Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса Названо снижающее вероятность заражения коронавирусом заболевание 2 июля 2021, 07:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. «От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова Хаитова. Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни. «С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», – уточнил Хаитов. Ранее ученые установили, что простуда способна защитить от коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Актриса из «Счастливы вместе» умерла от коронавируса 1 июля 2021, 17:00

Фото: "Погоня за тенью", СинтезФильм

Текст: Вера Басилая

Российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», умерла в возрасте 60 лет от коронавируса. «Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!», – написал друг актрисы Олег Перанов в Facebook, пишет «Московский комсомолец». Смирнова родилась в 1961 году, она служила в Театре Наций и театре «Современник». Сыграла около 90 эпизодических ролей более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты», сериалах «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский». Заболевшего коронавирусом Мамонова положили в реанимацию 1 июля 2021, 17:12

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Ольга Мамонова. «Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – пояснила «Интерфаксу» Мамонова. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. В апреле в Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул. Гватемала опровергла требование возврата средств за «Спутник V» 1 июля 2021, 08:46

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Переговоры Гватемалы с Россией о пересмотре условий контракта на поставку вакцины «Спутник V» не подразумевают возврат средств, о котором ранее сообщили СМИ, заявила министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес. «Есть письмо о пересмотре положений контракта (на поставку вакцин), в настоящий момент речи о возврате средств не идет», – заявила министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Prensa Libre. Ранее Флорес сообщила парламентариям, что из-за задержек в поставках правительство просит российскую сторону вернуть предоплату и будет готово оплатить вакцины по факту поставки. Пока в Гватемалу поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V», чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт». Как сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций, на этой и следующей неделе в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной. Австрия открыла въезд полностью привитым россиянам 1 июля 2021, 11:41 Текст: Дмитрий Зубарев

МИД Австрии исключает Россию из списка опасных стран из-за ситуации с коронавирусом, разрешая въезд полностью привитым, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. «Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идет только о повышенном риске. Это касается России, Китая, Турции, Боснии и Косово. Цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый. Для въезда в Австрию из этих стран нужно быть полностью иммунизированным, то есть въехать можно спустя 14 дней после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой. Это правило, с котором можно въехать в Австрию без карантина», – передает РИА «Новости» слова Шалленберга. Ранее в четверг остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стартовала ревакцинация москвичей «Спутником Лайт» и «Спутником V» 1 июля 2021, 10:05

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Ревакцинация жителей Москвы от коронавируса «Спутником Лайт» и «Спутником V» стартовала 1 июля в 20 пунктах столицы, сообщает пресс-служба правительства Москвы. «Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, разрешена повторная вакцинация граждан от коронавируса. У жителей Москвы такая возможность появилась 1 июля. Повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад», – говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы. Жители смогут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации. «Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которая также подходит для повторной вакцинации. Таким образом, в этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве – «Спутник V» и «Спутник Лайт», – говорится в сообщении. Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации. Кроме того, тем, кто переболел более полугода назад, врачи рекомендуют вакцинироваться. Теперь у таких горожан есть возможность сделать прививку «Спутник Лайт» в одном из 20 пунктов. Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию. Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID 1 июля 2021, 19:22 Текст: Елизавета Булкина

Граждане 73 государств смогут с 15 июля посещать без визы Белоруссию, чтобы вакцинироваться от коронавируса, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. «Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», – говорится в сообщении на сайте главы республики. Отмечается, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям. Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России. Новый штамм COVID-19 обнаружили в 96 государствах 1 июля 2021, 20:11 Текст: Дарья Григоренко

Индийский штамм коронавируса уже распространился более чем в 90 государствах и быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «Дельта» является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», – пояснил в Женеве на брифинге для стран – членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее глава, передает ТАСС. Гендиректор подчеркнул, что в ряде стран осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией. Одновременно в мире наблюдается рост передачи COVID-19. По его словам, «чем больше случаев заболевания, тем больше госпитализаций и сильнее нагрузка на работников здравоохранения», что в свою очередь повышает риск летальных исходов. Кроме того, Гебрейесус отметил, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, так как «вирусы эволюционируют». «Но мы можем воспрепятствовать появлению вариантов, если будем предотвращать передачу [инфекции]», – добавил он, назвав срочной задачей здравоохранения «использование всех имеющихся инструментов» для предотвращения распространения коронавируса. Ранее Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс». Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта». Минобороны заявило о сформированном иммунитете от COVID-19 у военных 1 июля 2021, 17:51 Текст: Алексей Дегтярев

В российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщили в Министерстве обороны России. Иммунитет удалось сформировать благодаря проведенной массовой вакцинации военнослужащих, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». На своей странице во «ВКонтакте» министерство уточнило, что только в Южном военном округе привили свыше 4,5 тыс. новобранцев весеннего призыва 2021 года. «Всего в военном округе провакцинировано более 130 тыс. человек из числа военнослужащих, членов их семей и гражданских специалистов», – указали в Минобороны. Опубликован расширенный список симптомов COVID-19 1 июля 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Официальные медицинские рекомендации, принятые в Британии, до сих пор включают очень ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики COVID-19. Ученые опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев коронавирусной инфекции. Во время пандемии COVID-19 официальные власти призвали людей самоизолироваться и пройти тестирование, если у них высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Однако у многих заболевших этих симптомов не было совсем или они проявились уже на более поздних стадиях заболевания, передает РИА «Новости». Так, в Великобритании о потере вкуса или запаха сообщали 70% заболевших, о кашле – 63%, а о высокой температуре – только 45%. Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений решили составить расширенный список симптомов, характерных для самых ранних стадий коронавирсуной инфекции. Для этого они прежде всего проанализировали документы официальных международных организаций. Всемирная организации здравоохранения делит симптомы COVID-19 на три группы: наиболее распространенные, редкие и требующие немедленного медицинского вмешательства. К первой группе относятся лихорадка, кашель, усталость и потеря вкуса или запах; ко второй – першение в горле, головная боль, боль в мышцах и теле, диарея, зуд и покраснение пальцев рук и ног, покраснение или раздражение глаз; к третьей – затруднения с дыханием, боль в груди, потеря подвижности и спутанность сознания. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, помимо основных, выделяет еще так называемые неофициальные симптомы, которые чаще встречаются у молодых непривитых или частично вакцинированных людей, у которых болезнь протекает в легкой форме, но они могут быть разносчиками вируса. Это головная боль, слабость, мышечные боли, насморк, потеря аппетита и боль в горле. В США среди детей и молодых людей наиболее распространенными первыми симптомами были боль в горле – 19% заболевших, головная боль – 16%, кашель – 13, насморк или симптомы, похожие на простуду – 12, усталость – 12%. Так как ни один из симптомов не может служить для достоверной диагностики заболевания, авторы предлагают использовать в ранней диагностике COVID-19 наряду с официальными рекомендациями и тестами ПЦР, комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход. По оценкам авторов, официальный набор – кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса – позволяет выявить только 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом – усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле – уже 96%. Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак – головная боль, для лиц, старше 18 лет – потеря аппетита, от 18 до 54 лет – мышечные боли. Такой подход, по мнению исследователей, увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее справиться с пандемией. Ранее был назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов. За сутки в России выявили 23,5 тыс. случаев коронавируса 1 июля 2021, 11:35

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 543 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7597, Московской области – 2663, Санкт-Петербурге – 1612. Всего в стране выявлено 5 538 142 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 017 321 человека, из них 16 928 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 672 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 135 886 человек. Накануне, 30 июня, в России было выявлено 21 042 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2501. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Подмосковную больницу заподозрили в продаже поддельных сертификатов о вакцинации 1 июля 2021, 15:45 Текст: Алексей Дегтярев

Центральную районную больницу Егорьевска в Московской области проверяют на предмет торговли сертификатами о вакцинации от коронавируса, проверку ведут Росздравнадзор и МВД. Представитель Росздравнадзора для выявления факта мошенничества вступил в переписку с теми, кто предлагал купить такие сертификаты, и предоставил данные для оформления документа, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. «Через некоторое время в Федеральном регистре вакцинированных появилась отметка о вакцинации заказчика, а в Едином портале государственных и муниципальных услуг – сведения, содержащие информацию и о месте получения лже-услуги: ГБУЗ Московской области «Егорьевская центральная районная больница», – пояснили в Росздравнадзоре. Ведомства устанавливают получивших статус вакцинированного незаконным путем. Ранее в МВД сообщили, что в Москве перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса. В ходе прямой линии президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы эффективно работать и пресекать незаконную деятельность, связанную с поддельными справками о вакцинации от коронавируса. В Красноярске завели дело против научившего клиентов обманывать ПЦР-тесты директора турагентства 1 июля 2021, 18:16 Текст: Дарья Григоренко

В Красноярске на директора турагентства, которая рассказала клиентам в соцсетях, как получить отрицательный ПЦР-тест, завели административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщили в пресс-центре МВД России. «В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Красноярское» возбуждено дело об административном правонарушении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости». По ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») предусмотрено наказание только в виде штрафа: от 30 тыс. рублей для граждан до 500 тыс. для юрлиц. Уточняется, что полицейскими была начата проверка видеозаписи, на которой женщина рассказывает, как помогла своим клиентам с положительным результатом теста на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста. Ранее в СМИ появилась информация, что владелица франчайзингового туристического агентства Екатерина Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как «обмануть» ПЦР-тест. В Anex Tour сообщили, что Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в Красноярске, а владеет франчайзинговым туристическим агентством (офисом продаж) и работала с ними по партнерскому договору о реализации туров, договор сотрудничества был прекращен. Сама Семенова заявила, что ее неправильно поняли и она всего лишь «ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов». Ранее президент Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы должны эффективно работать и пресекать незаконную деятельность, связанную с поддельными справками о вакцинации от коронавируса. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в Москве перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса. Накануне центральную районную больницу Егорьевска в Московской области проверят на предмет торговли сертификатами о вакцинации от коронавируса, проверку ведут Росздравнадзор и МВД. ВОЗ рассказала о способах минимизации распространения «черной плесени» 1 июля 2021, 08:42 Текст: Дмитрий Зубарев

ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при тяжелом и среднем по тяжести заболевании COVID-19, чтобы не подхватить грибковую инфекцию, которая связана с «черной плесенью», заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие – с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать такие инфекции, как мукормикоз («черный грибок») и аспергиллез (вызванный другим типом грибка). «Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович. Она отметила, что ВОЗ рекомендует «свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести». Она пояснила, что кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции. Вуйнович также рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности, вентиляторы. Если у пациента диагностированы грибковые инфекции, его нужно лечить противогрибковыми препаратами, пояснила представитель ВОЗ. «Важно подчеркнуть, что с учетом готовности медицинской системы в России и высоких стандартов гигиены и дезинфекции этот риск под контролем», – резюмировала она. Ранее врачи выявили в Индии 40,8 тыс. случаев заболевания «черной плесенью», из них более 3 тыс. заболевших умерли. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД COVID-сертификаты официально заработали в ЕС 1 июля 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Единая система COVID-сертификатов в Евросоюзе официально вступила в силу 1 июля, хотя подавляющее большинство стран начали выпускать эти документы заранее. Сертификат выдается в электронном виде и имеет QR-код, его можно использовать при помощи мобильного телефона, передает РИА «Новости». Документ предоставляется, если человек полностью вакцинирован, или получил отрицательный тест на коронавирус, или переболел им и, соответственно, имеет антитела. Речь идет о прививках, централизованно одобренных на уровне ЕС, хотя страны Евросоюза вправе признавать у себя и другие вакцины. Сертификат предназначен для путешествий внутри ЕС. Такой документ должен упрощать требования при поездках для его обладателя. В частности, ранее государства ЕС договорились, что вакцинированные и перенесшие коронавирус держатели COVID-сертификатов не должны проходить тестирование или карантин. Ранее Европарламент одобрил введение коронавирусных сертификатов. Сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм в данный момент находится в разработке. Предлагалось сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным – пока ВОЗ не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев. Сообщалось, что будет три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Литве отменили карантин по коронавирусу 1 июля 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Карантин, действующий в Литве с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией, отменен с четверга. Карантинный режим был установлен до 30 июня. «С учетом улучшения эпидемической ситуации решено карантин не продлевать», – передает ТАСС сообщение литовского кабмина. Вместо карантина правительство ввело режим экстремальной ситуации, который упрощает ряд процедур по принятию решений, в силе также оставлен ряд ограничений, в том числе уже как рекомендация ношение медицинских масок в закрытых помещениях. Обязательными маски являются в местах предоставления услуг. Министр здравоохранения Арунас Дулькис не исключил вероятности того, что при ухудшении ситуации карантин будет возвращен. Премьер Ингрида Шимоните считает, что карантин может носить локальный характер, когда он объявляется не во всей стране, а на территории неблагополучного по заболеваемости муниципалитета. 14 июня в Литве было зарегистрировано самое низкое за последние полгода число новых случаев заражения коронавирусом за сутки – 84. Такого небольшого числа новых инфицированных не было с ранней осени. 17 июня департамент статистики при правительстве республики сообщил о самом низком с октября 2020 года числе новых случаев заражения из расчета на 100 тыс. жителей на протяжении двух последних недель. Оно составило 94 случая. Общенациональный карантин в связи с коронавирусом был объявлен в Литве 7 ноября 2020 года и ужесточен 16 декабря, после чего неоднократно продлевался. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине.