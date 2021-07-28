Участники акции «Сохраним лес» высадят деревья в пострадавших от лесных пожаров регионах

В августе в России начнется третья по счету общероссийская акция «Сохраним лес», в ходе которой пройдут высадки зеленых насаждений по всей стране, сообщили в Минприроды Росси.

Особое внимание уделят арктическим районам, так как в этом году продолжительное время там стоит небывалая жара, приводит слова заместителя главы Рослесхоза Михаила Клинова на заседании по подготовке акции пресс-служба ведомства на сайте министерства.

«Особенность предстоящей акции в ее климатической «окраске»: с 2021 года наша страна председательствует в Арктическом совете. В России девять арктических регионов. В ряде из них на протяжении последних лет отмечены лесные пожары. Планируем, что акция стартует уже 21 августа и охватит всю страну», – отметил Клинов.

Для успешного проведения кампании необходимо до 10 августа актуализировать данные о местах проведения акции, определить контактные лица, убедиться в наличии посадочного материала, а также скоординировать работу всех заинтересованных организаций и ведомств.

Ожидается, что акцию поддержит молодежь: восстанавливать леса придут студенты, школьники. Кроме того, в высадках традиционно примут участие работники предприятий, компаний, региональных органов власти.

Отдельное внимание оргкомитет уделил организации работы с представителями бизнеса, корпоративными партнерами, которые высадкой молодых деревьев планируют внести свой вклад в борьбу с климатическими изменениями, стать углерод-нейтральными, снизить карбоновый след своей продукции. Представители Белгородской, Ленинградской, Челябинской областей и ХМАО рассказали о своем успешном опыте привлечения волонтеров и бизнеса к проведению акции. Все мероприятия будут проходить с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионах.

В совещании участвовали представители субъектов России, департаментов лесного хозяйства в федеральных округах, подведомственные Рослесхозу организации.

Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в сентябре 2019 года. Задача кампании – восстановить леса после пожаров, снизить негативные последствий климатических изменений. Стать участником и поддержать экологическую инициативу можно в любом регионе России. Подробная информация о местах и времени высадок будет представлена на интерактивной карте на официальном сайте акции «Сохраним лес». Акция проходит в рамках национального проекта «Экология».