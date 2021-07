На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей Эксперт спрогнозировал последствия глобальной налоговой реформы по плану США 2 июля 2021, 12:38

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Это пример десуверенизации национальных государств», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя решение 130 государств, включая все страны G-20, присоединиться к международной налоговой реформе, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций. «Пока это рамочное соглашение. Оно не означает немедленного введения корпоративного налога на все цифровые компании в мире», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, с одной стороны, это кажется справедливой мерой, поскольку «транснациональные корпорации и большие цифровые компании ищут для себя более удобную налоговую юрисдикцию». «В результате этого они получают преимущества перед национальными производителями благодаря не своей невероятно эффективной деятельности, а диверсификации ее этапов: производство товаров и услуг происходит в одном месте, продажа – в другом, хранение данных и денег – в третьем, а выплата налогов – в четвертом. На такой модели основан весь глобальный бизнес», – пояснил эксперт. С другой стороны, Дробницкий указывает на то, что до сегодняшнего дня все существующие в мире юрисдикции были национальными. «И здесь вполне можно понять радость министра финансов США Джанет Йеллен – впервые сделан шаг к созданию наднациональной налоговой юрисдикции. Решение о введении глобального налога станет прецедентом в международной практике», – объясняет политолог. По его мнению, сама по себе эта мера представляется логичной. «Однако проблема заключается в том, что появление наднациональной налоговой юрисдикции было мечтой «глобального начальства». Его цель – снять с суверенных государств обязанность взимать налоги. А это пример десуверенизации национальных государств, – считает Дробницкий. – Эта сомнительная мера и в определенной степени опасная тенденция». «Кто собирает налоги, тот и задает тон общения с корпорациями, – поясняет эксперт. – В таком случае, любому национальному государству компания может сказать: «Слушайте, к чему нам ваши правила? Их устанавливают те, кому мы платим налоги». При этом собеседник признает, что говорить о немедленной реализации этого соглашения пока нельзя. «Не надо думать, что глобальный налог начнут взимать завтра. Более того, неизвестно, какой будет реакция американских «левых». Подозреваю, что часть из них будет крайне недовольна таким решением, потому что они ратуют за получение налогов в пользу национальных государств. Для них новая модель налогообложения выглядит менее справедливой», – рассказывает собеседник. «А так, довольно большие средства окажутся в руках международных бюрократов и регулирование деятельности цифровых гигантов будет осуществляться ими», – объяснил эксперт. В этой связи он напомнил о российском законе о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет иностранные технологические корпорации открывать официальные представительства на территории России. По словам политолога, появление юридического лица крупных фирм обеспечит соблюдение ими законодательства России. «Хорошая новость в том, что решение стран присоединиться к такой реформе вовсе не означает, что такой налог уже введен. Пока только лишь одобрена сама идея. Дальше она будет обсуждаться на разных площадках, – отметил Дробницкий. – Полагаю, такого всеобщего корпоративного налога не будет, но попытки забрать из суверенных юрисдикций в том числе и налогообложение будут делаться по этому и другим направлениям». «Думаю, в итоге это соглашение «умрет» задолго до его реализации, потому что нас ожидает определенного рода суверенизация цифровой сферы. ИТ-гигарнты будут прижаты и приведены к какому-то порядку скорее крупными сильными национальными государствами, нежели наднациональными структурами», – заключил эксперт. В четверг 130 государств, включая все страны G-20, заявили о решении присоединиться к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Указывается, что пакет положений будет состоять из двух компонентов. «Первый компонент обеспечит более справедливое распределение прибыли и налоговых прав между странами в отношении крупнейших транснациональных корпораций, включая цифровые компании». Второй компонент «направлен на ограничение конкуренции в налоговой сфере относительно корпоративного подоходного налога путем установления глобальной минимальной ставки корпоративного налога, которую страны могут применять для защиты своей налоговой базы». Как уточнила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в рамках первого компонента «ожидается, что права на налогообложение прибыли в размере более 100 млрд долларов будут ежегодно перераспределяться в рыночные юрисдикции». В то же время глобальный минимальный корпоративный подоходный налог по второму компоненту – с минимальной ставкой не менее 15% – «по оценкам, ежегодно будет приносить около 150 млрд долларов дополнительных глобальных налоговых поступлений». К соглашению не присоединилась небольшая группа стран, в частности Ирландия и Венгрия, с самого начала переговоров выступающие против такой налоговой договоренности. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала этот день «историческим для экономической дипломатии». «Сегодняшнее соглашение между 130 странами, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, является явным признаком того, что «гонка уступок» (конкуренция стран за инвестиции за счет смягчения налогового режима) стала на шаг ближе к завершению», – отметила она. The Wall Street Journal отмечает, что международные соглашения тесно связаны с внутренней налоговой повесткой США. «Соединенные Штаты заручились международной поддержкой глобальной минимальной ставки налога в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний, что стало важным шагом к достижению окончательного соглашения по ключевому элементу внутренних планов администрации Байдена», – указывается в статье. Путин ответил блогеру на вопрос о блокировке YouTube и зарубежных соцсетей 30 июня 2021, 13:55 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных социальных сетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам. «Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить». – сказал президент, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского. Проблема, по словам Путина, заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента. «Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил Путин. В случае неисполнения этих требований, существуют различные технологии, в частности для замедления зарубежных платформ. Однако Путин еще раз подчеркнул, что планов закрыть кого-то нет. При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети будут развиваться еще активнее. Германия объяснила переговоры с США по «Северному потоку – 2» заботой об Украине 30 июня 2021, 23:55

