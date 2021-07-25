Путин рассказал о требованиях к следователям в «бурную технологическую эпоху»

Фадеев резко выступил против засилия ЛГБТ

Продюсер и композитор Максим Фадеев резко раскритиковал обилие информации об ЛГБТ в СМИ и соцсетях, призвав вспомнить о традиционных ценностях.

Фадеев написал в Instagram, что «включая телевизор, радио, интернет, любое СМИ, отовсюду звучит ЛГБТ», представителей которого «то притесняют, то унижают, то не дают жениться, то не дают растить детей в однополом браке».

«И весь этот поток информации уже настолько пульсирует в воздухе, что человек традиционных взглядов будет чувствовать себя в меньшинстве, потому что ценности традиционной любви начинают обесценивать и навязывать новую повестку. Сегодня уже не модно быть мужественным, сегодня многие юноши больше напоминают девочек в пубертате. Они красят ногти, губы, часто плачут, и произносят модные слова типа «токсичный», «полиаморный» или «абьюз» (...) А если ты еще совершил каминг-аут, то ты просто настоящий герой, мужик, и не важно, мужик ли ты! В каком мире мы живем? Почему в сми так мало места осталось для пропаганды традиционных ценностей?», – возмутился продюсер (авторская орфография сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).

Он также указал, что «в некоторых странах поговаривают об узаконивание педофилии».

«Сразу скажу, я традиционных взглядов, и верующий человек. Но при этом, никогда не нарушаю личную территорию других людей, чем бы они ни занимались. Мне может кто-нибудь объяснить зачем проводить парад сексуальной направленности? Зачем агрессивно навязывать свою позицию и кричать «мы есть»?! Зачем? Об этом и так все знают. Почему мужчины и женщины традиционных взглядов, не делают свой парад, свой флаг и др.? Я вижу, как переписывают историю, но Библию переписать нельзя, а там об этом очень конкретно и четко сказано. Повторюсь, я не против существования любых направлений в сексуальной жизни, но я против чтобы моим детям навязывали это как норму», – заключил Фадеев.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг тематики ЛГБТ на Западе похожа на махровую диктатуру либерализма.

Напомним, ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно

Между тем летом 2021 года торговая сеть «ВкусВилл» опубликовала рекламу с однополой парой: фотография девушек появилась в разделе, посвященном историям о покупателях и образу клиента сети. Посыл был таков: семьи в России бывают разные – это может быть человек и его собака, одинокая мама с детьми или две любящие друг друга девушки. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь.

После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Позже «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой.

В ноябре 2020 года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. Кремль заявил, что категорически против поиска некой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар.

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