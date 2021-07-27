Путин поздравил с победой на Олимпиаде пловца Рылова

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27 июля, вторник | Последнее обновление — 13:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль оценил идею о «сделке» России и Турции по Крыму
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Откровенно слабая церемония открытия и поступающие новости о творящемся абсурде только усиливают градус отторжения у одних, а равнодушия – у других.
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Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы.
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Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин.
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Путин поздравил с победой на Олимпиаде пловца Рылова
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Президент Владимир Путин поздравил пловца Евгения Рылова с золотой медалью на Олимпийских играх в Токио.
«Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли Вам опередить серьезных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», – передает РИА «Новости» текст поздравления.
Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Рылов пожаловался, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».
Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде
Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной.
Гимнасты победили с результатом 262,500 балла, передает РИА «Новости».
Победа в этой номинации стала первой для российской сборной с 1996 года.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх.
Российские фехтовальщики пожаловались на невыносимую ситуацию с допинг-тестами
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Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире.
«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», – передает РИА «Новости» слова Мамедова.
Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в Олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в три часа ночи.
Российскому чемпиону ОИ запретили выходить на награждение в маске с котиком
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Россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, в такой маске нельзя». Ну я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – передает «Чемпионат» слова Рылова после церемонии награждения.
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На маску Рылова болельщики обратили внимание еще в апреле на чемпионате России в Казани. Он объяснил, откуда она у него взялась и почему.
«Маску мне девушка подарила. Уговаривать не пришлось, котиков я люблю», – признался тогда пловец.
Рылов выходил в своей маске на заплывы и на чемпионате Европы в мае. В Казани в комментариях к трансляции болельщики задавались вопросом: возьмет ли ее Евгений с собой в Токио? Взял. Вышел. Выиграл.
Теперь болельщики ждут «котика» в финальном заплыве на дистанции 200 метров и в комплексной эстафете.
Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Украинскую спортсменку на Олимпиаде отстранили после теста на допинг
Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от выступлений на Олимпиаде после положительного допинг-теста, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Пробу сделали во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года на Кубке Европы, проходившем в Днепре, передает РИА «Новости».
В организме спортсменки нашли эритропоэтин, пояснили в агентстве.
Елистратова должна была выйти на старт турнира по триатлону на Играх 27 июля. У нее есть право потребовать вскрытие допинг-пробы B и обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Эти Игры должны были стать четвертыми в ее карьере.
Российская саблистка Позднякова получила золото Олимпиады
Российская саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую на Олимпийских играх в Токио и завоевала золотую медаль в копилку сборной России. Великая стала серебряным призером.
Позднякова выиграла у Великой со счетом 15:11, передает РИА «Новости».
Позднякова заработала второе для России золото на этой Олимпиаде. Сейчас на счету сборной страны 10 медалей: две золотых, пять серебряных и три бронзовых.
Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона, российского саблиста Станислава Позднякова, являющегося руководителем Олимпийского комитета России.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.
Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо
Российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, это первое золото в истории российского тхэквондо.
В финал Храмцов вышел с иорданцем Салеха Аль-Шарабати, которого победил со счетом 20:9, сообщает РИА «Новости».
Это четвертое золото для сборной России на Играх в Токио.
Ранее российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной, это первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде.
Также в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого две саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.
Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди
Детей-инвалидов и сопровождающих их в кафе, поликлиниках, магазинах будут обслуживать вне очереди, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года №1557 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», – цитирует документ РИА «Новости».
В соответствующем абзаце закона говорится об обслуживании вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Российские пловцы завоевали золото и серебро на ОИ в Токио
Россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Рылов показал результат 51,98 секунды. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третьим стал американец райан Мерфи (+0,21), передает ТАСС.
Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде 1996 года в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем). Отечественные пловцы впервые с Олимпиады 1980 года в Москве заняли два первых места на одной дистанции. Тогда советские спортсмены завоевали золото и серебро в пяти дисциплинах, в двух из которых заняли весь пьедестал.
Рылову 24 года. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине. Также в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и четыре – на чемпионатах Европы.
Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).
Сборная России завоевала пятую золотую и шестую серебряную медали на Олимпиаде в Токио. Также в активе россиян три бронзы. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. Первыми идут японцы (8-2-3), вторыми – американцы (7-3-7), третьими – китайцы (6-5-7).
Накануне Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио. Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Путин предложил построить вокруг Петербурга новую кольцевую дорогу
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Вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.
«Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Также Путин, говоря о развитии транспорта в Петербурге и Ленинградской области, заявил, что приоритет должен и дальше отдаваться экологически чистому транспорту, так как экологическая ситуация в регионе непростая.
«Обновляется и парк общественного транспорта Петербурга, причем приоритет отдается экологически чистому транспорту, использованию электротранспорта, газомоторного топлива и так далее. Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая», – сказал президент, передает РИА «Новости».
