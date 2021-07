Депутат Рады счел «формулу Штайнмайера» неприменимой на Украине «Нафтогаз» заявил об изменении мнения Меркель о «Северном потоке – 2» 17 июля 2021, 01:29

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев смог «много в чем» переубедить канцлера Германии Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, Меркель «даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект». Он утверждает, что канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». «Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». «Мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – заявил он. Украина надеется, что газопровод «вообще не будет запущен». Витренко заявил: «Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины». Он выразил надежду на то, что «увидеть реализацию этих договоренностей» можно будет до того, как Меркель покинет пост канцлера. Витренко также сообщил, что посетит США, где встретится с американскими сенаторами и конгрессменами, у которых «большой интерес» к «таким встречам», посвященным «Северному потоку – 2». Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Обозреватель Bloomberg Андреас Клют считает, что Меркель оскорбила США, когда решила не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2».

Завершена укладка трети морского участка газопровода Baltic Pipe 16 июля 2021, 11:24

Фото: RITZAU SCANPIX/REUTERS

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка 100 км морского участка газопровода Baltic Pipe завершена, сообщил представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Наимский заявил в эфире Польского радио, что «на Балтике сейчас работают два из трех судов, которые прокладывают морской участок», на дне «уже уложено около 100 км трубопровода Baltic Pipe общей протяженностью около 295 км». Он заверил, что «все идет по плану», передает ТАСС. По словам Наимского, Дания решила проблемы, возникшие ранее с защитой окружающей среды. «Было заключено соглашение, и работы возобновились», – добавил он. 30 апреля 2021 года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe – это проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность – 10 млрд кубометров в год. Власти Польши наметили завершить строительство к 1 октября 2022 года. Оператор польской сети газопроводов Gaz-System строит газопровод вместе с датским оператором транспортной системы Energinet; он, в свою очередь, построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы. Считается, что Baltic Pipe должен стать альтернативой «Северному потоку – 2». При этом в июне Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство Baltic Pipe. Эксперт в области энергетики Игорь Юшков объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД страхи Польши из-за остановки Baltic Pipe.

Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. «А не принесли (результатов – прим. ВЗГЛЯД) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – передает РИА «Новости» слова Арестовича. По утверждению советника, Зеленский не нашел «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток – 2» и выполнение «формулы Штайнмайера». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», – добавил Арестович, назвав при этом канцлера «уходящим политиком». Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. «Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <...> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо) Байдена есть такие люди», – заключил советник. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Тележурналист Владимир Соловьев назвал политическим инфантилизмом реакцию Киева на отказ Германии не прекращать строительство газопровода «Северный поток – 2». «Забавно, что карамелька-Аристович считал украинские интересы для Меркель более значимыми, чем немецкие. Это какой-то политический инфантилизм. Меркель – канцлер Германии и руководствуется в первую очередь интересами своего народа. Зеленскому и его команде это понять крайне сложно, так как интересами граждан Украины они совсем не интересуются, пытаясь угодить своим «заморском хозяевам», – написал Соловьев, комментируя пост газеты ВЗГЛЯД в Telegram о том, что Киев обвинил Меркель в сдаче интересов Украины. Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. «Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – заявил Арестович. Ранее Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.

Газпром отметил медленное восстановление запасов газа в ПХГ Европы 16 июля 2021, 12:04 Текст: Алина Назарова

Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы – к середине июля была восполнена только треть объема, отобранного прошлой зимой. «В подземных хранилищах Европы запасы газа восстанавливаются крайне медленно. По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 июля восполнено только 22,4 млрд куб. метров – это всего треть объема, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне», – сообщает Газпром, передает ТАСС. Компания также сообщила, что с начала года, по предварительным данным, увеличила добычу газа на 17,9% (на 42,4 млрд кубометров) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 278,8 млрд кубометров. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за шесть с половиной месяцев вырос на 24,3% (на 21 млрд кубометров), до 107,5 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму. Также Газпром продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (108,9 млрд кубометров за 6,5 месяца 2018 года). В частности, Газпром с начала года нарастил поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%). Также продолжают увеличиваться поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Фото: Андрей Павелко / Facebook

Текст: Евгения Шестак

Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменения в оформление игровой экипировки команд премьер-лиги, сделав обязательным для клубов логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!». Теперь клубы будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины с Крымом, а также официальный слоган организации – «Слава Украине! Героям Слава!», говорится в новом регламенте УПЛ, передает РИА «Новости». Месторасположение эмблемы также четко отрегулировано – центральная часть груди: посредине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины. В июне исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украине по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по эт

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe предпримет новые шаги против «Северного потока – 2» и намерена доказать в суде, что связанный со строительством газопровода фонд в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания не соответствует заявленному статусу. Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена предпринять дальнейшие юридические шаги в отношении Фонда по защите климата и окружающей среды земли Мекленбург – Передняя Померания, который связан со строительством газопровода «Северный поток – 2». Об этом представитель DUH заявил в четверг, 15 июля, после того как накануне административный суд в Шверине отклонил иск организации, передает Deutsche Welle. В иске оспаривался статус общественной пользы фонда. Этот статус, устанавливаемый налоговым ведомством, является важным компонентом любой общественной организации в Германии и дает возможность получать пожертвования, которые спонсоры могут использовать для сокращения налогов. Следующим шагом DUH станет иск в высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания в Грайсвальде. Руководитель Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявила, что речь идет о «фейковом фонде», который обманывает граждан, заявляя, что занимается защитой климата. На деле, по ее словам, фонд занимается «проталкиванием во что бы то ни стало крупнейшего проекта Европы в области традиционных источников энергии». Это не первая попытка экологов бороться с газопроводом. В июне германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, пока не будет оценено влияние на окружающую среду. Тем временем сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%. В ДНР назвали взрыв на газопроводе диверсией со стороны ВСУ 16 июля 2021, 21:06 Текст: Дарья Григоренко

Произошедший взрыв на газопроводе в Донецке является террористическим актом со стороны ВСУ, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сегодня в одном из густонаселенных районов города Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования можно сделать выводы, что совершен террористический акт, диверсия со стороны вооруженных формирований Украины», – отметил Пушилин, передает РИА «Новости». Кроме того, он обратился к странам-гарантам – Франции, Германии и России – с просьбой зафиксировать факт проявления запрещенных методов ведения войны. По его словам, это террористические методы ведения войны со стороны вооруженных формирований Украины. Ранее местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел сегодня около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка. Киев заявил о гибели в Донбассе за год 45 украинских военных 16 июля 2021, 06:37 Текст: Антон Антонов

С начала действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года в Донбассе погибли 45 украинских военных, сообщил постпред Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк. На заседании постоянного совета ОБСЕ он отметил, что «на следующей неделе исполнится один год с момента вступления в силу дополнительных мер». По его словам, «этот период должен был стать прочной основой для дальнейшего прогресса в сфере безопасности». Цымбалюк утверждает, что с 22 июля 2020 года до 14 июля 2021 года, якобы присутствующие в Донбассе «российские вооруженные формирования» 1938 раз «нарушили режим прекращения огня». При этом в 464 случаях, по его версии, использовались «запрещенные минскими договоренностями вооружения». Как утверждает Цымбалюк, «российские оккупационные войска 27 раз обстреляли жилые районы, было зафиксировано 100 случаев использования ими БПЛА и 44 случая дистанционного минирования, в том числе запрещенными противопехотными минами», передает «Укринформ». При этом в ЛНР и ДНР также сообщают о постоянных нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, которые открывают огонь, в частности, и из запрещенных минскими договоренностями минометов, передает РИА «Новости». Напомним, полпред России Борис Грызлов заявлял, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Украинские силы устраивают провокации у линии соприкосновения, в результате которых гибнут военные ДНР и ЛНР. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Рада приняла закон о создании национального сопротивления на Украине 16 июля 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины приняла закон о создании в стране национального сопротивления для повышения обороноспособности страны. Такое решение поддержали 313 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон будет введен в действие с 1 января 2022 года, передает РИА «Новости». В пояснительной записке к документу указано, что задачами закона являются формирование на Украине национального сопротивления и содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства. Отмечается, что национальное сопротивление – это составляющая обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь. В частности, планируется в мирное время привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент. Закон также предусматривает создание сил территориальной обороны в вооруженных силах Украины. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как украинский лидер Владимир Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской. Эксперт: С отставкой Авакова МВД Украины вывели из политической игры 16 июля 2021, 17:20

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Новый глава МВД Денис Монастырский – человек команды. Не стоит от него ожидать самостоятельности и, тем более, какого-то сопротивления политике президента Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Константин Бондаренко. Так он прокомментировал переход депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дениса Монастырского на пост руководителя МВД Украины. «В отличие от Авакова, ранее занимавшего этот пост, Монастырский не будет самостоятельной политической фигурой. Он – человек команды», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его оценке, деятельность Министерства внутренних дел, а также подконтрольных ему органов отныне будет полностью солидаризироваться с политикой, которую проводит офис Владимира Зеленского. «Не приходится говорить о том, что Монастырский может стать продолжателем традиций Арсена Авакова на этом посту или же что он будет представлять собой противовес Зеленскому. По сути, МВД Украины выведено из политической игры», – отмечает собеседник. Бондаренко предполагает, что самая главная задача, которая будет стоять перед Монастырским – это обеспечение правопорядка в стране, поскольку безопасность граждан оставляет желать лучшего. Эту ситуацию необходимо исправлять, добавил эксперт. При этом политолог подчеркнул, что у МВД Украины нет права на пресечение деятельности различных радикальных группировок. «С этими группами надо бороться системно, потому что радикалы уже давным-давно перестали быть идейными. Возобладал принцип «кто платит – тот заказывает музыку». Националисты просто так уже не выходят на митинги. Поэтому обуздать уличную стихию – значит первым делом решить вопрос с заказчиками этого действа», – заметил Бондаренко. В пятницу новым главой МВД Украины официально назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Об этом сообщила пресс-служба парламента Украины. Такое решение на заседании поддержал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости». Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз. В 2019 году Монастырского представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. В Раде он возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах и последствиях отставки Авакова, одного из немногих политиков, сделавших стремительную карьеру после Майдана и сохранявших свои позиции после избрания Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Делегация из США посетила район силовой операции в Донбассе 16 июля 2021, 11:51 Текст: Евгения Шестак

