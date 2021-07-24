В Совфеде назвали ошибкой обещание министра обороны Польши разместить танки в России Поляки высмеяли министра обороны после слов об «Абрамсах» в России 24 июля 2021, 10:31

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Наталья Ануфриева

Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки Abrams в России. Публикация Gazeta.pl о словах Блащака о намерении использовать американские танки на брестском и смоленском направлениях для «сдерживания» России от нападения на Польшу вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости». «Что он несет? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут?», – задался вопросом пользователь 0zatkaokakao0. «Без поддержки вертолетов и противовоздушной и противоракетной обороны «Абрамсы» имеют ценность металлолома», – написал suwakwrozporku. «А подводные лодки будут дислоцироваться на «верфи» в Радоме (город в центральной Польше)», – пошутил пользователь polakadam. «Сильные – в болтовне, сплоченные – за столом, готовые – к бегству!», – сыронизировал barab-ara25. «Русские попадали. От смеха», – добавил pocomiwaszekonto. Напомним, глава оборонного ведомства Польши, комментируя закупку страной американских танков Abrams, предложил разместить их в «Смоленских воротах» – на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии. Министр подчеркнул, что инфраструктура страны от тяжелых американских танков не пострадает, поскольку размещены они будут на равнине. В Совфеде назвали ошибкой обещание Блащака. До этого стало известно, что Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3.

Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ 23 июля 2021, 19:18

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, согласно которому меняется конфигурация некоторых флагов кораблей флота. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В утвержденном положении уточняется, что корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. Каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. «В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», – поясняется в указе. Кроме того, в документе также описывается, что флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих. «В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии», – уточняется в указе президента России. Ранее в ВМФ сообщили, что новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане. Кроме того, Минобороны открыло на сайте в преддверии Дня Военно-морского флота России новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. На Украине новый российский истребитель сочли «списанным у двоечника» 21 июля 2021, 14:46

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

На Украине заявили, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), якобы является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. Как утверждает обозреватель Defense Express, новый российский самолет якобы очень похож на Boeing X-32, который участвовал в тендере на многофункциональный истребитель пятого поколения для ВВС США, но не смог обойти F-35 Lightning II. В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет якобы «списан у двоечника». Среди недостатков Boeing X-32, в частности, указаны V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность. Тем временем в ФСВТС заявили, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка 22 июля 2021, 14:32

Фото: rostec.ru

Текст: Алина Назарова

Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror. Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости». Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что Россия готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он. По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах. «Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море. В России указали на некомпетентность начальника штаба ВВС Британии 21 июля 2021, 13:05

Фото: instagram.com/britisharmy

Текст: Елена Лексина

«Некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России, которая носит оборонительный характер», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал заявление начальника штаба британских ВВС Майкла Уигстона о возможности развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. По словам эксперта, Россия не собирается размещать крылатые ракеты в Калининградской области до тех пор, пока «наши вероятные противники не разместят свои ракеты средней дальности в Европе». «В результате этого Британия действительно окажется в радиусе поражения. Но это лишь гипотетическая возможность, а не руководство к действию», – отметил Леонков. «Однако если британские ВВС захотят сунуться в Калининградскую область, то наши войска устроят им что-то пострашнее Перл-Харбора, о котором говорил Уигстон. С другой стороны, жалобы Уигстона на российские «изощренные системы ПВО» и вовсе не имеют под собой оснований, потому что это оборонительные средства вооружения, не предназначенные для нападения», – пояснил Леонков. «Я всегда таким некомпетентным специалистам советую почитать нашу военную доктрину, которая носит оборонительный характер», – объяснил собеседник. Что касается заявлений Уигстона об отставании Британии от России с точки зрения развития систем ПВО, «то здесь Лондон может лишь «поблагодарить» своих коллег из Вашингтона». «В результате деятельности военно-промышленного комплекса США ключевыми средствами ПВО стали только американские комплексы Patriot, которые могут работать на дистанции до 120 км. Британцы считали, что этого достаточно», – указал эксперт. По словам Леонкова, появление американского проекта затормозило все разработки, которые вела Британия. «В результате у них остались только комплексы малой дальности. Вся эшелонированная система обороны Европы строилась вокруг комплекса Patriot. Но времена меняются и появляются новые комплексы ПВО. А поскольку британцы долгое время не занимались этим вопросом, почивали на лаврах и считали, что их система ПВО непроницаема, то теперь им приходится менять концепцию», – пояснил собеседник. «Кроме того, наши комплексы ПВО как по высоте, так и по дальности перехвата кратно превышают комплекс Patriot», – утверждает он. Поэтому сейчас британцы пытаются выйти из военной зависимости от США. «Ко всему прочему, британцы были зависимы от американцев и по противокорабельным ракетам, а также по баллистическим ракетам с ядерными боеголовками. Постепенно они полностью утратили технологию ракетного производства. А создавать что-то самим теперь сложно. Я думаю, все закончится тем, что они будут проводить совместные проекты с американцами и создавать ракеты для стран НАТО», – подытожил собеседник. Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Также Уигстон указал, что Британия «отстала с точки зрения противовоздушной обороны». «У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. В свою очередь Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия подтверждает свою приверженность мораторию на развертывание ракет средней и малой дальности наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Умер таранивший американский крейсер «Йорктаун» контр-адмирал Богдашин 23 июля 2021, 12:55

