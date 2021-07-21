|
|
Минобороны раскрыло подробности главного военно-морского парада
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В преддверии Дня Военно-морского флота России Минобороны открыло на сайте новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду.
Посетители официального сайта военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и на Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия.
«Всего в военно-морском празднике 25 июля в Санкт-Петербурге будет задействовано более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, в числе которых ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов» корвет «Стойкий», атомные подводные ракетные крейсеры «Князь Владимир» и «Орел», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов». Также в параде будут задействованы корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи», – сообщили в Минобороны.
В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты
Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.
Также в новом разделе будет представлена информация о проведении 25 июля военно-морских парадов на базах ВМФ России: в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске и Севастополе .
«Особый интерес интернет-пользователей также вызовет представленная в разделе информация по тактико-техническим характеристикам техники, в том числе исторической, задействованной в Главном военно-морском параде», – добавили в военном ведомстве.
Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими.
Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана
|
|
Российские танкисты в Таджикистане в рамках учений совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
«В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200-километровый марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.
В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. Военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.
Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.
Путину показали модель новейшего однодвигательного истребителя
|
|
Президент Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне «Сухого».
Модель истребителя представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Путина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин, передает ТАСС.
Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие.
ОАК: На создание российского истребителя Checkmate ушло чуть больше года
|
|
Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на презентации на авиасалоне МАКС-2021, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
«Проект рекордный еще с точки зрения сроков – проекту всего чуть больше года», – сказал Слюсарь. Он отметил, что добиться этого получилось благодаря «супер компьютерному моделированию цифровым методом и виртуальным испытаниям».
По мнению Слюсаря, Checkmate должен заинтересовать Воздушно-космические силы России.
«Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС», – сказал он.
По словам гендиректора ОАК, «самолет полетит в 2023 году». Слюсарь подчеркнул, что «это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется». Статические испытания завершат меньше чем через год.
В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил РИА «Новости», что Checkmate сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса «воздух – воздух» и других боеприпасов.
«Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения», – рассказал Чемезов.
Он сообщил, что «самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений». По его словам, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа.
«Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно «легких» однодвигательных машин», – объяснил Чемезов.
Ранее Чемезов на авиасалоне МАКС-2021 рассказал, что новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57.
Стало известно, что первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью.
Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью российских комплексов ПВО
|
|
Семь выпущенных Израилем по Сирии ракет F-16 были уничтожены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских ПВО, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вадим Кулить.
«Девятнадцатого июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо.
Ранее сообщалось, что Израиль предпринял воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.
Анонсирован пуск «Циркона» по морской цели на максимальную дальность
Очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» на максимальную дальность запланирован на ближайшее время с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В рамках проходящих в настоящее время летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) гиперзвукового «Циркона» в ближайшее время будет выполнен пуск изделия по морской цели на максимальную дальность», – уточнил он, передает ТАСС.
В понедельник фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км.
ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели
Новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила на полигоне Капустин Яр испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщило Минобороны.
«На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Проведенные в рамках испытаний стрельбы С-500 подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО. «После завершения полного цикла испытаний, планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что работы по созданию мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 будут завершены в 2021 году.
Россия поставит Турции дополнительную партию С-400
«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ближайшие месяцы подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Проводятся завершающие консультации, сформирована финансовая модель, сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы в этот проект завершим», – передает РИА «Новости» слова Михеева.
Ранее Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
Эксперты объяснили «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона»
|
|
«Россия на сегодняшний день в значительной мере опережает США в создании гиперзвуковых систем вооружения», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором из-за якобы совместимости с ядерным оружием.
«Это политическое заявление, носящее антироссийский характер. Оно не соответствует действительности. Перечень носителей ядерного оружия исчерпывающе описан в договоре СНВ-3, который продлен американской стороной и действует в настоящее время», – пояснил военный эксперт Игорь Коротченко.
По его словам, «в данном случае типаж носителей ядерного оружия стратегического класса согласован, прописан, он есть в уведомительных актах, поэтому стратегическая стабильность и безопасность обеспечивается действующим договором СНВ-3».
