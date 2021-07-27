|
|
Выборы-2021: ЛДПР призвала выгнать Украину из ООН, ЕР помогла домовладельцам с газификацией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россиянам, оплатившим газификацию до запуска госпрограммы, возместят расходы – правительство согласилось с такой идеей «Единой России». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал исключить Украину из ООН. ЦИК зарегистрировал список «Гражданской платформы» на выборы в Думу.
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел встречу с вице-премьером Александром Новаком. Вице-премьер сообщил, что правительство согласилось с инициативой «ЕР» компенсировать затраты рядовых граждан на прокладку газового оборудования, которое было проведено до старта программы социальной газификации. Турчак поблагодарил за поддержку этой инициативы. Новак также сообщил, что программа социальной газификации – уже перешла в стадию практической реализации, порядка 20 тыс. домовладений бесплатно подключены к газу.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал исключить Украину из ООН, говорится в сообщении на сайте ЛДПР. В качестве аргумента он приводит закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который запрещает использовать на официальных мероприятиях любой другой язык. Жириновский также указывает на то, что подавляющая часть времени ТВ-вещания ведется на Украине на титульном языке и такая норма, по словам лидера ЛДПР, дискриминирует русских.
По словам Жириновского, не менее весомой причиной для исключения из ООН является перекрытие Северо-Крымского канала, по которому вода из Днепра до 2014 года подавалась жителям Крыма. Такие действия Киева депутат назвал «варварством».
Центризбирком зарегистрировал федеральный список «Гражданской платформы» для участия в выборах в Госдуму – 234 человек. После проведенной проверки сведений о кандидатах установлено, что у восьми человек имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться, говорится в постановлении ЦИКа. На этом основании они исключены из списка.
Как пишет ТАСС, общефедеральную часть списка возглавили председатель федерального политкомитета «платформы» Рифат Шайхутдинов, его заместитель Сергей Милицкий и секретарь политкомитета Валерий Вакарюк. Список разделен на 41 региональную группу. Кроме того, ЦИК заверил список кандидатов партии по 59 одномандатным округам.
Правительство поддержало хорошую идею «ЕР» о компенсации расходов россиянам, успевшим провести газ за собственный счет – уже после того, как такая мера была анонсирована, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. «Новость позитивная. Когда люди услышат, что им вернут деньги, потраченные на газификацию, то будут действительно довольны. Эта мера касается большого количества домовладений», – указал аналитик. По его мнению, такие инициативы единороссов помогут росту их популярности.
Потребовать исключения Украины из ООН – нормальный ход для ЛДПР, которая с 90-х годов регулярно поднимает внешнеполитическую проблематику, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Я вам даже больше скажу: на фокус-группах многие избиратели регулярно говорят, что Москва в некоторых своих решениях сейчас использует внешнеполитическую программу Жириновского образца 90-х годов», – указал эксперт. Минченко допустил, что практических следствий идея либерал-демократов иметь не будет. «Но в канун выборов, для закрепления образа Жириновского как внешнеполитического ястреба инициатива очень уместна», – подчеркнул аналитик.
«Если бы «Гражданская платформа» захотела увеличить свои шансы на прохождение в парламент, она начала бы всерьез работать в регионах, – сетует политтехнолог Алена Август. –У партии Рифата Шайхутдинова нет никакого уникального содержания. Хотя уникальная повестка вполне могла бы появиться – во многих регионах растет недовольство, так или иначе связанное с угрозой ковида. В провинции многие люди очень растеряны, многие не знают, чего им боятся больше – вакцинации или коронавируса. В такой ситуации, к примеру, как поступать будущим мамам – рожать детей или делать аборт? То есть рядовым гражданам нужна поддержка, помощь. Но, похоже, лидерам партии некогда».
После предыдущих выборов в парламент прошло пять лет – пять выборных сезонов, и это не считая внеочередные избирательные кампании, отмечает Август. «Но «Платформа» о себе напоминает только теперь, перед новыми выборами. Выходит, это очень узкая «платформа». Удивительно, что партия вообще еще существует», – подытожила политтехнолог.
Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.
В Кремле сказали, как поставить точку в территориальном споре с Японией
|
|
Точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом (Владимиром) Путиным, прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что со стороны России есть твердая политическая воля на развитие отношений с Японией. «На этом пути существуют известные, хорошо известные трудности, сложности, но несмотря на их наличие, по крайней мере, со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией», – сказал Песков.
Он отметил, что Россия очень ценит экономическое, инвестиционное взаимодействие, рассчитывает, что оно будет продолжаться.