Фото: СТВ Севастополь/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, сообщили в Клубе адмиралов. «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», – передает ТАСС сообщение Клуба адмиралов. По информации клуба, Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота «Беззаветный», тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон». Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, затем Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле «Николаев», командиром ракетного крейсера «Москва», заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ по боевому управлению. С 2007 года – в запасе. Американцы на фоне испытаний «Циркона» предложили приступить к изучению русского языка 21 июля 2021, 13:19

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/

РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Читатели Fox News усомнились в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон», и предложили приступить к изучению русского языка. Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал. «И Россия, и Китай за последние пару дней выступили с угрожающими заявлениями в адрес США. И это не рядовое бряцание оружием», – считает Skepticismisgood, передает РИА «Новости». «Россия – это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про «слабые» российские вооруженные силы, потому что это вранье. … Война против них будет чрезвычайно болезненной», – почеркнул Commiesamongus. При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников. «Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем», – написал pcbhog. «США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. … Надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис (вице-президенту) хоть палец покажи, все смешно, и бог его знает, кто там вообще все решает», – отметил buildthedamnwall877. Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие – не смогли воздержаться от шуток. «Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит», – иронизирует Nanookanono28. «Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит «непреднамеренный конфликт»… Даже ракет никаких не понадобится», – написал другой пользователь. Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу». Индия решила приобрести палубные истребители МиГ-29К/КУБ 23 июля 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Россия получила запрос Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, сообщил директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2021. «Российской стороной получен от индийских партнеров предварительный запрос на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Направлены соответствующие предложения», – приводит слова директора ФСВТС ТАСС. Как уточнил Шугаев, Россия ожидает объявления Индией тендера на модернизацию МиГ-29К/КУБ. «Также Россия начала консультации с Индией по программе модернизации [имеющегося у Индии в наличии] парка самолетов МиГ-29К/КУБ», – добавил глава ФСВТС. Напомним, в среду Россия направила Индии коммерческое предложение по поставке 21 истребителя МиГ-29. В начале февраля замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщал, что Индия решила приобрести у России 21 истребитель МиГ-29. Индии также одобрила модернизацию имеющихся у ВВС страны 59 МиГ-29 на сумму более 984 млн долларов. МиГ-29К/КУБ – это многофункциональные истребители поколения 4++, предназначенные для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием в любых погодных условиях. Они способны развивать скорость более 2 тыс. км в час и совершать полеты на расстояние до 1,5 тыс. км. Истребители МиГ-29К/КУБ являются основными палубными самолетами Военно-морских сил Индии. Россия заключила на МАКС-2021 экспортных контрактов на 1 млрд евро 22 июля 2021, 10:24