Делегация США во главе с заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе, сообщила пресс-служба штаба так называемой операции объединенных сил (ООС). «Во время брифинга временно поверенный в делах США на Украине Джордж Кент и командующий объединенными силами, генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили текущую ситуацию с безопасностью в районе проведения ООС, вопросы совместимости подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армий стран НАТО и внедрение стандартов НАТО в ВСУ», – сообщается на странице ООС в Facebook. Также стороны обсудили эффективность применения украинской армией опыта, полученного на учениях по программе «Объединенная многонациональная учебная группа – Украина». Отмечается, что командование ООС поблагодарило американскую делегацию за материально-техническую помощь, которую США предоставляют с 2014 года. Кент со своей стороны заявил, что США продолжат предоставлять необходимую помощь и «внимательно следят за ситуацией на востоке Украины». Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Замглавы МИД Андрей Руденко сказал, что Москва пока не получила ответа от Вашингтона и стран «нормандского формата» относительно созыва встречи с участием самопровозглашенных ЛНР и ДНР по урегулированию в Донбассе. Ребенок пострадал из-за взрыва гранаты на Украине 16 июля 2021, 05:23 Текст: Антон Антонов

В результате взрыва, предположительно, гранаты в Каменец-Подольском пострадали шесть человек, сообщила нацполиция Украины. В четверг вечером поступило сообщение от дежурного госслужбы по ЧС о «звуках, похожих на выстрелы». На месте происшествия правоохранители «установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии – гранаты». Госпитализированы шесть человек, среди пострадавших есть четырехлетний ребенок. Подозреваемый в подрыве гранаты задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА «Новости». Напомним, это уже не первый инцидент с гранатой на Украине. Испытания турецкого ударного беспилотника «Байрактар» провели на Украине 16 июля 2021, 14:19 Текст: Евгения Шестак

На аэродроме в Николаевской области Украины провели испытания ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2 производства Турции, сообщил украинский замминистра обороны Александр Миронюк. «Во время испытаний ударный оперативно-тактический комплекс Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты. Комплексы Bayraktar TB2 на порядок усилят способности военно-морских сил Украины в защите южных рубежей нашей страны. Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров, вместо 150 километров, как в предыдущих версиях», – приводятся слова Миронюк на сайте минобороны. По его словам, операторы Bayraktar из состава ВМС Украины прошли обучение в Турции, а сейчас под наставничеством турецких инструкторов они завершают подготовку уже на Украине. Он отметил, что беспилотные комплексы Bayraktar TB2 успешно зарекомендовали себя как на Украине, так и за рубежом. «С этими комплексами военно-морские силы Украины приобретают новые возможности, усиливается наша обороноспособность в Азово-Черноморском регионе... Ожидаем, что катера, корветы, противокорабельные крылатые ракеты Р-360 «Нептун», морская авиация с Bayraktar TB2 и береговая оборона станут единой системой сдерживания агрессии Российской Федерации и защиты интересов Украины на море», – добавил замминистра. В четверг первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил на Украину. Напомним, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. В Ленинградской области стартовала программа социальной газификации 16 июля 2021, 17:04 Текст: Дарья Григоренко

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак принял участие в открытии газопровода в Волосово Ленинградской области. С этого населенного пункта началась предложенная «Единой Россией» программа социальной газификации. По словам Турчака, газ до конца 2022 года подведут до участков 130 тыс жителей области, из них 5,5 тыс – Волосовского района, говорится на сайте «Единая Россия». Он также пояснил, что тема социальной газификации – это тема справедливости и сейчас данная программа дорабатывается, чтобы отдельным категориям граждан – пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами проводили газ непосредственно до самого дома. «Нет ничего не справедливей, когда в границах одного населенного пункта труба проложена – одна часть газифицирована, а вторая часть годами ждет, когда на их сторону улицы придет этот праздник. Именно поэтому «Единая Россия» инициировала обращение к Президенту Российской Федерации, выступила с инициативой о запуске совершенно новой программы – мы ее называем программой социальной газификации, по которой домовладения по всей стране до конца 2022 года будут газифицированы до границы земельного участка», – добавил Турчак. Ранее в Городищенском районе Пензенской области состоялся запуск газопровода высокого давления, который позволит газифицировать более тысячи домовладений. Кроме того, Александр Новак сообщил, что единый оператор газификации (Газпром) будет участвовать в финансировании мероприятий газификации в регионах, если там не будет хватать для этого средств. Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Глава Минэнерго Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.