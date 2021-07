Российские военные в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения Стало известно о возможной провокации в день инаугурации президента Сирии 16 июля 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») готовит провокацию с инсценировкой химической атаки, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Центр «из различных источников» получил сведения о подготовке боевиками провокации в Идлибской зоне деэскалации. Кулить сообщил, что провокацию могут устроить 17 июля, «в день инаугурации президента Сирии». Боевики хотят инсценировать химическую атаку в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун. К провокации планируется привлечь псевдогуманитарную организацию «Белые каски» и местные медиаресурсы, которые будут вести постановочные съемки, чтобы обвинить сирийское правительство. Кулить также рассказал, что в населенных пунктах Даиль, Тафас, Нава, Джасим и Эс-Санамеин провинции Деръа «спящие ячейки» террористов вербуют новых боевиков, которых готовят к проведению диверсий. Сирийские власти в южных районах страны установили дополнительные посты, проверяют машины, чтобы не допустить переброски оружия для «спящих ячеек» боевиков и предотвратить проведение терактов, передает ТАСС. Напомним, Башар Асад одержал победу на выборах президента САР. 26 мая, в день голосования, открылись более 12 тыс. избирательных участков. Наблюдатели от Общественной палаты России отметили демократический характер этих выборов и конкуренцию среди кандидатов. При этом за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать выборы в республике.

Опубликован снимок новейшего российского истребителя 16 июля 2021, 04:27

Фото: facebook.com/RostecRussia

Текст: Антон Антонов

Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС–2021. На фото самолет укрыт чехлом, но по снимку ясно, что на МАКС–2021 представят первый российский однодвигательный истребитель. Сейчас в России однодвигательные истребители не используются, хотя и получили широкое распространение в мире. В их число, к примеру, входят американские F-16 и F-35, передает ТАСС. Напомним, сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация презентует в первый день работы международного авиасалона МАКС–2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Первыми советскими однодвигательными реактивными самолетами стали легендарные МиГ-15 и МиГ-17, а вершиной этой «линейки» – МиГ-21. Последние однодвигательные самолеты в ВВС России – истребители и штурмовики МиГ-23, МиГ-27 и Су-17М – были сняты с вооружения еще в начале девяностых годов. Переход на истребители с двумя двигателями объяснялся проблемами двигателей отечественного производства. В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Медведчук написал ответ Путину о будущем русских и украинцев 16 июля 2021, 10:14

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа. Киеву следует не «защищать» Европу от России ценой собственного существования, а отстаивать интересы своего народа и заниматься развитием страны, написал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя статью президента России об Украине. «Переполох, который поднялся в политических кругах Украины после выхода статьи Владимира Путина … трудно переоценить. Однако в целом реакцию на эту статью большинства украинских политиков и аналитиков нельзя назвать адекватным ответом. … Я считаю, что украинец, который думает о будущем своей страны и своего народа, должен эту статью внимательно изучить, поскольку она дает достаточно жесткую, но абсолютно правдивую оценку нашей общей истории и современной украинской государственности», – написал Медведчук на сайте своей партии. Он обратил внимание, что Путин указал на три главных изъяна современного украинского государства, которые не дают сделать из Украины современную конкурентоспособную страну. «Первый изъян очевиден – Украина, где, по данным последней всеукраинской переписи населения 2001 года, проживают представители более 130 национальностей и народностей, решительно взяла курс на мононациональную страну, … (что) подразумевает сдачу граждан и территорий. Политика мононационального государства не может достичь главной цели как на нынешнем этапе развития страны, так и на будущих этапах, а именно: «сшить» страну вокруг общей идеи, вернуть регионы, которые оказались неподконтрольны официальному Киеву, убедить жителей ОРДЛО (ДНР и ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) в том, что Украина – это их дом и здесь им рады. И никаким образом строительство мононационального государства с воинствующей украинизацией не способно вернуть Донбасс на Украину и Украину в Донбасс», – пишет Медведчук. Также, отмечает он, Путин напоминает о договоре об учреждении Советского Союза 1922 года, согласно которому «республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза». «Но этого не понимают современные украинские политики. Ведь, разорвав с Россией международные договоры, они сами поставили вопросы о границах, которые эти договоры закрепляли. Советский Союз, приращивая территории УССР, не ставил задачей создание этнической республики. А если теперь руководство Украины поставило задачу создать моноэтническое государство, то это автоматически подрывает основы обретения Украиной независимости, поскольку эта независимость подразумевала многонациональное украинское государство, а не то, в котором многомиллионное русское и русскоязычное население в таком случае обретает статус колониального народа», – указал Медведчук. Одним из важнейших и ошибочных шагов украинской власти он также назвал денонсацию Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. «Для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение имело катастрофические последствия. Такой шаг свел на нет все усилия, направленные на поиск компромиссов и мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Разорвав договор с РФ, лишив себя любых юридических возможностей для разрешения спорных ситуаций, украинская власть целенаправленно избрала идеологию управляемого пограничного государства, главной задачей которого является проводить тотальную антироссийскую политику даже в тех сферах, где это идет в ущерб себе и своим гражданам. Такая позиция не обеспечивает гражданам никакого видения будущего», – добавил Медведчук. Третий и важнейший изъян, на который указывает Путин, пишет украинский политик, то, что «украинская государственность строится исходя не из прагматичных соображений, а из романтических «хотелок». «Украина вечно выпускает синицу из рук, не пытаясь поймать журавля в небе. Возможно, строить самолеты с ЕС куда выгоднее, чем строить их с Россией. Только Украина и с ЕС их не начала строить, и с Россией прекратила, и так с любой высокотехнологичной продукцией. Мы теряем, а не получаем ничего, кроме иллюзий и несбывшихся надежд. То есть кто-то эти иллюзии украинцам продает и неплохо зарабатывает. Но украинскому народу от этого становится только хуже, и именно поэтому страна за последние годы превратилась из бедной в нищую», – пишет Медведчук. Он также выразил мнение, что сегодня Европе не нужно государство, главной задачей которого будет сдерживание России. «В противном случае Украина получала бы намного больше поддержки и никакого «Северного потока – 2» не было. Но украинская власть успешно игнорирует реальность, считая, что ситуация именно такая, какую ей удобно представлять. Это и есть главная и широко транслируемая властью безрассудная романтическая «хотелка», – отмечает политик. «Государство с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа по определению. Власти говорят, что задача украинского народа – защищать «цивилизованную Европу» от «российских варваров». Но ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого народа от третьего. История показывает, что в этом случае поглощение неизбежно. Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают. И нет никакой альтернативы этому процессу: либо мы защищаем Европу от России, даже ценой собственного существования, либо мы защищаем интересы своего народа и занимаемся развитием своей страны, а не приносим себя в жертву на алтарь европейских и заокеанских интересов», – отмечает Медведчук. Антироссийскую политику Украины он назвал неумной и недальновидной, угрожающей «не столько России, сколько существованию украинского государства». «Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности», – добавил политик. По его словам, выход из ситуации очень простой – «создавать современное правовое мультикультурное государство, а не пытаться колонизировать свои же территории». «Если бы Россия строила свою государственность по лекалам современной Украины, то она быстро бы лишилась огромного количества территорий и населения. Я считаю, что украинцы и русские – разные народы, но народы братские, славянские, православные, с единой ментальностью, историей, святыми и традициями. Народы, которые веками добивались величайших побед, когда шли рука об руку. … Мы должны поставить во главу угла построения нового европейского государства Украина не национальное достоинство, когда одни нации объявляются ценными, а другие подлежат ассимиляции, а права и свободы граждан. Нам нужна свободная и справедливая держава, а не национальная резервация», – заключил Медведчук. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Granta и Niva 16 июля 2021, 08:36

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

АвтоВАЗ в пятницу вновь на сутки приостановил производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosh. «В связи с перебоями в поставках электронных компонентов со стороны компании «Bosch Самара», сегодня АвтоВАЗ вынужден приостановить на один день работу сборочных линий по производству автомобилей семейств Granta и Niva. Оплата сотрудников за день простоя будет произведена в соответствии с ТК РФ в размере двух третей от среднего заработка», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости». Это уже четвертая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих. Накануне автопроизводитель возобновил производство Lada Largus и Xray после однодневного простоя. АвтоВАЗ производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов – Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тыс. автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия «доковидного» 2019 года. Завершена укладка трети морского участка газопровода Baltic Pipe 16 июля 2021, 11:24

Фото: RITZAU SCANPIX/REUTERS

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка 100 км морского участка газопровода Baltic Pipe завершена, сообщил представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Наимский заявил в эфире Польского радио, что «на Балтике сейчас работают два из трех судов, которые прокладывают морской участок», на дне «уже уложено около 100 км трубопровода Baltic Pipe общей протяженностью около 295 км». Он заверил, что «все идет по плану», передает ТАСС. По словам Наимского, Дания решила проблемы, возникшие ранее с защитой окружающей среды. «Было заключено соглашение, и работы возобновились», – добавил он. 30 апреля 2021 года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe – это проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность – 10 млрд кубометров в год. Власти Польши наметили завершить строительство к 1 октября 2022 года. Оператор польской сети газопроводов Gaz-System строит газопровод вместе с датским оператором транспортной системы Energinet; он, в свою очередь, построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы. Считается, что Baltic Pipe должен стать альтернативой «Северному потоку – 2». При этом в июне Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство Baltic Pipe. Эксперт в области энергетики Игорь Юшков объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД страхи Польши из-за остановки Baltic Pipe. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США предложили России отказаться от угольных электростанций 16 июля 2021, 13:10

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в ходе визита в Москву поднимал тему отказа России от угольных электростанций, но на данный момент это нереально, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Заходила на встрече с Керри об этом речь, что это возможная область для сотрудничества. Мы действительно знаем, есть очень старые объекты, которые нуждаются в реновации. Соответствующая программа реализуется», – сказал он, передает ТАСС. При этом представитель Кремля указал, что сейчас невозможно полностью отказаться от угольных электростанций. «Сейчас невозможно об этом говорить в целом, но, конечно, как какой-то дальносрочный ориентир, это понятно, но в настоящее время было бы нереалистично говорить о каком-то отказе», – добавил Песков. Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату. Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находился с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым. Эксперт оценил итоги прощального визита Меркель в Вашингтон 16 июля 2021, 12:06

Фото: Alex Edelman/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Очень символично, что последний заграничный визит на посту федерального канцлера Меркель нанесла именно в Белый дом, несмотря на все противоречия между Германией и США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги визита Ангелы Меркель в Вашингтон. «Приход Байдена к власти в каком-то смысле вывел трансатлантические отношения на новый уровень. По мировоззрению и убеждениям новый президент США гораздо ближе Меркель, чем его предшественник Дональд Трамп. Поэтому наиболее острые противоречия между Германией и США будут смягчаться», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. При этом ряд разногласий между Берлином и Вашингтоном сохранится и будет носить объективный характер. «Между сторонами есть противоречия как в торгово-экономической сфере, так и во внешней политике. Это касается, в частности, «Северного потока – 2», инвестиционного соглашения ЕС с Китаем и отношений с Россией», – уточнил он. «Тем не менее очень символично, что последний заграничный визит на посту федерального канцлера Меркель нанесла именно в США. Это показывает значимость трансатлантических отношений для обеих сторон», – полагает политолог. «Также значимо, что позиции глав США и Германии в отношении «Северного потока – 2» остались прежними. Понятно, что в ходе визита никто свое мнение менять бы не стал, поэтому было зафиксировано наличие разногласий «между добрыми друзьями». Но при этом Меркель согласилась с Байденом в том, что «Северный поток – 2» не должен стать альтернативой украинскому транзиту», – считает Кортунов, добавив, что «на Россию будут продолжать оказывать давление по этой линии». В то же время для Байдена вопрос «Северного потока – 2» окончательно не закрыт, и борьба против этого проекта будет вестись в разных форматах. «В частности, США могут бороться против него на стадии сертификации в Евросоюзе или они могут настоять на том, чтобы мощности газопровода использовались не на 100%. В таком случае окупаемость проекта будет под вопросом», – пояснил Кортунов. Собеседник добавил, что в США с интересом ожидают результатов выборов в Германии. «От того, кто победит – партия «Зеленые» или блок ХДС/ХСС – будет зависеть многое, в том числе и позиция Германии по «Северному потоку – 2», – заметил эксперт. Отдельного внимания заслуживает противоречивость «Вашингтонской декларации», которую одобрили Меркель и Байден. «С одной стороны, им удобно воспринимать Китай и другие страны, как врагов, из-за якобы авторитарных режимов. С другой стороны, у Запада есть союзнические отношения с Турцией, которую демократией тоже не назовешь. То же самое касается и важного партнера для США и ЕС – Саудовской Аравии, – указывает политолог. – Если говорить о правах человека, то в Пекине эти права наверняка защищены гораздо лучше, чем в Эр-Рияде». «Поэтому все эти декларации хороши, когда они имеют общие основания для всех участников. А когда речь заходит о конкретных странах и направлениях внешней политики, то США зачастую отходят от этих принципов», – заключил эксперт. Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин едины в защите союзников на восточном фланге НАТО от «агрессии со стороны России». Он также сообщил, что высказал Меркель обеспокоенность проектом газопровода «Северный поток – 2». По словам Байдена, Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель сказала, что у Германии и США «различные оценки относительно того, что этот проект несет в себе». «Но хочу сказать четко, что наше понимание было и есть: Украина остается транзитной страной», – заявила она. Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». Байден и Меркель по итогам встречи в Вашингтоне одобрили «Вашингтонскую декларацию». Байден пояснил, что это «документ, подтверждающий приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих стран, а также то, как будут их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня». Байден сказал, что и США, и Германия осознают «необходимость доказать, что демократии могут удовлетворить потребности людей во второй четверти XXI века». Вашингтон и Берлин намерены защищать «демократические принципы и всеобщие права», когда «Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества». Мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков, говорится в совместной декларации Байдена и Меркель. Также указывается, что США и Германия намерены поддержать «энергетическую трансформацию» стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны. Президент США заявил, что будет скучать по Меркель, когда она уйдет в отставку c поста федерального канцлера Германии. По словам Байдена, Меркель, которая занимает пост канцлера с 2005 года, знает Белый дом не хуже его самого. Он также выразил Меркель соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в Германии. Напомним, поездка Меркель в Вашингтон началась с рабочего завтрака с вице-президентом США Камалой Харрис. В Вашингтоне выражали надежду на то, что визит Меркель позволит «подтвердить глубокие и прочные двусторонние связи между двумя странами». Найден пропавший в Томской области Ан-28, люди живы 16 июля 2021, 14:52

Фото: Artem Katranzhi/wikimedia.org

Текст: Алина Назарова

Пропавший в Томской области самолет Ан-28 обнаружен, он совершил жесткую посадку, все пассажиры и экипаж живы, сообщил источник в экстренных службах. «Предварительно, в 14.36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей», – сказали в пресс-службе МЧС, передает ТАСС. В ведомстве также уточнили, что на борту самолета находились 19 человек, в том числе двое детей и четыре члена экипажа. Все они живы. В свою очередь в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. «Обнаружен борт. (Спасательный) борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно», – сказали в центре. Ранее сообщалось, что самолет, вероятно, пропал с радаров и потерпел крушение сразу после взлета, спустя 10-20 минут. Источник также добавил, что согласно координатам, где сработал аварийный радиомаяк самолета, он находится в труднодоступной местности, в тайге – в 50 км от Кедрового, в 380 км от Томска. Пропавший с радаров самолет Ан-28 принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс из города Кедрового в Томск. По предварительной информации, на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены, самолет был технически исправен. На поиски отправлены вертолеты Росавиации и МЧС. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости, сообщает МЧС России. Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту пропажи самолета. Ан-28 – легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на расстояние до 2 тыс. км. Израиль начал готовиться к атаке против Ирана 16 июля 2021, 11:05

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Система безопасности Израиля в настоящее время обсуждает возможность в ближайшем будущем нанести удар по ядерным объектам Ирана, сообщил военный обозреватель сайта Ynet Рон Бен Ишай. По его словам, Израиль начал подготовку к атаке против Ирана «в случае, если тот окажется на грани прорыва к ядерной бомбе». Для этого ЦАХАЛу необходимы 25 млрд шекелей в ближайшие пять лет, также необходимо подготовить службу тыла, передает Mignews.com. Бен Ишай отметил, что подготовка плана атак «возглавляется министром обороны Бени Ганцем, министром иностранных дел Яиром Лапидом и министром финансов Авигдором Либерманом». Ганц и Либерман в настоящий момент обсуждают значительное увеличение военного бюджета в ближайшие пять лет. Автор указывает, что Беннет, Ганц и Либерман считают, что бывший премьер-министр Биньямин Нетанияху не воспользовался своим влияниям на прошлую администрацию США, которую возглавлял президент Дональд Трамп, а также своими контактами с главой Белого дома Джо Байденом для того, чтобы США оказали Израилю помощь для развития военной опции противостояния Ирану. В результате Иран с 2018 года накопил 4 тонны низкообогащенного урана, и около 120 кг урана, обогащенного на 20% (250 кг достаточно для одной боеголовки). По оценке израильских военных, даже если новая ядерная сделка будет подписана, Иран будет находиться в 4-6 месяцах от создания первой атомной бомбы на протяжении 3-4 лет. ЦАХАЛ намерен использовать это время для быстрой подготовки к удару, если Иран примет решение о «ядерном прорыве». Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не допустят получения Ираном ядерного оружия. Вооруженные силы получили новый военно-транспортный самолет 16 июля 2021, 05:53 Текст: Антон Антонов

В рамках гособоронзаказа Минобороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД, сообщают СМИ. Самолет поставлен в Вооруженные силы, передает РИА «Новости». Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная в официальном печатном органе военного ведомства – газете «Красная звезда». Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял о предстоящих поставках в ВС пяти самолетов Ил-76МД-90А, передает «Звезда». Regnum указывало в конце 2020 года, что строительство Ил-76МД-90А идет с задержкой. В мае 2020 года Минобороны перезаключило с АО «Авиастар-СП» контракт на поставку Ил-76МД-90А. По его условиям, в рамках старого контракта 2012 года завод должен будет сдать военным 13 самолетов Ил-76МД-90А, а с 2021 до 2028 года посроить для ВКС еще 14 таких самолетов. Напомним, церемония передачи первого серийного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А военно-транспортной авиации ВКС России прошла в 2019 году. Экс-глава штаба Навального рассказал о теневом финансировании команды блогера 16 июля 2021, 11:49 Текст: Алина Назарова

Бывший координатор штаба Навального в Волгограде Алексей Волков рассказал, как в фондах блогера распределяются финансы, кто контролирует денежные потоки и каким образом отбираются новые кадры в систему. Говоря о том, как формируется бюджет сторонников Навального, Волков рассказал, что «когда деньги … были, это с февраля-марта 2017-го по декабрь 2018 года, донаты шли рекой, нам ни в чем не отказывали. И ремонт шикарный делали, и согласовывали выходящие за бюджет штуки». «На какие-то нужды подписывались контакты с фондами: «Время года», «Защита прав граждан». Это аренда, интернет, коммуналка. Канцелярию мы покупали по безналу. Нас девочка-бухгалтер просила: «Можете что-нибудь по безналу провести?». Все, что можно провести по безналу, проводили по безналу», – рассказал он ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову. Остальное, по словам Волкова, «кидали на карточку», с которой не платятся ни налоги, ни отчисления. Чаще всего деньги переводил Леонид Волков. «Пока шла президентская кампания, все было плюс-минус прозрачно и понятно. Люди же и донаты кидали ему на карту. Я задался вопросом, что изменилось, спустя несколько лет. Есть черта. Мы закончили президентскую кампанию, ЦИК нас не зарегистрировала, штабы продолжают работать – и Волков резко перестает отчитываться по доходам. Он публикует, сколько денег ушло на аренду, на зарплаты. А реальной диаграммы по доходам, сколько ему прислали на Сбер, на «Альфу», сколько прислали на расчетные счета фондов, биткоины, – эта информация исчезла», – вспомнил Волков. По его словам, тогда он задумался, «почему это произошло». «Либо в этот момент увеличилась доля теневого финансирования, которое невозможно публиковать. Либо стали использовать ресурсы, собранные ранее, но почему-то не показанные. Если ты не публикуешь открытую информацию, сколько ты собираешь – значит, ты что-то скрываешь», – отметил он. Отвечая на вопрос, действительно ли на штабы Навального в регионах работали тысячи волонтеров, как заявляли в ФБК*, Волков отметил, что максимальное число волонтеров, которое он видел, достигало 600. «В пике, когда мы проводили мероприятия по выдвижению, пришло 600 человек. Это было самое большое скопление сторонников Навального, которое я видел», – сказал он. При этом обычно, по его словам, в активностях участвовали 20-30 человек. «Если кто-то из кураторов просил проявить активность, то мы писали в чат на 1,5 тыс. человек, что нам нужна помощь, и просили прийти. Но приходили два-три человека», – отметил Волков. Он также подтвердил, что Навальный любил цитировать старуху Шапокляк из книги про крокодила Гену: «Хорошими делами прославиться нельзя». «Да, было дело. Когда приходили в штаб люди с интересными, положительными инициативами, это все сводилось к тому, что не тратьте свои временные ресурсы, сосредоточьтесь, пожалуйста, на задачах, которые мы вам ставим», – сообщил Волков. Ранее Волков рассказал о продвигаемой в структурах блогера антипатриотической риторике. Ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело» 16 июля 2021, 15:53

Фото: Ben Birchall/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения. Исследователи изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы COVID-19. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток носителя и называется рецептор-связывающим доменом, передает «Ридус» со ссылкой журнал Nature. После был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов COVID-19 и других подобных вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Одно из антител оказалось способно прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках. «Суперантитело» назвали S2H97. Несмотря на то, что в мире уже существуют эффективные вакцины против COVID-19, специалисты уверены, что вирус и дальше будет мутировать, а значит, необходимо универсальное антитело. Пока неизвестно, будет ли способно S2H97 защитить организм от новых штаммов, однако, как считают ученые, открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим вариантом инфекции. Ранее были определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом 16 июля 2021, 17:10 Текст: Евгения Шестак

В России не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК. Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля. В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц. Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая. Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Пилот севшего в тайге Ан-28 сломал ногу, пассажиры не пострадали 16 июля 2021, 16:03

Фото: Малыгин Владимир/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Командир воздушного судна Анатолий Прытков, сумевший вместе со вторым пилотом Фарухом Хасановым посадить в тайге Томской области самолет Ан-28 с отказавшим двигателем, получил перелом ноги. Остальные находившиеся на борту, по предварительным данным, серьезно не пострадали. «Предварительно, отказал двигатель самолета. Пилоты смогли посадить неуправляемую махину на пересеченной местности. … Места хватило. Рядом даже смог приземлиться вертолет спасателей», – сообщает Life. Там же уточняется, что у КВС Анатолия Прыткова, предварительно, перелом ноги. Второй пилот, 32-летний Фарух Хасанов, предварительно, не пострадал. Пассажиры, находившиеся на борту, серьезных травм также не получили. Всех доставят в больницу Томска, где их осмотрят врачи. Также в Сети появились первые фото с места жесткой посадки. На них видно, что самолет лежит шасси вверх и имеет значительные повреждения. В пресс-службе регионального Следственного комитета также сообщили, что «у самолета имеются повреждения». При этом «пассажиры самолета и экипаж выжили, в ближайшее время они будут эвакуированы». По данным МЧС, «люди будут доставлены в Томск вертолетом, с дозаправкой в Бакчаре». На место выехала следственная группа, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), передает ТАСС. Самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу утром, принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 19 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы. Ан-28 – легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на расстояние до 2 тыс. км. В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины 16 июля 2021, 07:57

Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. «А не принесли (результатов – прим. ВЗГЛЯД) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – передает РИА «Новости» слова Арестовича. По утверждению советника, Зеленский не нашел «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток – 2» и выполнение «формулы Штайнмайера». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», – добавил Арестович, назвав при этом канцлера «уходящим политиком». Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. «Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <...> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо) Байдена есть такие люди», – заключил советник. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. США решили ввести новые санкции против Китая 16 июля 2021, 07:19

Фото: Aidan Marzo/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Американская администрация готовится в пятницу ввести новые санкции против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, сообщают информационные агентства. Как сообщает агентство Reuters, финансовые рестрикции будут введены в отношении семи представителей властей Китая. Предполагается также, что Госдепартамент США опубликует специальные рекомендации для международных компаний по существующим рискам ведения дел в Гонконге, передает ТАСС. Источники при этом отметили, что эти меры все еще находятся в процессе утверждения, так что итоговое содержание санкций может измениться. Кроме того, один из источников утверждал, что Белый дом готовит отдельный исполнительный указ президента, который будет касаться иммиграции из Гонконга, однако уверенности в том, что его задействуют, пока нет.



Президент США Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с находившейся с визитом в Вашингтоне канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что ситуация в Гонконге, с его точки зрения, ухудшается. Он также обвинил Пекин в несоблюдении взятых ранее обязательств в отношении этого специального административного района Китая. Напомним, в июне, Минторг США внес в черный список пять китайских компаний. До этого стало известно, что Китай подготовил контрмеры в ответ на санкции Запада. В начале июня Байден расширил санкции против Китая. Перед этим экс-президент США Дональд Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.