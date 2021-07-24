Путин обсудил с президентом Узбекистана стратегическое партнерство Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана 24 июля 2021, 17:36 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы, сообщила пресс-служба Кремля. «В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы», – говорится на сайте Кремля. Отмечается, что было условлено о продолжении контактов. В мае Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ 23 июля 2021, 19:18

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, согласно которому меняется конфигурация некоторых флагов кораблей флота. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В утвержденном положении уточняется, что корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. Каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. «В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», – поясняется в указе. Кроме того, в документе также описывается, что флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих. «В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии», – уточняется в указе президента России. Ранее в ВМФ сообщили, что новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане. Кроме того, Минобороны открыло на сайте в преддверии Дня Военно-морского флота России новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. Путин анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил 23 июля 2021, 14:47

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами «работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности». Глава российского государства добавил, что обсуждал это с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения, передает ТАСС. «Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – подытожил Путин. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. «Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, – у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», – распорядился глава государства. Основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода» 23 июля 2021, 12:25

Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран, передает РИА «Новости». «Это все было как бы в порядке вещей и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», – заявил Лавров, передает РИА «Новости». Глава МИД подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. «Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», – сказал министр. Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к «Радио Свобода*», обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону. «А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить «нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте», – заявил Лавров. Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов. Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 22:04

Фото: BERND VON JUTRCZENKA/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля. «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии. «В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Меркель обсудила с Путиным «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину 21 июля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. «Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток – 2», – приводит ее слова ТАСС. Деммер добавила, что «обсуждались также двусторонние вопросы». Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки 21 июля 2021, 19:48 Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». Организовать прямые поставки от производителей на рынки и ярмарки ЕР предложила на совещании по снижению цен на «борщевой набор». «Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок и обеспечим снижение цен», – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом. Она пояснила, что эту работу начали вместе с ЕР. «С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, железнодорожных и автобусных станций, на городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров. Такая совместная работа правительства, регионов и «Единой России» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора», – добавила Абрамченко. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Меркель оценила заявление о «подарке Путину» из-за «Северного потока – 2» 22 июля 2021, 14:22 Текст: Евгения Шестак

Не нужно оценивать договоренности США и ФРГ по «Северному потоку – 2» как «подарок» президенту России Владимиру Путину, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Нет, совершенно нет. Речь идет о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который в своей политической оценке по-разному оценивается разными странами», – цитирует РИА «Новости» Меркель. Ранее газета Die Welt написала, что Меркель в конце своего правления сделала подарок Путину, достигнув компромисса с США по реализации «Северного потока – 2». Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. На ваш взгляд Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»? Германия

Россия

США

Украина

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Путин предложил контроль за лесами в малонаселенных регионах передать на федеральный уровень 21 июля 2021, 17:53 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин по итогам доклада главы Якутии Айсена Николаева о ситуации с лесными пожарами поручил правительству подготовить предложение о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов и малой плотностью населения на федеральный уровень. Выслушав доклад Николаева и его предложения, президент рассказал, что «есть еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень», передает ТАСС. Он спросил, как глава региона относится к такой инициативе. Николаев пояснил, что поддерживает предложение, поскольку вопросы по защите таких больших территорий лесов от пожаров необходимо держать на федеральном уровне. «Давайте мы это пометим для себя. И я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения», – продолжил глава государства. Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина пометить себе этот вопрос. «С коллегами проработайте и доложите мне», – сказал президент. «Принято, Владимир Владимирович», – ответил глава правительства. Также Путин напомнил, что Мишустин с рабочим визитом отправится на Дальний Восток. «Посмотрите, где конкретно можно было бы коллег собрать, поговорить на эту тему, но [также] и на все смежные темы», – сказал президент. Премьер пообещал, что проведет такое совещание. Путин дал поручения в связи с ЧП на Транссибе 23 июля 2021, 14:39 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в связи с ЧП на Транссибирской железнодорожной магистрали, где из-за сильных дождей обрушился мост на перегоне Куэнга – Укурей. «Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», – сказал Путин, передает ТАСС. Он добавил, что первую ветку Транссиба после ЧП планируется восстановить за двое суток, вторую – примерно за пять суток. Утром в пятницу региональное ГУ МЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов. МЧС привлечет авиацию к аварийно-восстановительным работам на месте обрушения железнодорожного моста. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку. Сенатор: Реакция Путина помогает избежать экономического ущерба и спасает жизни людей 22 июля 2021, 19:49 Текст: Наталья Макарова

«На совещании президента с кабмином было заметно, что те темы, которые поднимают его участники, затрагивают интересы десятков миллионов россиян, по сути – все население страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя итоги совещания Владимира Путина с правительством. Одним из главных пунктов на повестке прошедшего накануне совещания была борьба с пандемией, напомнил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Он особо отметил высказывание главы государства о том, что вакцинация должна оставаться добровольной. «Путин нацеливает и правительство, и губернаторов, то есть власти всех уровней, на работу с гражданами по этой важнейшей теме. Установка президента учитывает обеспокоенность значительной части россиян тем, насколько прививки безопасны. По мнению президента, надо не заставлять, а убеждать людей. Надо разъяснять, доносить до граждан важность вакцинации, чтобы преодолеть пандемию и вернуться к нормальной жизни, чтобы сберечь свою жизнь и жизнь близких», – подчеркнул собеседник. «Люди хотят, чтобы с ними велся диалог, чтобы от них не просто требовали сделать прививку, а давали разъяснения с точки зрения безопасности. На этом фоне установка президента – как раз то, что необходимо сейчас для повышения темпов вакцинации и выхода на уровень коллективного иммунитета», – уверен сенатор. Не менее актуальной для общества Долгов назвал проблему лесных пожаров, которая тоже обсуждалась на совещании. «В Совете Федерации я представляю Мурманскую область. У нас тоже вспыхнуло несколько пожаров, но они несопоставимы с тем, что происходит в соседней Карелии. Поэтому мы уже направили туда на помощь пожарных и даже десантников. На совещании Путин не исключил, что функции по охране лесов в ряде регионов будут переданы на федеральный уровень. Он поручил правительству проработать этот вопрос», – напомнил собеседник. Как сообщалось, в среду президент провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Одной из тем совещания стали темпы вакцинации от коронавируса в России, и по этому поводу Путин напомнил, что навязывать гражданам прививку нельзя. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – сказал глава государства. Другой темой совещания стала продуктовая инфляция. В этой связи президент одобрил предложение «Единой России» и правительства о том, чтобы дать прямой доступ производителям сельхозпродукции на ярмарки и рынки. Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам. Ранее на этой неделе на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора». Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампред Госдумы Алексей Гордеев. «Президент не просто говорил о регулировании цен, но и настаивал на том, что нужно отслеживать неоправданное их повышение. Федеральная антимонопольная служба, которая уже имеет соответствующие полномочия, получила новые поручения президента по этому поводу, – отметил Долгов. – Мы, кстати, обсуждали эту проблему в Совете Федерации, и данные президентом поручения созвучны с нашей позицией». «Одновременно Путин дает ключевую установку для развития наших фермеров, производителей сельхозпродукции, которым будет расширен доступ в торговые сети. Надо развивать мобильную торговлю, ярмарки. И не нужен никакой импорт, – вместо него дадим возможность зарабатывать своим, укреплять собственный аграрный сектор. В этой установке президента также проявляется забота о создании дополнительных условий для скорейшего выхода нашей экономики из постпандемийного синдрома», – подытожил зампред комитета Совета Федерации. «Судя по атмосфере на совещании, Путин не только дает поручения, но и мониторит ранее полученные с места событий данные. Никому из чиновников любого уровня нельзя уклониться от выполнения поручений Путина, он постоянно держит подчиненных в тонусе. Скорость и эффективность реакции президента в данном случае не только помогает избежать экономического ущерба, но и спасает жизни людей – в том, что касается борьбы с пандемией или пожарами», – добавил член Совета Федерации. «И хотя речь идет о злободневных вопросах, видно, что президент ориентируется не на конъюнктуру, а на более долгосрочные цели. Он определяет ключевые направления социально-экономического и политического развития страны, в том числе вывода России на абсолютно новый технологический уровень. Одновременно президент выполняет важнейшую функцию контролера. Он не только дает новые поручения, но и внимательнейшим образом следит за своевременным и четким исполнением своих прежних указаний. Это принципиально важно для лидера нации», – уверен зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. В других крупных странах нет руководителей, которые «в такой степени совмещали бы в себе эти важнейшие функции», добавил сенатор. Глава МЭР предложил выдавать гранты малому бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса 21 июля 2021, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

