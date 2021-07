Минобороны подписало контракт на первую партию С-500 «Прометей» Россия предложила США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма США обеспокоило соглашение России и Индии по С-400 29 июля 2021, 08:21

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вашингтон поделился обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India. «У нас есть свои законы. Мы применяем свои законы, но мы поделились с Индией нашей обеспокоенностью по поводу этого. Но я не собираюсь бежать вперед. Мы увидим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости». Ранее посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона.

В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США 28 июля 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией. В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике 28 июля 2021, 14:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС. «Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков. Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков. Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков. Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. США отказались отвечать на запросы России по кибератакам 28 июля 2021, 09:46

Фото: Silas Stein/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года – 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем. Все это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать», – сказал Антонов, передает РИА «Новости». В то же время дипломат отметил, что эксперты профильных ведомств России и США уже начали активно контактировать по кибербезопасности, Москва надеется на всесторонний подход к проблеме. «Что касается непосредственно реализации достигнутой в Женеве договоренности, то при координации Советов Безопасности двух стран эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали активно контактировать. В процесс вовлечены и представители специализированных структур по реагированию на вызовы в цифровой среде, в том числе российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. И это очень важно», – сказал Антонов. «Американские коллеги, правда, выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Рассчитываем, что диалог все же приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информбезопасности намного шире», – добавил посол. «В любом случае надеемся, что регулярное предметное общение поможет снять накопившиеся в этой сфере озабоченности. Россия всегда открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества, без политизации и скрытых повесток. Мы ответственно подходим к вопросам обеспечения кибербезопасности. Свидетельство тому то, что Россия стала первым государством, разработавшим и внесшим 27 июля в ООН проект Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», – добавил Антонов. В целом, по его словам, сотрудничество в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений российско-американских отношений. Ранее заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. Госдеп: США и Россия обсудили новый формат контроля за ядерным оружием 28 июля 2021, 18:19

Фото: The Ministry of Med/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Российская и американская делегации на консультациях по стратегической безопасности в Женеве обсудили текущие угрозы в сфере безопасности и перспективы контроля над ядерными вооружениями, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в сфере безопасности, наше национальное видение угроз стратегической стабильности, перспективы нового (режима) контроля над ядерными вооружениями, а также формат будущих сессий диалога о стратегической стабильности», – цитирует заявление Прайса РИА «Новости». Также в Госдепартаменте сообщили, что делегации условились вновь встретиться в сентябре. В промежутке между консультациями планируется провести неформальные консультации «с целью определения тем для экспертных рабочих групп на второе пленарное заседание», добавили там. В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. В Сенате начали угрожать минфину США из-за «Северного потока – 2» 28 июля 2021, 23:28

Фото: Jim West/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если Белый дом не введет новые санкции против газопровода «Северный поток – 2», утверждение двух кандидатур в минфин США заблокируют, заявили сенаторы-республиканцы. Сенатор Пэт Туми и 11 его однопартийцев из банковского комитета Сената США направили главе ведомства Джанет Йеллен письмо, в котором заявили, что газопровод «наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США». По их словам, завершение строительства приведет к усилению «вредоносного влияния России на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России». Под угрозой оказалось утверждение Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые в министерстве должны будут отвечать за выполнение санкций, передает РИА «Новости». Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны подписало контракт на первую партию С-500 «Прометей» 29 июля 2021, 03:54

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей», сообщил источник в ОПК. ВКС по контракту получат «более 10 систем», серийные поставки стартуют в первой половине 2022 года, сообщил источник ТАСС. Сейчас «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Испытания должны завершиться в конце 2021 года. Речь идет о наземном варианте, но при необходимости «он может стать корабельным». Как заявил источник, С-500 может уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, включая боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высоте до 200 км и на дальности до 500 км. Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля – воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Антонов назвал условие исключения США из списка недружественных стран 28 июля 2021, 10:01

