Литва предложила создать план реагирования из-за «возможных провокаций» России На Украине новый российский истребитель сочли «списанным у двоечника» 21 июля 2021, 14:46

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

На Украине заявили, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), якобы является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. Как утверждает обозреватель Defense Express, новый российский самолет якобы очень похож на Boeing X-32, который участвовал в тендере на многофункциональный истребитель пятого поколения для ВВС США, но не смог обойти F-35 Lightning II. В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет якобы «списан у двоечника». Среди недостатков Boeing X-32, в частности, указаны V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность. Тем временем в ФСВТС заявили, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью.

ОАК: На создание российского истребителя Checkmate ушло чуть больше года 20 июля 2021, 20:41

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на презентации на авиасалоне МАКС-2021, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. «Проект рекордный еще с точки зрения сроков – проекту всего чуть больше года», – сказал Слюсарь. Он отметил, что добиться этого получилось благодаря «супер компьютерному моделированию цифровым методом и виртуальным испытаниям». По мнению Слюсаря, Checkmate должен заинтересовать Воздушно-космические силы России. «Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС», – сказал он. По словам гендиректора ОАК, «самолет полетит в 2023 году». Слюсарь подчеркнул, что «это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется». Статические испытания завершат меньше чем через год. В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил РИА «Новости», что Checkmate сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса «воздух – воздух» и других боеприпасов. «Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения», – рассказал Чемезов. Он сообщил, что «самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений». По его словам, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа. «Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно «легких» однодвигательных машин», – объяснил Чемезов. Ранее Чемезов на авиасалоне МАКС-2021 рассказал, что новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57. Стало известно, что первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД писала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Лондон испугался, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор 21 июля 2021, 01:30

Фото: x99/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Уигстон сказал, что переброска современных вооружений в Калининградскую область стала бы «шагом наверх по лестнице эскалации». Он заявил, что у России есть «очень изощренные системы» ПВО. «Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе», – сказал Уигстон. «Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог: Киев не получит немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2» 20 июля 2021, 18:16

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Киев не сможет получить немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2», так как в настоящее время Берлин просто не располагает такими суммами, считает немецкий политолог Александр Рар. «Украинцы не будут рады. Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не могут быть подарены Украине просто за противостояние с Россией», – заявил РИА «Новости» политолог. Он также добавил, что «у немецкого государства нет таких денег, речь может идти о призыве к немецким компаниям работать в Украине, однако для этого там должна быть изменена правовая система, в частности положения о частной собственности». «Немцы хотят помочь, но они будут использовать механизмы рыночной экономики. Украинцы должны создать предпосылки для того, чтобы помощь была оказана. Для этого Киев должен сделать домашнее задание в области права, политических реформ. Это долгий путь, и он вызовет непонимание у украинцев, которые считают, что они просто должны получить немецкие деньги», – уверен политолог. Рар считает, что со стороны США меньше «заинтересованность в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС», однако они тоже не хотят «оплачивать развитие Украины». При этом после пандемии коронавируса Европу ждут более или менее острые экономические кризисы, и «они не пощадят Украину, можно представить себе, до какой степени Киев будет нуждаться в деньгах, если уже есть сложности в оплате кредитов». Поэтому, считает политолог, в Вашингтоне хотели бы «прикрепить Украину к российскому «денежному крану» в течение последующего десятилетия» в рамках договора о транзите газа из России в Европу. Он отметил, что США хотели бы, чтобы в Германии «дали твердые гарантии о том, что в случае прекращения газового транзита через Украину в связи с работой «Северного потока – 2» Берлин компенсирует Киеву ущерб». «Теоретически Германия может пообещать, что если такой случай, в который вообще никто не верит, наступит, то Украине будет оказана помощь. Но конкретно Германия не может сейчас просто так передать Украине деньги. Германия может пообещать США включить Украину в европейский энергетический союз, но в данном направлении ЕС ориентируется сегодня не на газ, уголь и нефть, а на возобновляемую энергетику. Это значит, что у Украины нет других возможностей, кроме как пойти по пути возобновляемой энергетики», – добавил Рар. Ранее стало известно, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». В частности, Ангела Меркель заявляла, что Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году. По ее словам, есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита. Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам 21 июля 2021, 09:27

