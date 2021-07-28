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Гидрометцентр сообщил об экстремально жаркой погоде на Сахалине и в Крыму
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Экстремально жаркая погода ожидает ряд регионов России: Сахалин, Южно-Курильские острова, Приморский край, Краснодарский край, Ростовскую область и Крым – сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он сообщил, что уже почти неделю «экстремально высокая температура» держится на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. Так, «на Сахалине температура выше 30 градусов». Вильфанд сообщил, что «такая погода сохранится». Она вызвана «теплыми воздушными массами из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары».
Кроме того, «жаркая погода наблюдается и на севере Красноярского края – в Эвенкии температура достигает 30–35 градусов», а на Таймыре температура поднимается до 25–26 градусов. «Жара несусветная», – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Жара будет и на юге европейской части России. В Краснодарском крае и Крыму днем прогнозируется 31–36 градусов, в Ростовской области – до 38. При этом «в Крыму даже ночью температура около 24–25 градусов». «Это минимальные значения, и это очень много даже для юга», – пояснил Вильфанд.
Напомним, до конца июля в европейской части России будут идти дожди. Также сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, а на севере Якутии – холод.
Япония отреагировала на российские предложения по Курилам
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Правительство Японии в курсе высказываний премьер-министра России Михаила Мишустина по льготам для инвесторов на Курильских островах, однако не знает деталей, поэтому воздержится от конкретных комментариев, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
«Мы в курсе высказываний премьер-министра Мишустина, но поскольку мы не знаем деталей, то хотели бы воздержаться от каких-либо конкретных комментариев», – приводит ТАСС ответ Като на просьбу прокомментировать слова Мишустина о возможности освобождения инвесторов на Курилах от части налогов, а также установления там режима свободной таможенной зоны.
Като в очередной раз подчеркнул, что Япония все это время вела с Россией переговоры о возможной совместной хозяйственной деятельности на островах в таком формате, «который не нарушал бы правовые позиции обеих стран».
Накануне Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений. Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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В Кремле сказали, как поставить точку в территориальном споре с Японией
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Точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом (Владимиром) Путиным, прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что со стороны России есть твердая политическая воля на развитие отношений с Японией. «На этом пути существуют известные, хорошо известные трудности, сложности, но несмотря на их наличие, по крайней мере, со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией», – сказал Песков.
Он отметил, что Россия очень ценит экономическое, инвестиционное взаимодействие, рассчитывает, что оно будет продолжаться.
Комментируя протест Японии из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа, Песков отметил, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым. «Это председатель правительства РФ, и он, конечно, посещает те российские регионы, которые считает необходимым, и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать», – сказал Песков.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.
После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Эксперт: США унизили Зеленского с помощью министра-гея
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«Отправляя на саммит министра-гея, Вашингтон политкорректно обозначил вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя сообщения об участии в «Крымской платформе» первого открытого гея на посту министра США, главы Минтранса Питера Буттиджича.
«Во-первых, отказ Джо Байдена и Камалы Харрис посетить «Крымскую платформу» означает политическое поражение украинской дипломатии и отказ Вашингтона от той модели развития Украины, которая была заложена после 2014 года», – полагает киевский политолог Владимир Скачко.
«После саммита лидеров США и России в Женеве Зеленскому и его администрации был послан унизительный сигнал о том, что Украина должна готовиться жить в новых геополитических и геоэкономических реалиях. США больше не намерены содержать украинских политиков за красивые глаза, попрошайничество и клятвы в верности демократии. В результате Украина может превратиться в разменную карту на переговорах о новом геополитическом раскладе между Вашингтоном, Москвой и Пекином», – объяснил эксперт.
Во-вторых, отправка на «Крымскую платформу» Питера Буттиджича имеет несколько смысловых значений. «С одной стороны, США указали Украине необходимость следовать западным образцам толерантности, включая принятие ЛГБТ-ценностей. С другой стороны, Вашингтон политкорректно обозначил, так сказать, вектор движения Украины в сторону ЕС и НАТО», – подчеркнул Скачко.
Собеседник напомнил, что саммит «Крымской платформы» задумывался для того, чтобы «вернуть в повестку дня вопрос Крыма, а также связать его с проблематикой Донбасса и таким образом способствовать отказу Украины от Минских соглашений». Кроме того, саммит подразумевался как антироссийская площадка, мобилизующая противников Москвы в регионе и в мире.
«Приезд Джо Байдена на саммит как «светоча либеральной демократии» поднял бы статус этого мероприятия. Но его отказ от приезда существенно снижает значимость «платформы» и подает сигналы лидерам других государств о том, что на саммит можно не ехать. В итоге «платформа» превратится в собрание геополитических лузеров, которые создают истеричный фон, но никаких серьезных решений не принимают», – резюмировал Скачко.
Ранее стало известно, что вместо президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич.
Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады, сопредседатель «Крымской платформы» Мустафа Джемилев. При этом официально Белый дом пока не объявлял, кто именно возглавит американскую делегацию на саммите.