«Слова Кирби – ничтожная манипуляция, – подчеркнул эксперт. – Дело в том, что Россия на сегодняшний день в значительной мере опережает США в создании гиперзвуковых систем вооружения. У нас принята на вооружение система «Кинжал» и завершаются испытания «Циркона». А у американцев разработки гиперзвука находятся на этапе летных испытаний. Поэтому их отставание и обуславливает такие заявления, которые делаются в политических целях».
В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков назвал слова представителя Пентагона Джона Кирби «ложью». Он добавил, что «любая ракета, имеющая подходящие для размещения ядерной боеголовки размеры, может быть носителем такой боеголовки». «Но российские гиперзвуковые ракеты не оснащены ядерным зарядом, потому что Россия не нарушает международные соглашения», – заключил Сивков.
Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, «потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении.
В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Японцы предрекли Армагеддон в случае применения Россией ракет «Циркон»
Сообщения об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» вызвали опасения среди читателей портала Yahoo News Japan.
Так, многие пользователи из Японии задумались о безопасности своей страны, отметив, что у нее «нет шансов». «Плохи наши дела! Когда же у нас будет такое оружие?!» – написал sin, передает РИА «Новости».
«Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от нее нет. Армагеддон!» – считает j_m.
«Хорошо бы, чтобы Япония не стала целью этого «Циркона»!» – отметил pux.
Некоторые комментаторы, наоборот, порадовались за Россию. «У русских хорошие головы! Не случайно они стали первыми в космосе! Вот бы объединить их гений с нашей практичностью!» – написал TMK.
Другие же попытались провести параллели между испытанием ракеты и грядущими международными мероприятиями. «Обратите внимание на время запуска этого «Циркона». Как раз накануне открытия Токийской Олимпиады. Вы не находите, что в этом есть какой-то скрытый смысл?» – задался вопросом shy.
Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.
Эксперт объяснил угрозу размещения гиперзвукового оружия США в Европе
|
|
«Россия вынуждена делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы ответить на исходящие от США угрозы в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором из-за якобы совместимости с ядерным оружием.
«Россия и США – лидеры в развитии гиперзвукового оружия. По каким-то параметрам Москва обгоняет Вашингтон, по каким-то – отстает. Но то, что эти технологии потенциально могут дестабилизировать обстановку в мире – это факт», – уверен гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, гиперзвуковое оружие предполагает ускорение доставки боезаряда в пункт назначения, что существенно сокращает подлетное время ракет и время на принятие решения политическом руководством той или иной страны. «А чем меньше времени, тем выше вероятность ошибки», – добавил он.
При этом из-за действий США Россия оказалась в уязвимом положении. «В случае размещения Вашингтоном ракет средней дальности нового поколения в Европе, Россия оказывается в непростом положении. Поэтому для Москвы этот вопрос представляет куда большую проблему, чем для Вашингтона», – констатировал эксперт.
«Географические асимметрии привели к тому, что нам сложнее дотянуться до территории США, а стратегическое ядерное оружие, на которое мы делали ставку, нужно запускать с большого расстояния, что дает американцам гораздо больше времени на принятие решения. Отсюда вытекает противоречие, поскольку США в отсутствие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) развивают новое поколение вооружений на основе гиперзвука. Если они разместят их на восточном фланге НАТО, то это создает серьезную угрозу для России», – объяснил политолог.
«Наше стратегическое положение серьезно ухудшается, потому что подлетное время ракет к нашей территории резко сокращается», – добавил он. При этом под ударом также окажутся все европейские союзники Вашингтона. «А США, ввиду отдаленности своей территории, могут ощущать себя гораздо в большей безопасности», – отметил Кортунов.
По его мнению, если после встречи президентов обеих стран в Женеве начнутся серьезные разговоры о следующем этапе контроля над вооружениями, то было бы полезно для обеих сторон, чтобы гиперзвуковое оружие стало их частью. «США оказывают давление на Россию, манипулируя этим вопросом. Хотелось бы надеяться, что потенциальные российско-американские переговоры пройдут в позитивном ключе для обеих сторон», – считает политолог.
