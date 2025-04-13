Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.17 комментариев
В Раде признали неэффективность некоторых западных вооружений на Украине
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев высказал сомнения в эффективности ряда западных вооружений, используемых в боевых действиях на Украине
По его словам, некоторые из поставленных систем оказались «просто выброшенными деньгами партнеров», передает ТАСС.
В телеэфире Чернев привел в пример артиллерийский снаряд с GPS-наведением M982 Excalibur стоимостью десятки тысяч долларов. Он отметил, что это вооружение является неэффективным при работе в условиях воздействия систем радиэлектронной борьбы, что делает использование этих снарядов нерентабельным и непрактичным в текущих боевых условиях.
Ранее на международном форуме в Киеве глава представительства НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что страны-члены НАТО использовали конфликт с Россией для тестирования своих военных технологий в реальных условиях.