«Америка с тонким чувством юмора показала истинное отношение к саммиту «Крымской платформы», отправив своего представителя, официального *** (гея – прим. ВЗГЛЯД) Питера Пола Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Комментируя заявление Кивы, тележурналист Владимир Соловьев с иронией отметил, что украинский депутат слишком жестко обходится с либеральными ценностями в США. «Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – написал Соловьев в Telegram.
«Уровень, конечно. К Зеленскому на форум «Крымская платформа» отрядили целого министра транспорта США Пола Буттиджича. Интересно, он с мужем приедет?» – добавил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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Пекин прокомментировал спор России и Японии вокруг Курил
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Китай считает спор вокруг Курильских островов вопросом двусторонних отношений России и Японии, но выступает за уважение итогов Второй мировой войны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы видели эти сообщения. Это двусторонний вопрос России и Японии, он должен быть урегулирован непосредственно между двумя сторонами. Вместе с тем китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов мировой войны против фашизма», – заявил на брифинге Чжао Лицзянь, передает РИА «Новости».
В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
Также накануне премьер Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Кремль оценил идею о «сделке» России и Турции по Крыму
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Российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова профессора из Турции Хасана Унала.
«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Таким образом он прокомментировал высказывание профессора из Турции Хасана Унала, который предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Россия признает независимым государством Турецкую республику Северного Кипра.
«Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары», – добавил Песков.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь заявил, что считает неправомерным в принципе ставить вопрос о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра.
«Я вообще не приемлю слово «сделка». Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа РИА «Новости».
По его словам, те, кто проживают на территории Северного Кипра, тоже должны высказать свое мнение на референдуме, и «надо определяться с этим». «А сделка – это очень плохое слово, мне оно не нравится», – добавил депутат Госдумы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Москва заявила послу Японии протест
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Замглавы МИД Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил Токио решительный протест в связи с недружественными шагами по отношению к России.
«Заместитель министра иностранных дел Российской Федераци Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Там указали, что Москва настойчиво призвала партнеров «не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах».
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.
После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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США вместо Байдена могут отправить на «Крымскую платформу» министра-гея
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Вместо президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Соответствующая информация появилась в соцсетях.
«Главным гостем «Крымской платформы» Зеленского станет глава министерства транспорта США Пит Буттиджич, который является первым в Америке открытым геем на посту министра. Прелюбопытнейшее мероприятие, смотрю, намечается. И клоуны – смешные. И конкурсы наверняка будут интересными», – написала в Telegram журналист Юлия Витязева.
«Америка с тонким чувством юмора показала истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив своего представителя, официального *** (гея – прим. ВЗГЛЯД), Питера Пол Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
«Уровень, конечно. К Зеленскому на форум «Крымская платформа» отрядили целого министра транспорта США Пола Буттиджича. Интересно, он с мужем приедет?» – добавил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Буттиджич был одним из кандидатов на пост президента США от Демократической партии. Должность главы министерства транспорта он занял 3 февраля, став первым министром – открытым геем.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут участвовать во встрече «Крымской платформы».
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
Россия отказалась принять протест Японии в связи с поездкой Мишустина на Итуруп
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Российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва не принимает протест Токио в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.
«В свете фундаментальной позиции России (по этому вопросу) мы не принимаем (протест)», – заявил дипломат, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп.
Напомним, в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе Мишустин сообщил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
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Эксперт: Токио стал заложником собственной пропаганды по вопросу Курил
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«Штампы о якобы оккупации Южных Курил стали неотъемлемой частью политики Токио», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Стрельцов. Так он прокомментировал протест Японии в связи с поездкой премьер-министра России на остров Итуруп, где Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Позже Москва отвергла протест Токио.
«Предложения, озвученные Мишустиным, не имеют прямого отношения к Японии. Если ранее в Токио придерживались политики экономического проникновения на Курилы и закрепления на островах, то сейчас этот вопрос отошел на второй план», – считает заведующий кафедрой востоковедения, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.
В этой связи, по словам востоковеда, единственный вариант присутствия Японии в регионе – это выступление против российских инициатив, затрагивающих острова, которые в Токио считают «спорными». «Но в целом я не думаю, что реализация инициатив российского правительства вызовет сильное противодействие со стороны Японии», – добавил он.
«Вряд ли в вопросе экономического освоения Курил Владимир Путин будет как-то особенно учитывать политические жесты и реакцию Японии. Эта ситуация может получить международный резонанс в случае, если Токио будет уж слишком активно возмущаться. Но пока это похоже на дежурные протесты», – полагает эксперт.
Что касается предложения ввести в регионе свободную таможенную зону, такое решение может быть логичным, так как «Курильские острова – это депрессивный район, требующий крупных инвестиций». «Но если туда придут инвесторы из третьих стран, Япония будет очень недовольна. Поэтому сейчас, когда Москве не нужно противостояние с Токио, политика привлечения инвесторов не будет проводиться слишком активно», – предполагает Стрельцов.
Востоковед подчеркнул, что на протяжении многих лет японские политики остаются заложниками собственной пропаганды по вопросу принадлежности Курильских островов. «Штампы о якобы незаконной оккупации Южных Курил стали неотъемлемой частью политики Токио. И хотя требования по передаче островов не имеют под собой реалистичных оснований, от такой риторики сложно отказаться, потому что тема «спорных территорий» серьезно укоренилась в общественном мнении японцев», – пояснил эксперт.