«Если же договориться не удастся, то Россия будет делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы создать для США такую же угрозу, какую они создают для нас в Европе», – заключил Кортунов.
Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, «потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении.
В Кремле не согласны с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету», – сказал Песков.
Он отметил, что эти действия – это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии, и в других странах в непосредственной близости к границам России, и те установки, которые, помимо антиракетных, способны быть еще и средствами запуска ударных ракет. «То есть, все это шло на слом существующего паритета», – подчеркнул Песков.
«Это требовало принятие мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», – дополнил пресс-секретарь президента.
В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона».
Названы сроки поставок нового российского истребителя Checkmate
Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021.
«Максимальная масса боевой нагрузки – 7400 кг, практический потолок – 16,5 км, максимальная скорость – 1,8-2 Маха, максимальная эксплуатационная перегрузка – 8 единиц», – указывается в презентации, передает РИА «Новости».
Кроме того, новый военный истребитель может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным. Также из слайдов следует, что самолет будет иметь станцию с активной фазированной антенной решеткой, круговую оптическую и радиотехническую разведку, широкодиапазонную связь.
«Пять с половиной лет до начала поставок», – указывается в презентации самолета.
Ранее президент Владимир Путин во время посещения МАКС-2021 осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС), который в мае начало строить конструкторское бюро «Сухого».
ЛТС «Сухой» имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство.
Истребителем Су-57 заинтересовались пять стран
«Рособоронэкспорт» проводит консультации с пятью государствами, заинтересованными в приобретении многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава компании Александр Михеев.
«Один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам. Имеет, безусловно, различные преимущества. Здесь, на выставке, будет презентация нашим партнерам – самые последние современные авиационные средства поражения как на внешних подвесках, так и на внутренних подвесках. Поэтому ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Проводим консультации», – передает ТАСС слова Михеева.
Он сообщил также, что «Рособоронэкспорт» выполняет контракт по поставке беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орион-Э».
«У нас уже есть контракты», – также рассказал Михеев РИА «Новости», говоря про «Репеллент» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».
Страны, в которые будут поставлены указанные комплексы, Михеев не назвал.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что группа компаний «Кронштадт» на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов, выпуск дронов на экспорт стартует в 2022 году.
Лондон испугался, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор
|
|
Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области.
Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях».
Уигстон сказал, что переброска современных вооружений в Калининградскую область стала бы «шагом наверх по лестнице эскалации». Он заявил, что у России есть «очень изощренные системы» ПВО. «Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе», – сказал Уигстон.
«Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется».
Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ростех впервые представил неуправляемую ракету С-13Б
Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» впервые представил на авиасалоне МАКС-2021 многофункциональную неуправляемую ракету повышенной эффективности С-13Б.
«Неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности объединила в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного вооружения С-13 калибра 122 мм – это известные в России и за рубежом неуправляемые ракеты C-13Т и С-13ОФ. За счет своей многофункциональности изделие является перспективным для поставки не только на внутренний рынок, но и за рубеж», – передает ТАСС слова исполнительного директора «Техмаша» Александра Кочкина.
Он уточнил, что ракета С-13Б имеет бетонобойную боевую часть повышенного могущества. Предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической и морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также легкоуязвимой техники и живой силы на открытой местности.
Напомним, в начале июля гендиректор предприятия-производителя ракеты – Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница заявил, что новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий – C-13Т и С-13ОФ, впервые покажут на авиасалоне МАКС-2021.
«МиГ» показал на МАКС модели беспилотника-дозаправщика и легкого истребителя
Конструкторское бюро «МиГ» продемонстрировало на авиасалоне МАКС-2021 модели беспилотника-дозаправщика и легкого однодвигательного истребителя.
Беспилотник сделан по принципу «летающее крыло» и может летать в связке с перспективным истребителем также разработки «МиГ». Предполагается, что беспилотник сможет выполнять различные задачи – от ударных, до дозаправки в воздухе других воздушных судов. Система носит название «Перспективный комплекс палубной авиации», передает ТАСС.
Также «МиГ» представил модель перспективного однодвигательного истребителя.
Ранее во вторник на МАКС впервые представили беспилотник БАС-200.