Также Путин отметил планы переноса порта из Петербурга для городского строительства на его месте. «Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства», – сказал президент.
Он попросил доложить на совещании о развитии авиационной составляющей и о других транспортных темах, предложив выступить руководителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а затем – представителям РЖД, ВТБ и других крупных структур.
Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио
Российская сборная на Олимпийских играх в Токио поднялась на четвертое место в медальном зачете после соревнований в понедельник.
За 26 июля российские спортсмены завоевали три золотые медали, по серебряной и бронзовой награде, передает РИА «Новости».
Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Бронзовые медали получили прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь.
Первое место в общем медальном зачете занимают Япония (восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали), второе – США (7-3-4), третье –Китай (6-5-7).
У сборной России сейчас четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.
Путин поздравил генерал-губернатора Канады с вступлением в должность
Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание представительнице коренных народов Канады Мэри Саймон, которая в понедельник официально вступила в должность генерал-губернатора страны, сообщила пресс-служба российского посольства в Оттаве.
«Президент России Владимир Путин направил письмо <…> Мэри Саймон с поздравлениями по случаю ее вступления в должность 30-го генерал-губернатора Канады. Посольство присоединяется к поздравлениям <…> и желает ей успешного и плодотворного управления», – говорится в сообщении на странице российского посольства в Оттаве в соцсети Twitter.
73-летняя Саймон является представительницей народности инуитов. Она стала первой представительницей коренных народов Канады на посту генерал-губернатора Канады. Ранее Саймон занимала должность посла в Дании, пост представителя МИД Канады по делам Арктики, а также работала в качестве радиожурналиста.
Генерал-губернатор традиционно назначается британским монархом после консультаций с канадским премьер-министром. Саймон стала 13-м представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года после скандала с подчиненными.
Назначение Саймон состоялось на фоне скандала с обнаружением на территориях так называемых резидентских школ останков более 1 тыс. детей коренных народов Канады. Последнее подобное заведение было закрыто только в 1996 году.
Напомним, в начале июля представители коренных народов Канады облили статуи британских королев Виктории (1819-1901) и Елизаветы II в провинции Манитоба краской, а затем сбросили монументы с пьедесталов.
Ранее стало известно, что представители коренного населения Канады обнаружили возле здания бывшей школы-интерната сотни безымянных могил. В ноябре 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор принес «запоздалые» извинения индейцам за издевательства в «резидентских школах».
В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. детей. Управлением учебными заведениями занималась Римско-католическая церковь.
Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ в стрельбе из пистолета
Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд.
Российские спортсмены в финале проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16, бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку, передает ТАСС.
Бацарашкиной 24 года, она завоевала вторую награду на Олимпиаде в Токио, в воскресенье российская спортсменка выиграла золотую медаль в личном первенстве. Также в ее активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали чемпионата мира.
Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр. На счету 25-летнего спортсмена одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионата мира, семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды первенств Европы.
Бацарашкина и Черноусов принесли сборной России седьмую серебряную награду на Олимпийских играх в Токио. Российская команда идет четвертой в медальном зачете, имея в активе также пять золотых и три бронзовые награды. Лидирует сборная США (8-3-8), вторыми идут спортсмены из Японии (8-2-3), третьими – представители Китая (7-5-7).
Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.
Накануне Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио. Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Президент Владимир Путин наградил ряд медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента РФ», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости».
Некоторым медикам объявлена благодарность президента страны. Путин также наградил ряд медработников почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности.
Кремль анонсировал совещание Путина по развитию Петербургского транспортного узла
Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент принял решение продолжить работу в Санкт-Петербурге, он там остался после Военно-морского парада (парад прошел накануне, 25 июля – прим. ВЗГЛЯД). [Путин] будет заниматься вопросами развития Санкт-Петербургского транспортного узла, проведет достаточно большое совещание в режиме конференц-связи», – передает ТАСС слова Пескова.
При этом, по его словам, ситуация с коронавирусом в России далека от нормализации, поэтому в отношении президента Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми.
«В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, изменились ли требования по мерам безопасности при встрече с президентом, по-прежнему ли должны участники таких встреч соблюдать двухнедельный карантин перед ними.
Вместе с тем, добавил Песков, это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график.
«Я имею в виду передвижения по регионам страны, встречи, беседы и так далее, и тому подобное», – подчеркнул он.
Путин поздравил саблистку Позднякову с победой на Олимпиаде в Токио
Россиянку Софию Позднякову, завоевавшую на Олимпиаде в Токио золото в соревнованиях по фехтованию на саблях поздравил президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
«Уважаемая София Станиславовна! Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать. И конечно, самые теплые слова признательности в адрес ваших тренеров и наставников, которые верили в вас и помогли добиться успеха, стать олимпийской чемпионкой», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Он также пожелал победительнице новых спортивных достижений и всего наилучшего.
В понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
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