«А политики, в свою очередь, вынуждены учитывать настроения общественности, особенно в преддверии парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года. Чтобы преодолеть эти стереотипы, нужна определенная политическая воля, которой у японского руководства недостаточно», – заключил Стрельцов.
В понедельник в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Он также добавил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.
Позже первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу Михаилу Галузину в связи с поездкой Мишустина на остров Итуруп. В ответ российский посол заявил, что Москва не принимает протест Токио.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
Востоковед Олег Казаков в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал варианты экономического сотрудничества России и Японии на Курилах.
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Синоптики предупредили о наступлении опасной погоды
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Сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, также прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, на Таймыре аномальная жара, а на севере Якутии – холод, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил, что «холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, они приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация», передает РИА «Новости».
«В большинстве северокавказских республик сильный дождь, гроза, град и подъем уровня воды горных рек. В Сибирском регионе, где очень часто меняется погода. Сейчас там прогнозируется в Томской области опасное явление – сильный дождь, гроза, ветер. В Новосибирской, Кемеровской, Алтайском крае ветер до 25 метров в секунду. Это опасный ветер. Это не просто ветер, сильный дождь, гроза и град», – указал синоптик.
Уточняется, что 27-28 июля на юге Сибири - в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края опасные погодные явления – очень сильный дождь, гроза, град, ветер.
«По-настоящему холодная погода будет на Урале и в Томской, Омской, Новосибирской областях», – добавил Вильфанд.
Также опасный подъем реки продолжается на Амуре: «Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая (...) На всем протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных».
По прогнозам метеорологов, сильная жара будет в Эвенкии и на Таймыре, около 28 градусов. На севере Якутии – на 8-10 градусов ниже нормы.
Ранее москвичам пообещали «стену залповых ливней».
Москвичам пообещали «стену залповых ливней»
В последнюю неделю июля в Москву придут ливни и грозы, а также погода до +30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Уже в воскресенье столбики термометров вернутся в свое климатическое русло, а дальше – больше: в понедельник и вторник, антициклон по имени «Дана» продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13-16, а днем столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно», – приводит его РИА «Новости».
По словам синоптика, в среду тоже будет не по сезону тепло, плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона «Дирк» небо постепенно заволокут мощные кучевые облака.
«Сначала начнется «слепой» дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза», – рассказал Тишковец.
В четверг температура снизится до плюс 21-26, но уже к пятнице инициативу на метеокарте вновь перехватит очаг повышенного атмосферного давления, благодаря чему погода наладится, и потеплеет до плюс 25-30. В субботу «погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще 3-8 миллиметра».
Ранее синоптик предупредил москвичей о температурных «выбоинах».
Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил
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Власти России обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли.
«Мы обсуждаем на сегодняшний день в первую очередь возможности введения здесь режима свободной таможенной территории», – приводит слова Мишустина ТАСС.
«Возможно, мы подумаем над тем, чтобы освободить от обязанностей налогоплательщика [предприятия], которые работают здесь, инвестируют сюда», – сказал Мишустин.
Премьер-министр пояснил, что речь идет об основных видах деятельности, за исключением финансово-посреднической деятельности, производства подакцизных товаров.
«По приезде [в Москву] мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я тогда доложу об этих предложениях президенту России [Владимиру Путину]», – сказал Мишустин, анонсировав возможные льготы. «И будет принято соответствующее решение. Думаю, оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь, кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран», – добавил премьер.
«Мы буквально на днях обсуждали с президентом России как раз тот набор мер, который можно принести сюда, на Курилы, для того чтобы инвестиционная, экономическая деятельность была как можно более эффективной. И этот набор мер беспрецедентный», – сказал Мишустин.
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа России от Крыма
Нельзя говорить о саммите Россия – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt.
Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы».
«Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода».
Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из России сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдет навстречу», – заявил дипломат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Гидрометцентр обещает весь месяц дожди в европейской части России
До конца июля в европейской части России будут идти дожди, «но это не должно приводить в уныние», заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он сообщил, что со среды «прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве, дожди». Однако «погода будет теплой». Как заявил Вильфанд, «кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности». При этом «в первой половине дня 29 июля дожди сохранятся».
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что дожди продлятся в центре европейской части страны до августа, но со второй половины дня в четверг облаков будет меньше, а солнца – больше. Он пояснил, что до конца июля «местами небольшие дожди будут летние, но погода будет вполне комфортной», передает ТАСС.
Напомним, сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, также прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, на Таймыре аномальная жара, а на севере Якутии – холод. Сообщалось, что в последнюю неделю июля в Москву придут ливни и грозы, а также погода до 30 градусов.
Япония решила заявить России протест из-за поездки Мишустина на Итуруп
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Япония в ближайшее время заявит протест России в связи с визитом премьер-министра Мишустина на Итуруп, заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.
«Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям (как в Японии называют четыре южнокурильских острова) и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время России будет заявлен протест», – передает слова Като РИА «Новости».
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области. В беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе Мишустин сообщил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.
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