Минэкономразвития предложило давать краткосрочные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность будет приостановлена из-за ограничений по коронавирусу, предложение поддержал президент Владимир Путин. В разных регионах может возникнуть необходимость введения дополнительных, более жестких ограничений по эпидемии, связанными с полной приостановкой, заявил глава МЭР Максим Решетников на совещании правительства с президентом, передает РИА «Новости». «Важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку», – отметил глава ведомства. «Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений», – продолжил министр. Он пояснил, что двух недель ограничений обычно хватает для стабилизации ситуации, и предложил рассчитывать грант «исходя из половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на две недели ограничений, если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально – вплоть до одного МРОТ на сотрудника». «Разумеется, поддержу», – сказал Путин в ответ на прозвучавшее предложение. При этом он отметил, что регионам необходимо координироваться с федеральным центром при введении подобных ограничений. «Тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так, как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно правительство и не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки», – пояснил глава государства. «Конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас. Но координация с регионами должна быть налажена», – указал он. Путин обсудил с Пашиняном разблокировку экономических связей в Нагорном Карабахе 22 июля 2021, 18:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном разблокировку экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. «Рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях. Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, условлено о дальнейших контактах на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Ранее президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В июле в Кремле состоялась встреча Путина и исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, на которой они сверят часы с целью активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов. Пашинян в свою очередь рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном. Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Байдена 22 июля 2021, 14:43 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет. Пока таких планов нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не планирует ли Путин поговорить теперь с Байденом, передает РИА «Новости». Ранее он сказал, что у Путина в четверг состоится международный телефонный разговор. Днем ранее российский президент переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель после объявления условий сделки между Германией и США касаемо «Северного потока – 2». Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. На ваш взгляд Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»? Германия

Россия

США

Украина

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Эксперт: Путин всегда выступает как защитник интересов граждан 22 июля 2021, 13:00 Текст: Елена Лексина

«Президент внимательно контролирует работу системы власти на всех уровнях и держит руку на пульсе наиболее значимых для людей изменений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги совещания Владимира Путина с правительством. «Результаты совещания показали, что Владимир Путин всегда выступает в роли защитника интересов граждан», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его словам, лидер станы «действительно внимательно контролирует работу системы власти на всех уровнях и держит руку на пульсе наиболее значимых для людей вопросов». «Когда возникают те или иные проблемы, Путин всегда старается разобраться в них и предложить действенное решение», – добавил собеседник. «Это касается дополнительных мер поддержки по борьбе с пожарами и обеспечения помощи тем, кто пострадал от стихии, единовременных выплат школьникам перед началом учебного года, обеспечения контроля цен и доступа потребителей к сельскохозяйственной продукции и других актуальных вопросов», – отметил эксперт. Данилин также обратил внимание на то, что президент старается сгладить существующие в обществе противоречия. «Об этом свидетельствуют его заявления о борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, президент указал, что нельзя допускать перегибов в этой сфере», – заключил собеседник. В среду состоялось совещание президента России с правительством по актуальным вопросам. В ходе обсуждения Владимир Путин затронул тему борьбы с COVID-19. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он, отметив, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – сказал Путин. Также глава государства предложил передать контроль за лесами в малонаселенных регионах на федеральный уровень. «Я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения», – продолжил российский лидер. Путин также попросил премьер-министра Михаила Мишустина пометить себе этот вопрос. «С коллегами проработайте и доложите мне», – сказал президент. Кроме того, Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Также президент поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах. Вместе с тем, Путин назвал подорожание базовых продуктов питания в России острым вопросом. «Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства. Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Забайкальским пожарным повысят зарплату после обращения к Путину 22 июля 2021, 08:16 Текст: Алина Назарова

Правительство Забайкальского края пообещало повысить заработную плату пожарным из села Мангут Кыринского района, которые пожаловались во время прямой линии президенту Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Заработную плату сотрудникам краевого ГУ «Забайкалпожспас», которые обратились на «Прямую линию с Владимиром Путиным», повысят с 1 июля, перерасчет сделают после внесения изменений в нормативно-правовые акты», – отметили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Уточняется, что проект нормативно-правового акта, регламентирующий повышение оплаты труда сотрудникам ГУ, разработан. Вне зависимости от даты принятия документа перерасчет зарплаты краевых пожарных планируется произвести с 1 июля. «Уровень оплаты труда работников региональных подразделений пожарной охраны будет приравнен к оплате труда сотрудников соответствующих федеральных структур – МЧС России. Для этого Минфин планирует ввести доплату по примеру «указных» категорий работников бюджетной сферы – врачей, учителей. По предварительным подсчетам, ежегодно в бюджете Забайкалья на эти цели необходимо предусматривать порядка 500 миллионов рублей. Как только окончательная сумма потребности будет подтверждена, в кратчайшие сроки отработаем с федеральными коллегами», – заявил первый вице-премьер Забайкалья Андрей Кефер. В июне пожарные из Мангута рассказали президенту, что работают в региональной структуре «Забайкалпожспас» и получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором, прокуратура Забайкалья после обращения начала проверку.