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подписал на авиасалоне МАКС-2021 13 экспортных контрактов на поставку оборонной продукции стоимостью 1 млрд евро, сообщил гендиректор компании-спецэкспортера Александр Михеев. «Рособоронэкспорт» максимально использовал потенциал МАКС-2021, подписав на полях салона 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В портфель заказов компании и производственные планы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по итогам МАКС-2021 вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также современные авиационные средства поражения, ряд образцов бронетанковой и автомобильной техники», – передает ТАСС слова Михеева. По его словам, в ходе выставки «Рособоронэкспорт» провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств противовоздушной и радиоэлектронной борьбы для более 30 делегаций из 20 стран. «В ходе переговоров на МАКС-2021 иностранные партнеры компании проявили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1», – сообщил Михеев. Глава «Рособоронэкспорта» добавил, что в рамках переговоров на полях салона компания обсудила с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизацию ранее поставленной авиационной техники. Как отметил Михеев, партнеров «Рособоронэкспорта» заинтересовал новейший легкий тактический самолет Checkmate, впервые представленный Ростехом на МАКС-2021. «Ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота. Они высоко оценили его характеристики», – подытожил глава «Рособоронэкспорта». Ранее Михеев рассказал, что «Рособоронэкспорт» проводит консультации с пятью государствами, заинтересованными в приобретении многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Россия почти перестала продавать оружие за доллары 22 июля 2021, 10:17 Текст: Алина Назарова

Доля контрактов на поставку российских вооружений, оплачиваемых в долларах, стремится к нулю, заявил в ходе авиасалона МАКС-2021 гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «Большинство контрактов «Рособоронэкспорта» в настоящий момент заключается в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Доля долларов в наших контрактах уверенно стремится к нулю. Кроме того, мы активно используем офсетные механизмы и инструменты встречной торговли», – сказал он, передает РИА «Новости». Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, в июле Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%. Михеев также сообщил, что иностранцы хотят купить в России самолеты, вертолеты и средства ПВО. «В Жуковском «Рособоронэкспорт» провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств ПВО и РЭБ для более 30 делегаций из 20 стран. В ходе переговоров на МАКС-2021 иностранные партнеры компании проявили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1», – сказал Михеев. Кроме того, отметил он, в рамках переговоров на полях авиасалона «Рособоронэкспорт» обсудил с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, с Ближнего Востока, из Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизацию ранее поставленной авиационной техники. МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Выяснились особенности модернизации вертолета Ка-52М 22 июля 2021, 08:14

Фото: minpromtorg.gov.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «изделие 305», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах авиасалона МАКС-2021. «На опытном образце Ка-52М выполнена серия стрельб высокоточными крылатыми ракетами «изделие 305» по мишеням, имитирующим объекты условного противника. Пуски проводились на одном из военных полигонов и признаны успешными», – сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что «ракеты «изделие 305» оснащены мультиспектральной головкой самонаведения и имеют возможность перенацеливания в воздухе, что было продемонстрировано в ходе стрельб». Источник не уточнил период проведения испытаний. Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году. Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения. Ранее член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский обратил внимание на уникальные возможности модернизированного боевого вертолета Ка-52М, разработка которого завершится в 2022 году. В Совфеде назвали ошибкой обещание министра обороны Польши разместить танки в России 23 июля 2021, 20:40

Фото: US Army

Текст: Вера Басилая

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал большой ошибкой предложение министра обороны Польши Мариуша Блащака разместить американские танки «Абрамс» в Смоленских Воротах. Глава оборонного ведомства Польши, комментируя закупку страной американских танков «Абрамс», предложил разместить их в «Смоленских воротах» – на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии. Министр подчеркнул, что инфраструктура страны от тяжелых американских танков не пострадает, поскольку размещены они будут на равнине. Джабаров назвал предложение главы оборонного ведомства Польши абсолютно безответственным. «В наше время делать подобное заявление – это, по сути, подталкивать страны к конфликту», – отметил политик,передает «Лента.ру». По мнению сенатора, американцы даже в страшном сне не могут предположить, что их танки окажутся на территории России, поскольку «будут немедленно уничтожены». «Хотелось бы, чтобы этот министр обороны Польши посмотрел все-таки историю. У нас уже был случай в 1938 году, когда Советский Союз попросил Польшу пропустить наши войска через их территорию, чтобы помочь чехословацкой армии, которой гитлеровцами был предъявлен ультиматум. Польша отказалась это делать и ровно через год сама поплатилась за такую дружбу с нацистами. Страна была оккупирована фашистской Германией, превратившись в генерал-губернаторство. И именно советская армия спасла Польшу – освободила эту страну от гитлеровских войск», – напомнил Джабаров, назвав поступок Блащака большой ошибкой. Сенатор выразил надежду, что в Варшаве найдутся здравомыслящие люди, которые поймут, что такой вариант общения с Москвой – тупиковый путь. «При этом, судя по тому, что публикуется в их прессе, сам польский народ достаточно дружелюбно относится к российскому, а вот руководство просто помешалось на русофобии. Они подталкивают людей к агрессии в надежде на то, что все эти американцы и страны НАТО в нужный момент встанут горой за Польшу и станут защищать ее от «российской агрессии». Ну, во-первых, Россия ни на кого нападать не собирается, а во-вторых, в случае чего никто из этих союзников палец о палец не ударит, чтобы защитить авантюристов из числа польских руководителей», – резюмировал Джабаров. Ранее Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. Разработчик «Цирконов» заявил о проходящих по графику испытаниях 21 июля 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

Испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику, заявил на авиасалоне МАКС-2021 гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. «Все идет согласно графикам. Надеюсь, то, что запланировано, будет исполнено в срок», – цитирует Обносова РИА «Новости». Напомним, в понедельник фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Позже источник сообщал, что очередной испытательный пуск «Циркон» на максимальную дальность планируется в ближайшее время провести с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Японцев впечатлил новый российский истребитель 22 июля 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Читатели портала Yahoo News Japan восхитились новейшим российским тактическим истребителем Checkmate, представленным на Международном авиакосмическом салоне. «Эта машина хорошо пойдет на экспорт. Обратите внимание на видимые в задней части самолета сенсоры. Видимо, она сможет действовать на все 360 градусов. F-35, берегись!» – написал пользователь с ником kum, передает РИА «Новости». «Не знаю, каковы настоящие боевые качества этой машины, но название запоминающееся – Checkmate – «Шах и мат». Здорово придумано!» – отметил Fairy Angel. «Это не фотомонтаж. Это настоящая и опасная машина. Интересно, сколько она стоит? Каковы возможности массового производства?» – поинтересовался tye. «Огромная скорость. Причем в длительном режиме, а не импульсами, как у F-35. Ну и как этот американский «старичок» со своим М = 1,6 (число Маха) будет перехватывать русский Checkmate с его М = 2? Да русский Checkmate F-35 просто уделает!» – выразил мнение ara. «Это серьезная угроза для Японии! Что-то угрожающее звучит и в названии нового русского истребителя Checkmate – «Шах и мат». Думаю, он активно пойдет на внешних рынках. Японии нужен для защиты достойный стелс-истребитель. Но где он? Разве что тоже приобрести Checkmate!» – подытожили читатели. Новый российский легкий истребитель Checkmate, по словам его создателей, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. В ФСВТС уверены, что ЛТС составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. «Соколы России» теоретически подготовились к полетам на Су-57 22 июля 2021, 16:02 Текст: Алексей Дегтярев

Пилоты группы «Соколы России» прошли теоретическое обучение управлению истребителей пятого поколения Су-57, сообщил ведущий группы полковник Александр Гостев. «Первые самолеты придут к нам, в Липецкий авиацентр, пока самолетов нет... А так, конечно, хотелось бы летать..., мы и летаем в силу нашей статусности на всем новом, что приходит в войска. Придет Су-57 в достаточном количестве – будем летать на них. Мы уже теоретически на этот самолет переучены», – сказал Гостев на авиасалоне МАКС-2021, передает РИА «Новости». Он добавил, что группа намерена на салоне ознакомиться с представленным там впервые легким тактическим истребителем Checkmate. «Соколы России» покажут на МАКС маневренный воздушный бой и одиночный пилотаж. Группа освоила самолеты Су-27, Су-30, Су-30СМ и Су-35С. На последних они и выступают на авиасалоне в нынешнем году. Ранее «Рособоронэкспорт» сообщил, что ведет консультации с пятью государствами, заинтересованными в приобретении многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Разработчик рассказал о двухместной версии истребителя Checkmate 21 июля 2021, 21:22 Текст: Алексей Дегтярев

У однодвигательного истребителя Checkmate может быть двухместная модификация, заявила директор департамента информационной политики и общественных коммуникаций «Сухого» Анастасия Кравченко. «Это тот самый принцип открытой архитектуры, который позволяет нам сделать как беспилотную, так и пилотируемую версию этого самолета. Также мы можем сделать корабельную и двухместную модификации самолета Checkmate», – пояснила Кравченко в эфире «России 24», передает ТАСС. Она добавила, что на данный момент самолет уже готов к испытаниям. В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью.