Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы Путин и Токаев поздравили друг друга по телефону с Днем Победы 8 мая 2021, 13:03 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. «В ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая. Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты», – говорится в сообщении на сайте президента Казахстана. Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также выразили удовлетворение поступательным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

Депутат Рады заявил о беде на Украине 8 мая 2021, 09:22

Фото: Вадим Рабинович/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая. «(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии. Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны». Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы. Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. В Москве задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы 8 мая 2021, 10:25

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Задержаны четверо молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада ко Дню Победы в Москве. Среди задержанных оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным фактам начата доследственная проверка. На Красной площади ранее прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Байден выразил уверенность в организации встречи с Путиным в июне 7 мая 2021, 19:35 Текст: Евгения Шестак

Американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, данный вопрос прорабатывается администрацией президента США. В Белом доме президента спросили о возможной встрече с Путиным в июне. «Мы в состоянии сделать это. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», – цитирует ТАСС Байдена. Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: «Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один-на-один». Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что возможная июньская встреча президентов стала бы хорошим шагом вперед в двусторонних отношениях, позволила бы в том числе осуществить разрядку напряженности между Москвой и Вашингтоном и гарантировать перспективу стабильных отношений. При этом она вновь уточнила, что пока официальное подтверждение договоренности сторон об организации саммита отсутствует. «На данном этапе подтверждения встречи нет», – сказала она. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным пока нет. «По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», – сказал представитель Кремля. Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Германия привела доказательства подвига ставшего прообразом Воина-победителя Масалова 8 мая 2021, 11:14

Фото: Jens Kalaene/DPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре привел доказательства героического поступка ставшего прообразом Воина-победителя сержанта Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в Берлине. Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попытался оспорить решение властей Берлина, которые в 1992 году изъяли имя Масалова из списка почетных граждан города. «В принципе, память сержанта Масалова увековечена на видном месте в Берлине, а именно, на мосту Потсдамер Брюке в центре города, на мемориальной доске на немецком и русском языках. Кроме того, в интернете также есть очень подробная запись, в которой можно найти еще больше информации. Подвиг Масалова по спасению ребенка был не единственным во время боев в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать», – цитирует Морре РИА «Новости». Он подчеркнул, что «в подвиге Масалова нет никаких сомнений». Хотя судьба спасенного ребенка неизвестна, экс-директор музея Берлин –Карлсхорст, историк Петер Ян, по словам Морре, составил экспертное заключение по данному событию, в которое были включены также воспоминания маршала СССР Георгия Жукова. Эти документы были переданы в администрацию Берлина. По словам директора берлинского музея, открытие для исследователей Центрального архива Минобороны РФ (ЦАМО) могло бы способствовать более полным ответам на вопросы о «Масалове и его товарищах, которые тоже спасали детей». Тот факт, что ЦАМО, в котором содержатся документы о Второй мировой войне, закрыт, Морре назвал «серьезным препятствием для исторических исследований». Ранее депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн из «Альтернативы для Германии» заявил, что Герой Великой Отечественной Николай Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина. Масалов – уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. 30 апреля 1945 года знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка. Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича – фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Чиновников из Владивостока проверят после украшения города к 9 Мая «знаменами ВМС Японии» 8 мая 2021, 10:41 Текст: Елизавета Булкина

В отношении ответственных сотрудников управления культуры Владивостока проведут проверку после украшение центральной площади города ко Дню Победы флагами, напоминающими знамена ВМС Японии. В соцсетях один из местных жителей обратил внимание на флаги с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Пользователи посчитали, что флаги напоминают символику военно-морских сил Японии, которая во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. В мэрии Владивостока пояснили, что флаги будут заменены, поскольку подрядчик неверно истолковал условия, которые были указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа», передает РИА «Новости». В пятницу заменили на «флажки цвета российского триколора». «Проводится проверка, в отношении ответственных лиц управления культуры города будут приняты соответствующие меры реагирования», – сказал представитель мэрии. В администрации добавили, что подрядная организация, которая устанавливала флаги, не выполнила условия контракта и работы не будут оплачены. Подобные случаи происходили и ранее. Так, в общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34. Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне 7 мая 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По данным исследования, картина «В бой идут одни старики» нравится 27% россиян, второе место поделили фильмы «А зори здесь тихие» и «Офицеры» (по 14% соответственно), на третьей позиции – «Они сражались за Родину» (12%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Отвечая на вопрос: «Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?», большинство респондентов назвали «День Победы» (59%) и «Катюшу» (57%), также опрошенные вспомнили «Смуглянку» (31%) и «Журавли» (21%). Также отмечается, что для россиян День Победы – самый важный праздник (69%), на втором месте – Новый год (63%), на третьем – 8 Марта (29%). Также у более половины граждан (56%) День Победы ассоциируется с военным парадом, у 50% – с Георгиевской ленточкой, у 43% – с акцией «Бессмертный полк», у 37% – с Вечным огнем, у 36% – с музыкой и песнями военных лет, у 35% – с торжественным салютом. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Анонсирован показ фильма «Африка» ко Дню Победы 7 мая 2021, 20:24 Текст: Евгения Шестак

Два художественных проекта, посвященных Великой Отечественной войне, стартуют в рамках празднования 76-й годовщины Дня Победы – 55-минутный художественный фильм «Африка» и второй сезон цикла новелл «Про людей и про войну», сообщили в Институте развития интернета. В основе этих проектов – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Эти проекты вошли в число победителей первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи, который проводит Институт развития интернета с помощью федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщается на портале национальныепроекты.рф. «Африка» – военная мелодрама о семилетнем мальчике, сражающемся за жизнь в оккупированной деревне на окраине блокадного Ленинграда, и его дружбе с военным псом-героем. «В основе ленты реальные события, рассказы тех, кто пережил войну. Сценарий фильма создан на собирательном образе четвероногих воинов, спасителей и лучших друзьях человека во времена Великой Отечественной войны», – сказал режиссер картины Дарья Биневская. Кроме того, в канун Дня Победы на YouTube -канале цикла короткометражных фильмов «Про людей и про войну» состоится премьера двух из десяти эпизодов второго сезона проекта. Этот сезон строится на основе историй, предложенных зрителями проекта и повествующих об их родственниках, переживших войну. «Мы пригласили зрителей принять участие в продолжении проекта и предложили им присылать нам истории своих родных, которые прошли войну. За полгода мы получили сотни писем, пронзительных, трогательных, драматичных. Выбирать среди них было крайне непросто», – отмечает продюсер проекта Анна Чижова. Всего в этом году при поддержке Института развития интернета выйдет несколько проектов, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе третий сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», где участники пытаются повторить подвиги героев проекта. Первые серии появятся уже в июне. Нацпроект «Культура» – национальный проект Российской Федерации на период 2019–2024 годов. Он состоит из трех подразделов: «Культурный досуг», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В центре проекта - расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Россияне назвали важнейшее произведение о Великой Отечественной войне 8 мая 2021, 08:46 Текст: Елизавета Булкина

Самым важным произведением о Великой Отечественной войне большинство респондентов назвали роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, следует из данных опроса книжного сервиса MyBook. «Специально ко Дню Победы MyBook провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какую книгу о Великой Отечественной войне они считают самой важной, сколько произведений подобной тематики они уже прочли и прослушали и считают ли, что такую литературу стоит изучать в школе. Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», – передает сообщение сервиса ТАСС. Роман «А зори здесь тихие» важнейшим произведением о Великой Отечественной войне считают более 66% опрошенных. На втором месте – произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем оказалась «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Кроме того, 93% респондентов считают важным знакомиться с литературой о войне в школе. 77% россиян отмечают, что такие произведения помогают в изучении истории своей страны, дают возможность лучше понимать ценность жизни (62%), увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотические чувства (34%). Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики». Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы 8 мая 2021, 12:33 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и народам иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. «Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Путин. Российский лидер уверен, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами». Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Ранее Путин отметил, что 9 Мая остается главным праздником в России. Погода в Москве может помешать воздушной части парада в День Победы 7 мая 2021, 15:10 Текст: Вера Басилая

В День Победы в Москве низкая облачность и пасмурная погода может помешать воздушной части парада, а именно слаженным групповым полетам, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В ночь на 9 мая и утром Москва будет оставаться под влиянием циклона, но уже его тыловой части, поэтому дожди продолжатся, хоть и ослабеют, но выпадет еще 5 мм осадков, ночью +4...+6, днем +12...+14 градусов. Под большим вопросом воздушная часть парада, поскольку с девяти до 11 часов утра будет преобладать довольно пасмурная погода, низкая облачность, с высотой 400-600 м, облачность 7-10 баллов, это почти сплошняком – то есть это может повлиять на решение о проведении воздушной части парада», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам. В пятницу на Красной площади российской столицы прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны и пролет авиации. Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование 7 мая 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону международную повестку с акцентом на сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. «Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также в ходе разговора были рассмотрены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии. Кроме того, затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева. «Условлено о продолжении диалога по линии Советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств», – заключили в Кремле. Знамя Победы подняли на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке 7 мая 2021, 18:17 Текст: Евгения Шестак

