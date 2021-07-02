За сутки в России выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 23 218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 218 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6893, Московской области – 2488, Санкт-Петербурге – 1671.

Всего в стране выявлено 5 561 360 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 035 518 человек, из них 18 197 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 679 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 136 565 человек.

Накануне, 1 июля, в России было выявлено 23 543 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 325.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.