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Переговоры с США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2», ведутся с целью уберечь страны Центральной и Восточной Европы от «шантажа», заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Вашингтоне. По ее словам, переговоры ведутся, чтобы Украина и «другие страны Центральной и Восточной Европы не оказались в невыгодном положении» из-за газопровода, «не могли подвергаться шантажу», передает ТАСС. Оценивая российско-американский саммит в Женеве, Крамп-Карренбауэр заявила, что он «направил положительный сигнал о том, что такой диалог может иметь место». Кроме того, стало ясно, что существуют области для диалога – «контроль над вооружениями, разоружение, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Ее спросили о возможности «вернуться к более широкому обсуждению контроля над вооружениями» с Россией «не только в двустороннем порядке для США, но также для самих стран НАТО». Крамп-Карренбауэр ответила, что «была бы очень рада этому». «Мы видим, что речь не только о ядерном разоружении, но на данный момент и о том, с чем мы сталкиваемся со стороны России – это значительное наращивание обычных видов вооружений», – сказала она. «Мы ясно дали понять в НАТО, что <…> есть формат для этого. Мы ясно дали понять, что хотели бы вернуть это снова. К сожалению, этого пока не произошло, но мы считаем очень важным возобновление этого», – заявила министр. Как утверждает Крамп-Карренбауэр, «несколько недель назад» Россия проводила «крупные учения», но не выполнила «определенные процедуры, касающиеся информирования друг друга и отправки наблюдателей». Крамп-Карренбауэр полагает, что нужно ожидать в будущем «пару провокаций» меньшего масштаба. Напомним, по информации американских СМИ, США и Германия хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения строительства газопровода. Утверждается, что якобы обсуждалось создание механизма по «приостановке поставок газа» по новой трубе, если Россия «попытается оказывать давление на Украину». Берлин «выступает против этой идеи», так как не желает использовать проект в качестве «политического оружия», а американцы не знают, можно ли технически создать такой механизм. Тем не менее США не исключают новых санкций против Москвы, если она «попытается сократить поставки газа на Украину». Путин объяснил, зачем встречался с Байденом 30 июня 2021, 14:43

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом была необходима, поскольку от него многое зависит. Президенту направили видеообращение из Санкт-Петербурга с вопросом по внешней политике: зачем встречаться с Байденом, если от него мало что зависит. «От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть противовесы. Это важный вопрос, но он в другой плоскости лежит, не в том, зависит ли что-то от президента США», – заявил президент. По его словам, аналитики и ученые в США дают рекомендации своему политическому руководству и классу о том, что «период однополярного мира прошел и нужно исходить из того, что мир изменился». «Как бы нас не пугали, Россия все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах превзошла многие страны мира, в том числе США. Очень активно развивается и Азия. Наши партнеры в США, с одной стороны, понимают это – отсюда встреча в Женеве. С другой – пытаются сохранить свое монопольное положение. Отсюда все эти санкции», – заявил Путин. При этом он выразил надежду, что осознание изменений мира сделает мировое устройство лучше, и отношения России и США войдут в нормальные рамки. В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян. Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями. Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Захарова: США заигрались в цензоров интернета 1 июля 2021, 18:28 Текст: Дарья Григоренко

Блокировка иранских сайтов со стороны Вашингтона в очередной раз доказывают, что США заигрались в цензоров интернета и забыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы. Такое впечатление, что в США просто заигрались в цензоров интернета и при этом позабыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека», – пояснила Захарова, передает ТАСС. Она также уточнила, что не приходится говорить и об этике крупнейших компаний с огромными оборотами и высокими показателями котировок акций на мировых биржах. «Эти IT-гиганты – при этом мы понимаем, что они увязаны с официальным Вашингтоном – легко закрывают глаза на многостраничные кодексы и уставы своих организаций и запросто лишают даже целые страны, целые народы возможности заявить свою позицию миру», – добавила официальный представитель МИД России. По ее словам, в контексте Ирана все это делается в разгар очень непростых консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, которые как раз связаны с безопасностью напрямую. «Нам известно, что некоторые из заблокированных ресурсов к настоящему моменту смогли вернуться в сеть с новыми доменными адресами, но это же нельзя считать выходом из ситуации. Мы призываем интернет-компании и непосредственно американские власти все-таки вернуться в какое-то правовое поле, отказаться от политически мотивированных блокировок, не поступаться демократическими ценностями в угоду интересам просто одной группы вашингтонской элиты, коль скоро от своих высоких заявлений в адрес других государств они еще не отказались в контексте свободы слова», – подчеркнула она. «И, конечно, беспристрастная оценка со стороны профильных международных структур и правозащитных организаций требуется, потому что созданная США опасная ситуация заслуживает внимания только что назначенного спецпосланника генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству совершенно точно», – резюмировала дипломат. Напомним, что США заблокировали более 30 иранских сайтов, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения, заявил американский минюст. Кроме того, власти США заблокировали интернет-порталы иранских телеканалов Press TV и Al-Alam, уведомление о блокировке появляется при попытке зайти на сайты этих СМИ. Также был заблокирован телеканал Al-Masirah, он принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах». США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма 30 июня 2021, 02:31

Фото: Ford Williams/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США. Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости». В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер». Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма. Захарова посоветовала США брать пример с Крошки Енота 29 июня 2021, 23:49

Фото: Русские мультфильмы/Youtube

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России. По ее словам, позиция США «немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». «Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», – напомнила Захарова в Telegram. Она отметила, что сказку придумала Лилиан Муур – американская писательница. В России «это произведение знают и любят», так как в 1974 году сняли прекрасный мультфильм «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». «А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене?» – заявила Захарова, указав, что «сказка не длинная». По ее словам, совет из сказки «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь». Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ответить Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США. Псаки не стала отвечать на заявление Путина об инциденте с британским эсминцем 1 июля 2021, 03:59

Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать заявление президента России Владимира Путина о причастности США к провокации с британским эсминцем в Черном море. У Псаки спросили, «координировались ли США с британским кораблем», а также «было ли это, как сказал Путин, провокацией». Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не может предоставить какие-либо «детали» или «подтвердить» информацию, передает ТАСС. Она предложила обратиться в Пентагон. РИА «Новости» сообщает, что пока американское военное ведомство не ответило на запрос по поводу заявления президента России. При этом Псаки повторила заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что цель США – «двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям» с Россией. В Женеве Байден «объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет стратегию» Вашингтона, сказала Псаки. Напомним, Путин в ходе прямой линии заявил, что в провокации с эсминцем ВМС Великобритании в Черном море участвовали и США, их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. По словам Путина, даже если бы Россия потопила эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не оказался бы на грани третьей мировой войны. МИД: Маневры НАТО в Черном море имеют антироссийский контекст 1 июля 2021, 18:00 Текст: Вера Басилая

США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, их маневры имеют «явный антироссийский подтекст», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния. Делается это намеренно – для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу», – цитирует РИА «Новости» Захарову. По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют «явный антироссийский подтекст». НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ. «Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Созвали более 30 стран, нагнали боевые корабли. Около 5 тысяч личного состава... Заявляя о готовности к диалогу, на деле Североатлантический блок целенаправленно дестабилизирует обстановку по периметру наших рубежей, повышает опасность вооруженных инцидентов», – заявила Захарова. В качестве этих действий Захарова также привела недавние инциденты с британским кораблем «Дефендер» и нидерландским фрегатом «Эвертсен» в Черном море. «Учитывая, что инцидент с «Эвертсен» имел место на следующий день после случая с британским эсминцем «Дефендер» в общем трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами. Напрашивается вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией», – отметила Захарова. Ранее спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что на фоне действий России НАТО намерено сохранить свое представительство в Черном море. Во время визита в Тбилиси он подчеркнул «твердость» НАТО в вопросах «свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина». Аппатурай утверждает, что Россия якобы «продолжает дестабилизацию региона», а размещение в Крыму российских вооружений «осложняет свободу судоходства». Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца. Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс. На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны. Он заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Facebook удалил аккаунт члена ОП Александра Малькевича 30 июня 2021, 11:20

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Соцсеть Facebook удалила аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта «о приземлении» западных IT-гигантов. «Facebook снес мой аккаунт, существовавший с 2012 года. Когда уже у нас откроют представительства западных IT-компаний?» – написал Малькевич в своем Telegram. В приложенном к посту скриншоте говорится, что профиль «отключен – пользователь, не имеющий права на регистрацию». «Я буду подавать жалобу в Роскомнадзор, потому что считаю, что он эффективно отстаивает сейчас права российских пользователей, российских СМИ. Пусть разбирается. У меня предположение одно, что это месть активистам, напоследок», – рассказал Малькевич РИА «Новости». Ранее Совет Федерации одобрил закон, который обяжет крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать представительства в России. Салливан надеется на восстановление консульских услуг посольства в России 29 июня 2021, 18:51 Текст: Алексей Дегтярев

Американский посол в Москве Джон Салливан надеется, что в ходе переговоров с российской стороной получится восстановить платформу для предоставления консульских услуг. «Граждане России, подающие заявления о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз, должны обращаться куда-то еще, потому что у нас нет сотрудников. Жаль, что так сложилось, надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в результате наших обсуждений с российским правительством и восстановить необходимую платформу и консульство, которое у нас здесь было, чтобы предоставлять все услуги», – заявил Салливан в интервью «Дождю», передает ТАСС. Он пояснил, что посольство сможет нанять американцев на место бывших сотрудников только после того, как стороны урегулируют визовый вопрос. «Это существенная проблема. <...> Официальный представитель МИД России [Мария Захарова] упустила из вида, что в последнее время мы не могли получить визы для американских граждан, необходимые для того, чтобы сюда приехать и здесь работать. В этом проблема и состоит. <...> У нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы. Это основной вопрос, который нам нужно немедленно решить», – сказал дипломат. Напомним, Салливан заявлял, что американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. Китайцы оценили слова Путина о конце однополярного мира 1 июля 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Читатели китайской газеты «Гуаньча» оценили заявления Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается сохранить гегемонию, в то время как период однополярного мира закончился. «Вот поэтому я думаю, что если старый Джо выдержит эти четыре года на посту, у него есть два пути: он либо подомнет под себя ЕС, чтобы повысить авторитет Америки, либо подготовит свою страну к закату гегемонии. Даже не знаю, какой стране будет от этого хуже», – выразил мнение один из читателей. «Смотрю на Штаты – на какую силу дальше они собираются опираться? Их уже прижали и Россия, и Китай», – отметил другой пользователь, передает РИА «Новости». «Поэтому самые агрессивные – это Соединенные Штаты», – считает еще один комментатор. «Американская империя умирает, но все не желает отступать, она в полном отчаянии, безумии, она на грани полного поражения и подавления! Путин правильно сказал, что гегемонии США конец!» – подытожили читатели. Накануне Владимир Путин во время прямой линии заявил, что какие бы санкции ни применяли к России, она по-прежнему развивается. Он подчеркнул, что период однополярного мира прошел и Белый дом должен исходить из того, что все быстро меняется. TikTok разрешил всем загружать ролики длиной в три минуты 1 июля 2021, 17:42

Фото: Omar Marques/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Сервис коротких видеороликов TikTok сообщил об увеличении максимальной продолжительности записей до трех минут для всех пользователей в мире. «В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikT

Саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. В интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации он выразил мнение, что «результатом встречи» лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стали «некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например, по стратегической стабильности, контролю над вооружениями». «Чтобы мы получили эффективный контроль над некоторым из оставшихся ядерных вооружений», – заявил Блинкен. Также есть результаты в области «киберпространства», США ждут практических результатов от «конструктивных бесед» с Москвой на тему борьбы с хакерами. В Госдепе заявили, что «ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством, предоставлением убежища преступным организациям, которые участвуют в такого рода атаках», передает ТАСС. Блинкен верит в наличие у двух стран сфер для совместной работы. Он отметил, что Байден «четко сказал» Путину в Женеве о стремлении США к «более предсказуемым, стабильным отношениям». Однако «если Россия предпочтет безрассудные или агрессивные действия», Вашингтон «ответит – не в целях конфликта или эскалации, а потому что будет отстаивать свои интересы и ценности». Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России посоветовала США брать пример с Крошки Енота, сказка о котором «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт рассказал, как распознать фейки о вакцинации 30 июня 2021, 20:43

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Фразы «власти скрывают правду», «реальные масштабы катастрофы занижены» являются маркерами распространяемой в соцсетях ложной информации, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками Александр Малькевич. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о вреде вакцинации под постами российских звезд, которые привились от COVID. Многие российские звезды, которые привились от COVID-19 и рассказали об этом своим подписчикам в социальных сетях, получили огромное количество комментариев, в которых люди рассказывают о негативном влиянии препарата на организм их близких и знакомых, даже о случаях летальных исходов после прививки. У ряда пользователей появилось подозрение, что эти сообщения написаны не реальными гражданами, а являются бот-атакой по дискредитации вакцинации. «На нашу вакцину идет целенаправленная атака. Атака идет из-за рубежа, тоже совершенно понятная, очевидная, и мы все это понимаем. Это режиссируется, делается профессионально. За первое полугодие мы выявили 30 тыс. фейков, более 20 тысяч из которых связаны с коронавирусом, вакцинацией, локдауном. За весь прошлый год, для сравнения, мы выявили 35 тыс. фейков», – рассказывает Малькевич. Соответственно, он убежден, что большинство комментариев о вреде вакцинации в интернете – специально спланированная акция, которая очень грамотно режиссируется и направляется. «Конечно, есть базовые правила медиаграмотности, которые сформулированы Общественной палатой. Мы должны научиться элементарным основам фактчекинга. Очень надеемся, что уже с осени начнутся уроки медиаграмотности в школах», – рассказывает собеседник. Он рассказывает, что для того, чтобы не дать обмануть себя в Сети, каждый гражданин должен приучить себя проверять аккаунт, который распространяет информацию, в частности, как давно была создана пользовательская страница, сколько у этого человека друзей и реальных авторских постов. «Обычно, если у пользователя несколько друзей, мало своего контента, нет авторских оригинальных постов, а только какие-то перепосты, то скорее всего это специально сделанная бот-фейк страница для разгона ложной информации для так называемых вбросов», – делится Малькевич. Кроме того, по словам эксперта, подсказкой могут стать такие фразы в сообщении, как «не рефлексируй, распространяй», «у меня знакомая из администрации, она точно знает», «власти скрывают правду», «реальные масштабы катастрофы занижены», «есть жертвы, угроза жизни людей». Все это базовые маркеры фейка, говорит Малькевич. «И хочу напомнить, что Общественная палата России требует пересмотреть, отредактировать, усилить закон о борьбе с фейками. Сейчас он не работает», – заключил специалист. Ранее Малькевич рассказал, что за последние полгода количество фейковой информации в Сети по сравнению с прошлым годом возросло на 50%. Тематике вакцинации посвящено около 10 тысяч фейков, а коронавирусу – восемь тысяч. Меньшая часть приходится на тему выборов – 2200. У иностранных соцсетей закончилось время на локализацию баз данных россиян 1 июля 2021, 01:27

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В четверг истекает срок, отведенный Facebook, Twitter и другим иностранным соцсетям на локализацию баз данных российских пользователей, сообщают информационные агентства. Роскомнадзор сообщил, что ожидает ответа от Facebook и Twitter, «после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства». Локализацию провели около 600 представительств зарубежных компаний в России, передает ТАСС. Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».