В Благовещенске на 75-метровом флагштоке подняли самую точную копию Знамени Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, такая церемония станет традиционной. «Оно будет напоминать нам о том великом сражении и той великой Победе, о той великой чести и славе, которую снискала наша страна, снискала Красная Армия, победив фашистов. Сегодня мы благодарим тех, кто помогает бережно хранить память о тех великих днях», – цитирует Орлова ТАСС. 75-метровый флагшток является самым высоким на Дальнем Востоке. Он был установлен в сентябре 2020 года. Знамя Победы, размеры которого составляют 25×16 метров, будет развеваться на этом флагштоке до 10 мая, а после на нем поднимут государственный триколор. В пятницу на Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Турчак: Проекты, как «Поезд Победы» – это хорошая прививка для нашей молодежи 7 мая 2021, 14:53 Текст: Алина Назарова

Экспозиций, подобных «Поезду Победы», должно быть больше, особенно в свете посягательств на историческую память, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, ставший одним из первых посетителей обновленной экспозиции «Поезда Победы» на Белорусском вокзале. В этом году к составу добавили уникальный вагон, посвященный защитникам Брестской крепости – солдатам и командирам Красной Армии, а также женщинам и детям – членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск на себя, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Участники экскурсии посетили фрагмент довоенной жилой комнаты, затем – фрагмент ДОТа. Рядом с ним расположены мультимедийные экраны со сценами нападения на Брестскую крепость. Кроме того, в составе есть вагоны, посвященные блокадному Ленинграду, концелагерям, Сталинградской битве и Победе. В одном из вагонов авторы запечатлели героев войны, которые не дожили до 9 мая. «Создателям удалось вместить все – и тяжесть, и горечь, и лишения, и саму Победу. Проект отвечает на вопрос, почему по прошествии стольких лет мы продолжаем отдавать дань памяти тем, кто погиб в те годы, трудился в народном хозяйстве, восстанавливал экономику нашей страны», – подчеркнул Турчак. По словам секретаря Генсовета «Единой России», таких проектов должно быть больше – особенно в свете посягательств на историческую память. «Чем дальше от тех событий, тем меньше их свидетелей. И тем больше попыток переписать историю, оправдать нацистских преступников, стереть из памяти подвиг нашего народа. Поэтому такие современные проекты, как «Поезд Победы» – это как хорошая прививка для нашей молодежи», – заключил Турчак. «Поезд Победы» – это единственная в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, водившая в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Каждый вагон в составе поезда-музея расскажет о событиях 1941-1945 годов, часть экспозиции – мультимедийная. Поезд-музей впервые запустили в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. За время работы музей посетили 85 тыс. человек, а маршрут прошел через 38 городов в 27 регионах нашей страны. Школьники устроили шоу дронов над Ржевским мемориалом 8 мая 2021, 11:50 Текст: Вера Басилая

Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1 тыс. дронов. Беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала. «В ночь на 8 мая активисты #РДШ совместно со специалистами группы компаний «Геоскан» и Научно-производственным объединением «СтарЛайн» подняли в небо у Ржевского мемориала Советскому Солдату 1000 дронов, приурочив шоу к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию ржевского мемориала», – говорится в сообщении на странице движения «ВКонтакте». Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам компаний помогали активисты РДШ из школ города Ржева. Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск. «То, что увидели зрители – это подъем в небо одной тысячи дронов. Но это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть историю нашей страны», – рассказал заместитель генерального директора ГК «Геоскан», помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов, передает РИА «Новости». Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии построен на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года, в нем приняли участие президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Германии почтили павших при взятии Берлина советских воинов 8 мая 2021, 10:45 Текст: Вера Басилая

Церемония прошла с соблюдением коронавирусных мер на территории мемориального комплекса в берлинском районе Панкове. Мероприятие посвящено отмечаемому в Германии Дню освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. На торжественной церемонии были российские дипломаты во главе с послом России в ФРГ Сергеем Нечаевым, представители дипмиссий ряда стран СНГ и общественных организаций, соотечественники, проживающие в Берлине. В связи с пандемией коронавируса церемония прошла при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. Все присутствовавшие носили защитные маски, передает ТАСС. 8 мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая (в 22:43 по берлинскому времени) 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Мемориальный комплекс в Панкове был возведен в 1947-1949 годах. В центре мемориала* находится обелиск высотой 33,5 м. Вокруг него установлены около 100 бронзовых досок с именами павших и располагаются восемь полей захоронений. На территории комплекса покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии Берлина.