Комментируя протест Японии из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа, Песков отметил, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым. «Это председатель правительства РФ, и он, конечно, посещает те российские регионы, которые считает необходимым, и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать», – сказал Песков.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.
После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Актриса «Comedy Woman» вышла замуж за итальянца на 12 лет моложе себя
Комедийная актриса и телеведущая Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, это третий брак артистки, сообщают СМИ.
Как утверждает издание Super со ссылкой на собственный источник, избранник 49-летней Федункив итальянец Стефано Маджи занимается предпринимательством и несколько лет живет и работает в России.
Предполагается, что Федункив и Маджи подписали документы о заключении брака в одном из столичных МФЦ, где их и застали очевидцы. По некоторым данным свадьба запланирована на конец лета. Актриса информацию о заключении брака не прокомментировала.
Федункив была замужем дважды. Первым ее мужем стал однокурсник Сергей Щелчков, с которым она прожила 12 лет. Вторым супругом актрисы стал предприниматель Михаил Федункив, с ним она провела вместе 13 лет.
Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим
|
|
Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.
Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон.
«Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев.
Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги.
«Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог.
Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь.
«Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев.
Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Льву Лещенко грозит в Грузии участь Владимира Познера
|
|
Российский певец Лев Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году, заявила депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее данным, пригласили его депутаты от правящей «Грузинской мечты».
«Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами.
Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии.
По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), накануне Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимает его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты».
Власти Грузии пока это не прокомментировали.
Напомним, грузинские радикалы – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили фактически выдворили из страны Владимира Познера за его «антигрузинские заявления», сделанные много лет назад. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов
Психиатр: Петербуржский адмирал в отставке убил жену и сына в состоянии аффекта
|
|
В состоянии аффекта человек совершает действительно зверские убийства, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя версию о том, что отставной адмирал ВМФ Леонид Лобанов мог из ревности зарезать свою жену и сына в Петербурге.
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова тел его 84-летней жены и 56-летнего сына. Как сообщают источники в правоохранительных органах, у жертв были вспороты животы и перерезано горло, но до смерти убийца бил их сковородкой. Ранее один из соседей отставного адмирала рассказал, что женщина «не по-матерински любила своего сына», о чем мог узнать ее супруг и «в состоянии дикого аффекта совершть эту расправу».
«Человек действительно в состоянии аффекта может совершить страшное преступление о котором, скорее всего, будет сильно жалеть. Может и быть такое, что после совершения преступления некоторые даже не помнят, что с ними произошло. Это такое состояние сознания, когда человек не осознает происходящее с ним, свои действия, не отдает им отчет», – говорит Фомин.
Психиатр считает, что картина преступления говорит именно о том, что преступник действовал под влиянием эмоций. «На специально спланированное убийство это не похоже. Именно в состоянии аффекта человек совершает действительно зверское убийство, например, сто ножевых ранений – это всегда какие-то чрезмерные действия. Запланированное убийство же выглядит как один удар в сердце или просто перерезанное горло. В этой же истории мы видим вспоротые животы, перерезанное горло – чрезмерное насилие, да и выместить злость можно на одном человеке, а здесь два тела, поэтому все указывает на состояние аффекта», – считает врач.
Он объясняет, что через некоторое время после совершения убийства Лобанов мог прийти в себя и осознать ужас содеянного, после чего принял решение покончить жизнь самоубийством.
«Он не стал пускать следствие по ложному пути, обеспечивать бы себе алиби и так далее. Он, вероятно, опасался, что его могут поймать раньше времени и заставить отвечать за преступление. Поэтому теория с убийством в состоянии аффекта выглядит на фоне остальных вполне логично», – считает Фомин.
В середине июля Лобанов был обнаружен на путях железнодорожной станции Ручьи. Кроме того, установлено, что убийство его супруги и сына произошло не позднее 16 июля, в связи с чем именно он подозревается в совершении преступления.
Стали известны подробности убийства семьи адмирала в отставке в Петербурге
|
|
Супругу и сына отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова убивали сковородками, а потом им перерезали горло, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«После вскрытия двери в трехкомнатной квартире по указанному адресу, с гнилостными изменениями, колото-резаными ранами на теле обнаружены находящиеся на кровати трупы», – сообщил источник «Царьграда».
Он пояснил, что у жертв вспороты животы и перерезано горло.
Убийца сначала бил их сковородкой, ее нашли рядом с телами. В квартире ничего не украли, все деньги и ценности были на месте, следов распития алкоголя также не обнаружено, а дверь была закрыта.
Жильцы дома сообщили, что адмирал пользовался большим уважением среди местных.
«Довольно-таки серьезный человек, уважаемый, степенный, в звании адмирала. Его жена была немного взбалмошная женщина, не по-матерински любила своего сына. Очевидно, что это дошло до ушей адмирала. Предполагаю, что он застал их в очень интересном положении, и в состоянии дикого аффекта совершил эту расправу», – рассказал сосед отставного адмирала порталу 78.ru.
Ранее в ГСУ СК по Петербургу сообщали, что по факту обнаружения тел возбудили уголовное дело. По данным СМИ, дочь Лобанова, живущая в Мурманске, не могла дозвониться до родственников и решила сообщить об этом в полицию. Соседи сообщали, что из квартиры доносится неприятный запах. Правоохранители установили, что тела пролежали на месте преступления около недели.
Сам Лобанов погиб в середине июля, он был сбит поездом в Калининском районе города у железнодорожной станции. По данным прессы, в убийстве семьи подозревается сам Леонид Лобанов.
Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде
Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной.
Гимнасты победили с результатом 262,500 балла, передает РИА «Новости».
Победа в этой номинации стала первой для российской сборной с 1996 года.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх.
Москва заявила послу Японии протест
|
|
Замглавы МИД Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил Токио решительный протест в связи с недружественными шагами по отношению к России.
«Заместитель министра иностранных дел Российской Федераци Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Там указали, что Москва настойчиво призвала партнеров «не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах».
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.
После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID
В одном из медучреждений Томска сотрудница на протяжении месяца вносила ложные сведения в реестр о привитых гражданах от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщает областной главк МВД.
«По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – говорится в сообщении на сайте МВД.
Сообщается, что причастной к растрате женщине 63 года, против нее возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было».
Лев Лещенко покинул Грузию
|
|
Российский певец Лев Лещенко находившийся в Грузии, покинул страну без проблем, сообщили грузинским СМИ в МВД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В ведомстве отметили, что в его документах не фиксировалось посещение Абхазии.
Ранее депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе заявила журналистам, что Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году.
«Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами.
Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии.
По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), накануне Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимает его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Модуль «Пирс» затопили в океане
Российский модуль «Пирс», отстыкованный от МКС и сведенный с орбиты, погребен на дне Тихого океана, сообщили в Роскосмосе.
«Пирс» затопили на «Кладбище космических кораблей», в 3630 км от столицы Новой Зеландии Веллингтона, в несудоходном районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.
Также Роскосмос показал видеозапись отстыковки модуля от Международной космической станции. В ролике продолжительностью в минуту запечатлен процесс отсоединения «Пирса» от МКС.
Ранее сообщалось об успешной отстыковке «Пирса» от МКС и о том, что модуль свели с орбиты с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16».
В субботу специалисты Центра управления полетами провели очередную коррекцию орбиты модуля «Наука» по пути к станции.
Соловьев высмеял украинского депутата за критику геев
|
|
Тележурналист Владимир Соловьев высмеял заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что США показали свое истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив на мероприятие министра транспорта США Пита Буттиджича, который является открытым геем.
«Америка с тонким чувством юмора. Показала истинное отношение к саммиту «Крымская платформа», отправив своего представителя, официального педераста, Питера Пола Монтгомери Буттиджича. В народе уже говорят: опущенное мероприятие!» – написал Кива в Telegram.
Комментируя заявление Кивы, Соловьев с иронией отметил, что украинский депутат слишком жестко обходится с либеральными ценностями в США.
«Упс. Как-то жестковато обходится с либеральными ценностями народный депутат Украины Кива. Так может и под раздачу попасть на очередном заседании СНБО Украины», – написал Соловьев в Telegram.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
Захарова предложила США «убрать» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена, предложив Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
«Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои «небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты, видя, как развиваются события в Афганистане и Ираке, «должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше «тело» было больше ориентировано на угрозы от Китая и России».
Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
Кроме того, в апреле НАТО приступило к выводу войск из Афганистана. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Напомним также, в сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.
Эксперт оценил предложение Саакашвили Украине после запуска «Северного потока – 2»
|
|
«Это попытка успокоить Украину после запуска «Северного потока – 2», но у нее нет конкурентных преимуществ для реализации подобных проектов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил Украине заняться разработкой «зеленого» водорода в качестве альтернативы проекту «Северный поток – 2».
