8 апреля, четверг | Последнее обновление — 14:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе
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Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать.
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Результатом бездумной и безразличной к русскому народу советской политики стало то, что после распада СССР русские превратились в один из крупнейших в мире разделенный народ. За пределами России сейчас обитает около 30 миллионов русских.
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Турция всерьез намерена построить судоходный канал, соединяющей Черное и Мраморное моря параллельно Босфору. Дискуссия на тему проливов и того, насколько священной является Конвенция Монтре – это показатель выхода турецкого ревизионизма на новый уровень.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Назван процент возвращающихся из-за рубежа с коронавирусом туристов
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Коронавирус выявляют у 1% их всех вернувшихся из-за рубежа в Россию туристов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что с начала 2021 года «это тоже достаточно большое количество людей, которые вернулись в Россию, и из них (...) людей с положительными тестами было 24 тыс. 740 человек, 1% – этот показатель держится – от всех вернувшихся россиян везут нам вирусы», передает «Комсомольская правда».
Попова также заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
«Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост», – добавила она.
Ранее в Россию впервые с начала пандемии приехали иностранные тургруппы.
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Германия поставила России условие по «Спутнику V»
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Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
По словам источников Reuters, в ходе прошедшего в среду заседания министров здравоохранения ЕС в Еврокомиссии заявили об отсутствии у ЕК желания заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины, передает РИА «Новости».
Вместе с этим глава Минздрава Германии Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин в дальнейшем будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом перед заключением предварительного договора Германия намерена выяснить объемы и сроки поставок российской вакцины «Спутник V».
Министр в то же время подчеркнул, что ФРГ в любом случае рассчитывает на регистрацию вакцины в ЕС. По его мнению, Россия якобы должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые для одобрения данные.
«Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины «Спутник V», – заявил источник.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».
Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
В конце марта Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Эрдоган назвал сроки начала строительства канала «Стамбул»
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Турция не откажется от реализации проекта канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, в ближайшее время уже будут проведены тендеры и начнутся работы по укладке фундамента канала.
«Независимо от того, кто что хочет или не хочет, мы начинаем и мы сделаем канал «Стамбул», который будет служить нашему народу», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
Турецкий лидер отметил, что фундамент канала будет заложен летом этого года, а в ближайшее время будут объявлены тендеры в рамках проекта. Эрдоган уточнил, что большая часть подготовки к проекту закончена и выполнен отчет о воздействии на окружающую среду. По его словам, на обоих берегах канала будет построен город с населением 500 тысяч человек.
Эрдоган заявил, что за публикацией открытого письма отставных адмиралов в поддержку конвенции Монтре стоит основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП). «Среди [подписавшихся адмиралов есть и члены НРП, а также те, кто находится в ее руководстве. Они пытаются как-то оправдать этот документ, который напоминает переворот», – отметил президент Турции.
В минувшие воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны о разработке нового основного закона.
Позиция экс-адмиралов вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента Турции. В понедельник полиция задержала по меньшей мере 10 подписавшихся адмиралов.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре, и назвал письмо адмиралов неприемлемым.
Напомним, в 2019 году Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы.Таким образом, в Черное море смогут попадать военные корабли нечерноморских стран, в том числе авианосцы. Турецкая оппозиция, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выступает против данной инициативы.
Конвенция Монтре 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала вызвало раскол в элите Турции.
Немецкий эксперт объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана
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«Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
«При проведении встреч на высшем уровне не бывает случайностей. Там все организовано до самой последней детали. Турки хотели продемонстрировать, что они уважают главу Европейского совета Шарля Мишеля, а вот лидера Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая олицетворяет власть Брюсселя и постоянно критикует Турцию за нарушение прав человека, они жутко унизили», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
«Президент Турции Тайип Эрдоган понимал, что ставит вопрос ребром: «Вы хотите принять нас в Евросоюз или нет?». При этом он знает, что ЕС не хочет принимать Турцию. Она с 1960-х годов находится в предбаннике ЕС, – поясняет собеседник. – Отдельные страны хотят сотрудничать с Анкарой, но Брюссель по идеологическим мотивам постоянно говорит о соблюдении прав человека».
Таким образом Эрдоган показал, что он думает о ЕС, полагает эксперт. «Если бы Урсула фон дер Ляйен обиженно ушла, она бы нанесла удар по Эрдогану. Но дело в том, что Евросоюз зависит от Турции больше, чем наоборот», – констатирует Рар.
«На данный момент лидеры ЕС приехали в Анкару ради договоренности с турками о том, чтобы те не пропускали беженцев в Европу. Свои надежды по этому вопросу они возлагают именно на Эрдогана. Поэтому глава Европейской комиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – резюмировал эксперт.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Шарль Мишель выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
«Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета. Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.
Ранее в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза.
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РФПИ назвал фейками сообщения СМИ об этических проверках «Спутника V» в Европе
Сообщения СМИ о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит проверку клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам, не соответствует действительности, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Сообщение о проверке в отношении клинических испытаний вакцины «Спутник V», опубликованное сегодня Financial Times, является некорректным. Команда «Спутника V» проходит обычную процедуру одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в рамках которой надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин», – сообщил РФПИ в Twitter Sputnik V.
