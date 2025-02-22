В НАТО признали испытания своей техники в боевых условиях на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Тернер отметил, что конфликт с Россией дал странам НАТО уникальную возможность испытать свою технику в реальных боевых условиях, передает «Комсомольская правда».

По словам Тернера, в Польше был открыт совместный украино-натовский центр для изучения уроков войны. Он подчеркнул, что опыт украинцев в креативности и инновациях, таких как производство дронов и дальнобойного оружия, может быть полезен для стран НАТО. «Эти вещи развиваются с беспрецедентной скоростью», – заявил он.

Тернер также обратил внимание на необходимость учитывать уязвимость и недостатки некоторых боевых платформ. Он подчеркнул, что для успешной обороны нужно использовать технологии завтрашнего дня, а не вчерашнего.

Ранее украинский пленный рассказал о неэффективности стандартов НАТО на Украине. Сообщалось, что ВСУ отказались от методик НАТО в пользу советского боевого опыта.