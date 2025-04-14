Tекст: Мария Иванова

В Таджикистане произошло пятое за два дня землетрясение, передает ТАСС. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны сообщил, что толчки достигали 3-4 баллов в эпицентре и 3 баллов в районе Рашта. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате последнего землетрясения не зафиксировано.

Эпицентр последнего по времени землетрясения находился в 156 км к северо-востоку от Душанбе и в 18 км к востоку от Раштского района. Согласно информации Геофизической службы Национальной академии наук республики, подземные толчки произошли в 5.44 по местному времени (3.44 мск).

Накануне в Таджикистане произошли четыре землетрясения. Эпицентр первого из них находился в 160 км к северо-востоку от Душанбе и в 21 км к востоку от Раштского района. Сила толчков достигала 5-6 баллов в эпицентре, 4-5 баллов в Раштском районе и 3 баллов в Душанбе.

В результате первого землетрясения в селе Уштурпаст погиб трехлетний ребенок. Также было разрушено около 100 жилых домов в двух районах страны, а несколько десятков зданий и вспомогательных сооружений получили повреждения.



