На Турцию обрушились рекордные заморозки за 11 лет

В Турции зафиксировали самые катастрофические заморозки для урожая с 2014 года

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», в Турции на этой неделе зафиксированы самые катастрофические заморозки для урожая с 2014 года. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что с 10 по 12 апреля температура в ряде районов страны снизилась до минус 15 градусов, став самой низкой за последние 30 лет для этого сезона. По его словам, такие погодные условия привели к худшим с 2014 года заморозкам, которые нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству.



По данным госагентства Anadolu, от заморозков пострадал урожай в 36 из 81 провинции. Наибольший ущерб зафиксирован в восточной провинции Малатья, где температура упала до минус 7 градусов и серьезно повредила абрикосовые деревья. В провинциях Измир, Денизли и Маниса были повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья.

В провинции Кахраманмараш температура достигала минус 13 градусов, что негативно сказалось на посадках яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек и оливок. Местные департаменты сельского хозяйства сообщили о значительных потерях, и министерство уже проводит оценку ущерба, чтобы оказать поддержку пострадавшим фермерам.

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