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Если США хотят, чтобы их исключили из российского списка недружественных государств, они должны пересмотреть свои подходы к Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов заявил, что «пересмотр российских решений потребовал бы корректировки американских подходов, ставших генератором нестабильности в двусторонних отношениях», передает РИА «Новости». «Не надо ставить телегу впереди лошади. Нами дана объективная и справедливая оценка политике США, которая проводилась в отношении России все последние годы. Такого обращения с собой мы терпеть не намерены», – добавил он. При этом Москва постоянно доносит до коллег в Вашингтоне, что она открыта к «конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона». «Как она (американская сторона) откликнется на это, будем судить по конкретным делам в контексте реализации пониманий, достигнутых на Женевском саммите», – добавил посол. Он также сказал, что ему не известно о том, чтобы США просили исключить их из этого списка: «В итоговом коммюнике саммита НАТО от 14 июня содержался призыв к России отменить решение о внесении США и Чехии в список недружественных государств. Насколько мы понимаем, это и есть официальная американская реакция. О каких-то обращениях на сей счет по двусторонним каналам нам неизвестно». «Думаю, коллеги прекрасно осознают, что указанный перечень стал закономерным следствием враждебных действий по ухудшению условий работы российских диппредставительств в США. В нелепой «охоте на ведьм» Вашингтон резко ужесточил процедуру выдачи виз. Нас полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч соотечественников. Регулярно осуществляются массовые высылки российских дипломатов. Нам закрыт доступ в собственные дома с тех пор, как американские власти по-гангстерски прибрали к рукам шесть дипломатических объектов, являющихся государственной собственностью России и обладающих иммунитетом», – заявил Антонов. В ответ на санкционную агрессию Москва была вынуждена «предпринять контрмеры, встречно выслав американских дипломатов и запретив дипмиссиям США, как «недружественному государству», нанимать граждан России и третьих стран». «К слову, наша формулировка семантически не столь радикальна, как у американцев. Россия еще в августе 2017 года на законодательном уровне была объявлена «противником Америки». Аналогичным враждебным восприятием нашей страны пронизаны основополагающие доктринальные документы США, подающие самостоятельный российский курс в качестве угрозы нацбезопасности», – заключил Антонов. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Сообщалось, что к концу мая чешское посольство в Москве сократит 79 сотрудников. В июле в Кремле оценили возможность расширения списка недружественных стран. Россия и США начали переговоры по стратегической стабильности 28 июля 2021, 10:45

Фото: facebook.com/RusEmbUSA

Текст: Алина Назарова

Консультации Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили источники в американской и российской делегациях. Встреча проходит в развитие договорённостей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую – первая замгоссекретаря Уэнди Шерман, передает РИА «Новости». В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности. В Кремле заявили о невмешательстве в выборы в США 28 июля 2021, 15:58 Текст: Алексей Дегтярев

Российское руководство не вмешивается и не намерено вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США», – цитирует Пескова ТАСС. ПО его словам, неоднократные расследования в США «подтверждают, что Россия никогда не вмешивалась». «Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что Заявление Байдена расценивается Москвой как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении. Названы причины обеспокоившей американцев активизации российской авиации в Арктике 28 июля 2021, 12:34