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров посоветовал украинцам не ждать распада России и пословицей ответил тем, кто об этом мечтает. Азаров заявил в эфире телеканала NewsOne, что на этот счет есть пословица: «Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется», передает РИА «Новости». «Никуда она не распадется», – добавил он. Экс-премьер порекомендовал политикам в Киеве думать о том, как «самим не распасться», пояснив, что Украина может развиваться лишь с Россией. «При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. (...) На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», – пояснил политик. Он подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое превращает из Украины плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву. Ранее Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной. США потребовали от Украины не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 07:25

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин, пишут СМИ. Как пишет издание Politico, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался, передает ТАСС. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова ответила на слова главы МИД Украины о Черном море 21 июля 2021, 10:29

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Черном море, призвала его не нести чушь. «Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», – написала Захарова в Telegram. Ранее Кулеба заявил, что Киев опасается превращения Россией Черного моря в свое «внутреннее озеро», Украина готовит встречные меры по решению этой ситуации. В мае руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал «провокационной выходкой» слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску о том, что Черное море частично превратилось в «озеро» НАТО. Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью российских комплексов ПВО 20 июля 2021, 21:25

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Семь выпущенных Израилем по Сирии ракет F-16 были уничтожены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских ПВО, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вадим Кулить. «Девятнадцатого июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что Израиль предпринял воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо. Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля. Украина испугалась превращения Черного моря во «внутреннее озеро России» 20 июля 2021, 15:54

Фото: John Macdougall/AFP/dpa/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украина готовит встречные меры на случай, если Россия захочет превратить Черное море в свое «внутреннее озеро», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Если страны Черного моря (Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Абхазия) и члены НАТО плюс Украина, Грузия, и можно найти даже место для Молдавии в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. Он отметил, что у Украины есть конкретные идеи и предложения по поводу того, что надо сделать для выравнивания ситуации с безопасностью в Черном море. По его словам, Украина обсуждает эти идеи с Грузией, Молдавией, государствами – членами НАТО, которые являются причерноморскими, а именно с Румынией, Болгарией и Турцией. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с грузинским и молдавским лидерами Саломе Зурабишвили и Майей Санду, а также с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также Грузия, Молдавия и Украина – страны «Восточного партнерства» Евросоюза – образовали «ассоциированное трио», чтобы совместно двигаться в направлении ЕС. Козак: Около миллиона граждан Украины получили российское гражданство с 2016 года 20 июля 2021, 16:07

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. «За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины», – сказал Козак в интервью Politique Internationale, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период 2019–2020 годов, составила около 2,5 миллионов человек». При этом он отметил, что отдельных данных по Донбассу нет. Он также отметил, что решение России выдавать паспорта самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения территорий в состав России. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тысяч жителей ЛНР и ДНР. Зеленский заявил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС 20 июля 2021, 20:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому журналу Politique Internationale, что НАТО и Евросоюзу следует пригласить Украину в свои ряды. «Мы не должны бесконечно оставаться в прихожей. Настал момент, чтобы эти две организации перешли на более высокую скорость и пригласили нас к ним присоединиться». Зеленский выразил надежду, что «Франция поддержит эти чаяния», – приводит его слова ТАСС. «Если мы принадлежим к одной семье, то мы должны жить вместе», – считает Зеленский. Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций. Украина решила отменить обязательный военный призыв 20 июля 2021, 15:34 Текст: Елена Мирошниченко

На Украине к 2023 году может быть отменен обязательный военный призыв, такие преобразования связаны с планом членства Украины в НАТО, сообщил глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко. «С принятием законопроекта о национальном сопротивлении <...> это (отмена обязательного военного призыва) возможно уже с 2023 года», – приводит его слова ТАСС. Корниенко добавил, что в связи с этим готовится реформа военкоматов. Он отметил, что преобразования связаны с планом членства Украины в НАТО. Глава партии заверил, что Украина продолжит реализацию военной реформы на пути членства в Североатлантическом альянсе. Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций. Командующий ВМС США в Европе сравнил «угрозы» со стороны России и СССР 21 июля 2021, 02:59

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

В целом перехваты самолетов и кораблей США и НАТО российскими Вооруженными силами являются безопасными, сообщил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, добавив, что российское правительство представляет угрозу для США. По его словам, «в общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными», хотя и «нацелены на устрашение». Он отметил, что в Черном море силы США и их союзников «постоянно сопровождаются российскими кораблями». При этом Берк считает, что в таких случаях все равно есть «тактический риск» возникновения инцидентов, который «может обернуться стратегической проблемой». «Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов (30 м), командир на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет», – приводит его слова ТАСС. Как считает Берк, «можно утверждать», что россияне «поддевают» американцев, подталкивая их «выстрелить первыми», но военные США «этого не будут делать, если не имеет место провокация». Однако Берк не собирается «просить своих офицеров, чтобы они принимали первый удар в челюсть». Берк полагает, что Россия сейчас представляет для США такую же угрозу, какая исходила от СССР в годы холодной войны, «российское правительство все еще является экзистенциальной угрозой для США». «Уточняю: российское правительство», – заявил он. По его словам, россияне «наблюдали за кампаниями» в Ираке и Афганистане, «усваивали уроки». «Им на обучение требуется намного меньше времени, чем нам. И они действуют совершенно иным образом», – сказал Берк, добавив, что российские силы «не являются какими-то великанами». Берк заявил: «Они понимают и уважают потенциал США и НАТО. И они понимают, что мы способны защитить себя». На прошлой неделе Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем. Днем ранее перехват совершил Су-30. Также перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолета-разведчика CL-600 «Челленджер» ВВС США над Черным морем проводился 11 июля. Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:23

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщение издания Politico о том, что власти США призвали украинских коллег воздержаться от критики сделки с Германией по «Северному потоку – 2». «Подобного рода утечки служат для того, чтобы постепенно раскрутить маховик атак на Байдена, потому что любое давление на Украину воспринимается в США как шаг в сторону России. Думаю, такого рода информационное воздействие на Байдена будет возрастать», – полагает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев. В то же время, по словам эксперта, «мы видим едва ли не первый случай подобных сливов за последнее время». «В эпоху правления в США Дональда Трампа они имели чуть ли не ежедневный характер, в частности, по поводу Украины», – напомнил собеседник. «Отсутствие утечек информации из команды Байдена означало некий консенсус внутри администрации Белого дома и силовых структур. Данная утечка говорит о том, что в команде Байдена появляются нелояльные силы», – убежден политолог. Межуев отметил, что «в целом курс Байдена понятен». «Он ведет компромиссную политику в отношении Москвы и пытается не допустить развития альянса России с Китаем. Он старается сосредоточить американскую внешнюю политику на магистральном для нее направлении, а именно на поддержании гегемонии Вашингтона в евроатлантической цивилизации, что невозможно без нормальных отношений с Германией», – добавил эксперт. «При этом Украину нужно оставить на втором плане, чтобы украинский кейс не был взрывоопасным, как это было в эпоху Барака Обамы и Дональда Трампа. Сможет ли Байден довести эту политику до конца – сложный вопрос. Пока такие сливы информации означают рифы для его политики», – считает собеседник. Межуев добавил, что «за свое «молчание» Украина, вероятно, получит компенсацию». «Ее будут так или иначе поддерживать и со стороны США, и со стороны Германии», – спрогнозировал эксперт. Ранее власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом сообщило издание Politico. Американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Козак отверг необходимость модернизации «нормандского формата» 20 июля 2021, 16:21 Текст: Евгения Шестак

Объективной необходимости в модернизации «нормандского формата», в том числе во включении в формат США, нет, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. «Объективной необходимости в модернизации «нормандского формата» нет», – сказал он в интервью «Политик Интернасьональ», текст которого опубликован на сайте посольства России во Франции. По его словам, у России нет принципиальных возражений, но «чем больше в формате будет представлено участников и мнений, тем сложнее будет находить консенсус». Также Козак отметил, что «потенциал «нормандского формата» используется явно недостаточно», например, минская трехсторонняя контактная группа остро нуждается в поддержке «нормандского формата» для преодоления патовой ситуации, в которой она находится с 2015 года. Он подчеркнул, что Россия не против конструктивных идей от США о мирном политическом урегулировании конфликта, но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом». Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Названы сроки поставок нового российского истребителя Checkmate 20 июля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021. «Максимальная масса боевой нагрузки – 7400 кг, практический потолок – 16,5 км, максимальная скорость – 1,8-2 Маха, максимальная эксплуатационная перегрузка – 8 единиц», – указывается в презентации, передает РИА «Новости». Кроме того, новый военный истребитель может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным. Также из слайдов следует, что самолет будет иметь станцию с активной фазированной антенной решеткой, круговую оптическую и радиотехническую разведку, широкодиапазонную связь. «Пять с половиной лет до начала поставок», – указывается в презентации самолета. Ранее президент Владимир Путин во время посещения МАКС-2021 осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС), который в мае начало строить конструкторское бюро «Сухого». ЛТС «Сухой» имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство.