Путин поздравил с победой на Олимпиаде пловца Рылова

Президент Владимир Путин поздравил пловца Евгения Рылова с золотой медалью на Олимпийских играх в Токио.

«Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли Вам опередить серьезных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

Ранее во вторник россиянин Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Серебряным призером стал россиянин Климент Колесников.

Рылов пожаловался, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».