Фото: mil.ru

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Сегодня в Арктике присутствует дальняя, военно-транспортная и стратегическая авиация России. Конечно, американцев это беспокоит. Но они забывают, что наша страна отстаивает здесь свои национальные интересы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Попов. Так он оценил заявление замглавы штаба ВВС США о том, что у Аляски было перехвачено рекордное число российских военных самолетов. «Когда высокопоставленные американские военные говорят об активизации российских ВКС в Арктике, они отчасти правы. Но в США забывают о том, что в арктические регионы – зона также и наших интересов», – считает заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. В среду замглавы генштаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут сообщил, что в минувшем году в районе Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов. По словам американского генерала, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе. Добавим, что президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». Не следует забывать, что наиболее значительная часть арктических ресурсов находится в российском секторе Северного Ледовитого океана – нашей стране, как известно, принадлежит побережье от Кольского полуострова до мыса Дежнева, заметил Попов. «А у американцев в Арктике – небольшая полоса. В районе Берингова пролива – очень узкое место, где могут пролетать военные самолеты обеих стран для осуществления патрулирования и ледовой разведки», – отметил эксперт. В отличие от 1990-х, когда мы совершали в Арктике только эпизодические полеты пограничной и морской авиации, сейчас Соединенным Штатам действительно может показаться, что Россия активизировалась в регионе, указывает Попов. «Сегодня там присутствует и дальняя, и военно-транспортная, и стратегическая, и гражданская авиация. Конечно, американцев это беспокоит. Для них это как кость в горле. Отсюда – неверное представление о том, что Россия наращивает свою военно-воздушную мощь в приарктической зоне. Но это не совсем верно: Россия отстаивает свои национальные интересы» – уверен собеседник. – Почему мы должны отдавать кому-то приоритет над этой территорией?» – задается он вопросом. «Кроме того, мы показываем свое военно-воздушную силу не для демонстрации мускулов, а для выполнения оперативно-тактических задач», – уточнил Попов. При этом, как напомнил генерал-майор, «американские самолеты постоянно заходят в воздушное пространство над Черным или Балтийским морями». «Поэтому в чем-то обвинять нас неправильно. Нужно исходить из того, что Москва и Вашингтона действуют на паритетных началах», – констатирует Попов, напомнив, что российская авиация не нарушает суверенное воздушное пространство США. Россия сохранила в Арктике отдельные аэродромы, заставы, комендатуры погранвойск для того, чтобы обозначить свои территории. «Сегодня интенсивно работают аэродромы, предназначенные для гражданской и военной авиации. Также мы восстанавливаем аэродромы ледового класса на зимний период времени, а там он очень большой – с ноября по апрель–май, – пояснил собеседник. – Появляется контингент спецсил и средств быстрого реагирования за полярным кругом. Армейские подразделения, другие силовики размещают свою технику в Арктике. Восстанавливаются морские, сухопутные и военно-воздушные базы, развивается техника, адаптированная для северных территорий». Попов отметил, что «для американцев, японцев и других стран, которые работают в Арктике, стало большой неожиданностью, что Россия восстановила свою мощь в регионе». «Кроме того, Россия ведет в Арктике газовые разработки. Также мы добываем там нефть, полиметаллы. Там строятся заводы, обогатительные фабрики по переработке полезных ископаемых. Поэтому наши интересы в регионе очень большие», – добавил эксперт. «Северный морской путь примерно на 18–20% короче, чем путь через Индийский океан. Но это наша территория, и соответственно, для прохода другим странам нужно наше разрешение, уведомление. Поэтому транспортная магистраль сегодня очень загружена», – заключил Попов. Напомним, что президент России Владимир Путин после с беседы с Байденом объяснил американской стороне, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, таяние льдов делает Арктику экономически привлекательной: это упростит добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу через Арктику станет вдвое короче и дешевле, чем через Суэцкий канал. Именно поэтому к региону приковано пристальное внимание США и их союзников по НАТО, и Китая. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Ярс» впервые транспортировали через Оку на пароме 28 июля 2021, 18:11 Текст: Алексей Дегтярев

Пусковую установку ракетного комплекса «Ярс» первый раз переправили через Оку на пароме во время учений во Владимирской области, сообщили в Минобороны. «Впервые автономная пусковая установка мобильного ракетного комплекса ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения (Ивановская область) переправлена с помощью 360-тонного парома двойной ширины через глубоководные и протяженные участки Оки в рамках масштабного специального учения во Владимирской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Военные собрали паром при помощи понтонного парка ПП-2005М для транспортировки техники РВСН. Отмечается, что эта конструкция гарантированно позволяет переправить пусковую установку даже при сильном ветре и волнах. Другие части «Ярса», включая машину обеспечения боевого дежурства, переправили на участке протяженностью более 500 метров при помощи наплавного моста. Согласно сценарию учения, автомобильный и железнодорожный мосты были уничтожены диверсантами, и ракетчикам пришлось сменить маршрут движения колонны. Учения проводятся под руководством главы инженерных войск России генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. В них задействованы свыше 8 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной техники. Ранее российские военные прибыли в Брест для учений «Запад». Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что стратегические военные маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер. Россия призвала учитывать ядерное оружие Британии и Франции в переговорах по стратегической стабильности 28 июля 2021, 19:40 Текст: Алексей Дегтярев