EMA специально пригласили для проведения экспертизы регистрационного досье, для этого предоставляется вся необходимая документация.
Ложные сообщения анонимных источников пытаются повлиять на объективность процедуры одобрения EMA, подчеркнули в РФПИ.
Ранее Financial Times сообщило, что ЕМА якобы планирует проверить соответствие проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.
Аналитик: Проблемы с AstraZeneca откладывают восстановление спроса на нефть
Заявление Европейского фармрегулятора о связи между возникновением тромбов и применением вакцины от COVID-19 AstraZeneca может привести к замедлению восстановления мирового спроса на нефть, считает аналитик департамента нефтяных рынков норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Луиза Диксон.
По ее словам, «любой отказ от вакцины от COVID-19 также может вызвать задержку ожидаемого восстановления спроса на нефть». «Если кампании вакцинации будут отложены, спрос на нефть также потребует больше времени для восстановления, поскольку ограничения и карантины планируется снять только после того, как критическая масса населения будет привита», – сказала эксперт, обратив внимание на наблюдающееся в среду падение цен на нефть на мировых площадках, передает ТАСС.
Диксон заметила, что теоретические перебои с вакцинацией из-за проблем с вакциной AstraZeneca могут особенно сильно почувствовать на себе развивающиеся страны, так как именно этот препарат «рекламировался как вакцина, которую проще всего транспортировать и хранить».
Как отметила аналитик, спрос на нефть восстановится со второй половины 2021 года, однако эти ожидания основываются на предположении, что достаточно много людей будут привиты, чтобы оправдать возвращение к нормальной жизни.
«На данный момент цены на нефть естественным образом падают из-за последних неурядиц с вакцинацией, существует риск еще более негативной реакции на этой неделе в зависимости от того, как правительства отреагируют на эти новости», – сказала Диксон.
На 19.43 мск стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE понижалась на 1,19% и находилась на уровне 61,99 доллара за баррель. Нефть WTI дешевела на 1,29% – до 58,56 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что в Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов.
Во вторник Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Депутат Бундестага: Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу
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«В той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
«В таких высокоранговых визитах не бывает «протокольных оплошностей», потому что все продумывается до мелочей», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По его мнению, такой жест президента Турции был умышленно сделан, чтобы продемонстрировать неуважение не только к главе Еврокомиссии, но и ко всему Евросоюзу.
Депутат считает, что у ЕС не было другого выбора, кроме как стерпеть подобное унижение. «А какой выбор был у представителей Брюсселя? Они сами себя загнали в такую позу. Вся политика ЕС в отношении Турции и большие финансовые вливания в обмен на то, что Эрдоган остановит поток беженцев в Европу, стали причиной серьезной зависимости ЕС от Анкары. Иными словами, в той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – считает Гердт.
Депутат предположил, что из-за такой ситуации само будущее Евросоюза находится под вопросом. «Если к власти на следующих выборах не придут люди, выстраивающие объединение на базе добровольного союза суверенных государств, ЕС рухнет, как Вавилонская башня», – заключил Гердт.
Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник находились с визитом в Турции, где провели переговоры президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов ЕС и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
Европейские политики, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике этот инцидент. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент якобы связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что какие-либо обвинения в адрес Анкары несправедливы, так как протокол встречи был согласован с Брюсселем. «Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали», – сказал он.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил сложившуюся ситуацию в комментарии газете ВЗГЛЯД. По его словам, «Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик».
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В Британии 19 человек скончались после вакцинации AstraZeneca
В Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов, сообщила глава британского агентства по лекарственным препаратам доктор Джун Рен.
«По состоянию на 31 марта выявлены 79 случаев тромбообразования, у 51 женщины и 28 мужчин. Девятнадцать человек, к сожалению, скончались, из них трое были моложе 30 лет», – цитирует РИА «Новости» Рен.
При этом она подчеркнула, что в стране на данный момент сделано более 20 млн прививок препаратом от AstraZeneca, а потому речь идет об очень редком побочном эффекте вакцины от COVID-19. По ее словам, британское агентство по лекарственным препаратам продолжит следить за развитием ситуации. «Но на основе имеющихся данных преимущества вакцинации продолжают превышать риски для абсолютного большинства людей», – отметила Рен.
Ранее Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
В ЕС зафиксировали сокращение средней продолжительности жизни
Средняя продолжительность жизни на фоне пандемии коронавируса в 2020 году сократилась в большинстве стран-членов Европейского союза (ЕС), свидетельствуют данные Евростат.
Согласно опубликованной информации, с 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни в странах ЕС увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие. Однако за год пандемии в 2020 году средняя продолжительность жизни снизилась в 22 из 27 стран Евросоюза по сравнению с показателем за аналогичнный период предыдущего года. При этом наибольшее сокращение наблюдалось в Испании (- 1,6 года), Болгарии (-1,5 года), Литве, Польше и Румынии (-1,4 года в каждой), передает ТАСС.