«Зеленый» водород получают с помощью электролиза воды (разложение вещества на составные части под воздействием тока). Для этого необходимы большие площади, солнце и возобновляемые источники энергии (ВИЭ): ветряные мельницы или солнечные батареи. Этот вид топлива называется «зеленым», потому что при его производстве не происходит выброса парниковых газов», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
При этом проблема заключается в том, что в Европе еще не сложился рынок водорода как таковой. «Пока подобные идеи содержатся в планах Евросоюза по декарбонизации экономики, то есть в планах отказа от ископаемых источников энергии и перехода на ВИЭ», – объяснил он.
«А водород нужен, чтобы хранить «зеленую» энергию», – подчеркнул эксперт. Он пояснил, что особенность этой технологии состоит в том, что энергию, полученную с помощью ВИЭ, сложно хранить, в отличие от ископаемых источников энергии.
«Самый удобный вариант – хранить с помощью водорода. Ночью в большинстве стран потребление энергии низкое, но системы ВИЭ продолжают ее вырабатывать, поэтому излишки направляются на производство водорода. А днем, когда потребление энергии высокое, а ВИЭ уже не справляются, на помощь приходит водород. Вот так работает система хранения «зеленой» энергии», – указал Юшков.
Он отметил, что сейчас сложно говорить о том, компенсируются ли затраты на создание водородной отрасли энергетики или нет. «Более того, никто не знает, как этот водород можно будет транспортировать. И сама идея производства «зеленого» водорода придумана европейцами, чтобы не зависеть от импорта энергоресурсов. Поэтому еще большой вопрос, будут ли они импортировать его у других стран», – уверен эксперт.
Юшков предполагает, что заявления о потенциальной возможности Украины развивать «зеленый» водород и за счет этого компенсировать убытки от эксплуатации «Северного потока – 2» – это банальная попытка успокоить Киев. «У Украины такой же потенциал для развития «зеленого» водорода, как и у любых других государств. У нее нет ни уникальной технологии производства, ни конкурентных преимуществ для продажи этого топлива», – полагает собеседник.
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
«Если украинцы сейчас поспешат с производством «зеленого» водорода, то, во-первых, у них снова вырастут тарифы на электроэнергию, а во-вторых – они не смогут гарантировать инвесторам дальнейший экспорт этой энергии», – заключил Юшков.
Ранее глава исполкома национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что геополитическое значение Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2» уменьшится. По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранится, нельзя.
«То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока – 2» будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», – сказал Саакашвили.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что в будущем Россия может использовать «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» для поставок голубого и бирюзового водорода в Европу, а также построить для этих целей «Северный поток – 3».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-врач Белого дома предрек отставку Байдена из-за проблем с психическим здоровьем
|
|
Психическое здоровье президента США Джо Байдена с каждым днем ухудшается, о чем свидетельствуют его недавние телевыступления, вскоре он будет вынужден покинуть пост из-за «ограниченных когнитивных способностей», считает конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон.
Как поясняет The Hill, Джексон участвовал в программе Fox News, на которой обсуждалось недавнее интервью американского лидера. Ведущий передачи Шон Хэннити раскритиковал ответы Байдена на вопросы, назвав их «совершенно не поддающимися пониманию», и предположил, что психическое здоровье президента ухудшается, передает RT.
«Дональд Трамп прошел тест на когнитивные способности. Он ответил правильно на все 30 вопросов. Я слышал, это очень сложный тест. Не думаю, что Джо Байдену удалось бы его пройти. Можно ли считать такую оценку справедливой с учетом того, что я наблюдаю?» – поинтересовался Хэннити у Джексона.
«Совершенно верно, Шон, и я говорю это с самого начала. Я говорю, что здесь что-то происходит. Я говорил это, когда Джо Байден еще был кандидатом, и я говорил, что будет только хуже. И знаете что? Мы наблюдаем, как это происходит прямо сейчас на наших глазах», – ответил Джексон.
«С этим человеком (Байденом) сейчас происходит что-то серьезное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдет в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придется воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас», – добавил позже Джексон.
Кроме того, конгрессмен опубликовал в Twitter видео с выступлением Байдена. «Он совсем тронулся! Необходимо проверить его когнитивные функции сейчас же!» – написал Джексон.
В июне Джексон, который был врачом в Белом доме при Трампе и Обаме, распространял письмо с призывом к Байдену пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он обладает достаточной остротой ума для выполнения обязанностей президента. Его предложение поддержал ряд республиканцев.
В мае представители Белого дома заявили, что Байден пройдет медицинский осмотр «позже в этом году». Они пообещали, что сразу же после этого обнародуют результаты.