В новых переговорах по стратегической безопасности между Россией и США важно учитывать ядерный потенциал других ядерных держав, заявил глава российской делегации, замглавы МИД Сергей Рябков. Речь идет о факторе ядерных потенциалов Британии и Франции, уточнил Рябков, передает РИА «Новости». «Отмечаем, что не видим сдвигов к лучшему в позициях ближайших ядерных союзников США – Франции и Великобритании – с точки зрения оценки ими своей собственной потенциальной готовности к этим усилиям подключиться. <...> Как и в случае с Китаем, мы отмечаем полное отсутствие готовности подключаться к таким переговорам формально», – цитирует замминистра ТАСС. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что стороны в ходе переговоров по стратегической безопасности в Женеве обсудили новый формат контроля за ядерным оружием. В российском МИД в преддверии консультаций подчеркивали, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э» 28 июля 2021, 13:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Ряд новых иностранных заказчиков по итогам авиасалона МАКС-2021 заинтересованы в скорейшей закупке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орион-Э», сообщил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков. По его словам, МАКС-2021 отличался «необычайно высоким интересом к комплексу «Орион-Э» со стороны зарубежных заказчиков». «Впервые в течение выставки мы провели переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые, выразившие заинтересованность в поставках комплексов в самое ближайшее время», – передает РИА «Новости» слова Богатикова. Помимо «Ориона», добавил Богатиков, многие выразили намерение начать сотрудничество и по другим разработкам компании – беспилотным аппаратам «Гелиос-РЛД» и «Гром». В «Кронштадте» отметили, что компания совместно с «Рособоронэкспортом» провела на авиасалоне МАКС-2021 переговоры по поставкам комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э» с делегациями из 13 стран из СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. В настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия в среднесрочной перспективе планирует занять 10% мирового рынка вооружений со своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). США отказались от предложения России обнулить ограничения по диппредставительствам 28 июля 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Москва предложила Вашингтону обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Продолжается работа по линии внешнеполитических ведомств. Исходим из целесообразности обнулить на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Казалось бы, что может быть проще? Увы, света в конце тоннеля не видно», – сказал Антонов, передает РИА «Новости». По его словам, в госдепартаменте не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности. «Однако эта поэтапность на поверку сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам. А решение вопросов, которые интересуют нас, коллеги стремятся отложить на потом. Такой подход неприемлем», – сказал посол. «Вы заинтересованы в одном, мы заинтересованы в другом. Надо составлять график взаимной увязки. Это обычный способ ведения дел. К сожалению, мы здесь такого способа пока не видим», – констатировал посол. «Сейчас американцы принялись сетовать на всех уровнях по поводу упомянутого запрета на найм местного персонала. Настойчиво ставят вопрос о безоговорочной выдаче виз тем, кого они будут командировать в Россию на замену увольняемым россиянам. Мы не против, но при обязательном условии, что будут прекращены попытки выхолащивания нашего дипприсутствия в США», – заключил посол. Кроме того, указал Антонов, США вновь отказались возвращать отнятую российскую дипсобственность. «Позитивных новостей нет. Данный вопрос жестко ставится российской стороной на всех встречах. Женевский саммит не исключение. Мы настаиваем на том, чтобы нам вернули дипсобственность без каких-либо условий. Недавно имели возможность вновь заострить эту проблему в беседах с высокопоставленными представителями администрации. Но в ответ услышали категорическое «нет», – сказал Антонов. Он также сообщил, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз. «В общей сложности в очереди на продление истекших виз находятся порядка 60 российских сотрудников (с членами семей – около 130 человек), включая советников-посланников. Люди не могут выехать из США на родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Мы неоднократно предлагали пойти на взаимное годичное продление виз, но американцы заматывают этот вопрос», – сказал Антонов. По его словам, у некоторых сотрудников есть визы, а у членов их семей – нет, и непонятно, как это соотносится с проповедью семейных ценностей. Кроме того, в декабре 2020 госдеп ввел в одностороннем порядке трехлетний лимит на командировки сотрудников в обеих странах, причем к другим странам таких ограничений нет, напомнил Антонов. При этом еще от 24 работников диппредставительства России потребовали уехать до 3 сентября 2021 года, никак этого не объяснив, добавил он. «Успокаивая нас и изображая уступчивость, в госдепе заверяли, что будут оперативно выдавать визы сменщикам наших коллег. Но в реальности большинство сотрудников из этого пресловутого списка будут вынуждены уехать без замен, поскольку выдача американских разрешений на въезд парализована. Оформление виз по-прежнему замыкается Вашингтоном на обременительные схемы разменов, которые происходят крайне медленно из-за существенных различий в структурах диппредставительств двух стран», – сказал Антонов По его словам, Россия готова рассмотреть заявки США на визы для новых сотрудников взамен уехавших, но времени остается мало. Все рассмотрение будет идти на принципе взаимности, подчеркнул он. Вынесен приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину 28 июля 2021, 10:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к 9 годам и 6 месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину, признав их виновными в государственной измене и шпионаже, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Михайловичу Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Рубиковичу Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300. За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена») и ст. 276 («Шпионаж») УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев соответственно», – передает ТАСС сообщение ЦОС. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным. Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины Дениса Данченко, пытавшегося вывезти из России электронные блоки к ЗРК «С-300» и «Бук-М1» под видом кондиционеров. В ведомстве сообщают, что это не единичный случай. В условиях разрыва военно-технического сотрудничества украинская промышленность не может поддерживать технику в боеспособном состоянии и идет на ухищрения. Напомним, в апреле гражданина Украины приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300.