Вместе с тем, как уточнили в Евростате, более значительное снижение продолжительности жизни в большинстве государств ЕС отмечалось среди мужского населения. Наиболее пострадавшими стали также Болгария (-1,7 года), Латвия и Польша (по -1,5 года), Испания и Румыния (по -1,4 года).
Согласно докладу Еврокомиссии «Последствия демографических изменений», к 2070 году число людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тогда же все население ЕС будет составлять не более 4% общемирового, хотя в 1960 году этот показатель составлял почти 12%.
Ранее в среду врач-терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал самые мощные средства для повышения продолжительности жизни.
Напомним, в феврале в США зафиксировали сокращение средней продолжительности жизни во время пандемии.
Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
По его словам, все процедуры в EMA длятся очень долго, в том числе поэтому Европа в вопросе вакцинации отстает, например, от Великобритании и США, передает РИА «Новости».
«Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например, Венгрия или Сербия, которые также используют «Спутник V», что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места», – сказал Курц.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». При этом ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
До этого Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США
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Обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса стала в США преобладающей среди новых случаев заражения, заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.
«Согласно нашим последним оценкам, представленным на основе проведенных ЦКПЗ наблюдений, разновидность В.1.1.7 является сейчас самой распространенной из тех, которые циркулируют в США», – приводит слова Валенски ТАСС.
Валенски, выступление которой транслировали центральные телеканалы, отметила, что в больницы поступает все больше и больше людей в возрасте от 30 до 50 лет. По словам главы ЦКПЗ, у многих из них вызываемое коронавирусом заболевание «протекает тяжело».
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США. К началу февраля стало известно, что британский штамм коронавируса выявили в 30 штатах и он стремительно распространяется по территории США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Турция ответила на обвинения из-за инцидента со стульями на встрече Эрдогана с главой ЕК
Обвинения в адрес Анкары по поводу инцидента со стульями на встрече президента страны Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен несправедливы, протокол встречи был согласован с Брюсселем, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу заявил, что Турция не хотела делать каких-либо заявлений по данной теме, однако в Анкаре видят, что «за рубежом это вызвало реакцию и (...) посыпались несправедливые обвинения», передает РИА «Новости».
«Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали», – сказал он.
Министр добавил, что «мы удовлетворили все требования, которые нам были высказаны с той стороны».
Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом.
На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов ЕС и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
Европейские политики, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике этот инцидент. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент якобы связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил сложившуюся ситуацию в комментарии газете ВЗГЛЯД.
Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca
Власти Бельгии ограничат применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, введя на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет, сообщил телеканал RTL.
Решение было принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников королевства. С какого числа мера вступит в силу, пока неизвестно, передает РИА «Новости».
Ранее европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Гинцбург: На создание нужного для победы над пандемией объема вакцины уйдет не один год
Даже при работе всех мировых мощностей по выпуску иммунобиологических препаратов за год удастся выпустить только 12-15% от объема вакцины от коронавируса, необходимого для победы над пандемией, заявил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.
«Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединённых Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины – идеальная картинка – то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15% от того, что необходимо, чтобы победить пандемию», – сказал он на заседании комиссии по проблемам соотечественников за пределами России.
Гинцбург добавил, что пандемию нужно победить не в одной стране, а на всем земном шаре, передает РИА «Новости».
Ранее Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на геном человека и наследственность и рассказал «самый смешной миф» о «Спутнике V».
Заболевшего коронавирусом Фургала перевезли в больницу «Матросской Тишины»
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший коронавирусом в следственном изоляторе «Лефортово», госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская Тишина» в удовлетворительном состоянии, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
«Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО «Матросская Тишина» его доставили в удовлетворительном состоянии», – передает РИА «Новости» слова правозащитницы.
В среду стало известно, что Фургал заболел в СИЗО «Лефортово» коронавирусом. Защита хочет просить следствие об изменении ему меры пресечения.
Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Тогда же были арестованы четыре человека из его окружения по подозрению в причастности к махинациям вокруг завода «Амурсталь». Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».
Японские ученые оценили заразность британского штамма коронавируса
Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний пришли к выводу, что коэффициент распространения британского штамма коронавируса в Японии оказался в 1,32 раза выше базовой версии, сообщило японское общественное телевидение.
Японские ученые пришли к выводу, что действующие методы профилактики распространения инфекции могут оказаться недостаточными. В ходе исследования специалисты проанализировали данные по скорости распространения инфекции за 50 дней – с 1 февраля, когда в Японии был зафиксирован первый случай заражения британским штаммом, по 22 марта, передает ТАСС.
В настоящее время британский штамм коронавируса наиболее распространен на западе Японии, в частности – в префектуре Осака, которая 7 апреля из-за резкого роста числа новых случаев заражения ввела локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Однако ученые предупреждают, что скоро распространение нового штамма может достигнуть столицы.
Накануне российскую вакцину «ЭпиВакКорона» признали эффективной против всех известных штаммов коронавируса.
Напомним, в начале марта читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.
В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. В январе губернаторы трех префектур Японии призвали ввести режим ЧС из-за пандемии.
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