Минобороны раскрыло подробности главного военно-морского парада

Эксперт объяснил угрозу размещения гиперзвукового оружия США в Европе

«Россия вынуждена делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы ответить на исходящие от США угрозы в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором из-за якобы совместимости с ядерным оружием.

«Россия и США – лидеры в развитии гиперзвукового оружия. По каким-то параметрам Москва обгоняет Вашингтон, по каким-то – отстает. Но то, что эти технологии потенциально могут дестабилизировать обстановку в мире – это факт», – уверен гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, гиперзвуковое оружие предполагает ускорение доставки боезаряда в пункт назначения, что существенно сокращает подлетное время ракет и время на принятие решения политическом руководством той или иной страны. «А чем меньше времени, тем выше вероятность ошибки», – добавил он.

При этом из-за действий США Россия оказалась в уязвимом положении. «В случае размещения Вашингтоном ракет средней дальности нового поколения в Европе, Россия оказывается в непростом положении. Поэтому для Москвы этот вопрос представляет куда большую проблему, чем для Вашингтона», – констатировал эксперт.

«Географические асимметрии привели к тому, что нам сложнее дотянуться до территории США, а стратегическое ядерное оружие, на которое мы делали ставку, нужно запускать с большого расстояния, что дает американцам гораздо больше времени на принятие решения. Отсюда вытекает противоречие, поскольку США в отсутствие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) развивают новое поколение вооружений на основе гиперзвука. Если они разместят их на восточном фланге НАТО, то это создает серьезную угрозу для России», – объяснил политолог.

«Наше стратегическое положение серьезно ухудшается, потому что подлетное время ракет к нашей территории резко сокращается», – добавил он. При этом под ударом также окажутся все европейские союзники Вашингтона. «А США, ввиду отдаленности своей территории, могут ощущать себя гораздо в большей безопасности», – отметил Кортунов.

По его мнению, если после встречи президентов обеих стран в Женеве начнутся серьезные разговоры о следующем этапе контроля над вооружениями, то было бы полезно для обеих сторон, чтобы гиперзвуковое оружие стало их частью. «США оказывают давление на Россию, манипулируя этим вопросом. Хотелось бы надеяться, что потенциальные российско-американские переговоры пройдут в позитивном ключе для обеих сторон», – считает политолог.

«Если же договориться не удастся, то Россия будет делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы создать для США такую же угрозу, какую они создают для нас в Европе», – заключил Кортунов.

Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, «потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении.

В Кремле не согласны с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету», – сказал Песков.

Он отметил, что эти действия – это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии, и в других странах в непосредственной близости к границам России, и те установки, которые, помимо антиракетных, способны быть еще и средствами запуска ударных ракет. «То есть, все это шло на слом существующего паритета», – подчеркнул Песков.

«Это требовало принятие мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», – дополнил пресс-секретарь президента.

В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона».