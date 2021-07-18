Россиянам рассказали, что может испортить кредитную историю

Просрочки выплат по займам, реструктуризация и информация о банкротстве ухудшает кредитную историю, рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

По его словам, таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной, передает РИА «Новости».

«Банкротство – можно сказать, это крах кредитной истории. После этой процедуры получить новый заем даже через много-много лет будет практически невозможно», – предостерегает эксперт.

Как отметил Крамарский, при формировании предложения и принятия решения о выдаче кредита разные банки используют разную информацию, однако при прочих равных лучше не допускать долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам, говорит. Банки также обращают внимание на частые запросы кредитной истории, поскольку это можно трактовать как отказ в выдаче займа: запросов было много, а открытых или закрытых кредитов нет.

Эксперт подчеркнул, что улучшение кредитной истории – далеко не быстрый процесс, предупреждает эксперт. По его словам, срок зависит от того, насколько серьезными были трудности с выплатами, но в любом случае это займет около двух-трех лет.

Банкам важно знать, что клиент может обслужить свой заем. Лучшим подтверждением этого могут стать регулярные выплаты даже по небольшим ссудам – например, на бытовую технику – или аккуратное обращение с кредитной картой с минимальным лимитом, добавил он.

Ранее россиянам рассказали, как защитить от мошенников личные данные.