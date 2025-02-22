События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.6 комментариев
В НАТО признали испытания своей техники в боевых условиях на Украине
На международном форуме в Киеве глава представительства НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что страны-члены НАТО использовали конфликт с Россией для тестирования своих военных технологий в реальных условиях.
Тернер отметил, что конфликт с Россией дал странам НАТО уникальную возможность испытать свою технику в реальных боевых условиях, передает «Комсомольская правда».
По словам Тернера, в Польше был открыт совместный украино-натовский центр для изучения уроков войны. Он подчеркнул, что опыт украинцев в креативности и инновациях, таких как производство дронов и дальнобойного оружия, может быть полезен для стран НАТО. «Эти вещи развиваются с беспрецедентной скоростью», – заявил он.
Тернер также обратил внимание на необходимость учитывать уязвимость и недостатки некоторых боевых платформ. Он подчеркнул, что для успешной обороны нужно использовать технологии завтрашнего дня, а не вчерашнего.
Ранее украинский пленный рассказал о неэффективности стандартов НАТО на Украине. Сообщалось, что ВСУ отказались от методик НАТО в пользу советского боевого опыта.